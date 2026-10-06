Energieminister Joe Saddi kündigte am 6. Oktober 2026 die Aussetzung seiner Teilnahme an Sitzungen des Ministerrats an. Er forderte Entscheidungen über die Summen, die Electricity des Libanon schuldet, die von dem staatlichen Unternehmen zu tragenden Befreiungen und die Finanzierung der Brennstoffkäufe. Während er auf seinem Posten blieb, machte er es für seine Rückkehr zu Regierungssitzungen notwendig, eine konkrete Antwort auf die Stromkrise und die Kontinuität der Versorgung zu geben.

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Der libanesische Minister für Energie und Wasser, Joe Saddi, gab am Dienstag, den 6. Oktober 2026 bekannt, dass er « zu diesem Zeitpunkt » seine Teilnahme an den Sitzungen des Ministerrats aussetzte. Es ist eine Bedingung für die Rückkehr zu Regierungsentscheidungen über die Stromkrise, einschließlich der Begleichung von Strombeträgen im Libanon, der Übernahme bestimmter Ausnahmen und der Erörterung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgung, ohne neue Belastungen für die Haushalte zu verursachen.

Der eiserne Arm der Elektrizität überschritt eine neue Schwelle innerhalb der libanesischen Regierung. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Beirut kündigte Joe Saddi an, dass er nicht mehr an Sitzungen des Ministerrats teilnehmen werde.

Der Energieminister stellt diese Entscheidung jedoch nicht als Rücktritt oder Rücktritt dar. Er erklärt, dass er seine ministeriellen Aufgaben weiterhin wahrnehmen wird. Seine Suspendierung betrifft seine Teilnahme an Regierungssitzungen.

Joe Saddi bedingt seine Rückkehr zu einer politischen und finanziellen Antwort auf die Elektrizitätsfrage. Sie fordert die Regierung auf, ihrer Verantwortung gegenüber dem Energiesektor nachzukommen und bereits vorgelegte Vorschläge zu prüfen.

Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der Strom im Libanon (EDL) seine Brennstoffkäufe in einem Umfeld finanzieren muss, das von steigenden Energiepreisen geprägt ist. Sie zeigt vor allem Uneinigkeit darüber, wie der öffentliche Dienst zu finanzieren ist, ohne auf den Mechanismus der Vorschüsse des Finanzministeriums zurückzukommen.

Joe Saddi verbindet seine Entscheidung mit der Stromkrise

Der Minister erklärte seinen vorübergehenden Rückzug aus den Sitzungen, weil es keine Entscheidungen gab, die den unmittelbaren Bedürfnissen der EDL entsprachen. Sie ist der Ansicht, dass ihre Teilnahme am Ministerrat nicht mehr ausreicht, wenn die Stromvorschläge unbeantwortet bleiben.

Insbesondere fordert Joe Saddi die Zahlung von Rechnungen und Zahlungsrückständen der öffentlichen Behörden und Institutionen gegenüber Electricité du Liban. Nach den Zahlen, die er am Dienstag vorlegte, würden die Rückstände des Staates gegenüber der EDL etwa 300 Millionen Dollar erreichen.

Der Minister wies auf einen Widerspruch hin, den er für schwierig hielt: Einzelpersonen mussten ihre Rechnungen bezahlen, während einige öffentliche Einrichtungen ihre nicht vollständig bezahlten. EDL braucht diese Einnahmen, um seine Brennstoffkäufe zu finanzieren.

Joe Saddi fordert den Staat auch auf, die Kosten für Ausnahmen im Zusammenhang mit Krieg und Hilfe für die betroffene Bevölkerung zu tragen. Ihm zufolge lieferte EDL Strom, ohne im Gegenzug alle entsprechenden Beträge zu erhalten.

Es steht unmittelbar auf dem Spiel. Ohne ausreichende Ressourcen hat das öffentliche Unternehmen nur einen begrenzten Spielraum, um Öl zu kaufen und die Futterzeiten aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen.

Der Minister stellt daher fest, dass seine Entscheidung keinen Verzicht auf die Verantwortung darstellt. Im Gegenteil, er präsentiert es als ein Mittel, um die Regierung zur Entscheidung zu drängen.

Eine Produktion, die nur ein Drittel der Nachfrage deckt

Die Finanzkrise findet in einem Netzwerk statt, das bereits nicht in der Lage ist, die nationale Nachfrage zu befriedigen. Joe Saddi gab an, dass die derzeit verfügbare Kapazität etwa ein Drittel des Strombedarfs des Landes deckt.

Das Problem ist daher nicht auf die Kraftstoffkosten beschränkt. Auch dem Libanon fehlen ausreichende Produktionskapazitäten und Investitionen in neue Infrastruktur.

Der Minister wies darauf hin, dass 24 Unternehmen Interesse an Investitionen im libanesischen Energiesektor gezeigt hätten. Diese Investoren würden jedoch um Garantien, einschließlich finanzieller und Sicherheitsgarantien, bitten, bevor sie sich verpflichten.

Diese Einschränkung erschwert die Strategie des Ministeriums, privates Kapital anzuziehen und die Abhängigkeit des Sektors von öffentlicher Finanzierung schrittweise zu verringern.

Insbesondere befürwortet Joe Saddi eine verstärkte Beteiligung des Privatsektors an der Produktion und dem Betrieb von Elektroinstallationen. Die Regulierungsbehörde des Sektors arbeitet parallel zur Vorbereitung von Lizenzen, um dem Privatsektor die Erzeugung und Verteilung von Strom zu ermöglichen.

Der Minister erinnerte auch an die Ernennung eines neuen Board of Directors für Elektrizität des Libanon und die Einrichtung der Regulierungsbehörde, die sich trotz ihrer Aufnahme in die Gesetzgebung lange verzögerte.

Diese Strukturreformen unterscheiden sich jedoch von der Dringlichkeit ihrer Entscheidung vom 6. Oktober, Ressourcen zu finden, damit EDL weiterhin Kraftstoff kaufen und das Netz mit Strom versorgen kann.

Steigendes Heizöl wiegt die Fütterungsstunden

Joe Saddi führte einige der aktuellen Schwierigkeiten auf die Erhöhung der Kosten für Kraftstoff aus dem Libanon importiert Strom. Nach seinen Aussagen hat sich der Preis für Heizöl, das von der börsennotierten Gesellschaft gekauft wurde, in den letzten sechs Monaten verdoppelt.

Dieser Anstieg reduziert mechanisch die Menge an Kraftstoff, die EDL bei konstanten Ressourcen erwerben kann.

Der Minister erinnerte daran, dass die öffentliche Nahrung im Februar etwa sieben Stunden pro Tag erreichte. Steigende Energiekosten haben es seitdem schwierig gemacht, dieses Niveau aufrechtzuerhalten.

Die Folge für Haushalte ist doppelt so hoch. Eine Verringerung der von EDL bereitgestellten Stunden erhöht die Verwendung von privaten Generatoren, deren Kilowattstunde normalerweise teurer ist. Gleichzeitig unterstützen Familien die öffentliche Rechnung und die private Rechnung.

Joe Saddi verteidigt daher das Prinzip der variablen Preisgestaltung für öffentlichen Strom, angepasst an Schwankungen der Kraftstoffpreise. Nach seiner Schätzung könnte dieser Mechanismus die Gesamtverbraucherrechnung um etwa 240 Millionen Dollar reduzieren.

Dieser Vorschlag erfordert jedoch eine Regierungsentscheidung. Es stellt sich auch die Frage nach der Höhe der Zölle in einem Land, in dem ein großer Teil der Bevölkerung durch mehrere Jahre der Wirtschafts- und Währungskrise weiterhin gefährdet ist.

Öffentliche Rückstände und Steuern von £ 300.000 im Zentrum des Streits

Mehrere finanzielle Forderungen stehen im Mittelpunkt des Konflikts, der Joe Saddi nun offen gegen den Rest der Exekutive stellt.

Zusätzlich zur Zahlung der EDL geschuldeten Beträge fordern der Minister und die libanesischen Streitkräfte eine Revision der Steuer von 300.000 libanesischen Pfund auf Treibstoff. Premierminister Nawaf Salam hatte die Bildung einer Ministerkommission beantragt, um eine mögliche Aussetzung der Steuer und ihre Auswirkungen auf die Staatseinnahmen zu prüfen.

Die Akte kontrastiert mehrere haushaltspolitische Imperative. Einerseits will das Energieministerium den Druck auf die Stromkosten verringern und die Ressourcen von EDL garantieren. Andererseits werden durch jede Abschaffung oder Aussetzung einer Steuer die für die öffentlichen Finanzen verfügbaren Einnahmen verringert.

Joe Saddi weigert sich vor allem, dass der Anstieg der Stromerzeugung weitere Vorschüsse des Finanzministeriums oder eine neue Verschuldung erfordert.

Der libanesische Stromsektor ist seit langem auf massive öffentliche Transfers angewiesen, um seinen Betrieb zu finanzieren, einschließlich des Kaufs von Brennstoff. Der Minister sagte, er wolle mit diesem Modell brechen und die EDL auf einen autonomeren Finanzpfad bringen.

Seine Aussetzung der Teilnahme am Ministerrat zielt genau darauf ab, Schiedsverfahren zu diesen Anträgen zu erreichen, bevor sich die Energiesituation weiter verschlechtert.

Nichttechnische Verluste werden auf ca. 30% geschätzt

Die Finanzierung von EDL ist nicht das einzige Problem, das am Dienstag angesprochen wurde. Joe Saddi bestand auch auf die nicht-technischen Verluste des Netzwerks, die er auf etwa 30% schätzte.

Zu diesen Verlusten gehören der verbrauchte, aber nicht ordnungsgemäß abgerechnete oder gesammelte Strom sowie illegale Verbindungen. Ihre Reduzierung ist eine der Bedingungen für eine nachhaltige Konsolidierung der EDL-Konten.

Eine Erhöhung der Tarife ohne verbesserte Sammlung könnte das Problem bewegen, anstatt es zu lösen.

Gleichzeitig versucht das Ministerium, die Verteilung und Sammlung von Rechnungen zu reorganisieren. Für Joe Saddi muss die finanzielle Lebensfähigkeit der EDL letztlich auf ihren eigenen Einnahmen basieren und nicht auf wiederholten Vorschüssen des Staates.

Diese Strategie erklärt, warum die Zahlung von Regierungsrechnungen für ihre aktuellen Forderungen von zentraler Bedeutung ist. Der Minister ist der Ansicht, dass der Staat dem Einzelnen keine Zahlungsdisziplin auferlegen kann, ohne sie auf seine eigenen Institutionen anzuwenden.

Gas und regionale Importe werden weiter untersucht

Längerfristig versucht das Ministerium auch, die Energiequellen im Libanon zu diversifizieren.

Joe Saddi wies darauf hin, dass die Arbeiten zur Rehabilitierung der Pipeline nach Deir Ammar im Gange seien. Der Wechsel von Heizöl zu Gas würde nach Angaben der Abteilung die Produktionskosten senken.

Gasabnahmeabkommen mit Jordanien sowie Transit- und Austauschmechanismen mit Jordanien und Syrien wurden ebenfalls vorbereitet. Der Minister gab an, dass er die entsprechenden Verträge an das Generalsekretariat des Ministerrates weitergeleitet habe.

Libanon prüft auch die Möglichkeit, Strom aus Syrien oder der Türkei über syrisches Territorium zu importieren. Joe Saddi sprach über dieses letzte Szenario mit seinem türkischen Amtskollegen bei einem Treffen in New York im September.

Diese Projekte stellen jedoch keine unmittelbare Reaktion auf den Mangel an Liquidität im Libanon dar. Sie erfordern technische, politische und finanzielle Vereinbarungen, bevor sie sich auf das Netzwerk auswirken können.

Die Dringlichkeit bleibt daher die am Dienstag vom Minister angesprochene: Es der EDL zu ermöglichen, ihren Treibstoff zu finanzieren und zu bestimmen, wer die akkumulierten Kosten tragen soll.

Eine Suspendierung ohne Abkehr von der Regierung

Die Ankündigung von Joe Saddi schafft eine ungewöhnliche politische Situation, bedeutet aber nicht, dass er die Regierung verlässt.

Der Minister bleibt im Amt und sagt, er wolle seine Verantwortung im Ministerium für Energie und Wasser weiter wahrnehmen. Seine Entscheidung betrifft insbesondere seine Anwesenheit bei den Sitzungen des Ministerrats.

Die libanesischen Streitkräfte, eine politische Formation, mit der sie verbunden ist, unterstützen ihren Ansatz. Die Partei hatte bereits ihre Unzufriedenheit mit den Finanzschiedsverfahren der Regierung und dem Haushaltsentwurf für 2027 zum Ausdruck gebracht.

Die Ankündigung verwandelt diese politische Meinungsverschiedenheit jedoch in institutionellen Druck. Das Thema wird nun zu einer der Bedingungen für die Rückkehr des Ministers zu Regierungssitzungen.

Joe Saddi hat mehrere Forderungen gestellt: Zahlung von Rückständen aufgrund von EDL, Abdeckung der vom Staat beschlossenen Ausnahmen, Überprüfung der variablen Preisgestaltung und Reaktion auf Vorschläge zur Erhaltung des Angebots.

Am Dienstag wurde kein Datum für die Wiederaufnahme der Teilnahme bekannt gegeben. Die Dauer der Aussetzung wird daher von den Entscheidungen der Regierung über die Finanzierung von Strom im Libanon und von den vom Ministerium geforderten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Stromversorgungsstunden abhängen.

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