Libanon: 4.390 Todesfälle seit März, nach Gesundheit

Am 5. November veröffentlichte das libanesische Gesundheitsministerium einen Bericht, der um 14.00 Uhr gestoppt wurde, mit 4.390 Toten und 12.429 Verwundeten seit dem 2. März 2026. Die Gesamtzahl seit dem 8. Oktober 2023 war 8.957 Tote und 30.665 Verwundete. Beide Zeiträume überschneiden sich und ihre Zahlen sollten nicht addiert werden. Die offizielle Tabelle enthält auch 135 Todesfälle und 416 Verletzungen bei Gesundheits- und Hilfspersonal seit März.

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Das libanesische Gesundheitsministerium hat bei den israelischen Angriffen seit dem 2. März 2026 4.390 Menschen getötet und 12.429 verletzt. Diese Zählung, die am Donnerstag, dem 5. November von ihrem Notfall-Einsatzzentrum veröffentlicht wurde, wurde um 14 Uhr gestoppt. Es umfasst acht Monate der Gewalt, nicht der einzige Tag am Donnerstag.

Das Ministerium veröffentlicht auch insgesamt 8.957 Todesfälle und 30.665 Verletzungen für den Zeitraum vom 8. Oktober 2023. Die seit März 2026 identifizierten Opfer werden in diese umfassendere Bewertung einbezogen. Die beiden Serien dürfen nicht addiert werden.

Menschliche Auswirkungen im Libanon erreichen auch Erleichterung

Die Ministertabelle für den Zeitraum vom 2. März bis 5. November beschreibt die Verluste im Pflege- und Hilfssektor. Er verzeichnete 135 Todesfälle und 416 Verletzungen unter diesen Mitarbeitern.

Insgesamt gehören 130 Tote zu den Hilfsteams und fünf zum medizinischen oder Pflegepersonal. Die Verletzten wurden in 269 Hilfsteammitglieder und 147 Betreuer aufgeteilt. Diese Zahlen sind in derselben Gesundheitsakte enthalten; sie stellen keine zusätzlichen Opfer dar, die der nationalen Gesamtzahl hinzugefügt werden.

Das Dokument berichtete auch von 180 Angriffen auf Rettungsteams, 184 beschädigten Fahrzeugen und 40 Zielzentren. Er nennt 17 beschädigte Krankenhäuser und drei geschlossene Krankenhäuser, ohne in dieser Tabelle die Liste der Betriebe oder die Daten der Schließung anzugeben.

Zwei Bezugszeiträume

Die Veröffentlichung unterscheidet somit die am 2. März 2026 begonnene Sequenz von der kumulativen Zählung seit Oktober 2023. Sie enthält in dem begleitenden Kommuniqué keine detaillierte Tagesbilanz nach Streik oder Ort.

Die nationale Gesamtsumme erlaubt es auch nicht, einen Anstieg auf einen bestimmten Vorfall zurückzuführen, ohne die entsprechenden Bulletins zu konsultieren. Die letzte offizielle Punktzahl wird bis 14 Uhr am 5. November aufgezeichnet.

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