Bahaa Hariri präsentierte Oxford einen Vorschlag für « warmen Frieden » für den Nahen Osten. Es stellt die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität, die Umsetzung des Taif-Abkommens und eine effektive öffentliche Autorität vor die Verhandlungen. Sein Projekt verbindet wirtschaftliche Zusammenarbeit, Personenverkehr und gemeinsame Institutionen. Sie umfasst die palästinensische Frage als Teil einer Zwei-Staaten-Lösung. Diese Intervention beschreibt eine politische Vision: Es wurden keine Verträge, keine gemeinsame Finanzierung oder kein Zeitplan für die Umsetzung angekündigt.

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Bahaa Hariri verteidigt einen « warmen Frieden », der auf der Wiederherstellung der libanesischen Souveränität und freiwilliger regionaler Zusammenarbeit beruht. In einer am 9. November in Oxford gehaltenen Rede stellt sie die Anwendung des Taif-Abkommens und des staatlichen Waffenmonopols vor die Eröffnung dauerhafter Verhandlungen. Seine Rede legte einen politischen Vorschlag vor, ohne eine Vereinbarung zwischen den Regierungen anzukündigen.

Bahá’a Hariris Ausgangspunkt ist der Libanon. Sie ist der Ansicht, dass ein Land, dem die Kontrolle über sein Territorium entzogen ist, nicht unter zufriedenstellenden Bedingungen verhandeln kann. Seiner Ansicht nach sollte der Wiederaufbau der Institutionen den Libanon in die Lage versetzen, eine gemeinsame Position einzunehmen. Sie knüpft somit ihr regionales Projekt an eine vorherige Umwandlung der Funktionsweise des Staates an.

Seine Rede verbindet drei Ziele: die Wiederherstellung einer effektiven öffentlichen Autorität, die Schaffung von Frieden über diplomatische Vereinbarungen hinaus und die Entwicklung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen.

Er sagte, dass « warmer Frieden » im Libanon begann

Bahaa Hariri fordert die vollständige Anwendung des Abkommens von Taif von 1989. Sie beruft sich auch auf die Resolutionen 1559 und 1701 des Sicherheitsrates. In ihrer Begründung müssen diese Verweise die ausschließliche Souveränität des Staates über das gesamte Hoheitsgebiet unterstützen. Sie bilden die politischen Bedingungen für glaubwürdige Verhandlungen.

Es geht um parallele bewaffnete Strukturen, die mit externen Agenden verbunden sind. Sie überträgt ihnen die Verantwortung für die Schwächung der Institutionen, die Zersplitterung der Macht und den wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Die Botschaft an die libanesischen Akteure betrifft die Vertretung des Landes. Für ihn geht die Einheit der öffentlichen Entscheidung einer ernsthaften Diskussion über einen dauerhaften Frieden voraus. Sie verteidigt daher eine politische Ordnung, in der die Institutionen die Autorität haben, zu verhandeln und ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Ein gemeinsamer Markt statt eines einzigen bilateralen Abkommens

Der Vorschlag geht jedoch über den libanesischen Rahmen hinaus. Bahaa Hariri ist der Ansicht, dass die Konflikte im Nahen Osten miteinander verknüpft sind. Sie möchte sie in eine Zusammenarbeit einbeziehen, die den Personenverkehr, den Handel mit Waren, Kapital und Wissen einschließt. Das angekündigte Ziel ist eine schrittweise Integration der Volkswirtschaften.

Sie nennt Infrastruktur, Energie und Digitales als Bereiche der gemeinsamen Arbeit. Ernährungssicherheit, Wasser- und Umweltpolitik sind ebenfalls Teil dieser Vision.

Bahaa Hariri schlägt vor, zukünftige Institutionen auf mehrere Hauptstädte und Großstädte aufzuteilen. Er will der angestrebten Interdependenz eine geographische Realität geben. Die europäische Erfahrung dient als Referenz, um diese Verbindung zwischen nationalen Identitäten und grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu erklären.

Er sagte, dass dieser Bau freiwillig bleiben sollte. Sie schließt eine den Staaten der Region auferlegte Konföderation aus. Es beschreibt ein Netzwerk gemeinsamer Interessen, basierend auf gemeinsamen Institutionen und Recht.

Die palästinensische Frage wurde in ihren Vorschlag integriert

Der genannte Anwendungsbereich umfasst die Levante und Mesopotamien, Israel und Palästina als Teil einer Zwei-Staaten-Lösung. Bahaa Hariri wünscht sich auch, dass ein veränderter Iran teilnimmt.

Sie verbindet diese Perspektive mit dem Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung. Seiner Ansicht nach setzt der von ihm verteidigte Frieden die Anerkennung der Rechte der verschiedenen Komponenten der Region voraus. Er weigert sich, es auf eine kommerzielle Transaktion oder eine territoriale Vereinbarung ohne Versöhnung zu reduzieren.

Diese Dimension erklärt seine Wahl des Ausdrucks « warmer Frieden ». Er wollte Kooperation in Reisen, Studium, Arbeit und Austausch.

Beirut in einer finanziellen und kulturellen Rolle

Bahaa Hariri sieht eine finanzielle, kulturelle und wirtschaftliche Drehscheibe für Beirut vor. Er glaubt, dass Libanons Pluralismus, Offenheit und Diaspora-Netzwerke diese Ambitionen unterstützen können. Diese Rolle ist jedoch von der vorherigen Wiederherstellung der Souveränität abhängig.

Sie fordert auch das Vereinigte Königreich auf, zu dieser Reflexion beizutragen, insbesondere durch seine administrative Erfahrung. Sie erwartet, dass sich diese Zusammenarbeit positiv auf den östlichen Mittelmeerraum, den Golf und Europa auswirken wird.

Auf institutioneller Ebene besteht sie auf repräsentativen Befugnissen, die den Mechanismen der Rechenschaftspflicht unterliegen. Sie ist der Ansicht, dass internationale Verpflichtungen an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn Institutionen von engen Interessen erfasst werden. Diese Anforderung der Governance ergänzt die wirtschaftlichen Vorschläge in seiner Rede.

Bahaa Hariri erklärt, dass das Rafic Hariri Centre und seine Partner an den intellektuellen Grundlagen dieses Ansatzes arbeiten. Die angekündigte konkrete Ausweitung bleibt daher die der Reflexion und des Dialogs. Verträge, Zeitplan für die Durchführung oder gemeinsamer Finanzierungsmechanismus werden dieser Darstellung nicht beigefügt.

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