Yassine Jaber kündigte einen Vertrag mit Alvarez an, um Empfänger von Regierungsunterstützung zu kontrollieren, so das Büro des Abgeordneten Tony Frangié. Die Sitzung am 16. November konzentrierte sich auf die Umsetzung des 2021-Textes und den Schutz der Antragsteller. An dem genannten Mechanismus sind Finanzen, Justiz und die Libanesische Zentralbank beteiligt. Sie enthält noch keine Feststellungen zu den Begünstigten oder zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts. Mögliche Verantwortlichkeiten müssen noch festgelegt werden.

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Die Prüfung der öffentlichen Beihilfen geht auf die Diskussion über die Finanzreform zurück. Finanzminister Yassine Jaber kündigte einen Vertrag mit Alvarez während eines Treffens mit dem Abgeordneten Tony Frangié am 16. November an. Laut der Pressemitteilung des Parlamentsbüros muss dieser Ansatz das Gesetz von 2021 zur Kontrolle der Begünstigten der staatlichen Unterstützung umsetzen.

Die Prüfung der öffentlichen Beihilfen, ein identifizierter Standort

Das Interview führte Yassine Jaber, Tony Frangié und seinen Berater Antoine Fenianos zusammen. Die Teilnehmer diskutierten den Gesetzentwurf zur finanziellen Regularisierung und zum Schutz der Einleger. Sie diskutierten auch die Umsetzung von Aufsichts- und Antikorruptionsmechanismen.

Die Pressemitteilung gibt dem Minister die Ankündigung eines Vertrags, den Finance in Zusammenarbeit mit der Bank of Lebanon mit Alvarez abgeschlossen hat. Sie verbindet diese Intervention mit einem gemeinsamen Mechanismus der Finanz- und Justizministerien.

Der Referenztext betrifft Begünstigte staatlicher Unterstützung. Es wurde 2021 auf Vorschlag von Tony Frangié verabschiedet. Der Abgeordnete fordert nun seine Anwendung im Rahmen der Reorganisation des Finanzsektors.

Ein angekündigter Check, keine Schlussfolgerungen

Die Ankündigung betrifft die Organisation des Audits. Sie enthält keine Schlussfolgerungen zu den untersuchten Begünstigten und benennt keine für Unregelmäßigkeiten verantwortliche Person. Die Einleitung einer Kontrolle greift weder ihren Ergebnissen noch etwaigen gerichtlichen Folgemaßnahmen vor.

Die Unterscheidung ist auch für Bewerber wichtig. Die Prüfung der Verwendung öffentlicher Beihilfen und die Behandlung ihrer Forderungen beantworten unterschiedliche Fragen, auch wenn die Beamten sie in dieselbe Debatte über das finanzielle Vertrauen stellen.

Tony Frangié ist der Ansicht, dass der Schutz der Antragsteller mit einer Festlegung der Verantwortlichkeiten einhergehen muss. Es stellt die Umsetzung des Gesetzes als einen Schritt zur Feststellung der Fakten dar. Diese Position drückt das politische Ziel der Überwachung aus, nicht das Ergebnis bereits abgeschlossener Arbeiten.

Zwei Ministerien im Zusammenhang mit der Umsetzung

Der von Yassine Jaber erwähnte Mechanismus kombiniert Finanzen und Justiz mit der Zusammenarbeit der Zentralbank für den angekündigten Vertrag. Es muss eine operative Übersetzung des 2021-Textes geben.

Zu diesem Zeitpunkt wird in dem Kommuniqué kein Datum für die Vorlage des Berichts festgelegt. Der detaillierte Umfang und der Arbeitsplan der Mission werden die nächste Phase dieses Audits bestimmen.

Das Finanzministerium, fotografiert von Archiven, Datum der Schießerei nicht festgelegt. Dieses Bild stellt nicht das Treffen vom 16. November dar. © Libnanews.

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