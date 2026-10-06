Qleiaat musste abheben: Warum der Flughafen noch am Boden liegt

Der Flughafen in Qleiaat wurde erwartet, eine Aktivität wieder aufzunehmen, aber seine Inbetriebnahme wird immer noch durch technische Hindernisse verzögert, die noch nicht detailliert sind. Gleichzeitig hat die Akkar Sea Motorway, die für ihre Erreichbarkeit von wesentlicher Bedeutung ist, jetzt ihren Erlass, wartet aber auf die Finanzierung. Zwei Blockaden, die den wirtschaftlichen Start des libanesischen Nordens immer noch verzögern.

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Ein politisch relaunchtes Projekt, aber noch nicht technisch

Der Flughafen von Qleiaat kehrte mit einem starken Versprechen in den öffentlichen Diskurs zurück: dem Norden und Akkar eine Infrastruktur zu geben, die in der Lage ist, ihre wirtschaftliche Isolation zu durchbrechen und das libanesische Flughafensystem zu vollenden. Der Übergang von der Politik zum Aufbau bleibt jedoch verzögert. Die am 6. Oktober 2026 verfügbaren Informationen weisen auf technische Hindernisse hin, die den erwarteten Start noch verhindern. Gleichzeitig rückt ein weiterer Fall, der direkt mit dem Flughafen zusammenhängt, auf dem Papier vor: Die Akkar Sea Motorway hat jetzt ihr Dekret, aber ihre Finanzierung muss noch gesichert werden. Beide Projekte stellen am Ende die gleiche Frage. Der Bau oder die Wiederherstellung eines Flughafens reicht nicht aus, wenn die Infrastruktur, um ihn mit dem Rest des Landes zu verbinden, unvollständig bleibt.

Präsident Joseph Aoun diskutierte das Thema mit dem ehemaligen Abgeordneten Hadi Hobeich während eines Treffens in Baabda. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Notwendigkeit, das Stromproblem zu lösen, aber auch auf die Autobahn Akkar. Sein Dekret wurde erlassen. Die Finanzierung für ihre Umsetzung ist jetzt erforderlich. Das Projekt wird als eine wesentliche Achse für die Akkar und für den Flughafen René Mouawad in Qleiaat vorgestellt. Diese Verbindung zwischen Straße und Flughafen ist von entscheidender Bedeutung. Sie zeigt, dass die Reaktivierung der Plattform nicht unabhängig von ihrer Zugänglichkeit betrachtet werden kann.

Die technische Verzögerung bedeutet nicht, dass das Projekt aufgegeben wird. Vielmehr zeigt es, dass die politische Ankündigung nicht ausreicht, um sofort eine operative Infrastruktur zu schaffen. Ein Flughafen stellt viel umfassendere Anforderungen als das bloße Vorhandensein einer Landebahn. Die erforderlichen Arbeiten, Ausrüstungen, Sicherheitsmerkmale, Zugänge und Bedingungen für den regulären Betrieb müssen festgelegt werden. Die zur Verfügung gestellten Quellen beschreiben derzeit nicht die gesamte Bandbreite der technischen Barrieren. Sie erlauben es daher nicht, die Verzögerung auf bestimmte Geräte oder Baustellen zurückzuführen, ohne über die verfügbaren Informationen hinauszugehen.

Diese Grenze ist wichtig. Die Qleiaat-Datei war oft von erheblichen politischen und wirtschaftlichen Erwartungen umgeben. Um diese Erwartungen nicht in Gewissheit zu verwandeln, ist es notwendig zu unterscheiden, was erworben wird, von dem, was noch zu erreichen ist. Das Projekt wird politisch unterstützt. Die Autobahn, die ihren Zugang verbessern muss, hat ein Dekret. Die Finanzierung dieser Strecke ist jedoch noch nicht gesichert, während der Flughafen selbst aus technischen Gründen noch verspätet ist.

Eine Infrastruktur weit über Akkar hinaus

Qleiaat ist nicht nur ein lokales Projekt. Sein Interesse liegt genau in seiner potenziellen Fähigkeit, die wirtschaftliche Geographie des Nordens zu verändern. Akkar bleibt eine der Regionen, die seit langem mehr öffentliche Investitionen fordert. Die Rückgabe der Flughafenakte ermöglicht es, mehrere Forderungen zu verknüpfen: Verkehr, Straßen, Investitionen, Arbeitsplätze und territoriale Entwicklung.

Der Flughafen René Mouawad befindet sich in Qleiaat, Akkar. Seine Rückkehr in den Dienst würde Open-Air-Infrastruktur im Norden des Landes, während der internationale Zivilverkehr jetzt auf Beirut basiert. Das potenzielle wirtschaftliche Interesse liegt auf der Hand. Die verfügbaren Unterlagen enthalten jedoch noch keinen vollständigen Betriebsplan, um festzustellen, welcher Anteil des Personenverkehrs, der Fracht oder anderer Aktivitäten tatsächlich an Qleiaat übertragen würde. Es wäre daher verfrüht, die Plattform als künftigen zweiten internationalen Flughafen zu präsentieren, der vollständig in seinen Funktionen definiert ist.

Die politische Bedeutung des Projekts ergibt sich auch aus dem, was es für die Akkar darstellt. Das Gefühl der Marginalisierung der Region tritt in mehreren Fällen am selben Tag auf. Die Krise in der Srar-Deponie führte dazu, dass gewählte Beamte und Kommunalbeamte sich mit Premierminister Nawaf Salam trafen. Lokale Vertreter weigern sich Akkar zu erlauben, ein Ziel für Abfall aus anderen Regionen zu werden. Sie fordern, dass Srar für Abfall reserviert wird, der im Gouvernement anfällt. Gleichzeitig bestand der Mufti der Republik Abdel Latif Derian selbst darauf, dass die Akkar nicht marginalisiert oder der Entwicklung beraubt bleiben sollten.

Qleiaat nimmt somit einen Wert an, der über seine Transportfunktion hinausgeht. Für einige der nördlichen Führer muss das Projekt zeigen, dass der Staat in der Lage ist, in Akkar zu investieren, außer soziale oder ökologische Krisen zu bewältigen. Ein Flughafen, eine Autobahn und die damit verbundene Infrastruktur würden die Art der wirtschaftlichen Beziehung zwischen der Region und dem Zentrum des Landes verändern.

Diese Ambition kann jedoch nur funktionieren, wenn die verschiedenen Investitionen gemeinsam voranschreiten. Ein Flughafen, der schlecht an die wichtigsten städtischen Gebiete angebunden ist, verliert einen Teil seines Interesses. Eine Autobahn ohne Finanzierung bleibt eine administrative Route. Die eigentliche Schwierigkeit besteht daher darin, Projekte zu synchronisieren.

Die Meeresautobahn hat ihren Erlass, noch nicht ihre Finanzierung

Der Straßenrekord ermöglicht es, den Unterschied zwischen Entscheidung und Ausführung genau zu messen. Das Dekret über die Autobahn Akkar wurde erlassen. Dieser Schritt gibt dem Projekt eine konkretere administrative Existenz. Aber die finanzielle Frage bleibt offen. Hadi Hobeich bestand mit Joseph Aoun auf der Notwendigkeit, die notwendigen Mittel für seine Realisierung zu sichern.

Die Achse wird als echte « Lunge » oder Hauptschlagader für den Akkar und für den Flughafen von Qleiaat präsentiert. Die Logik ist einfach: Eine Luftinfrastruktur braucht ein Straßennetz, das Passagiere, Mitarbeiter, Lieferanten und möglicherweise Waren aufnehmen kann. Ohne effizienten Zugang wird der geografische Vorteil des Flughafens verringert.

Die Frage der Finanzierung wird ebenso wichtig wie die Entscheidung, Qleiaat zu reaktivieren. Die vorliegenden Informationen geben noch nicht den Namen eines Leasinggebers an, der sich endgültig zur Finanzierung der Autobahn verpflichtet hat. Sie bieten auch keinen vereinbarten Betrag oder Arbeitsplan. Der Erlass darf daher nicht mit dem Beginn der Baustelle verwechselt werden.

Diese Unterscheidung ist in einem Land von wesentlicher Bedeutung, in dem viele Infrastrukturprojekte mehrere administrative Schritte unternommen haben, bevor sie bei der Finanzierung blockiert bleiben. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, zu entscheiden. Es müssen Mittel beschafft, Verfahren eingeleitet und Arbeit geleistet werden.

Die Reaktivierung von Qleiaat kann sich dieser Regel kaum entziehen. Flughafenausrüstung und Straßenzugang sollten als Ökosystem betrachtet werden. Eine Finanzierung ohne die andere könnte zu einer teilweise funktionierenden Infrastruktur führen, die nicht in der Lage ist, die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, die ihre Kosten rechtfertigen.

Regionaler Kontext verstärkt das Argument eines zweiten Luftpunktes

Die Weiterleitung von Qleiaat findet auch in einer Zeit statt, in der die Sicherheit des Luftverkehrs wieder zu einem politischen Thema geworden ist. Nawaf Salam selbst betonte die Priorität, die der Sicherheit des Flughafens und der Passagiere von Beirut eingeräumt wird, als er sich an die iranische Flugakte wandte. Seine Bemerkungen betrafen direkt die Plattform der Hauptstadt, aber er erinnert sich an die Abhängigkeit des Libanon von einem zentralen Lufteintrittspunkt.

Regionale Spannungen verleihen natürlich jeder Reflexion über die Diversifizierung der Infrastruktur mehr Gewicht. Militärische Operationen in der Region, Spannungen mit Israel und mögliche Störungen des Luftverkehrs verstärken das strategische Interesse einer zweiten Plattform. Die verfügbaren Quellen präsentieren Qleiaat jedoch nicht als formellen Notfallplan, um Beirut im Falle einer Schließung zu ersetzen. Es wäre daher übertrieben, ihm diese Funktion zuzuweisen, als wäre sie bereits beschlossen.

Das strategische Interesse besteht dennoch im Hintergrund. Ein Land mit mehreren operativen Infrastrukturen hat mehr Möglichkeiten als ein Land mit einem großen zivilen Flughafen. Eine solche Diversifizierung kann Fluggäste, Fracht, Entlastungsmaßnahmen oder wirtschaftliche Bedürfnisse betreffen. Die zweite Plattform muss noch wirklich funktionsfähig und mit nationalen Netzwerken verbunden sein.

Die Debatte hier schließt sich der wirtschaftlichen Souveränität an. Eine Infrastruktur hat nur dann strategischen Wert, wenn der Staat sie betreiben, schützen und ihren Zugang sicherstellen kann. Qleiaat kann daher nicht als einfaches Immobilienprojekt rund um eine bestehende Strecke betrachtet werden. Seine Rückkehr in den Dienst beinhaltet eine komplette Kette von Infrastrukturen und Institutionen.

Der Norden erwartet wirtschaftliche Vorteile

Ein Großteil des lokalen Interesses basiert auf den Jobs und Aktivitäten, die die Plattform generieren könnte. Ein Flughafen mobilisiert direkt am Betrieb beteiligtes Personal, kann aber auch Landverkehr, Logistik, Catering, Hotels und andere Dienstleistungen unterstützen. Der Bau oder die Renovierung der Infrastruktur schafft auch erhebliche vorübergehende Aktivitäten.

Die Projektionen sollten jedoch vorsichtig sein. Im Korpus vom 6. Oktober werden keine konsolidierten Zahlen für die künftige Beschäftigung angegeben. Es wird kein prognostiziertes Passagier- oder Frachtvolumen angegeben. Tausende spezifischer Arbeitsplätze oder eine bestimmte Menge an wirtschaftlichen Vorteilen zu schaffen, würde daher bedeuten, Daten zu erfinden, die aus Quellen fehlen.

Das wirtschaftliche Interesse kann jedoch ohne fiktive Zahlen ermittelt werden. Der Akkar leidet unter einem Infrastrukturdefizit. Verbesserte Konnektivität reduziert die Reisekosten und kann die Installation von Aktivitäten erleichtern. Wenn Qleiaat schließlich ein Frachtgeschäft entwickelt, könnte sein Einfluss die Reisenden allein übersteigen. Diese Ausrichtung muss jedoch durch die Betriebspläne bestätigt werden, bevor sie als erworben präsentiert werden.

Das Projekt könnte auch die Beziehung zwischen Akkar und Tripolis verändern. Die nördliche Hauptstadt hat ihren Hafen und ein ausgeprägtes Wirtschaftsgefüge. Eine Luftplattform weiter nördlich könnte diese maritime Infrastruktur ergänzen. Auch hier beziehen sich die untersuchten Dokumente nicht auf einen integrierten Hafen-Flughafen-Plan, der offiziell gestoppt wurde. Die Idee ist eine wirtschaftliche Möglichkeit, keine bereits getroffene Entscheidung.

Die größte Herausforderung besteht daher nicht darin, Qleiaat mit allen Ambitionen des Nordens zu überlasten, noch bevor er beginnt. Je mehr das Projekt als Lösung für alle regionalen Probleme präsentiert wird, desto größer wird das Risiko von Enttäuschungen. Eine Infrastruktur kann eine Region stimulieren. Sie ersetzt keine umfassende Entwicklungspolitik.

Akkar fordert Investitionspolitik, keine Folge von Ankündigungen

Der lokale Kontext zeigt genau diese Erwartung. Die Mobilisierung um Srar offenbart eine Region, die sich weigert, nur durch Abfall- und Notfallakten behandelt zu werden. Kommunale gewählte Beamte beantragten, dass die Deponie ausschließlich für Akkar genutzt werden sollte. Nawaf Salam brachte Umweltministerin Tamara El Zein, den Abgeordneten Assaad Dergham, den Rat für Entwicklung und Wiederaufbau, das Hochhilfskomitee, die Solid Waste Authority und mehrere lokale Beamte zusammen.

Gleichzeitig forderte Abdel Latif Derian die Beendigung der Marginalisierung von Akkar und erwähnte die Notwendigkeit eines spezifischen Entwicklungsinstruments. Diese Forderungen geben Qleiaat eine zusätzliche politische Dimension. Der Flughafen wird zu einem der Symbole für die Messung, ob die Rückkehr des Staates in die peripheren Regionen zu echten Investitionen führt.

Joseph Aoun ist direkt an dieser Erwartung beteiligt. Der Präsident verfolgt die maritime Autobahn und die Notwendigkeit, ihre Finanzierung sicherzustellen. Seine Intervention verleiht dem Projekt eine hohe institutionelle Sichtbarkeit. Aber es erhöht auch den Druck, Ergebnisse zu erzielen.

Die Regierung von Nawaf Salam steht in mehreren Regionen vor der gleichen Nachfrage. Im Süden will er zeigen, dass die in Nabatiyah angekündigten Projekte tatsächlich umgesetzt werden. In Akkar fordern die Gemeinden Antworten auf Abfall und Infrastruktur. Die Frage wird daher zu einer der Möglichkeiten des Staates, von der Notfallbehandlung zur Investitionspolitik überzugehen.

Qleiaat ist ein besonders sichtbarer Test, weil das Projekt in der öffentlichen Debatte schon lange existiert. Jede neue Verzögerung erweckt den Eindruck, dass der Norden immer noch wartet. Umgekehrt könnte ein konkreter Start von größerer politischer Bedeutung sein als die Baustelle allein.

Die technische Verzögerung muss jetzt erklärt werden

Die Hauptschwäche des Falles am 6. Oktober ist das Fehlen öffentlicher Informationen über die technischen Gründe für die Verzögerung. Die verfügbaren Informationen weisen darauf hin, dass sich die Inbetriebnahme aus diesen Gründen verzögert. Es bietet keine ausreichende Belüftung, um festzustellen, welche Komponente die Öffnung tatsächlich blockiert.

Dieser Mangel an Details wirft unweigerlich Fragen auf. Ein technisches Hindernis kann sich auf körperliche Arbeit, Ausrüstung, Normen, Verfahren oder mehr beziehen. Ohne ein genaueres Dokument wäre die Wahl einer dieser Erklärungen spekulativ. Der nächste Schritt zur Transparenz sollte daher darin bestehen, die verbleibenden Bedingungen klar zu veröffentlichen.

Eine solche Klarstellung würde es auch ermöglichen, technische Barrieren von finanziellen Hindernissen zu unterscheiden. Beide Dateien können sich überschneiden, sind aber nicht identisch. Die Meeresautobahn zum Beispiel hat ein Dekret, sucht aber ihre Finanzierung. Für den Flughafen wird die Verzögerung als Technik dargestellt. Die Vermischung der beiden Probleme würde verhindern, zu verstehen, was vorrangig gelöst werden muss.

Die Regierung würde auch davon profitieren, Schritte zur Messung des Fortschritts zu definieren. Ein Flughafenprojekt wechselt nicht sofort von Inaktivität zum vollen Betrieb. Dazwischen liegen Studien, Arbeiten, Ausrüstung, Verfahren, Tests und Genehmigungen. Ein öffentlicher Kalender würde die politische Debatte in konkrete Folgemaßnahmen verwandeln.

Diese Forderung ist angesichts der hohen wirtschaftlichen Erwartungen umso wichtiger. Bewohner und Investoren können ihre Entscheidungen nicht an einem Umzugsdatum treffen. Die Glaubwürdigkeit des Projekts hängt daher weniger von einer neuen Eröffnungsbekanntmachung als von der Veröffentlichung überprüfbarer Meilensteine ab.

Finanzierung wird der wahre Treffpunkt für Projekte sein

Selbst wenn technische Schwierigkeiten behoben sind, muss Qleiaat in eine Reihe von Investitionen integriert werden. Die Meeresautobahn ist das offensichtlichste Beispiel. Ohne Finanzierung der Straßenachse wird sich ein Teil der erwarteten Vorteile des Flughafens verzögern.

Diese Situation bezieht sich auf eine allgemeinere Schwierigkeit des libanesischen Staates. Mehrere wichtige Themen erfordern gleichzeitiges Kapital: Elektrizität, Wiederaufbau des Südens, Straßen, öffentliche Dienste und Infrastruktur. Die Regierung sucht nach internationalen Partnern und Mechanismen, um Investitionen ohne alle notwendigen Ressourcen zu mobilisieren.

Der Wettbewerb um die Finanzierung wird daher stark sein. Qleiaat wird seinen wirtschaftlichen und strategischen Nutzen angesichts anderer, ebenso dringender Projekte unter Beweis stellen müssen. Externe Finanzierung könnte den Prozess beschleunigen, aber es gibt keine spezifische Ankündigung in den Dokumenten vom 6. Oktober, um einen Partner zu identifizieren, der sich bereits verpflichtet hat, das gesamte Programm zu unterstützen.

Der Flughafen tritt in eine Phase ein, in der die politische Unterstützung nicht mehr ausreicht. Die Autobahnverordnung, die Erklärungen des Präsidenten und die Rückkehr des Projekts in den Nachrichten zeigen, dass die Idee nicht begraben ist. Aber der Maßstab für seine Fortschritte wird nun in viel konkreteren Worten sein: gesicherte Finanzierung, technische Hindernisse beseitigt, begonnene Arbeiten und veröffentlichter Zeitplan.

Qleiaat fehlt es nicht mehr an Gründen, entwickelt zu werden. Der Norden verlangt nach Infrastruktur. Die Akkar fordert Entwicklungspolitik. Die Diversifizierung des Zugangs zum Land hat ein wirtschaftliches und strategisches Interesse. Was noch fehlt, ist die Umwandlung dieser Gründe in eine Kette von ausführbaren Entscheidungen. Der eigentliche Start von Qleiaat wird daher weit vor dem ersten Flugzeug beginnen: Wenn die technische Verzögerung genau erkannt wird, wird die Finanzierung gesichert sein und auch der Weg zum Flughafen wird kein offenes Projekt mehr sein.

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