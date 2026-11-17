Ein indischer Seemann bleibt nach dem Angriff auf den Gastanker Tara Gas in der Straße von Ormuz vermisst. Das indische Außenministerium berichtete am 17. November, dass 21 Bürger nach Khasab evakuiert und zwei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Oman gibt bekannt, dass insgesamt 24 Menschen evakuiert wurden. Das Schiff unter panamaischer Flagge hatte 25 Besatzungsmitglieder, darunter 24 Indianer. Dieses Update ersetzt die ersten Ankündigungen, dass alle Seeleute sicher und gesund waren. Die Forschung geht weiter.

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Ein indischer Seemann bleibt vermisst und zwei weitere wurden nach dem Angriff des Gastankers Tara Gas in der Straße von Ormuz ins Krankenhaus eingeliefert, so der am Dienstag, dem 17. November 2026 vom indischen Außenministerium veröffentlichte Bericht. Oman gab bekannt, dass es 24 Besatzungsmitglieder von der panamaischen Flagge evakuiert hatte.

Forschung geht weiter aus Oman

Auf der indischen Seite wurden 21 Staatsangehörige an Land nach Khasab evakuiert, zwei Verwundete ins Krankenhaus eingeliefert und einer von 24 Indern an Bord vermisst. Die indische Botschaft in Oman überwacht Such- und Rettungsaktionen mit den omanischen Behörden.

Das Omanische Maritime Sicherheitszentrum kündigte die Evakuierung von 24 Menschen aus Tara Gas nach einem Brand etwa zwei Seemeilen von der Küste des Gouvernements Musandam an. Das Schiff trug eine Besatzung von 25 Personen, darunter 24 indische Staatsangehörige. Die vom Oman angekündigte Gesamtzahl der evakuierten Personen sollte daher nicht mit der Gesamtzahl der indischen Seeleute verwechselt werden.

Ein beruhigender erster Check

Der indische Minister für Seetransport, Sarbananda Sonowal, hatte zuerst angekündigt, dass alle Besatzungsmitglieder sicher und gesund seien. Er berichtete dann von einem weiteren Angriff, der die Besatzung zwang, das Schiff zu verlassen, wobei 24 Personen gefunden und ein indischer Seemann vermisst wurde. Dieses Update ersetzt die erste Bilanz.

Das indische Ministerium legte den Angriff, den es am Montag, 16. November verurteilt. Der britische Erstalarm UKMTO 208-26 meldete an diesem Tag um 19 Uhr UTC einen Angriff sieben nautische Meilen nördlich von Khasab: Das Schiff wurde gestoppt und sein Maschinenraum in Brand gesetzt. Die für den ersten Angriff und für die Evakuierung angegebene Position ist eindeutig.

Neu-Delhi fordert ein Ende der Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Infrastruktur sowie die Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit. Die querverwiesenen Elemente erlauben es nicht, den Tara-Gas-Angriff einem identifizierten Autor zuzuschreiben.

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