In einem Interview am 10. November 2026 verteidigte Bilal Abdallah Ahmad Hajjar, während er Unsicherheit mit außer Kontrolle geratenen Waffen, Wirtschaft und Gerichtsverfahren in Verbindung brachte. Der Innenminister kündigte am Vortag eine Koordination mit der Verteidigung und etwa zwanzig Festnahmen an. Diese Ankündigungen stellen keine Verurteilung dar. Die Diagnose des Abgeordneten und sein Vorwurf des politischen Wahlkampfs bleiben Positionen, die sich von den Ergebnissen unterscheiden, die die Untersuchungen noch feststellen müssen.

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Die innere Sicherheit im Libanon beschränkt sich nicht nur auf die in den letzten Tagen angekündigten Verhaftungen. In einem Interview am 10. November 2026 verband Bilal Abdallah Instabilität mit außer Kontrolle geratenen Waffen, wirtschaftlichen Bedingungen und rechtlichen Schwächen. Der Abgeordnete der Demokratischen Kundgebung verteidigt Minister Ahmad Hajjar. Seine Intervention begleitete eine Wiederbelebung der Koordination zwischen Innen und Verteidigung, die am Vortag in Baabda angekündigt wurde.

Die Rede des Parlamentariers bewegt die Debatte. Er bestreitet nicht die Nützlichkeit von Polizeioperationen. Im Gegenteil, sie unterstützt die Dienste des Innenministeriums und hält ihre Tätigkeit für nützlich für die nationale Sicherheit. Aber die Ursachen, die er vorantreibt, sind jenseits ihrer Fähigkeit, Verdächtige zu befragen.

Innere Sicherheit im Libanon, jenseits von Operationen

Bilal Abdallah unterscheidet zwischen drei Faktoren: dem unkontrollierten Waffenfluss, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und schwachen Gerichtsverfahren. Diese Lesung ist die des Abgeordneten. Das Interview beinhaltet keinen statistischen Satz von Straftaten oder Maßnahmen zur Bestimmung des jeweiligen Gewichts dieser Faktoren.

Hajjar kündigt Koordination mit Defence an

Am 9. November informierte Ahmad Hajjar Präsident Joseph Aoun über die Maßnahmen gegen Diebstahl und Aggression. Am Ende ihres Treffens meldete der Minister etwa zwanzig Festnahmen. Er kündigte auch ein bevorstehendes Treffen mit dem Verteidigungsminister im Innenministerium an, um die Sicherheitsmaßnahmen zu koordinieren.

Hajjar erklärte, dass die jüngsten Maßnahmen die Bevölkerung beruhigt hätten. Diese Einschätzung bleibt beim Minister. Er wies darauf hin, dass die Operationen mit den internen Sicherheitskräften, der Armee und anderen Diensten fortgesetzt würden. Das Präsidialkommuniqué legt das Datum des angekündigten Treffens mit der Verteidigung nicht fest.

Der Minister zitierte Sabras Intervention und seine drei Festnahmen. Untersuchungen müssen noch die Umstände der Vorfälle klären, betonte er. Die Zahl der Festnahmen ist daher keine Aufzeichnung von Verurteilungen.

Politische Verteidigung des Innenministeriums

Bilal Abdallah seinerseits verurteilt eine Kampagne gegen Ahmad Hajjar und seine Dienste. Er beschuldigt einige Kreise, die Vorfälle zu nutzen, um ihre Aktion anzugreifen. Es bietet in diesem Interview nicht die Grundlage für die unabhängige Feststellung der Existenz oder Organisation dieser Kampagne.

Seine Intervention beinhaltet auch eine Forderung nach innerer Einheit. Sie ist der Ansicht, dass regionale Spannungen und die Gefahr eines neuen Krieges diesen Zusammenhalt zu einer Priorität machen. Er widersetzte sich dieser Forderung der Abrechnung politischer Konten. Dies ist eine politische Position, nicht die Ankündigung einer Vereinbarung zwischen den Parteien.

Justizielle Nachverfolgung bleibt ein entscheidender Punkt

Abdallahs Schwerpunkt auf Gerichtsverfahren weist auf einen wesentlichen Unterschied hin: Festnahme, Untersuchung und Gerichtsverfahren sind unterschiedliche Schritte. In jeder Datei müssen individuelle Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Aussagen über Geständnisse oder vergangene Aufzeichnungen ersetzen keine Gerichtsentscheidung.

Die verfügbaren Ankündigungen beschreiben daher eine Mobilisierung der Dienste und eine Koordinationsbereitschaft. Sie liefern noch kein vollständiges Bild ihrer Auswirkungen. Das nächste zwischen Innen und Verteidigung angekündigte Treffen und die nachfolgenden Untersuchungen werden den Umfang dieser Mobilisierung klären.

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