Der Bürgermeister von Zekrit beschreibt eine cut-off Einsparungen und eine noch-Mieter Gemeinde. Die Gemeindezentrale bleibt ein Ziel, ohne detaillierte Finanzierung angekündigt.

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In Zekrit, Metn, bleibt das kommunale Bauprojekt von der finanziellen Kapazität der Gemeinde ausgesetzt. Sein Präsident, Adib Morcos, behauptet, dass die Krise begonnen hat, für diese Investition und andere Arbeiten zu sparen. Die Gemeinde vermietet daher weiterhin ihre Räumlichkeiten und versucht, ihre täglichen Dienstleistungen zu finanzieren.

In einem Interview, das am 17. November von Al Joumhouria veröffentlicht wurde, stellt der Bürgermeister ein Programm vor, bei dem Straße, Beleuchtung, Abfall und Verwaltungsmittel die gleiche Voraussetzung erfüllen: Um Einnahmen und Kontrollkosten wieder aufzubauen. Das Immobilienprojekt bleibt ein Mandatsziel, kein Projekt mit angekündigter Finanzierung.

Ein Stadtsitz muss noch finanziert werden

Nach Angaben von Adib Morcos hatte die Gemeinde mehrere Jahre lang Reserven angesammelt, insbesondere um einen ständigen Sitz einzurichten. Die Finanzkrise hat diese Kapazitäten verringert. Sie möchte die Bedingungen für den Beginn des Projekts für die verbleibenden vier bis fünf Jahre des Mandats schaffen, ohne einen festen Termin bekannt zu geben.

Der Unterschied zwischen einem Ziel und einem finanzierten Programm ist entscheidend. Kein Baubudget, verlorene Einsparungen, Bauvertrag oder Finanzierungsplan werden in der Instandhaltung dargestellt. Diese Elemente erlauben es daher nicht, den von Zekrit erlittenen Verlust zu quantifizieren oder den bevorstehenden Bau des Rathauses anzukündigen.

Für den Bürgermeister würde ein sauberes Gebäude die Stabilität der Institution und die Aufnahmebedingungen der Bewohner verbessern. Aber die Anfangsinvestition muss ihren Platz unter anderen Bedürfnissen finden, während die Miete des derzeitigen Hauptsitzes eine Betriebslast bleibt.

Die Nahr-el-Kalb-Straße als Priorität

Der Gemeindebeamte misst der Verbindung Zekrit-Nahr al-Kalb besondere Bedeutung bei. Es möchte seine Beschichtung verbessern, sichere Durchgänge schaffen und die Beleuchtung stärken. Es stellt diese Achse als eine wichtige Verbindung zwischen der Metn und Kesrouan dar, deren Verkehr mehr Sicherheit erfordert.

Es bietet jedoch keinen detaillierten Zeitplan oder Umschlag für diese Entwicklungen. Auch dies sind kommunale Prioritäten, die zum Ausdruck gebracht werden, keine Ankündigung der bereits zugewiesenen Arbeit.

Tägliche Ausgaben belasten Investitionen

Öffentliche Beleuchtung veranschaulicht die vom Bürgermeister beschriebenen Einschränkungen. Die schwache Stromversorgung, nach ihm, erfordert die Verwendung von privaten Generatoren, um die Straßen zu beleuchten, mit zusätzlichen Gebühren. Sauberkeit und Abfall erfordern auch kontinuierliche Anstrengungen.

Adib Morcos nennt auch den Bedarf an Fahrzeugen und Ausrüstung für den Straßenbetrieb sowie die Stärkung der Gemeindepolizei und des Verwaltungspersonals. Diese Liste ist kein angenommener Einstellungsplan. Es beschreibt die Mittel, die es für notwendig hält, um den Service zu verbessern.

Einnahmen und Stadtplanung, zwei Hebel angekündigt

Die Gemeinde beabsichtigt, die Sanierungs- und Kontrollkosten zu verbessern. Der Bürgermeister gibt an, dass dieser Ansatz seine Ressourcen bereits gestärkt habe, ohne in dieser Haushaltsserie ein Interview zur Messung der Evolution zu veröffentlichen.

Auf städtischer Ebene befürwortet sie eine strengere Anwendung der Bauvorschriften, einschließlich Rückzug und Parken, um den Charakter des Ortes zu erhalten. Zekrits Fall weist somit auf zwei Horizonte hin: die unmittelbar notwendigen Dienstleistungen zu erbringen und eine Investitionsfähigkeit zurückzugewinnen. Das Gemeindegebäude bleibt das konkrete Symbol dieses zweiten Ziels, das immer noch von Ressourcen abhängig ist, die nicht detailliert sind.

Illustration: Libanesische Buchnotizen, Archivfoto im Mai 2020 veröffentlicht. Sie repräsentiert nicht die Gemeindefonds. © François el Bacha / Libnanews.

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