Türkei: Mindestens acht Tote bei bewaffneten Angriffen

Mindestens acht Menschen wurden am 5. November bei bewaffneten Angriffen in der türkischen Provinz Afyonkarahisar getötet. Das Feuer traf mehrere Orte im Bezirk. Die Präfektur meldet auch eine schwere Verletzung und kündigt eine Untersuchung unter Koordination der Staatsanwaltschaft an. Die Forschung findet weiterhin den Autor (s). Das Motiv und mögliche Verbindungen zwischen den Opfern und ihren Aggressoren sind noch nicht festgelegt. Die Opferaufzeichnung bleibt vorläufig.

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Mindestens acht Menschen wurden am Donnerstag, dem 5. November, bei bewaffneten Angriffen in der Provinz Afyonkarahisar im Westen der Türkei getötet. Auch die Präfektur meldete eine schwere Schädigung. Die Sicherheitskräfte suchen die Täter.

Die Angriffe haben mehrere Orte im Bezirk İhsaniye betroffen. Laut einer türkischen Nachrichtenagentur wurden drei Tote in der Nähe des Dorfes Ayazini und drei weitere in der Region Kıyır aufgefunden. Zwei Frauen, die in Yukarıtandır verletzt entdeckt wurden, starben dann im Krankenhaus.

Eine Untersuchung zu bewaffneten Angriffen in der Türkei

Die Präfektur kündigte die Einleitung einer Untersuchung unter der Koordination der Staatsanwaltschaft Afyonkarahisar an. In ihrer Pressemitteilung am Donnerstagabend bestätigte sie acht Tote und einen Schwerverletzten. Diese Bilanz bleibt vorläufig.

Die Behörden geben an, dass die staatlichen Dienste zusammenarbeiten, um die Umstände der Angriffe zu ermitteln. Das Motiv und mögliche Verbindungen zwischen den Opfern und ihren Angreifern wurden nicht geklärt.

Die Präfektur hat in dieser Erklärung keine Verhaftungen angekündigt. Die Forschung in der Provinz geht weiter.

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