Informationen, die am 9. November veröffentlicht wurden, deuten auf mögliche US-Sanktionen gegen Beamte der libanesischen Präsidentschaften, ehemalige Minister und Abgeordnete hin. Keine Namensliste oder entsprechende Entscheidungen finden Sie in den letzten OFAC-Publikationen, die am Dienstagmorgen eingesehen wurden. Der Präzedenzfall der Juni-Sanktionen zeigt, dass Washington die Druckmittel hat, bestätigt aber nicht die aktuellen Informationen. Der Artikel unterscheidet Medienberichte, offizielle Entscheidungen und die Folgen, die eine wirksame Benennung für die Betroffenen hätte.

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Stehen neue amerikanische Sanktionen im Libanon bevor? Informationen, die am Montag, den 9. November, von einem libanesischen Sender veröffentlicht wurden, erinnern an Persönlichkeiten, die den Präsidentschaften der Republik und des Parlaments nahestehen. Aber keine Entscheidung, die dieser Liste entspricht, erschien in den letzten OFAC-Publikationen, die am Dienstagmorgen konsultiert wurden. Die vorgesehenen Namen stellen keine Liste der sanktionierten Personen dar.

In Briefs, die als seine eigenen Informationen präsentiert werden, behauptet Al-Jadeed, dass libanesische Beamte Anrufe erhalten haben, die sie über Namen informiert haben, die für eine bevorstehende Sanktionswelle vorgeschlagen wurden. Der Sender zitiert Verwandte der beiden Präsidentschaften, ehemalige Minister und Abgeordnete, die gegen das Rahmenabkommen und die Abkommen mit Israel sind. Es bezieht sich auch auf Sicherheitsbeamte, die an den sozialen Ereignissen der Hisbollah teilgenommen haben.

Diese Informationen geben keine öffentliche Namensliste, ein US-Dokument oder ein wirksames Datum an. Sie identifizieren die betroffenen Personen nicht oder kommen zu dem Schluss, dass die beiden Präsidenten selbst ins Visier genommen würden. Die Redaktion konnte die gemeldeten Aufrufe nicht unabhängig bestätigen.

Amerikanische Sanktionen im Libanon: Was OFAC zeigt

Die Kontrolle der amtlichen Veröffentlichungen ermöglicht es, eine genaue Grenze festzulegen. Zum Zeitpunkt der Prüfung, Dienstagmorgen, 10. November, die letzte Aktion, die vom Office of Foreign Assets Control vom 9. November veröffentlicht wurde. Es ging um die Änderung der Registrierung einer Reederei, Volta Shipping Services, als Teil des iranischen Sanktionsprogramms. Es war nicht die Ankündigung einer neuen Liste libanesischer Politiker.

Die Aktion vom 6. November umfasste acht kanadische Gelddienstleistungsunternehmen, die ebenfalls im Rahmen von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran tätig waren. Diese Veröffentlichungen unterstützen daher nicht die vom libanesischen Fernsehen beschriebene Welle. Sie beweisen auch nicht, dass in Washington keine Maßnahmen vorbereitet werden: interne Beratungen werden nicht mit öffentlichen Entscheidungen verwechselt.

Der verbleibende Punkt ist somit konkret. In einer möglichen Bekanntmachung sollten die Identitäten, die Gründe und die Rechtsgrundlage der Sanktionen angegeben werden. Ohne diese Elemente ist es nicht möglich, ihre Annahme als erworben darzustellen oder einen zuverlässigen Zeitplan anzukündigen. Kein Name kann aus politischer oder institutioneller Nähe abgeleitet werden.

Druck bereits gegen libanesische Beamte

Die Möglichkeit neuer Maßnahmen ist Teil einer dokumentierten US-Politik. Am 18. Juni 2026 kündigte das Finanzministerium Sanktionen gegen libanesische Beamte und Mitglieder eines Netzwerks von Unternehmen an, die mit der Hisbollah verbunden sind. In seiner Erklärung beschuldigte er benannte Beamte, den Friedensprozess zu behindern und die Entwaffnung der Bewegung zu verzögern. Er berief sich auf das Anti-Terror-Dekret 13224.

Dieser Präzedenzfall zeigt, dass Washington in diesem Fall bereits einzelne Sanktionen angewendet hat. Sie authentifiziert die Informationen vom 9. November nicht. Die im Juni benannten Personen, die an diesem Tag veröffentlichten Gründe und die Namen, die heute diskutiert werden können, sind in verschiedenen Reihenfolgen. Sie zu verwirren, würde einen offiziellen Präzedenzfall in eine Bestätigung von Informationen verwandeln, die noch verifiziert werden müssen.

Die Vereinigten Staaten haben auch einen Libanon-spezifischen Rahmen. Das Dekret 13441, das im August 2007 angenommen wurde, erlaubt die Sperrung des Eigentums von Personen, die vom Finanzministerium in Absprache mit dem Außenministerium bestimmt werden. Dazu gehören Angriffe auf die libanesische Souveränität, demokratische Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit. Die Existenz dieses Textes bedeutet nicht, dass er die Grundlage für eine mögliche neue Entscheidung wäre.

Die Rahmenvereinbarung im Mittelpunkt der Kontroverse

Der Zusammenhang zwischen den geplanten Sanktionen und dem Widerstand gegen die Abkommen mit Israel verleiht den Informationen eine besondere politische Bedeutung. Es bleibt jedoch die Interpretation des Medienkontos, kein Grund, der offiziell von den US-Behörden für eine neue Liste veröffentlicht wurde.

Das am 26. Juni 2026 in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen ist der unmittelbare Kontext. In ihrer offiziellen Präsentation des Abkommens erinnert die Europäische Union daran, dass sie die Entwaffnung der Hisbollah vorsieht, die eine schrittweise Umverteilung der israelischen Streitkräfte vom libanesischen Territorium aus ermöglicht. Sie forderte auch ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten und die Achtung des Völkerrechts.

Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung dieses Rahmens betreffen daher die Sicherheits- und Souveränitätsverpflichtungen. Aber der öffentliche Widerstand gegen ein Abkommen allein reicht nicht aus, um festzustellen, dass eine Person auf einer amerikanischen Liste steht. Es wäre notwendig, die tatsächliche Entscheidung und die Fakten zu kennen, die Washington verwenden würde, um sie zu rechtfertigen.

Was würde sich im Falle der Benennung ändern

Wenn eine Person Gegenstand einer Sperrmaßnahme gegen OFAC ist, werden ihr Eigentum und ihre Interessen unter US-Gerichtsbarkeit eingefroren. Dazu gehören eigentum in den vereinigten staaten und eigentum im besitz oder unter der kontrolle amerikanischer personen. Transaktionen sind in der Regel verboten, es sei denn, sie sind freigestellt oder autorisiert.

Die Regel kann sich auch auf Unternehmen erstrecken, die direkt oder indirekt mindestens 50% einer oder mehrerer blockierter Personen gehören. Es ist weder ein automatisches Einfrieren allen Eigentums im Libanon, noch ist es eine kollektive Sanktion gegen eine Institution mit einem benannten Beamten.

Diese Folgen erfordern wirksames Handeln. Für die am 9. November veröffentlichten Informationen bleiben die entscheidenden Elemente zu erwarten: eine identifizierbare amerikanische Ankündigung, die gewählten Namen und die genauen Gründe für ihre mögliche Benennung.

Titelbild: Gebäude des Finanzministeriums in Washington, DC, 27. März 2007. Illustration Archivbild. Loren / Wikimedia Commons, Public Domain; Version korrigiert von Stybn. Foto gehalten ganzen, bekleidet Libnanews.

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