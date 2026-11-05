5. November Märkte: Tech fällt, Öl Rebounds

Die Wall Street erfährt am 5. November eine starke Korrektur, insbesondere in der Technologie, während das Öl wieder Boden gewinnt. Unsere täglichen Aufzeichnungen führen die zeitgesteuerten Preise, die Ergebnisse von Qualcomm, AMD, Arm und BT, die neuesten US-Daten zu Beschäftigung und Produktivität und die Entscheidung der Bank of England zusammen. Drei Infografiken begleiten die Analyse von Einkommens-, Gewinn- und Cash-Lücken. Die Akte untersucht auch die Folgen für libanesische Unternehmen und erklärt die Auswirkungen der Inflation in der zweiten Runde.

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Am Donnerstag, dem 5. November, wurde die Wall Street einer starken Korrektur unterzogen, die besonders in der Technologie gekennzeichnet war, während das Fass einen Teil des am Vortag verlorenen Bodens wieder aufnahm. Die Ergebnisse der Chiphersteller zeigen jedoch, dass in den Rechenzentren nach wie vor eine starke Nachfrage besteht. Diese Kluft zwischen industrieller Aktivität und Aktienkursen ist die treibende Kraft hinter unserer abendlichen wirtschaftlichen Agenda. Eine weitere Warnung: Die Bank of England erhöht ihren Leitzins auf 4%, zu einer Zeit, in der steigende Energiepreise die Inflation zu verlängern drohen.

Diese Ausgabe vereint Zitate, die vor 19 Uhr in Beirut verfügbar sind, die neuesten amerikanischen Wirtschaftspublikationen und die Konten von vier Unternehmen. Da die Sitzungen nicht synchronisiert sind, beschreiben die europäischen, asiatischen und amerikanischen Zahlen nicht alle den gleichen Moment. Die Stunden jeder Umfrage sind unten angegeben. Vierteljährliche Konten werden verwendet, um Unternehmen zu untersuchen; Sie allein erlauben es nicht, jede Bewegung zu erklären.

Cover-Foto: Libnanews-Archiv, veröffentlicht im Juni 2019 und als Illustration verwendet.

Stipendien: Wall Street nimmt auf, Lücken werden größer

S&P 500: 7 476,87 (-2,75 %) , Zeitstempel 18:27:32 in Beirut (16:27:32 UTC), verspäteter Preis.

, Zeitstempel 18:27:32 in Beirut (16:27:32 UTC), verspäteter Preis. Nasdaq-Komposit: 24 743,44 (-3,86 %) , Zeitstempel 18:28:29 in Beirut (16:28:29 UTC), verspäteter Preis.

, Zeitstempel 18:28:29 in Beirut (16:28:29 UTC), verspäteter Preis. ACC 40: 8 205,37 punkte (+0,34%) 18:43:15 UTC), aufgezeichnet nach dem fortlaufenden Treffen, hier nicht als endgültige Schließung präsentiert.

18:43:15 UTC), aufgezeichnet nach dem fortlaufenden Treffen, hier nicht als endgültige Schließung präsentiert. DAX: 26 327,90 punkte (-0,42 %) 18:28:28 UTC), verspäteter Preis.

18:28:28 UTC), verspäteter Preis. Nikkei 225:61 077,90 punkte (-1,79 %), Zeitstempel 08:30:01 in Beirut (06:30:01 UTC), japanisches Ende der Sitzung.

Abweichungen von der Referenz des Vortages, die vom Lieferanten angezeigt werden. Zeitstempelung der französischen Website konvertiert von Paris Zeit nach Beirut und UTC. US-amerikanische und deutsche Daten werden als verspätet gemeldet; Sie stellen kein gleichzeitiges Foto oder einen Mauerstraßenzaun dar. Der japanische Rekord gehört zu dem bereits abgeschlossenen Treffen.

Änderungen gegenüber der Referenz des Vortages. Aufzeichnungen vom 5. November, gesammelt um 18:43 Uhr in Beirut; Zeitpläne für jeden Fluss in der Grafik und im Text. Wall Street in Session, US-Flows und DAX verschoben, japanisches Sitzen beendet. © Libnanews, Daten von Boursorama

Reuters verbindet einen Teil des Verkaufsbefürchtungen einer strengeren Überwachung des Ausbaus von Rechenzentren nach der Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen. Investoren bewerten somit das mögliche Tempo von KI-Projekten neu. Diese Reaktion konzentriert sich auf die zukünftigen Entwicklungsbedingungen: Sie misst nicht direkt bereits gelieferte Aufträge oder Gewinne von Unternehmen.

Die Lücke zwischen den Indizes verdient ebenso viel Aufmerksamkeit wie ihre Richtung. Nasdaq konzentriert mehr Unternehmen, deren Wert auf langfristigen erwarteten Gewinnen basiert. Wenn Investoren die Rendite, die sie verlangen, oder den Preis, den sie für Wachstum zahlen, neu bewerten, können diese Werte besonders schnell angepasst werden. Ein starker Rückgang des Index beweist jedoch nicht den Zusammenbruch der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz oder die entsprechende Verschlechterung jedes Unternehmens.

CAC 40 und DAX haben unterschiedliche Strukturen mit unterschiedlichen Gewichten von Industrie, Finanzen, Luxus oder Energie. Ein Vergleich ihrer einzigen Schwankungen misst daher nicht direkt die relative Gesundheit der französischen und deutschen Wirtschaft. Börsennotierte Gruppen machen auch einen erheblichen Anteil ihrer Verkäufe außerhalb ihres Landes. Um die Sitzung zu interpretieren, ist es notwendig, die Auswirkungen von Sektoren, Währungen und geschäftsspezifischen Nachrichten zu trennen. Die gesamte Bewegung einem einzigen politischen Ereignis zuzuschreiben, würde diese Unterschiede beseitigen.

Die gleiche Vorsicht gilt für Tokio. Die asiatische Sitzung war bereits zu der Zeit der Beschleunigung des amerikanischen Niedergangs, die in unseren Umfragen beobachtet wurde, vorbei. Der Nikkei ist daher keine Reaktion auf diese Phase der Wall Street. Diese Lücke ist nützlich, um am nächsten Tag zu lesen: Die asiatische Eröffnung wird zeigen, wie Investoren in der Region amerikanische Bewegungen absorbieren und wie die Exportwerte auf erwartete Währungen und Bestellungen reagieren.

Die unmittelbare Frage ist das Ausmaß und die Dauer des Rückgangs. Eine in wenigen großen Kapitalisierungen konzentrierte Korrektur hat nicht die gleiche Bedeutung wie ein allgemeiner Rückgang, der mit einer Verschärfung der Kredite einhergeht. Unser Abendfoto erlaubt uns nicht, auf dieses zweite Szenario zu schließen. Wir müssen uns die amerikanische Schließung, die Ausbreitung der Bewegung zwischen den Sektoren und die Fähigkeit des Marktes ansehen, die am Freitag erwartete neue Wirtschaft aufzunehmen.

Öl: Der Rebound des Tages löscht den Fall von Mittwoch nicht

In der von Boursorama veröffentlichten Nachschlageserie wird dieBranntwird angezeigt am97,37 usd pro barrel (+2,91%)18:33:23 UTC in Beirut. DieWTI, Serie ICE WBS, soll$90.76 (+3.12%)1833:11 UTC (16:33:11). Beide Ströme verzögern sich. Da die genaue Frist auf diesen Seiten nicht angezeigt wird, werden diese Ebenen als indikative Reihen angegeben, ohne sie einem bestimmten Liefervertrag gleichzustellen oder eine Lücke zwischen den Verträgen zu berechnen.

Der Vergleichspunkt bleibt der scharfe Rückgang des Vortages. Diemittwoch, 4. November Vergleich berichtet von Xinhuaplatzierte den Brent für die Lieferung im Januar bei 94,62 US-Dollar pro Barrel, ein Minus von 8,67 Prozent, und der WTI vom Dezember bewertete den Nymex mit 88,12 US-Dollar, ein Minus von 8,29%. Diese datierten Verträge sollten nicht mit einer vorläufigen Reihe verwechselt werden, deren Ablaufdatum vom Lieferanten nicht angegeben wird. Dennoch geben sie die Größenordnung des Schocks vor der Sitzung am Donnerstag an.

Eine positive tägliche Bewegung kann daher mit einem Preis koexistieren, der noch viel niedriger ist als vor dem Fall. Arithmetik zählt: Nach einem Rückgang von 8,67 Prozent braucht es eine Steigerung von rund 9,5 Prozent, um wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukehren. Die Berechnung bezieht sich auf Preisänderungen, nicht auf eine Prognose. Einfach von « Upward Oil » zu sprechen, ohne den Zeitraum anzugeben, würde hier einen irreführenden Eindruck einer vollständigen Umkehrung erwecken.

Für Unternehmen ist der Preis des Barrels nur ein Teil der Energierechnung. Verfeinerung, Transport, Versicherung, Steuern und Kaufplan bestimmen auch die gezahlten Kosten. Je nach Form und Laufzeit ihrer Deckungen kann eine Fluggesellschaft nicht sofort von einem Rückgang des Rohöls profitieren. Ein Industrieller kann andererseits Strom oder Gas ausgesetzt bleiben, wenn sich das Öl entspannt. Die Ergebnisse einer Energiegruppe selbst hängen von ihrer Aktivität ab: Extraktion, Raffination und Verteilung reagieren nicht auf die gleiche Weise.

US-Aktien bieten eine physische Benchmark. Nach den am 4. November veröffentlichten UVP-Zahlen undberichtet von ReutersDie Bruttohandelsreserven gingen in der Woche zum 30. Oktober um 865.000 Barrel auf 409,8 Millionen zurück. Die Destillatbestände, zu denen Diesel und Heizöl gehören, fielen von 3,6 Millionen Barrel auf 99,3 Millionen Barrel. Benzin fiel von 222.000 Barrel auf 209 Millionen Barrel.

Diese Variationen zeigen, warum die Überwachung des Rohöls allein unzureichend ist. Der Dieseldruck kann den Straßenverkehr und einige landwirtschaftliche Tätigkeiten erhöhen, selbst wenn das Referenzfass fällt. Aber ein wöchentlicher Rückgang der Lagerbestände beweist nicht isoliert einen Mangel: Importe, Exporte, der Betrieb von Raffinerien und die Saison verändern auch die verfügbaren Mengen. Die Serie wird informativer, wenn sie näher an mehreren Wochen und Lieferkapazitäten liegt.

Gold, Währungen und Rohstoffe: den Preis von seiner Verwendung unterscheiden

Leinmal d$ 4.117,70 (+1,33 prozent)um 1843:17 UTC in Beirut (16:43:17 UTC). Dies ist die Referenz pro Feinunze, etwa 31,1 Gramm, und nicht der Preis für ein Stück oder Juwel. Für Währungen, diereferenzzinssatz veröffentlicht von der EZB am 5. Novemberist1 euro für 1,1224 dollarDieser tägliche Referenzzinssatz ist weder ein sofortiger Notierungs- noch ein Bankumrechnungskurs.

Der Goldpreis verdient es, mit dem Dollar und den realen Kursen, also den erwarteten inflationsbereinigten Renditen, gelesen zu werden. Metall zahlt kein Einkommen. Seine relative Attraktivität ändert sich daher mit der Vergütung anderer Vermögenswerte, aber auch mit der Nachfrage nach Schutz und institutionellen Ankäufen. Eine Sitzung, in der das Gold steigt, während die Aktionen fallen, ist mit einer Sicherheitssuche kompatibel; es zeigt nicht, dass alle Käufer das gleiche Ziel verfolgen.

Bei industriellen Rohstoffen ist das Problem des Timings besonders konkret. Die Kupfer-Umfrage, die während unserer Sammlung verfügbar war, war noch auf den 4. November datiert. Es wird daher nicht als Donnerstagskurs präsentiert. Eine alte Figur kann nützlich bleiben, um einem Trend zu folgen, vorausgesetzt, sie behält ihr Datum. Es wird irreführend, wenn es wenige Minuten zuvor ohne Vorwarnung neben aktualisierten Zitaten platziert wird. Gleiches gilt für weniger häufig dokumentierte Agrarpreise und lokale Märkte.

Unternehmen: KI beschleunigt, aber nicht alle Einnahmen folgen

Die Ergebnisse der Sitzung vom 5. November zeichnen eine digitale Multi-Speed-Wirtschaft. Hersteller, die am stärksten von Rechenzentren betroffen sind, profitieren von der hohen Nachfrage nach Rechenleistung. Allgemeine öffentliche Einrichtungen bleiben weit weniger vielversprechend. Um diese Veröffentlichungen zu lesen, werden zwei Unterscheidungen wesentlich: zwischen bereits erzieltem Einkommen und Geschäftszielen und dann zwischen Buchhaltungsgewinnen und angepassten Indikatoren. Qualcomm, AMD und Arm-Konten messen diese Unterschiede. In Europa zeigt BT eine weitere Schwierigkeit auf: die Netzwerkmodernisierung in verfügbares Bargeld umzuwandeln.

Qualcomm, eine Diversifizierung, die noch Smartphones kompensieren muss

Veröffentlicht am 4. Novemberqualcomm Ergebnisse für sein viertes Geschäftsquartal, beendet am 27. September 2026zeigt einen GAAP-Buchhaltungsumsatz von 10,322 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8% gegenüber dem Vorjahr. Der Verkauf von Smartphones sank um 26% auf 5,137 Milliarden US-Dollar. Das Auto wuchs um 89% auf 1,990 Milliarden, aber sein Gewicht war immer noch nicht ausreichend, um diesen Rückgang zu beseitigen. Der verwässerte Gewinn pro Aktie beträgt 1,17 $ nach GAAP-Standards, verglichen mit 2,17 $ nach den Anpassungen der Gruppe.

Der Jahresvergleich erfordert zusätzliche Vorsicht. Der GAAP-Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2026 stieg um 146 Prozent auf 13,628 Milliarden US-Dollar, mit einem Steuervorteil von 5,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme einer Rückstellung für die Abschreibung latenter Steueransprüche. Der bereinigte Nettogewinn sank um 15%. Dieser Gegensatz verbietet es, den Anstieg des Buchgewinns als eine gleichwertige Beschleunigung der Aktivität darzustellen. Gleichzeitig bekräftigt Qualcomm ein Umsatzziel von 5 Milliarden US-Dollar in den Rechenzentren für das Geschäftsjahr 2027: Dies ist eine Prognose, kein Umsatz.

GemäßReuters, der CEO Cristiano Amon interviewteDer Ausblick für das nächste Quartal enthält keine weiteren Flohverkäufe an Apple. Die Agentur stellt auch fest, dass der Verkauf von Smartphones unter den Erwartungen der Analysten bleibt. Die industrielle Frage ist daher spezifisch: Neue Märkte müssen einen Teil der historischen Basis ersetzen, noch bevor sie weiteres Wachstum generieren.

AMD und Arm: Die Berechnungsanfrage ist nicht vom Lesen der Details befreit

AMD hat die dynamischste Seite des Zyklus. Seineergebnisse veröffentlicht am 3. novemberFür das Quartal, das am 26. September endete, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 13,377 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 45%. Das Rechenzentrumssegment erreichte rund 8,5 Milliarden, ein Plus von 97 Prozent. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,46 USD in GAAP und 2,09 USD in bereinigten Daten. Für das vierte Quartal strebt das Management einen Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar an, mit einer Veränderungsmarge von 3%.

Diese Stärke ist nicht einheitlich: Die Einnahmen aus Videospielen sinken um 40% auf 773 Millionen US-Dollar. Die wirtschaftliche Lektüre ist daher auf die Zusammensetzung der Verkäufe zurückzuführen. Aufträge für Computerinfrastrukturen können eine Gruppe sehr stark ziehen, ohne eine allgemeine Erholung der Computerkäufe zu melden. Das Ziel des nächsten Quartals wird auch von der von AMD angekündigten Produktionssteigerung abhängen; eine Perspektive ist noch keine Lieferung.

Der britische Arm, dessen Konten in Dollar dargestellt werden, bietet eine ergänzende Nuance. Seineveröffentlichung vom 4. novemberfür das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027, endete am 30. September 2026. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,443 Milliarden US-Dollar. Aber Lizenz- und andere Einnahmen sind um 50% gestiegen, verglichen mit 8% für Lizenzgebühren. Der Gewinn pro Aktie beträgt 0,12 USD in GAAP, verglichen mit 0,52 USD in bereinigten Daten. Das Management erwartet im nächsten Quartal einen Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar, bis zu 50 Millionen US-Dollar.

Diese beiden Einnahmequellen sagen nicht genau dasselbe aus. Die Lizenzen beinhalten den Zugang zu Technologie; die Gebühren sind an die vermarkteten Chips gebunden.Reuters Highlightserstere übertreffen die Schätzungen, während letztere niedriger sind. Eine große Gesamtpublikation kann somit mit einem langsameren Anstieg der an die gelieferten Chips gebundenen Einnahmen koexistieren. Arm gibt auch an, dass die Größe und der Zeitpunkt bestimmter Verträge die Lizenzeinnahmen beeinflussen.

BT, Gewinne steigen, aber Cash unter Druck

Diehalbjahresergebnisse, veröffentlicht von BT am 5. Novembereinen europäischen Kontrapunkt anbieten. In den sechs Monaten, die am 30. September endeten, erzielten die fortgeführten Tätigkeiten einen Umsatz von 8,753 Mrd. Pfund und einen Gewinn vor Steuern von 1,071 Mrd. Pfund, wobei letzterer um 12 % stieg. Das bereinigte EBITDA mit 4,097 Milliarden Pfund verdient nur 1%. Der standardisierte Cashflow sank auf 236 Mio. Pfund und damit um 59 Prozent, was insbesondere auf die Entwicklung des Working Capital Requirements zurückzuführen ist.

BT hält jedoch an seinem Ziel von rund 2 Mrd. GBP an normalisiertem Cashflow für das Geschäftsjahr 2027 fest, ohne die Auswirkungen der Übernahme von TalkTalk. Die Lücke zwischen halbjährlicher Performance und Jahresziel bleibt daher zentral. Die Erreichung dieses Ziels bedeutet eine deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr. Dieser Strom ist selbst ein Standardindikator, dessen Umfang bestimmte Auszahlungen, einschließlich Umstrukturierung, ausschließt. Das Wachstum der Erträge vor Steuern reicht daher nicht aus, um die Finanzierungsfähigkeit der Gruppe zu beschreiben.

BT: Erträge vor Steuern und standardisierte verfügbare Ströme, Semester bis zum 30. September 2025 und 2026. Vergleich 2025 im Ruhestand. © Libnanews, BT-Daten

Warum eine gute Aktivität eine schlechte Sitzung begleiten kann

In den Publikationen der Technologiegruppen werden drei Fragen unterschieden. Die erste betrifft die reale Nachfrage: Kaufen die Kunden mehr Rechenkapazität? Der Verkauf bei AMD gibt eine positive Antwort auf seinen Umfang. Die zweite betrifft die Rentabilität: Wie viel bleibt nach Produktions-, Forschungs- und Vermarktungskosten übrig? Die dritte ist eine Börse: Welchen Preis zahlt der Investor heute für diese Einkommen und für diejenigen, die er sich für morgen erhofft? Eine positive Antwort auf die erste garantiert nicht die anderen beiden.

Der Wechsel von der Investition zur Rentabilität betrifft die gesamte KI-Kette. Hersteller können ihre Verkäufe registrieren, bevor Rechenzentrumsbetreiber die volle Leistung ihrer Geräte nachgewiesen haben. Die Anwenderunternehmen müssen diese Kapazitäten dann in Einsparungen, neue Dienstleistungen oder zusätzliche Einnahmen umwandeln. Jeder Link folgt seinem eigenen Kalender. Das Hinzufügen von Investitionsankündigungen, als ob sie so viele zukünftige Vorteile darstellen, könnte die Ausgaben des anderen mit den Einnahmen des anderen verwechseln, ohne den Nettogewinn jedes Links zu messen.

BT weist in einem anderen Sektor darauf hin, dass Gewinn und verfügbares Geld nicht immer gemeinsam fortschreiten. Ein aufgezeichneter Verkauf wird nicht unbedingt sofort eingelöst. Investitionen und Zahlungsfristen können Bargeld absorbieren, während sich das Ergebnis verbessert. Für ein Unternehmen, das ein Netzwerk modernisiert oder eine digitale Infrastruktur aufbaut, muss sich die Analyse daher auf die Finanzierung des Programms, seine Laufzeit und die tatsächlich erzielten Einnahmen über den angekündigten Gewinn hinaus konzentrieren.

Raten und Beschäftigung: Wirtschaftssignale, die nicht die gleiche Geschichte erzählen

DieDie Bank of England erhöhte ihren Leitzins am Donnerstag von 3,75% auf 4%Acht Mitglieder wählten diese Erhöhung um einen Viertelpunkt; der neunte wollte einen halben Punkt. Die Institution stellt eine Inflationsrate von 3,5% im September fest und prognostiziert, dass sie sich bis Mitte 2027 5% nähern könnte. Die letztere Zahl ist eine Projektion, keine bereits beobachtete Rate. Die Energie steht weiterhin im Mittelpunkt ihrer Sorgen, obwohl sie immer noch wenig Anzeichen für eine nachhaltige Ausbreitung des Schocks auf Löhne und Preise zeigt.

Für britische Haushalte und Unternehmen findet allmählich eine Zinserhöhung statt. Es ändert sich die Kosten für neue Kredite und bestimmte Refinanzierungen, aber nicht unbedingt alle monatlichen Zahlungen am nächsten Tag. Für die internationalen Märkte erinnert die Entscheidung vor allem daran, dass ein kürzlicher Ölrückfluss nicht ausreicht, um den akkumulierten Preisdruck zu beseitigen. Die Zentralbanken sollten das Fortbestehen des Schocks und seine Folgen für das Verhalten bewerten, anstatt jeden täglichen Wechsel im Barrel zu verfolgen.

In den Vereinigten Staatenerste arbeitslosengeldanträge am donnerstag veröffentlichtfür die Woche endete am 31. Oktober 189.000 weniger als die revidierte Zahl für die Vorwoche. Der Vier-Wochen-Durchschnitt betrug 194.750. Die laufenden Anfragen beziehen sich auf eine weitere Woche: Sie belaufen sich auf 1,718 Millionen für die vom 24. Oktober. Die Vermischung dieser beiden Daten oder die Angleichung dieser Summe an die nationale Zahl der Arbeitslosen würde zu einer Fehlinterpretation führen.

Niedrige Erstanträge deuten auf wenige neue Entlassungen hin, die unter diese Regelung fallen. Sie liefern keine direkten Informationen über die Leichtigkeit der Arbeitssuche, die Schaffung von Arbeitsplätzen oder Personen, die außerhalb des Entschädigungssystems bleiben. Der am Freitag erwartete Monatsbericht wird daher zusätzliche Informationen liefern. Sie wird insbesondere dazu beitragen, die Kluft zwischen Beschäftigung, Einkommen und Arbeitsmarktbeteiligung zu schließen.

Eine weitere Donnerstagspublikation verdient es, der KI näher gebracht zu werden, ohne ihre Ergebnisse zu schnell zuzuordnen. GemäßBüro für ArbeitsstatistikDie Produktivität im nicht-landwirtschaftlichen Handelssektor der USA stieg im dritten Quartal nach einer vorläufigen Schätzung mit einer annualisierten Rate um 3,6%. Über ein Jahr beträgt der Anstieg 2,1%. Die Lohnstückkosten sinken um 0,7 % bei einer vierteljährlichen annualisierten Rate, steigen aber im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 2,4 %. Diese aggregierten Indikatoren erlauben es nicht, den Beitrag der künstlichen Intelligenz zu isolieren.

Vereinigte Staaten, nichtlandwirtschaftlicher Handelssektor: vorläufige Schätzung des dritten Quartals 2026. Jährliche vierteljährliche Änderungen, nicht jährliche Änderungen. © Libnanews, BLS Daten

Im Libanon bleiben Energiepreise und der Zugang zu Finanzmitteln verbunden

Für eine importierende Wirtschaft kann eine nachhaltige Reduzierung des Öls die für den Kauf von Energie erforderlichen externen Zahlungen erleichtern. Im Libanon hängen seine Auswirkungen auf die Haushalte auch von den Verteilungsvereinbarungen, der verfügbaren Stromerzeugung und den Brennstoffkäufen ab. Eine einheitliche Marktsitzung erlaubt es nicht, die zukünftige Wirtschaft zu quantifizieren. Der tatsächlich gezahlte Betrag variiert mit den eingeführten Mengen, wenn sie gekauft werden, und den Kosten, die das Produkt selbst erhöhen.

Die Abrechnungswährung schafft einen zweiten Kanal. Ein Unternehmen, dessen Verkäufe in einer Währung und Lieferungen in einer anderen bezahlt werden, kann seine Marge ändern, ohne seine Volumina zu ändern. Die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar erhöht beispielsweise in Dollar eine europäische Rechnung, die auf Euro lautet, wenn alle anderen Dinge gleich sind. Die umgekehrte Richtung kann diese Rechnung erleichtern. Verträge und Zahlungsfristen müssen überprüft werden, bevor eine Änderung des Wechselkurses zu einem Gewinn oder Verlust wird.

Die Finanzierung ist ein besonderes Hindernis. Dieamerikanische Vertreibung von Gouverneur Karim Said angekündigt, die später im November geplant ist, wird den Austausch mit dem Finanzministerium und dem IWF umfassen. Die Konsultationen zu Bankenumstrukturierungen und Einlagen werden fortgesetzt. Keine endgültige Vereinbarung oder Rückzahlungsplan wurde im Protokoll des Treffens mit Präsident Joseph Aoun angekündigt. Ein internationales Treffen kann daher nicht als bereits erhaltene Finanzierung betrachtet werden.

Für lokale Unternehmen wäre das erwartete konkrete Ergebnis einer Bankenkonsolidierung ein berechenbarerer Zugang zu Zahlungen und Krediten. Dies erfordert glaubwürdige Bilanzen, transparente Verteilung der Verluste und tragfähige Institute. Es kann nicht nur auf einer Verbesserung der Sprache basieren. Solange verfügbare Ressourcen und Finanzierungsbedingungen unsicher bleiben, kann sich ein kostengünstiges Papierprojekt aufgrund eines fehlenden Cashflows verzögern. Die Bewegungen der großen Börsen fassen diese libanesische Einschränkung nicht zusammen.

Das Konzept des Tages: die zweite Runde Effekte der Inflation

Ein Anstieg des Öls erhöht direkt den Preis bestimmter Kraftstoffe. Es ist der erste Effekt. Es kann dann die Kosten für den Transport eines Produkts, die Heizung eines Handels oder den von einer Fabrik benötigten Strom erhöhen. Unternehmen entscheiden dann zwischen der Erhöhung ihrer Preise, der Verringerung ihrer Marge oder der Begrenzung anderer Ausgaben. Dies sind erstens die indirekten Auswirkungen höherer Energiepreise mit unterschiedlichen Zeiten und Intensitäten je nach Tätigkeit.

Die Zentralbanken überwachen vor allem das Risiko, dass dieser Spread anhaltend wird. Wenn alle mit nachhaltigen Steigerungen rechnen, können Lohnverhandlungen und Preisentscheidungen diese Erwartung integrieren. Zweitrundeneffekte beziehen sich auf diese breiteren Auswirkungen auf Löhne und Preise, die die Inflation nach dem anfänglichen Schock aufrechterhalten können. Ihr Aussehen ist nicht automatisch. Sie hängt insbesondere von Wettbewerb, Nachfrage, Margen und Indexierungsmechanismen ab.

Produktivität verändert auch die Gleichung. Wenn ein Mitarbeiter mehr pro Stunde produziert, kann eine Erhöhung des Einkommens absorbiert werden, ohne dass sich die Kosten pro produzierter Einheit entsprechend erhöhen. Deshalb rückt die Lesart der Löhne näher an die der Produktivität heran. Eine Lohnerhöhung bedeutet nicht mechanisch, dass die Preise so stark steigen müssen.

Das heutige Konzept ist wichtig, weil es den Unterschied zwischen einem sinkenden Ölpreis und einer Zentralbank erklärt, die ihren Zinssatz immer noch erhöht. Die Institution versucht, die Dauer des Schocks und seine zukünftige Verbreitung zu beurteilen. Sein Instrument bleibt unvollkommen: eine höhere Rate produziert kein zusätzliches Öl. Sie wirkt sich vor allem auf Kredit, Nachfrage und Erwartungen aus, mit dem Risiko, die Aktivität zu verlangsamen. Die Frage ist, ob diese Kosten notwendig sind, um zu verhindern, dass sich die Inflation einpendelt.

Freitag: Amerikanisches Beschäftigungstreffen

Dieoffizieller amerikanischer kalendersieht die Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts am Freitag, den 6. November, um 8.30 Uhr in New York, 15.30 Uhr in Beirut vor. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, Löhne und Revisionen in den vergangenen Monaten müssen gemeinsam gelesen werden. Eine isolierte Figur kann spektakulär sein, ohne den Trend allein zu ändern.

Bis dahin wird die Schließung der Wall Street das letzte Maß für die Korrektur am Donnerstag geben. Für Energie wird es notwendig sein zu überprüfen, ob der Lauf über die Sitzung hinaus springt. Und für Technologieunternehmen bleibt die Unterscheidung gleich: Das Wachstum des Marktes, die erzielten Gewinne und der an der Börse gezahlte Preis sind drei verschiedene Objekte. Sie in einer einzigen enthusiastischen oder alarmistischen Formel zusammenzubringen, würde viele Informationen verlieren.

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