Am Dienstag, den 17. November 2026, berichtete das Welternährungsprogramm, dass warme Mahlzeiten nur jeden zweiten Tag in Gaza aus Mangel an Finanzierung verteilt wurden. Die Nahrungsmittelpakete und die Geldhilfe wurden ebenfalls reduziert, während die Regenfälle die Unterkünfte und die Reserven der vertriebenen Familien schädigen.
Kürzung der Beihilfen für den Eintritt in den Winter
In einem gemeinsamen Kommuniqué mit der Internationalen Organisation für Migration warnt das WFP, dass der Ernährungsfortschritt fragil und abhängig von Hilfe bleibt. Es schätzte seine Finanzierungslücke für die nächsten sechs Monate auf 436 Millionen Dollar, um zwei Millionen Menschen in Palästina zu helfen. Dieser Betrag ist daher nicht auf Gaza beschränkt.
IOM fordert 173 Millionen US-Dollar für Unterkünfte sowie 9 Millionen US-Dollar für die Verbesserung von Standorten, einschließlich der Drainage. Agenturen beschreiben auch Zugangsbeschränkungen und Verzögerungen für Pumpen, Kraftstoff und Winterausrüstung.
Nach dem Gesundheitsalarm, das Problem der Verteilungen
Libnanews hatte am 14. November verhandeltwHO warnt vor Atemwegsinfektionen und Regenschäden. – Die Ankündigung des Tages bringt ein besonderes Element mit sich: die effektive Reduzierung der Nahrungsmittelverteilung. Bedürfnisse sind nicht auf Zeltersatz beschränkt; Familien müssen auch in der Lage sein, Essen zu halten und Mahlzeiten zuzubereiten.
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