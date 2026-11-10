Menassa verteidigt die Armee und die Vorrechte ihres Führers

Verteidigungsminister Michel Menassa reagiert auf die Kritik an der Armee und ihrem Kommando. In seiner Pressemitteilung vom 10. November 2026 unterschied er die politischen Orientierungen der Verteidigung von militärischen Befehlen. Er bekräftigte die Achtung der Entscheidungen der Exekutive, bat jedoch, die Mittel der Institution und die Risiken für den zivilen Frieden zu berücksichtigen. Artikel 49 und 65 der Verfassung halten die Streitkräfte unter der Autorität des Ministerrates. Es wird kein neuer Einsatz angekündigt.

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Michel Menassa verteidigt die libanesische Armee und ihr Kommando angesichts der Kritik an der Ausführung von Regierungsentscheidungen. In einer Pressemitteilung vom 10. November 2026 unterschied der Verteidigungsminister die von der Exekutive festgelegte Verteidigungspolitik von den militärischen Befehlen. Er behauptet, dass letztere unter Befehl stehen, und bekräftigt gleichzeitig die Verpflichtung der Institution, die politische Entscheidung zu respektieren.

Der Text reagiert auf die jüngsten Erklärungen über die Armee und ihren Führer, General Rodolphe Haykal. Der Minister beschuldigt sie, die Institution in Frage gestellt zu haben, bis er sich auf den Rücktritt oder die Entlassung seines Kommandanten bezieht. Er ernennt nicht die politischen Führer, denen er antwortet.

Menassa verteidigt die Armee und ihre eigene Verantwortung

Der Minister stellt ein Kommandokonzept in Frage, das seine Rolle bei der Umsetzung von Entscheidungen ohne Diskussion oder Beratung reduzieren würde. Ihm zufolge betrifft die Zuständigkeit des Ministerrats die allgemeine Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Die Erteilung von militärischen Befehlen und Weisungen liegt in der von ihr festgelegten Unterscheidung in der Verantwortung des Kommandos.

Gleichzeitig erklärt Michel Menassa, dass die Armee die politischen Entscheidungen der Exekutivbehörde respektiert. Er verwies auch auf die Anweisungen des Präsidenten der Republik, Joseph Aoun, Oberster Befehlshaber der Streitkräfte. In ihrem Kommuniqué wird die Institution daher nicht als frei von ziviler Macht dargestellt.

Er besteht jedoch auf den Bedingungen, unter denen eine Entscheidung angewendet werden muss. Seiner Ansicht nach muss sie die Fähigkeiten und Fähigkeiten des Militärs berücksichtigen. Sie muss auch die Moral der Offiziere und Soldaten bewahren, die Einheit des Landes schützen und interne Konfrontationen verhindern. Der Minister warnt vor den Folgen von Maßnahmen unter Druck.

Verfassungsrahmen unterhält staatliche Autorität

Diese Darstellung der Befugnisse drückt die Position des Verteidigungsministers aus. Artikel 65 der Verfassung verleiht dem Ministerrat Exekutivbefugnisse, zu denen auch die Streitkräfte gehören. Sie weist ihr die allgemeine Staatspolitik und die Aufsicht über zivile, militärische und Sicherheitsinstitutionen zu.

Artikel 49 bestimmt den Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, wobei ihre Unterordnung unter die Autorität des Ministerrates festgelegt wird. Michel Ménassas Erklärung kündigt keine Änderungen an diesem Rahmen an. Es konzentriert sich auf den Platz des Kommandos und der militärischen Wertschätzung bei der Anwendung politischer Entscheidungen.

Ziviler Frieden im Mittelpunkt der Reaktion

Der Minister erinnerte an mehrere militärische Missionen: Verteidigung des Territoriums, der Bevölkerung und der Institutionen, Schutz der nationalen Einheit und Aufrechterhaltung der inneren Stabilität. Es weist ihm auch die Verhinderung von Störungen und den Schutz der Sicherheit der Bürger zu. Er lehnt jeden Anspruch ab, sich über das Gesetz zu stellen.

Michel Menassa präsentiert die militärische Institution als Treffpunkt für die Libanesen, jenseits der kommunalen und parteiischen Divisionen. Er forderte Kritik, um die Opfer des Militärs nicht zu untergraben. Diese Warnung begleitet seine Verteidigung der Befehlsverantwortlichkeiten, ohne eine spezifische operative Maßnahme zu benennen.

Die Pressemitteilung erfolgt vier Tage nach einem Treffen unter dem Vorsitz von Rodolphe Haykal in Yarzé am Freitag, dem 6. November. Vor Militärbeamten versicherte der Chef der Armee, dass die Institution die Entscheidungen der politischen Macht umsetzen würde. Er hatte auch seine Rolle in der inneren Stabilität verteidigt und Kritik an seinen Missionen zurückgewiesen.

In der vorangegangenen Rede erwähnte der General unter anderem den Schutz der Grenzen, die Bekämpfung des Schmuggels und die Ausweitung der staatlichen Autorität. Der ministerielle Text vom 10. November erweitert diese institutionelle Verteidigung. Es wird kein Zeitplan für Operationen oder neue Einsatzanweisungen festgelegt.

Illustrationsfoto: Libanesische Soldaten und gepanzertes Personal auf einem Archivfoto von 2025. Es ist keine am 10. November angekündigte Operation. © Libanesische Armee, Orientierung / Fotobibliothek Libnanews.

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