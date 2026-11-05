Cochlear-Implementierung: Das öffentliche Programm startet

Ein erstes Kind profitierte vom neuen ministeriellen Cochlea-Implantat-Management-Programm im Krankenhaus der American University of Beirut. Rakan Nassereddine besuchte ihn am 5. November. Das am 27. Oktober angekündigte Programm umfasst libanesische Kinder zwischen einem und sechs Jahren und sieht eine 80-prozentige Deckung der Kosten der Intervention sowie etwa fünfzig Folgesitzungen vor. Die erste Operation eröffnet nun eine Hörrehabilitationsphase, die vom medizinischen Team geleitet wird.

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Das neue Cochlea-Implantat-Management-Programm begann im Krankenhaus der American University of Beirut (AUBMC). Der Gesundheitsminister, Rakan Nassereddine, besuchte am Donnerstag, den 5. November, das erste im Rahmen des Programms operierte Kind. Die Neuheit betrifft die Finanzierung durch die Minister, nicht eine erste Medizin im Libanon.

Der Minister begrüßte den Fortschritt der Intervention und erinnerte an die geplante Abdeckung: 80% der Kosten der Operation und etwa fünfzig Folgesitzungen. Das Programm richtet sich an libanesische Kinder zwischen einem und sechs Jahren.

Cochlea-Implantate: Hilfe gestartet am 27. Oktober

Das Ministerium hatte die Übernahme am 27. Oktober angekündigt. Es schätzte dann die Kosten einer Einrichtung auf $ 22.000. Die Ankündigung enthielt das Gerät und die notwendigen Sitzungen, nachdem es platziert wurde. Sie sah die Prüfung von Anträgen durch einen wissenschaftlichen Ausschuss vor, der sich aus Ärzten und Akademikern nach medizinischen Kriterien zusammensetzt.

Diese Beihilfen stellen daher keine allgemeine kostenlose Beihilfe dar. Die angekündigte Rate ist für die ministerielle Berichterstattung über die Intervention. Die Details zu jedem Fall müssen mit den Programmteams bestätigt werden.

Operation eröffnet einen Weg der Rehabilitation

Der Chirurg, der das Verfahren durchführte, auch Vorsitzender der National Cochlea Implant Commission, beschrieb die folgenden Schritte. Der äußere Teil des Geräts sollte etwa zwei Wochen nach der Operation aufgestellt werden. Dann beginnen Sie mit der Hörrehabilitation mit Sprachspezialisten.

Daher markiert die Implantation nicht das Ende der Behandlung. Die geplanten Sessions sind Teil des angekündigten Kurses. Die vom medizinischen Team für diesen ersten Patienten skizzierten Aussichten sind keine Garantie für Ergebnisse für alle Kinder.

Während seines Besuchs bestand Rakan Nassereddine darauf, die grundlegende Pflege trotz der begrenzten Ressourcen des Ministeriums aufrechtzuerhalten. Er dankte den Partneruniversitätskrankenhäusern, die sich bereit erklärten, eine solche Pflege vor der Begleichung ihrer Ansprüche zu leisten.

Die Abteilung hat bei dieser Gelegenheit weder die Gesamtzahl der bereits akzeptierten Begünstigten noch einen Zeitplan für künftige Interventionen mitgeteilt.

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