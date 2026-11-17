Das Welternährungsprogramm kündigt eine Reduzierung seiner Verteilung von warmen Mahlzeiten in Gaza an, die jetzt jeden zweiten Tag aus Mangel an Finanzierung zur Verfügung gestellt wird. Nahrungsmittelpakete und Geldhilfe werden ebenfalls gekürzt. Diese Ankündigung kommt nach den Gesundheitswarnungen im Zusammenhang mit den Regenfällen, die bereits von Libnanews verarbeitet wurden. Sie stellt Hilfsgelder und den Zugang zu vertriebenen Familien in den Vordergrund. Der Artikel unterscheidet den Ernährungsbedarf des WFP in Palästina von dem Wohnbedarf der IOM.

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Am Dienstag, den 17. November 2026, berichtete das Welternährungsprogramm, dass warme Mahlzeiten nur jeden zweiten Tag in Gaza aus Mangel an Finanzierung verteilt wurden. Die Nahrungsmittelpakete und die Geldhilfe wurden ebenfalls reduziert, während die Regenfälle die Unterkünfte und die Reserven der vertriebenen Familien schädigen.

Kürzung der Beihilfen für den Eintritt in den Winter

In einem gemeinsamen Kommuniqué mit der Internationalen Organisation für Migration warnt das WFP, dass der Ernährungsfortschritt fragil und abhängig von Hilfe bleibt. Es schätzte seine Finanzierungslücke für die nächsten sechs Monate auf 436 Millionen Dollar, um zwei Millionen Menschen in Palästina zu helfen. Dieser Betrag ist daher nicht auf Gaza beschränkt.

IOM fordert 173 Millionen US-Dollar für Unterkünfte sowie 9 Millionen US-Dollar für die Verbesserung von Standorten, einschließlich der Drainage. Agenturen beschreiben auch Zugangsbeschränkungen und Verzögerungen für Pumpen, Kraftstoff und Winterausrüstung.

Nach dem Gesundheitsalarm, das Problem der Verteilungen

Libnanews hatte am 14. November verhandeltwHO warnt vor Atemwegsinfektionen und Regenschäden. – Die Ankündigung des Tages bringt ein besonderes Element mit sich: die effektive Reduzierung der Nahrungsmittelverteilung. Bedürfnisse sind nicht auf Zeltersatz beschränkt; Familien müssen auch in der Lage sein, Essen zu halten und Mahlzeiten zuzubereiten.

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