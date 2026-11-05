EDL kündigt 28 Millionen Dollar in bar an

EDL gab bekannt, dass es 28 Millionen Dollar eingelöst hatte, nachdem es beschlossen hatte, die Macht an schlecht bezahlte öffentliche Stellen zu kürzen. Nassib Nasr erwähnt auch $ 298 Millionen aufgrund der Einrichtung. Diese erste Bilanz zeigt die seit Beginn der Kampagne am 2. November gemeldeten Zahlungsverpflichtungen. In dem Kommuniqué sind weder die Zahlungen durch die Verwaltung noch die Berechnung der Höhe der Forderungen detailliert aufgeführt. Eine Tarifstudie ist im Gange, ohne dass neue Tarife angekündigt werden.

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Die Electricité du Liban (EDL) gab bekannt, dass sie durch ihre Entscheidung, öffentliche Einrichtungen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, zu beschneiden, 28 Millionen Dollar eingelöst hat. Ihr Präsident Nassib Nasr stellte dieses erste Ergebnis am Donnerstag, dem 5. November, bei einem Treffen mit Wirtschaftsorganen in Beirut vor. Der Gesamtbetrag, der der Institution geschuldet wurde, betrug ebenfalls 298 Millionen US-Dollar.

Diese Zahlen spiegeln sich im Protokoll der Sitzung unter dem Vorsitz von Mohammad Choucair wider. Sie stellen eine von der Verwaltung von EDL gemeldete Bilanz dar, ohne Aufschlüsselung der Zahlungen nach Verwaltung oder Einzelheiten der betreffenden Zeiträume.

EDL: Eingänge nach Versprechungen

Der angekündigte Betrag bringt ein neues Element in die am 2. November gestartete Sanierungskampagne. Bisher hat die EDL vor allem Kontakte und Zahlungsverpflichtungen der betroffenen Verwaltungen gemeldet. Zum 4. November war in den vorliegenden Daten keine konsolidierte Bilanz der tatsächlich erhaltenen Beträge ausgewiesen worden.

Die Unterscheidung zählt. Ein Versprechen der Abrechnung bringt kein Geld in die Caisses. Die am Donnerstag angekündigten 28 Millionen US-Dollar werden als sofortige Einnahmen präsentiert. In der Pressemitteilung wird jedoch nicht angegeben, ob die Forderungen in Höhe von 298 Millionen US-Dollar vor oder nach diesen Einnahmen berechnet werden. Es erlaubt daher nicht, den Restsaldo durch Subtraktion zu bestimmen.

Nassib Nasr sagte, die Kürzungen würden alle schlechten Zahler ohne Ausnahme anvisieren. Wirtschaftsagenturen unterstützten diesen Ansatz sowie den Kampf gegen illegale Verbindungen.

Preisgestaltung bleibt in Erwägung

Der Präsident der EDL kündigte auch die Aufnahme von Zollarbeiten an, mit einem Mechanismus zur Überwachung von Ölpreisänderungen. Dies ist eine Studie, keine neue Skala. Er wies auch auf den Mangel an Zehntausenden von Metern hin, die für die Abrechnung benötigt werden.

Die Kampagne umfasst Regierungsbehörden, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden. Bei der Überwachung von Vergleichen müssen auch alte und neuere Rechnungen unter unterschiedlichen monetären Bedingungen berücksichtigt werden. Ein Gesamtbetrag reicht nicht aus, um die Schulden jeder Organisation zu identifizieren.

Die Einzelheiten der Zahlungen und ihre Zuordnung zu unbezahlten Rechnungen müssen noch veröffentlicht werden, um den Umfang der angekündigten Rückforderung zu messen.

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