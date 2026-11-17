In Phnom Penh verteidigte Ghassan Salamé die libanesische Souveränität und lehnte die mit Gewalt auferlegten Sicherheitszonen ab. Die auf dem Gipfel angenommene Resolution unterstützt den Waffenstillstand, die Institutionen und die Rolle der Armee. Sie fordert auch die Entwaffnung nichtstaatlicher Milizen. Diese diplomatische Unterstützung legt keinen Zeitplan für den Rückzug oder ein neues internationales Mandat im Süden fest. Die libanesischen Forderungen an die Post-UNIFIL sind Gegenstand separater Diskussionen, unter anderem mit den Vereinigten Staaten und dem Sicherheitsrat.

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Der Libanon weigert sich, zuzulassen, dass die Suche nach einer Regelung zu Sicherheitszonen führt, die auf seinem Territorium gewaltsam auferlegt werden. Ghassan Salamé vertrat diese Position am 16. November in Phnom Penh vor den Delegationsleitern des Frankophonie-Gipfels. Die endgültige Resolution unterstützt die libanesische Souveränität, die Umsetzung des Waffenstillstands und die Rolle der Armee. Sie stellt jedoch keine neue Sicherheitsregelung im Süden oder einen Zeitplan für den Rückzug dar.

Verweigerung von Flächen

Der Kulturminister sprach während einer geschlossenen Sitzung des 20. Gipfels, der am 15. und 16. November in der kambodschanischen Hauptstadt stattfand. Seine Intervention stellt den libanesischen Fall in einen allgemeinen Grundsatz: Konfliktlösung muss anerkannte Grenzen und die territoriale Integrität der Staaten respektieren. Seiner Ansicht nach kann die Umgehung dieser Regeln eher zu fragilen Vereinbarungen als zu dauerhaftem Frieden führen.

Salamé bekräftigte das Engagement Libanons für die Beschlüsse des Sicherheitsrates und des Waffenstillstandsabkommens. Er lehnte die Sicherheitsräume ab, die die Truppe innerhalb des Landes auferlegen würde. Diese Erklärung legt eine libanesische diplomatische Linie fest; Es wird nicht angekündigt, dass ein Abkommen über Sicherheitsvereinbarungen mit Israel erzielt wurde.

Der Minister forderte auch konkrete Unterstützung für die Bewohner der südlichen Dörfer. Er nannte Zwangsvertreibung und die Zerstörung von Gemeinschaften unter den Situationen, auf die französischsprachige Partner reagieren sollten. Bei dieser Intervention dürfen keine neuen Finanzierungs- oder Kostenhilfemechanismen verwendet werden.

Was der angenommene Text sagt

Die in Phnom Penh angenommene Entschließung zu Krisen widmet dem Libanon drei Absätze. Die Teilnehmer verurteilen die tödlichen Angriffe auf Zivilisten, die Zerstörung von Infrastruktur und Kulturgütern sowie Angriffe auf die libanesische Armee und die UNIFIL. Sie fordern ihre Einstellung und die Achtung des humanitären Rechts.

Der Text unterstützt die Beirut-Israel-Gespräche und fordert die Umsetzung des Waffenstillstands und die Verpflichtungen des trilateralen Rahmenabkommens vom 26. Juni 2026. Sie bekräftigt die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des Libanon.

Institutionelle Unterstützung umfasst auch die Reform und Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrates, einschließlich der Entwaffnung nichtstaatlicher Milizen. Die Entschließung würdigt die Rolle der Armee und fordert die französischsprachigen Partner auf, ihre politische, technische und finanzielle Unterstützung zu verstärken. Es wird kein Betrag oder Zeitplan festgelegt. Sein Inhalt ist eine kollektive Position, keine neue internationale Mission.

Eine separate Abfolge von Diskussionen über Post-FINUL

Die Tragweite dieser Erklärungen spiegelt sich auch in den gleichzeitigen Konsultationen in Beirut wider. Am 16. November bat Nawaf Salam Mike Waltz, Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, eine internationale Präsenz im Süden unter dem Mandat des Sicherheitsrates aufrechtzuerhalten. Er war aktiv in der Beobachtung, Berichterstattung, Koordination, Verbindung und militärischer Unterstützung.

Der Premierminister forderte auch einen Zeitplan, um den israelischen Rückzug und die Ausweitung der staatlichen Autorität voranzutreiben, mit der Überprüfung der Verpflichtungen beider Parteien. Diese Forderungen sind keine neuen Bestimmungen der französischsprachigen Entschließung. Sie betreffen Vereinbarungen, die libanesische Beamte in einem anderen Forum ausgehandelt sehen wollen.

Drei Texte, umzusetzende Verpflichtungen

Der Gipfel endete mit der Annahme einer allgemeinen Erklärung, der Entschließung zu Krisen und der Forderung nach dem Schutz des kulturellen Erbes. Dazu gehört auch die Bekämpfung des Kulturgüterhandels und seiner Restitution. Für den Libanon, dessen Friedens- und Erbesorgen von Salamé hervorgehoben wurden, bildeten diese Verpflichtungen einen Rahmen für die diplomatische Mobilisierung.

Sie ersetzen nicht die notwendigen Entscheidungen vor Ort. Die Unterscheidung zwischen der Unterstützung der Souveränität, die in den Texten zum Ausdruck kommt, und konkreten Maßnahmen für die Rückkehr der Einwohner, den Schutz der Dörfer und die Umsetzung von Sicherheitsvorkehrungen bleibt von wesentlicher Bedeutung.

Illustration: Ras Naqoura und die Blaue Linie, Archivfoto, veröffentlicht im August 2019. Dieses Bild stellt nicht die Spitze von Phnom Penh dar. © François el Bacha / Libnanews.

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