Haneen Sayed muss die Verpflichtungen des Libanon in Manila vorstellen. Prioritäten, Finanzierung und Überwachung bleiben von den Ankündigungen der Teilnahme zu unterscheiden.

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Libanon bereitet sich auf die Teilnahme an der zweiten globalen Ministerkonferenz zur Beendigung der Gewalt gegen Kinder in Manila vor. Die Sozialministerin, Haneen Sayed, muss die nationalen Verpflichtungen vorstellen, die sich aus Konsultationen zwischen Verwaltungen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft ergeben. Die Herausforderung besteht nun darin, die angezeigten Prioritäten von denen zu unterscheiden, die finanziert, überwacht und bewertet werden können.

Die libanesische Ankündigung vom 16. November stellt die Teilnahme zwischen dem 17. und 19. November. Das von den Organisatoren veröffentlichte Hauptprogramm umfasst den 18. und 19. November. Diese beiden Hinweise sollten nicht verwechselt werden: Die Anwesenheit einer Delegation und die Hauptsitzungen des Gipfels entsprechen nicht unbedingt dem gleichen Zeitplan.

Eine Vorbereitung, die über das Sozialministerium hinausgeht

Die angekündigte Delegation umfasst den Generaldirektor für Bildung, Fadi Yarak, Vertreter der Sozialen Angelegenheiten und der öffentlichen Gesundheit sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, Kinder und Jugendliche. Die Konferenz wird mit der WHO, UNICEF und dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Gewalt gegen Kinder organisiert.

Die vorbereitenden Konsultationen umfassten Justiz, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Sicherheit und digitalen Raum. Die Ankündigung hebt die Klärung der Verantwortlichkeiten, die Stärkung der Sozialarbeiter, die nachhaltige Finanzierung und die Beteiligung der Jugend an politischen Maßnahmen hervor, die sie betreffen. Allerdings enthält er noch keine detaillierten Angaben zu den Verpflichtungen, die Manila vorgelegt werden sollen.

An bestehende Vereinbarungen zu knüpfende Verpflichtungen

Diese Teilnahme findet in einem Rahmen der bereits engagierten Zusammenarbeit statt. Am 17. Februar 2026 unterzeichneten UNICEF und die libanesische Regierung gemeinsam Arbeitspläne mit zehn Ministerien unter der Führung des Premierministers. Diese Dokumente decken 2026-2027 ab und zielen darauf ab, Prioritäten, Rollen und erwartete Ergebnisse für Kinder und Jugendliche zu klären.

Manila hinterlässt daher keine leere Seite. Die Frage wird sein, wie die angekündigten Verpflichtungen diese Pläne erweitern: welche zusätzlichen Verantwortlichkeiten sie zuweisen, wie sie mobilisieren und welche Ergebnisse sie messen. Eine neue Erklärung allein ist kein neuer Vorteil für Familien.

Monitoring zählt so viel wie die Ankündigung

Die internationale Engagement-Plattform unterscheidet mehrere Fortschritte, vom Start bis zum Abschluss. Es identifiziert auch das Vorhandensein eines Budgets und definierter Begünstigter. Diese Methode zeigt einen wesentlichen Unterschied auf: Eine politische Verpflichtung kann bestehen, bevor ihre Ressourcen oder der Zeitplan für die Umsetzung festgelegt werden.

Um die libanesischen Ankündigungen zu würdigen, werden drei Informationen besonders nützlich sein: die für jede Aktion verantwortliche Verwaltung, die zugewiesenen Mittel und wie über die Ergebnisse berichtet werden kann. Es sollte auch zwischen Gewaltprävention, Berichterstattung über besorgniserregende Situationen und wirksamem Management unterschieden werden. Diese Schritte ergänzen sich, messen aber nicht dasselbe.

Am Rande der Konferenz werden bilaterale Treffen angekündigt, um die Zusammenarbeit zu stärken und Unterstützung zu mobilisieren. Ab dem 17. November ermöglicht die Ankündigung der Teilnahme nicht, diese Börsen als bereits erhaltene Finanzierung darzustellen. Die Veröffentlichung der detaillierten Verpflichtungen und ihre Folgemaßnahmen werden dazu beitragen, zu messen, wie sich diese Vertreibung in der Praxis zum Schutz von Kindern im Libanon verändert.

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