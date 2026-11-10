10. November 1990: Beirut beginnt Wiedervereinigung

Am 10. November 1990 begannen Milizen, ihre Positionen in Beirut zu evakuieren. Amal greift die Bewegung an. Die Wiedervereinigung schreitet unter syrischer Vormundschaft voran, während die Abrüstung unvollständig bleibt. Zurück zu dieser ersten Phase, dem schrittweisen Einsatz der Armee und der Unterscheidung zwischen städtischem Rückzug und der Auflösung bewaffneter Formationen. Der Prozess wird bis zum 3. Dezember fortgesetzt, wenn libanesische Einheiten nach Ashrafieh entsandt werden. Diese Chronologie versetzt den Tag in das Ende des Krieges zurück, ohne ihm eine sofortige Wiedervereinigung oder das Verschwinden aller Waffen zuzuweisen.

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Am 10. November 1990 begannen die Milizen, ihre Positionen in der Agglomeration von Beirut zu evakuieren. Amal engagiert sich in der Bewegung, die die Wiedervereinigung des Großraums Beirut unter der Autorität der libanesischen Regierung eröffnet. Nach fünfzehn Jahren Krieg trat die Hauptstadt in eine neue Phase ein. Der Abzug der Kämpfer aus ihren Gebieten sollte es der Armee ermöglichen, die Macht zu übernehmen.

Dieses Datum markiert einen Anfang. Die Wiedervereinigung endete nicht an einem Tag und der Rückzug aus Beirut bedeutete noch nicht die allgemeine Entwaffnung der Milizen. Die Operation wird in den folgenden Wochen fortgesetzt. Es findet auch in einem Kräftegleichgewicht statt, das von Syrien dominiert wird, dessen Truppen im Libanon bleiben.

Amal beginnt Rückzug am 10. November

Die ersten Bewegungen betrafen Amal in der Peripherie von West Beirut. Am 10. November verließen Männer der Bewegung ihre Positionen mit ihren Waffen. Diese Abfahrten entsprechen daher nicht einer allgemeinen Übergabe von Waffen an den Staat. Der Plan beginnt mit einer Änderung der militärischen Kontrolle der Hauptstadt.

Die zeitgenössische Presse beschreibt einen Rückzug, der am Wochenende des 10. und 11. November begann. Amal ist die erste Miliz, die ihre Beyruthine-Positionen vor den libanesischen Streitkräften evakuiert hat. Die Regierung kündigt dann einen Prozess an, der die Hauptstadt und ihre Region abdecken muss. Die betreffenden Formationen müssen ihre militärische Präsenz in diesem Gebiet aufgeben.

So wechseln nicht alle Bereiche der Stadt gleichzeitig den Besitzer. Der Abzug der libanesischen Streitkräfte aus Ost-Beirut ist ein weiterer Schritt am 19. November. Die libanesische Armee gewinnt allmählich die Kontrolle über Greater Beirut und die Straßen zurück. Die Passagen zwischen den ehemaligen Miliz-Gebieten öffnen sich wieder, wenn sich dieser Einsatz entfaltet.

Die Wiedervereinigung des Großraums Beirut nach dem Fall von Aoun

Der militärische Kontext änderte sich weniger als einen Monat zuvor. Am 13. Oktober 1990 beendete die syrische Offensive die Macht von General Michel Aoun in Baabda. Er fand Zuflucht in der französischen Botschaft. Die Konfrontation zwischen seiner Regierung und der anerkannten Macht von Präsident Elias Hraoui endete damit mit Gewalt.

Am 24. Oktober kündigte die Regierung Selim Hoss die Evakuierung von Milizen aus dem Großraum Beirut an. Sie will die staatliche Autorität in einer vom Krieg zersplitterten Agglomeration wiederherstellen. Der Ankündigung gehen daher mehr als zwei Wochen Abfahrten voraus, die am 10. November beginnen.

Eine weitere Sperre betrifft konkurrierende schiitische Organisationen. Der Waffenstillstand vom 5. November zwischen Amal und der Hisbollah unter syrischer Schirmherrschaft bereitet ihre Evakuierung aus der Hauptstadt vor. Auch die Kämpfer der Progressiven Sozialistischen Partei sind vom Rückzug betroffen. Die Sequenz verbindet somit Vereinbarungen zwischen Fraktionen, den syrischen militärischen Druck und die Rückkehr der Regierungstruppen.

Eine Armee will sich wiedervereinigen, um die Stadt zu übernehmen

Der Einsatz findet während des Wiederaufbaus der libanesischen Armee statt, die selbst während des Krieges gespalten war. Im Oktober 1990 gründete die Institution eine Phase ihrer Wiedervereinigung. Command führt Einheiten zusammen und ändert ihre Einsatzbereiche. Es zielt darauf ab, die regionalen und konfessionellen Zugehörigkeiten zu reduzieren, die die Auflösung des Landes begleitet hatten.

Die Wiederaufnahme der Mailänder Positionen erfordert daher mehr als einen Flaggenwechsel an Gebäuden. Es handelt sich um Einheiten unter gemeinsamem Kommando. Die Armee reorganisiert auch die Ausbildung, Aufgaben und Wartung ihrer Ausrüstung. Ihr Wiederaufbau begleitet die Rückkehr der Institutionen in die von den bewaffneten Formationen kontrollierten Gebiete.

Diese Rückkehr bleibt jedoch mit der syrischen Präsenz verbunden. Damaskus belastet die politischen Entscheidungen und die militärischen Bedingungen des Rückzugs. Die Wiederherstellung einer einzigen libanesischen Behörde in Beirut beendet diese Vormundschaft nicht. Die administrative und militärische Wiedervereinigung der Hauptstadt schreitet in diesem Zusammenhang voran.

Rückzug aus der Hauptstadt und Abrüstung: zwei Schritte

Das Abkommen von Taif vom 22. Oktober 1989 sieht die Auflösung der libanesischen und nicht-libanesischen Milizen und die Übergabe ihrer Waffen an den Staat vor. Es sieht auch die Vereinigung der Streitkräfte vor. Der Rückzug in Beirut ist Teil dieses Programms, erfüllt aber nicht alle Bestimmungen.

Der Abrüstungskalender erstreckt sich bis 1991. Am 28. März legte die Regierung den 30. April als Frist für die Hinterlegung von Waffen fest. Die Umsetzung bleibt unvollständig: Die Hisbollah behält ihre bewaffnete Organisation, während andere Gruppen ebenfalls der vollen Entwaffnung entgehen. Es wäre daher falsch, den 10. November 1990 als das Verschwinden aller libanesischen Milizen darzustellen.

In Beirut wird die nächste Stufe in den von der Armee übernommenen Gebieten gemessen. Am 3. Dezember 1990 entsandte seine Einheiten nach Ashrafieh, der ehemaligen Bastion christlicher Milizen. Der Großraum Beirut wird dann am Ende des am 10. November begonnenen Prozesses offiziell wiedervereinigt.

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