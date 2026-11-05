Während des libanesischen Kulturerbemonats in Ottawa verteidigte Youssef Raji das ausschließliche Recht des Staates, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Der Minister erklärte auch, dass der Libanon nicht mehr auf die Großzügigkeit seiner Diaspora angewiesen sein sollte, um öffentliche Misserfolge zu kompensieren. Sein Treffen mit Anita Anand wird am 6. November angekündigt. Die kanadische Unterstützung für die libanesische Armee, Institutionen und Souveränität steht auf der Tagesordnung, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein neuer Umschlag angekündigt wird.

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Der Libanon will dem Staat seine Autorität und sein ausschließliches Recht geben, über Krieg und Frieden zu entscheiden, sagte Youssef Raji aus Kanada. Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Emigranten sprach anlässlich des Monats des libanesischen Kulturerbes, als er die libanesische Flagge vor dem Parlament in Ottawa hob. In seinen Bemerkungen, die am Donnerstag, dem 5. November, von der Nationalen Informationsagentur berichtet wurden, sandte er auch eine Botschaft an die Diaspora: Seine Großzügigkeit darf nicht länger dazu benutzt werden, die Mängel des Staates auszugleichen.

« Entscheidungen müssen in Taten umgesetzt werden », sagte der Ministererster Versand NNAEr erkannte die Schwierigkeit des vor uns liegenden Weges an und stellte sicher, dass die Entschlossenheit der Behörden nicht nachlassen würde. Die Erklärung verbindet somit eine politische Linie, die Wiederherstellung der öffentlichen Gewalt, mit einer Umsetzungspflicht.

Krieg und Frieden unter staatlicher Autorität

In derentwickelte rechnung der zeremonieRaji glaubt, dass der Libanon seit Jahrzehnten den Preis dafür bezahlt hat, seine Innenpolitik mit regionalen Konflikten und externen Agenden zu verzahnen. Er bekräftigt die Verpflichtung zur Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit des Staates, auch in Bezug auf Krieg und Frieden.

Der Punkt betrifft eine zentrale Frage für das Land: die Behörde, die befugt ist, den Libanon einzubeziehen und sich für die Folgen seiner Entscheidungen zu verantworten. Die Rede präsentiert jedoch keine neuen Durchsetzungsmaßnahmen oder Zeitpläne. Man unterscheidet zwischen der Bekräftigung eines Souveränitätsprinzips und den politischen, administrativen und sicherheitspolitischen Mitteln, die zu seiner Durchsetzung erforderlich sind.

Raji selbst betonte, dass der Wiederaufbau eines jahrzehntelang geschwächten Staates nicht über Nacht stattfinden könne. Der Verweis auf Rechtsakte gibt daher ein Kriterium für die Bewertung der Folgemaßnahmen an: Auf Ankündigungen müssen wirksame Beschlüsse und Institutionen folgen, die in der Lage sind, diese umzusetzen.

Eine Diaspora, die den Staat nicht mehr ersetzen darf

Der Minister dankte den Libanesen-Kanadiern für ihre Unterstützung des Herkunftslandes und weigerte sich, es zu einem nachhaltigen Betriebsmodell zu machen. Laut NNA sagte er, dass der Libanon nicht mehr von der Großzügigkeit seiner Expatriates abhängen will, um die Misserfolge des Staates zu kompensieren. Er forderte den Aufbau von Institutionen, die ihres Vertrauens, ihrer Talente und Bestrebungen würdig sind.

Diese Formulierung bewegt den Akzent. Diaspora wird regelmäßig als Ressource gesucht; Raji gehört auch zu denen, denen der Staat für seine Funktionsfähigkeit verantwortlich ist. Vertrauen beschränkt sich nicht auf die Bindung an das Land. Sie setzt voraus, dass die Institutionen ihrer Verantwortung gerecht werden, anstatt Familien und Solidaritätsnetzwerke aufzufordern, ihre Mängel nachhaltig anzugehen.

Die Rede enthält keine neue Budgetzusage für Expatriates. Es drückt ein politisches Ziel aus: die Beziehung zu ihnen über die Glaubwürdigkeit des Staates wiederherzustellen. Der Minister wandte sich auch an die jüngeren Generationen und erinnerte sie daran, dass der Libanon auch ihr Land sei.

Kanadische Armee unterstützt Freitagsprogramm

Raji lobte die kanadische Unterstützung für nationale Institutionen, insbesondere das Militär und die Sicherheitskräfte. Dieses Thema ist auch in dem Programm enthalten, das Ottawa für sein Treffen mit Anita Anand angekündigt hat. Gemäßpressemitteilung von Global Affairs Canada vom 4. NovemberDie kanadische Außenministerin soll ihren libanesischen Amtskollegen am Freitag, den 6. November empfangen.

Der geplante Austausch sollte die bilaterale Zusammenarbeit, die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte und anderer Institutionen sowie die Stabilität und Souveränität Libanons umfassen. Auch regionale Entwicklungen und Initiativen zur Lösung anhaltender Konflikte stehen auf der Agenda. Es handelt sich daher um ein angekündigtes Treffen, dessen Schlussfolgerungen noch nicht bekannt sind.

Seit Mai 2025 hat Ottawa mehr als 83 Millionen C $ in humanitärer Hilfe für den Libanon bereitgestellt, plus 9 Millionen C $ für Entwicklung, 8 Millionen C $ für Frieden und Stabilisierung und 6 Millionen C $ zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte. Diese Beträge sind in der kanadischen Bilanz enthalten, die vor dem Besuch gemeldet wurde. Sie sind kein neuer Umschlag für Rajis Rede.

Libanesisches Erbe, eine anerkannte Verbindung in Kanada

An der Zeremonie nahmen unter anderem Lena Metlege Diab, kanadische Ministerin für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft, teil, die von libanesischen Abstammungs- und Gemeindevertretern gewählt wurde. Raji und Diab hoben die libanesische Flagge nach der Intervention nach Angaben der NNA.

Libanesischer Kulturerbe-Monat erhält seither nationale Anerkennunggesetz sanktioniert am 20. juni 2023, die den November bezeichnet. In seinererklärung vom 1. novemberDie kanadische Regierung präsentiert die Ausgabe 2026 als vierte offizielle Feier. Er erinnerte an die Seniorität einer libanesischen Präsenz, deren erste Siedlungen in Montreal und Halifax bis in die frühen 1880er Jahre zurückreichen.

In Ottawa diente diese kulturelle Anerkennung als Rahmen für eine direkt an den Libanon gerichtete Botschaft. Der Minister fordert eine fortgesetzte Unterstützung von außen und erkennt gleichzeitig an, dass der Wiederaufbau des Staates weiterhin in der libanesischen Verantwortung liegt. Auf der Sitzung am Freitag werden die Modalitäten der Zusammenarbeit geklärt. Die Glaubwürdigkeit des Versprechens an die Diaspora wird von den Maßnahmen abhängen, die im Land folgen werden.

Foto: National Information Agency (NNA), ein Bild, das der Ausgabe vom 5. November von Youssef Rajis Intervention in Kanada beigefügt ist.

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