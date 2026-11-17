Ein Beamter aus der iranischen Provinz Hormozgan schrieb Angriffe auf mehrere Punkte im Gebiet von Qeshm der amerikanischen Armee am Dienstag, den 17. November 2026 zu. Ahmad Nafisi erklärt, dass Wohn- und Gewerbegebiete sowie lebenswichtige Infrastruktur und Dienstleistungsinfrastruktur nicht beschädigt wurden. Ihm zufolge befindet sich die Rettung in einem Zustand der maximalen Alarmbereitschaft. In den konsultierten Erklärungen werden weder die Ziele noch die menschlichen Auswirkungen angegeben. Die Zuteilung an die Vereinigten Staaten wird durch eine geprüfte US-Erklärung nicht bestätigt.

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Ein Beamter aus der iranischen Provinz Hormozgan schrieb den Angriffen der amerikanischen Armee auf mehrere Punkte im Gebiet der Insel Qeshm am Dienstag, dem 17. November 2026 zu. Ahmad Nafisi versichert, dass lebenswichtige Infrastruktur und Dienstleistungen auf der Insel nicht beschädigt wurden. Diese Zuweisung wird durch eine geprüfte US-Erklärung nicht bestätigt.

Lokale Behörden sagen, die Situation unter Kontrolle

Ahmad Nafisi, stellvertretender Gouverneur für politische, sicherheitspolitische und soziale Angelegenheiten von Hormozgan, sagte, dass die Angriffe keine Schäden an Wohn- und Geschäftsgebieten oder an lebenswichtigen Infrastrukturen verursacht hätten.

Der Beamte fügte hinzu, dass die Situation in Qeshm unter Kontrolle sei. Ihm zufolge sind alle Hilfsdienste, öffentlichen Dienste und Exekutivbehörden auf der Insel in einem Zustand höchster Alarmbereitschaft. Sie forderte die Bewohner auf, den von den offiziellen Behörden verbreiteten Informationen zu folgen.

Ziele und menschliche Ergebnisse sind nicht spezifiziert

In den konsultierten Erklärungen werden weder die Zielorte noch die verwendeten Mittel angegeben. Sie geben keine menschliche Einschätzung ab und erlauben keine Schäden an militärischen Einrichtungen. Die vom Verantwortlichen angekündigte Abwesenheit von Schäden betrifft die von ihm genannten Gebäude- und Infrastrukturkategorien.

Qeshm liegt in der Straße von Ormuz, zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die amerikanische Verantwortung für diese Episode ein Vorwurf der iranischen lokalen Behörden.

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