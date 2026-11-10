Routeup: Gewerkschaften verlassen Matignon

Am Montag verließen Gymnasiasten, Studenten und Lehrorganisationen das erste Reformkomitee des Parcoursup unter dem Vorsitz von Sébastien Lecornu. Sie stellten das Format des Treffens und die Antworten auf ihre Anfragen in Frage. Die Mobilisierung geht am Dienstag, dem 10. November, weiter, mit einer Abreise, die um 14 Uhr im Panthéon in Paris angekündigt wird. Die Regierung verspricht Änderungen im Jahr 2027 und dann ein neues System im Jahr 2028, während die Formationen noch auf genaue Anweisungen warten, um sich auf die nächste Sitzung vorzubereiten.

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Die erste Sitzung des Parcoursup-Reformausschusses wurde mit einem großen Teil der eingeladenen Organisationen beendet. Am Montag, den 9. November, verließen Vertreter von Gymnasien, Schüler und Lehrer die Gespräche unter dem Vorsitz von Sébastien Lecornu. Sie verurteilen ein umstrittenes Format und das Fehlen ausreichender Antworten auf ihre Anfragen. Die Mobilisierung geht am Dienstag, den 10. November, weiter, mit dem Beginn einer Demonstration, die um 14 Uhr im Panthéon in Paris angekündigt wurde.

Courseup: eine Meinungsverschiedenheit über die Substanz und die Gäste

Das Treffen sollte mit der Transformation der Zugangsplattform zur Hochschulbildung beginnen. Er folgte einem ersten Austausch des Regierungschefs mit Jugendvertretern. Die Minister Édouard Geffray und Philippe Baptiste nahmen an dieser Sequenz teil, die sich der Bildung und dem Graduiertenstudium widmete.

Die Anwesenheit der Interuniversitären Nationalen Union (UNI) und der Parlamentarier der Nationalen Rallye provozierte Proteste. Organisationen forderten auch die Teilnahme von Arbeitgebern heraus. Ihre Abreise konzentrierte sich daher auf die Zusammensetzung des Treffens sowie die erwarteten Antworten. Die französischen Presseberichte beschreiben einen kollektiven Zusammenbruch, aber nicht den Abgang aller Teilnehmer.

Nach Berichten einer Nachrichtenagentur blieben die UNI, Renewed High School School und einige gewählte Mitglieder des National Council for High School Life. Die scheidenden Organisationen kündigen ein Treffen ohne ausreichende konkrete Fortschritte oder eine Reaktion auf den Haushalt an. Diese gewerkschaftliche Einschätzung bedeutet nicht, dass die Regierung zuvor keine Versprechungen gemacht hätte.

SNALC fordert auch die Methode heraus

In einer am Montagabend veröffentlichten Pressemitteilung bestätigte SNALC, dass es den Ausschuss verlassen hatte. Sein Präsident Jean-Rémi Girard kritisiert ein Treffen von mehr als sechzig Personen mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Die Gewerkschaft hält diese Zusammensetzung für unzureichend für substantielle Verhandlungen über die Schwierigkeiten der Gymnasien.

Seine Position ist nicht auf den Namen der Plattform beschränkt. SNALC glaubt, dass das Ersetzen von Parcourup die Einschränkungen, die die Zuweisung von Kandidaten bestimmen, intakt lassen könnte. Er forderte einen Austausch über Löhne, Attraktivität und Arbeitsbedingungen. Es verknüpft diese Anfragen mit den Studienbedingungen der Studierenden.

In der Pressemitteilung werden auch unersetzte Zeitpläne, Schulgebäude und Abwesenheiten von Lehrern überprüft. Er beschuldigte die Regierung, die Warnungen der Personalvertreter zu lange vernachlässigt zu haben. Es sind die Missstände der Union, die die gewählte Methode herausfordern, um aus der Krise herauszukommen.

Bereits angekündigte Zusagen, aber unterschiedliche Erwartungen

Die Regierung stellte am 26. Oktober ihren Fahrplan vor. Es sieht Änderungen gegenüber der Kampagne 2027 und ein neues System für 2028 vor. Die ersten Empfehlungen des Ausschusses werden bis Ende November erwartet. Für 2027 versprach die Exekutive mehr lesbare Prüfungskriterien und eine Erklärung der Ablehnungen.

Er kündigte auch weitere 15.000 Plätze zwischen 2027 und 2028 an. Das Programm umfasst 10.000 Plätze in BTS, 4.000 in BUT und 1.000 im Zusammenhang mit der Health Portal License. Diese Öffnungen müssen von Lehrstellen begleitet werden, die in den betreffenden Haushalten vorgeschlagen werden. Dies sind Verpflichtungen für den kommenden Wiedereintritt, keine bereits verfügbaren Kapazitäten.

Das gleiche Programm sieht die Indexierung von Zuschüssen für die Lebenshaltungskosten ab Beginn der Wiedereinreise 2027 vor. Die aktuelle Meinungsverschiedenheit umfasst das Niveau und den Zeitpunkt der Antworten. Die beteiligten Organisationen fordern sofortiges Handeln, während mehrere Regierungsverpflichtungen zwei Jahre umfassen.

Ein gemeinsamer Tag für Jugendliche und Mitarbeiter

Der Aufruf vom 10. November war vor dem Treffen in Matignon gestartet worden. Das gewerkschaftliche Kommuniqué der SNES-FSU lädt das Bildungs- und Hochschulpersonal ein, sich den mobilisierten Jugendlichen anzuschließen. Sie sieht Streiks, Demonstrationen und Kundgebungen vor. Der Tag betrifft daher nicht nur Gymnasiasten, die Parcoursup ablehnen.

Unter anderem fordert dieser Text die Finanzierung von zusätzlichen 150 000 Plätzen für Junggesellen in den gewünschten Bereichen. Es fordert auch 15.000 Stellen in Hochschulbildung und Forschung. Diese Zahlen beziehen sich auf Gewerkschaftsforderungen, die sich von den 15.000 von der Exekutive angekündigten Sitzen unterscheiden.

Die Pressemitteilung verteidigt auch das Auftauen des Indexpunkts, die Rekrutierung in Institutionen und ein Programm zur Renovierung von Gebäuden. Die Unterzeichner gaben bekannt, dass sie eine Mitteilung für die folgenden Wochen eingereicht hatten. Sie müssen sich am Dienstagabend treffen, um die Fortsetzung der Bewegung im interprofessionellen Rahmen zu diskutieren.

In Paris ein Termin um 14 Uhr im Pantheon

Die SNES-FSU Paris bestätigt in ihrer Ankündigung vom 9. November eine Abreise um 14 Uhr, place du Panthéon. Er fordert die Mitarbeiter auf, sich neben High-School-Organisationen zu beteiligen. Die französische Presse zeigt eine Route zum Platz von Italien.

Die Informationen zu diesem Termin erlauben es nicht, im Voraus die Anzahl der Teilnehmer oder das Ausmaß der Störungen bekannt zu geben. Es ist auch notwendig, die Paraden von den separat angekündigten statischen Versammlungen zu unterscheiden. Für Familien hängen die Unterbringungsmodalitäten und Kurse von jeder Institution ab. Ein nationaler Aufruf zum Streik allein stellt keine generelle Schließung von Schulen, Hochschulen oder Gymnasien dar.

Die Schulungen warten auf die Modalitäten der Sitzung 2027

Der Ausstieg der Gewerkschaften kommt, wenn sich der technische Kalender von Parcoursup nähert. Ein Ministerialerlass eröffnete die Konfiguration der Formationen am 12. November. Sie sollten Angaben zu ihren Merkmalen und Verfahren für die Beantragung der nächsten Sitzung machen.

Von der Fachpresse interviewte Beamte beschreiben jedoch einen Mangel an Anweisungen zu den neuen Versprechen. Laurent Pater, Präsident der Union der Professoren für wissenschaftliche Vorbereitungsklassen, fordert einen genauen Rahmen. Delphine Manceau, Präsidentin der Konferenz der Großen Schulen, hebt ebenfalls die Schwierigkeiten eines engen Zeitplans hervor.

Die Fragen umfassten die Präsentation der Auswahlkriterien und die Ablehnungen, die jedem Kandidaten erklärt wurden. Das Training untersucht bereits Notizen, Bewertungen und andere Elemente der Dateien. Die Befragten fragten, welche zusätzlichen Informationen zur Verfügung gestellt und welche Humanressourcen verwendet werden sollten.

Für zukünftige Kandidaten kündigt Onisep die Konsultation des Schulungsangebots 2027 ab dem 17. Dezember an. Die Registrierungen und die Formulierung der Gelübde müssen dann am 18. Januar bis zum 11. März eröffnet werden. Die Bestätigung der Gelübde ist bis zum 1. April geplant. In naher Zukunft werden die Folgemaßnahmen des Ausschusses und die gewerkschaftlichen Entscheidungen am Dienstagabend noch erwartet.

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