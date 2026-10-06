275 erhaltene, 275 ausgesetzte karrieren: wenn der wettbewerb nicht mehr ausreicht, um vor gericht zu treten

Im Libanon bleiben 275 Rechtsassistenten, die ihre Prüfungen bestanden haben, ohne Ernennung, während eine Neueinstellung vorgesehen ist. Zwischen Verdienst, Kompetenz und der Suche nach einem religiösen Gleichgewicht zeigt ihr Fall einen großen Widerspruch im öffentlichen Dienst und stellt den Wert der Wettbewerbe in Frage, die heute vom libanesischen Staat organisiert werden.

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Ein Erfolg, der nicht zu einem Termin führt

Sie bestanden die Wettbewerbe organisiert, um die Justizverwaltung zu integrieren. Sie haben es getan. Dennoch:,275 rechtsassistenten, darunter 120 Kandidaten für das Büro des Sachbearbeiters und 155 für das Büro des Gerichtsvollziehers, bleiben ohne Ernennung. Ihr Fall unterstreicht einen alten Widerspruch der libanesischen Regierung: Der Erfolg in einem kompetenzbasierten Wettbewerb kann zum Zeitpunkt der Ernennung in Frage gestellt werden, indem ein religiöses Gleichgewicht gesucht wird, das nicht eines der Kriterien für die Trennung von Kandidaten war.

Die Quelle des Streits ist die Verarbeitung der fünften und letzten Beförderung von Rechtsassistenten mit 375 Personen. Der Ministerrat prüfte ihre Situation am 26. Februar 2026. Seine Entscheidung Nummer 7 erlaubte die Ernennung von nur 100 von ihnen, dh 80 Sachbearbeiter und 20 Gerichtsvollzieher. Die restlichen 275 wurden ausgelassen. Gleichzeitig sah die Entscheidung die Eröffnung eines neuen Wettbewerbs für 250 Rechtsassistenten vor.

Die Situation schafft eine Anomalie, die den betroffenen Kandidaten schwer zu erklären ist. Die Verwaltung hat bereits eine Liste von Personen, die die Tests abgeschlossen haben. Anstatt jedoch ihre Einstellung abzuschließen, erwägt der Staat einen neuen Wettbewerb. Die von der Ernennung ausgeschlossenen Kandidaten bestreiten daher keinen Misserfolg. Sie hinterfragen die Folgen eines Erfolgs, der sie nicht mehr automatisch für die Funktion öffnet, für die sie ausgewählt wurden.

Die Akte übersteigt somit 275 betroffene Personen. Er stellte eine viel umfassendere Frage nach dem Wert der öffentlichen Dienstleistungswettbewerbe. Wenn der Erfolg nicht mehr ausreicht, müssen die Kandidaten wissen, welches zweite Kriterium nach der Veröffentlichung der Ergebnisse auftritt. Genau aus diesem Grund wurde die konfessionelle Frage gestellt.

Die Verfassung stellt jedoch die Zuständigkeit in den Vordergrund

Die Kandidaten werden durch spezifische verfassungsrechtliche Bestimmungen unterstützt. Artikel 12 der Verfassung garantiert den Libanesen den Zugang zum öffentlichen Dienst ohne andere Unterscheidung als die in Bezug auf Verdienste und Zuständigkeiten, unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen. Der Grundsatz ist daher der gleiche Zugang zur Verwaltung, vorbehaltlich der Erfüllung der vorgeschriebenen beruflichen Kriterien.

Der Fall der Rechtsassistenten bezieht sich auch auf Artikel 95. Für öffentliche Ämter der ersten Kategorie sieht der Text die Aufgabe der Regel der konfessionellen Vertretung und die Verwendung von Spezialisierung und Kompetenz vor. Der Grundsatz gilt insbesondere für den öffentlichen Dienst, die Justiz, das Militär und die Sicherheitseinrichtungen sowie öffentliche und gemischte Einrichtungen.

Es ist diese Artikulation zwischen den beiden Artikeln, die die Anfechtung nährt. Die Positionen der betreffenden Justizassistenten fallen nicht unter die höchsten politischen oder administrativen Funktionen, für die institutionelle Gleichgewichte besonderen Bestimmungen unterliegen können. Sie entsprechen administrativen und justiziellen Aufgaben, die dem Wettbewerb zugänglich sind. Die Kandidaten sind daher der Ansicht, dass ihr Ranking und ihr Erfolg die entscheidenden Faktoren sein sollten.

Die Herausforderungen sind umso akuter, als das Justizsystem seit mehreren Jahren unter Funktionsschwierigkeiten, Personalmangel und administrativen Verzögerungen leidet. Justizassistenten spielen eine tägliche Rolle bei der Bearbeitung von Fällen. Registrare sind ein wesentlicher Bestandteil der Kontinuität der Gerichte. Die Gerichtsvollzieher beteiligen sich an der Ausführung und Übermittlung von Handlungen. Die Einstellungssperre betrifft also nicht nur die Laufbahn der Bewerber. Es hat möglicherweise Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Justiz.

Das Paradoxon wird noch sichtbarer, wenn der Staat plant, neue Kandidaten zu rekrutieren. Wenn ein Wettbewerb um 250 zusätzliche Stellen erforderlich ist, fragen die 275 bereits erhaltenen Personen, warum ihre Ernennungen ausgesetzt bleiben. Die Debatte betrifft daher nicht das Vorhandensein unnötiger Stellen. Es geht um die politischen und administrativen Bedingungen, unter denen sie besetzt werden können.

Der Ministerrat im Zentrum des Streits

Der Beschluss vom 26. Februar stellt die Regierung direkt in den Mittelpunkt des Problems. Der Ministerrat hat die Ergebnisse des Wettbewerbs nicht abgesagt. Er stellte auch nicht fest, dass die betreffenden Kandidaten eine zusätzliche berufliche Bedingung nicht erfüllt hatten. Er entschied sich, die letzte Beförderung zu teilen und Termine auf 100 zu begrenzen.

Diese Entscheidung verpflichtet die RegierungNawaf SalamDie Herausforderung unterstreicht den Widerspruch zwischen der Karriere des Premierministers als ehemaliger Richter am Internationalen Gerichtshof und einer Regierungsentscheidung, die beschuldigt wird, die konfessionelle Logik über die Ergebnisse eines Wettbewerbs gestellt zu haben. Das Argument ist politisch, aber es beeinflusst vor allem die Glaubwürdigkeit der von der Macht verteidigten Verwaltungsreform.

Das Problem besteht nicht darin, die Realität des religiösen Gleichgewichts im Libanon zu leugnen. Sie strukturieren Teil des politischen und institutionellen Systems. Die von den Kandidaten gestellte Frage ist eine andere: Sollten diese Ausgewogenheiten auf Funktionen angewendet werden, für die die Verfassung speziell eine Logik der Zuständigkeit vorsieht, insbesondere in der ersten Kategorie?

Die Akte stellt somit zwei Vorstellungen des Staates in Opposition. Der erste ist der Ansicht, dass die Verwaltung weiterhin die wichtigsten Gleichgewichte der Gemeinschaft widerspiegeln muss, um zu vermeiden, dass eine Gruppe nachhaltig unterrepräsentiert wird. Die zweite Ansicht ist, dass die Ausweitung dieser Logik auf Verwaltungswettbewerbe bedeutet, dass das Verdienstprinzip ihres Inhalts schrittweise umgangen wird. Je weiter die betreffende Ebene von den politischen Spitzenpositionen entfernt ist, desto schwieriger wird es, diesen Widerspruch rechtlich zu rechtfertigen.

Für erfolgreiche Kandidaten ist die konkrete Wirkung unmittelbar. Sie investierten Zeit in die Vorbereitung der Tests, erfüllten die erforderlichen Kriterien und erzielten die erforderlichen Ergebnisse. Einige konnten ihre berufliche Zukunft um diesen Erfolg herum organisieren. Die Einstellung von Terminen macht diesen Erfolg zu einem wartenden Erfolg ohne eine bestimmte Frist.

Adel Nassar steht vor einem politisch verschlossenen Ordner

JustizministerAdel Nassardirekt betroffen ist. Der Legal Assistant Monitoring Committee hat die Sitzungen mit Beamten verstärkt, um eine Änderung der Entscheidung zu erreichen. Aber der Prozess hat bisher nicht alle Termine freigegeben.

Nach den vom Folgeausschuss gesammelten und in der Akte enthaltenen Informationen hatte der Justizminister erklärt, dass er unter Druck stehe, und war der Ansicht, dass das, was bereits erreicht wurde, unter den gegenwärtigen Umständen so viel wie möglich war.Ali Al Mawla, Mitglied des Begleitausschusses, übermittelte diese Bewertung. Der Wortlaut ist aufschlussreich: Die Blockade würde nicht mit der technischen Unfähigkeit verbunden sein, Kandidaten zu ernennen, sondern mit den politischen Einschränkungen bei der Bearbeitung der Akte.

Diese Situation stellt Adel Nassar vor eine besondere Schwierigkeit. Das Justizministerium braucht Personal. Gleichzeitig entscheidet der Minister nicht allein über Ernennungen, die ein Eingreifen der Regierung erfordern. Selbst wenn sie die Rekrutierung ausweiten will, muss sie sich mit der Ausgewogenheit im Ministerrat und mit den in dieser Angelegenheit involvierten politischen Kräften befassen.

Die Kandidaten hingegen können mit dieser Aufteilung der Verantwortlichkeiten nicht zufrieden sein. Ihr natürlicher Gesprächspartner bleibt der Staat. Sie nahmen an einem von ihren Institutionen organisierten Wettbewerb teil und nicht an einem von politischen Parteien geführten Verfahren. Ihr Anspruch zielt daher auf das Endergebnis ab: die Ernennung derjenigen, deren Erfolg bereits anerkannt wurde.

Der Begleitausschuss bemüht sich ausdrücklich, diese Unterscheidung beizubehalten. Sein Argument ist nicht, politische Gunst zu beanspruchen. Er erklärt, dass das Recht bereits durch den Erfolg des Wettbewerbs erworben wurde. Die Mobilisierung soll daher verhindern, dass nach den Tests ein zusätzliches Kriterium hinzugefügt wird.

Libanesische Streitkräfte und Kataeb direkt beteiligt

Die Herausforderung nahm auch eine parteiische Dimension an. Quellen des Begleitausschusses beschuldigen dieLibanesische StreitkräfteundKataëbeinen Ansatz verteidigt haben, der darauf abzielt, ein religiöses Gleichgewicht zwischen den Ernannten zu wahren. Kritiker verwenden eine besonders harte Formel, wenn sie von « konfessionellen Bluttests » sprechen, die erfolgreichen Kandidaten auferlegt werden.

Dieser Vorwurf muss in seinem Kontext gesehen werden. Es kommt von denen, die an der Herausforderung beteiligt sind und stellt an sich keinen Beweis dafür dar, dass beide Parteien dem Wettbewerb rechtlich ein religiöses Kriterium auferlegt haben. Es zeigt jedoch, wie Kandidaten die Blockade interpretieren. Ihrer Ansicht nach ist das Hindernis nicht mehr verwaltungstechnisch. Es ist politisch und gemeinschaftlich.

Der Kern des Problems liegt in der Zusammensetzung der Kandidaten selbst. Die vom Monitoring Committee vorgelegten Daten zeigen, dass es von Anfang an keine digitale Gleichstellung zwischen muslimischen und christlichen Kandidaten gab. Eine strikte Gleichheit zwischen den Einnahmen zu erreichen, bedeutet daher, die Logik des Wettbewerbs nachträglich zu ändern. Wenn Bewerbungen nicht gleichmäßig unter den Gemeinschaften verteilt werden, können Ergebnisse, die ausschließlich auf Scores basieren, mechanisch keine ausgewogene denominationelle Verteilung garantieren.

Die Zahlen für frühere Promotionen verstärken dieses Argument. In der vierten Beförderung wäre der Anteil der erfolgreichen christlichen Kandidaten, die sich noch an der Stelle beteiligen wollten, unter 25 Prozent gefallen, während er im Vorjahr bei etwa 35 Prozent lag. Einige von ihnen hatten inzwischen andere Jobs gefunden. Das Problem liegt also nicht nur bei den Ergebnissen des Wettbewerbs. Sie ist auch auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und auf die berufliche Wahl der Kandidaten zurückzuführen.

Dies schafft eine strukturelle Schwierigkeit. Wenn der Staat eine bestimmte konfessionelle Vertretung in bestimmten Funktionen beibehalten möchte, muss er eine ausreichende Anzahl von Kandidaten aus jeder Gruppe haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ergeben sich zwei Möglichkeiten: das Ergebnis des Wettbewerbs anzunehmen oder Termine zu verschieben, die noch ausstehen. Dies ist die zweite Logik, die Rechtsassistenten anprangern.

Ein Problem weit über die Gerichte hinaus

Die Datei ist nicht isoliert. Andere öffentliche Rekrutierungen wurden bereits durch vergleichbare Kontroversen verzögert. Als Beispiel wird der Fall der Waldwachen angeführt. In einem Wettbewerb mit 1.600 Kandidaten liefen angeblich nur 200 christliche Kandidaten. Die Schwierigkeit beim Aufbau einer ausgewogenen Verteilung hatte dazu beigetragen, Termine zu verzögern.

Auch die Sekundarstufe hatte ähnliche Probleme. Auch hier entsprach die Anzahl der Kandidaten aus verschiedenen Gemeinschaften nicht unbedingt einer Paritätslogik. Wenn die Verwaltung versucht, die Ergebnisse eines offenen Wettbewerbs mit einer vorab festgelegten konfessionellen Vertretung in Einklang zu bringen, werden beide Prinzipien zwangsläufig angespannt.

Diese Präzedenzfälle geben den 275 Rechtsassistenten eine nationale Reichweite. Dies ist nicht mehr nur ein Konflikt zwischen einer Beförderung und dem Justizministerium. Es zeigt eine Einstellungsschwierigkeiten auf, die mehrere Sektoren des öffentlichen Dienstes betreffen können. Die Demografie der Kandidaten, ihre beruflichen Entscheidungen und die Attraktivität der öffentlichen Löhne haben sich geändert. Politische Mechanismen funktionieren jedoch manchmal weiterhin nach Gleichgewichten, die in einem anderen Kontext aufgebaut wurden.

Dieser Widerspruch wird sich wahrscheinlich verschärfen, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker von der öffentlichen Beschäftigung abgelenkt werden. Vergütung, Karriereaussichten und administrative Instabilität können Absolventen in den Privatsektor oder die Emigration treiben. Wenn eine Community weniger Kandidaten für einen bestimmten Wettbewerb zur Verfügung stellt, steht die Verwaltung vor einer unmöglichen Wahl, wenn sie gleichzeitig das Ranking respektieren und eine strenge Parität wahren möchte.

Das Ergebnis kann ein Einfrieren sein. Stellen bleiben unbesetzt. Erfolgreiche Kandidaten warten. Die Verwaltungen arbeiten weiterhin mit unzureichendem Personal. Dann werden neue Wettbewerbe in der Hoffnung organisiert, eine andere Komposition zu produzieren.

Eröffnung eines neuen Wettbewerbs kristallisiert Wut

Genau das ist die Aussicht auf einen neuen Wettbewerb für250 rechtsassistentendas macht den aktuellen Fall besonders sensibel. Die 275 Kandidaten, die ohne Ernennung zurückgeblieben sind, verstehen nicht, warum der Staat neue Einnahmen verlangen würde, wenn er die Situation der bereits bestehenden nicht gelöst hat.

Aus administrativer Sicht könnte ein neuer Wettbewerb auf zukünftige Bedürfnisse eingehen oder die Zusammensetzung des Bewerberpools verändern. Aber politisch ist die Botschaft schwer zu verteidigen. Es erweckt den Eindruck, dass der Erfolg einer ersten Promotion auf Eis gelegt werden kann, bis eine zweite eine als akzeptablere Verteilung hervorbringt.

Eine solche Praxis würde das Vertrauen in den Wettbewerb selbst untergraben. Der Kandidat konnte seine Einstufung nicht mehr als Ergebnis des Verfahrens betrachten. Er sollte auf eine zweite informelle Auswahl warten, die nicht auf seiner Notiz basiert, sondern auf der kollektiven Zusammensetzung der Quittungen.

Diese Unsicherheit hat unmittelbare Auswirkungen auf den Gleichheitsgrundsatz. Zwei Kandidaten, die vergleichbare Ergebnisse erzielt haben, könnten aus Gründen, die nichts mit ihren beruflichen Fähigkeiten zu tun haben, unterschiedliche Schicksale haben. Die Verwaltung würde dann riskieren, den Wettbewerb in einen ersten Schritt eines Prozesses zu verwandeln, dessen tatsächliche Kriterien erst zum Zeitpunkt der Ernennung bekannt gegeben werden.

Das Problem wird in der Justiz besonders heikel. Die Gerichte sind speziell dafür verantwortlich, die Anwendung der Regeln zu gewährleisten. Ihr Verwaltungspersonal kann nicht langfristig nach Verfahren eingestellt werden, deren Ausgang für die Bewerber unvorhersehbar erscheint.

Hinter den 275 Namen steht die Frage nach dem Staat, den der Libanon wieder aufbauen will

Die Regierung sagt, sie wolle die Institutionen reformieren, das Vertrauen wiederherstellen und die staatliche Autorität stärken. Diese Ziele werden auch in weniger dramatischen Fällen als Sicherheit im Süden, internationale Verhandlungen oder Bankenumstrukturierungen angewendet. Die Art und Weise, in der der Staat seine Beamten einstellt, ist ein sehr konkreter Test für seine Fähigkeit, die von ihm selbst festgelegten Regeln anzuwenden.

Die 275 Rechtsassistenten sind genau an diesem Reibungspunkt. Sie fordern nicht, dass ihre Ergebnisse zu ihren Gunsten neu bewertet werden. Sie fordern, dass die bereits erzielten Ergebnisse ihre Wirkung entfalten. Die Regierung hingegen muss diese Forderung mit dem politischen Druck im Zusammenhang mit der religiösen Vertretung und mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Justiz in Einklang bringen.

Die Wahl wird Konsequenzen haben, die über diese Förderung hinausgehen. Eine vollständige Ernennung würde den Vorrang des Wettbewerbs für diese Kategorien von Positionen beinhalten. Eine dauerhafte Aufrechterhaltung des Einfrierens würde stattdessen einen Präzedenzfall schaffen: Der Erfolg würde nicht unbedingt ausreichen, um rekrutiert zu werden.

Die von den 275 Kandidaten gestellte Frage ist daher einfach, aber ihre Antwort bezieht sich auf das Funktionieren des libanesischen Systems. Wenn in der Verfassung festgelegt ist, dass die Zuständigkeit und die Verdienste den Zugang zu dem betreffenden öffentlichen Dienst bestimmen müssen, muss die Verwaltung festlegen, inwieweit sie sich bereit erklärt, diesen Grundsatz anzuwenden, wenn die Ergebnisse nicht den gewünschten politischen Gleichgewichten entsprechen. Bis dieser Widerspruch gelöst ist, werden die 275 Rechtsassistenten das Gesicht eines viel größeren Problems bleiben: das eines Staates, der Wettbewerbe im Namen des Verdienstes organisiert und dann immer noch zögert zu akzeptieren, was der Verdienst hervorbringt.

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