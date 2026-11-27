Die Zeitungen vom 27. November 2026 untersuchen die Meinungsverschiedenheiten über die Zeit nach dem Ende, die Streiks in der westlichen Bekaa und die Positionen von Nabih Berri und der Amal-Bewegung. Sie gehen auch auf unbezahlte Rechnungen an Electricity Lebanon, Beschlagnahmungen im Fall Riad Salamé, Bankabhebungen und vom Krieg betroffene Schulen zurück. Die Kulturseiten folgen den Hommage an Ziad Rahbani, während der Libanon im Dezember mehrere asiatische Judo-Veranstaltungen vorbereitet.

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Auf der ersten Seite: der Rückzug der UNIFIL und der Kampf um das, was folgen wird

Al Jumhouriya, Al Sharq und An Nahar vom 27. November 2026 stellen das Ende des UNIFIL-Mandats in den Mittelpunkt ihrer libanesischen Seiten. Al Joumhouriya beschreibt eine französische Strecke, um den Rückzug zu beschleunigen und eine Pause in der internationalen Präsenz im Süden zu vermeiden. Ein Nahar besteht auf der israelischen Opposition gegen den Einsatz einer französischen Truppe nach der Mission. Al Binaa berichtet über den Austausch zwischen Paris und Washington, betont jedoch, dass die Zusammensetzung, die Vorrechte und die Dauer einer möglichen Mission noch festgelegt werden müssen.

Die Debatte umfasst drei verschiedene Themen. Das Mandat der UNIFIL läuft am 31. Dezember 2026 aus. Der Abzug des Personals muss dann organisiert werden. Eine Nachfolgetruppe bräuchte einen separaten Rahmen. Al Quds Al Arabi vom 27. November stellt diese Verhandlungen als Uneinigkeit über den Einsatz der Post-FINUL dar, nicht als bereits gewonnene Stimme im Sicherheitsrat. Nidaa Al Watan berichtet von Unsicherheit in Beirut über eine Vereinbarung zwischen den betroffenen Hauptstädten. Die Zeitungen produzieren keinen angenommenen Text, der eine neue Kraft einführen würde.

Ad Diyar und Al Akhbar vom 27. November verbinden diese Gespräche mit den israelischen Streiks am Donnerstagabend im Gebiet von Ain al-Tinh in Westbekaa. Al Akhbar sieht es als einen israelischen Versuch, den Umfang seiner Interventionen weiter auszubauen. Al Liwaa berichtete auch von Streiks und Feuer in mehreren südlichen Orten, darunter ein Gebäude, das in Haris zerstört wurde. Die Berichterstattung über Streiks, die Identität der von der israelischen Armee behaupteten Ziele und die Interpretation ihres politischen Ziels fallen unter drei verschiedene Überprüfungsebenen.

Libanesische Politik: Staatliche Autorität und das Schicksal der südlichen Dörfer

Al Binaa und Al Sharq vom 27. November berichteten, dass die Amal-Bewegung sich weigerte, die Resolution 1701 zu ändern, um ein neues Abkommen aufzunehmen. Al Akhbar bringt diese Position näher an die frühere Ablehnung einer Truppe der Hisbollah, die nicht unter der Autorität der Vereinten Nationen steht. Al Joumhouriya unterscheidet zwischen den Diskussionen über das Mandat, den Debatten innerhalb der Regierung und der Beziehung zwischen den beiden schiitischen Formationen. Eine Parteierklärung ist keine Regierungsentscheidung über die Formel, die den Vereinten Nationen vorgeschlagen werden soll.

In An Nahar am 27. November kehren die politischen Seiten zu Spannungen über das Waffenmonopol und die Interpretation von Waffenstillstandsverpflichtungen zurück. Die Tageszeitung untersucht auch das Verhältnis zwischen den Parteien und den Gemeinden, Gewerkschaften und Kollektiven, die mobilisieren. Diese Analysen geben Aufschluss über die Druckmittel, die politischen Formationen zur Verfügung stehen; sie stellen nicht fest, dass alle Forderungen der Fahrer oder Bewohner einer parteipolitischen Richtung entsprechen.

Politische Erklärungen: die Olivenbäume des Südens und die Reform des Staates

Ad Diyar, Al Quds Al Arabi und Al Binaa vom 27. November berichten über die Erklärungen von Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam rund um den Olivenbaum. Berri beschreibt die Rodung von Olivenbäumen im Süden als Kriegsverbrechen. Dies ist die öffentliche Qualifikation des Parlamentspräsidenten, keine gerichtliche Feststellung. Aoun stellt den Schutz dieser Bäume als nationale Verantwortung dar. Um dem konkreten Umfang dieser Bemerkungen zu folgen, muss zwischen zerstörten oder gerissenen Bäumen, Ernteverlusten und Parzellen, die für ihre Betreiber nicht mehr zugänglich sind, unterschieden werden.

Al Sharq und Al Liwaa berichteten am selben Tag über die Intervention von Nawaf Salam beim Start eines Repository, um Positionen und Kompetenzen im öffentlichen Dienst zu beschreiben. Der Premierminister präsentiert den Benchmark als einen Schritt in der Verwaltungsreform. Die Ankündigung konzentriert sich auf die Definition der erwarteten Arbeitsplätze und Qualifikationen. Sie entscheidet nicht allein, ob sie neue Mitarbeiter einstellen oder die Vergütung erhöhen will.

Diplomatie: Militärische Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Emiraten

Al Jumhouriya vom 27. November hebt die Grenzkooperation zwischen dem Libanon und dem Vereinigten Königreich hervor. Die Zahl von 85 Runden wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit vorgestellt. Es entspricht nicht der Ankündigung von 85 neuen Anlagen. Eine separate Erklärung der britischen, amerikanischen, australischen, kanadischen und japanischen Botschaften erinnerte am 25. November daran, dass der libanesische Staat das alleinige Vorrecht haben sollte, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Es beschreibt kein Mandat, UNIFIL zu ersetzen.

An Nahar und seine internationale Ausgabe vom 27. November dokumentieren die Besuche der emiratischen Delegationen in Beirut. Al Sharq unterscheidet die Treffen zur Modernisierung der öffentlichen Dienste von denen zur Elektrizität. Die Zeitung berichtet auch über die Unterzeichnung eines Protokolls mit den Niederlanden über zukünftige Projekte und die Übergabe eines Vorschlags der Freien Patriotischen Bewegung an den katarischen Botschafter über die internationale Präsenz im Süden. Diese Ansätze sind weder der gleiche Anwendungsbereich noch der gleiche Fortschritt: Die Vorlage eines Vorschlags für die Gewalt ist keine Verpflichtung zum Einsatz.

Wirtschaft: Wer zahlt öffentliche Rechnungen und wie werden Einlagen zurückgezahlt

Ad Diyar, Al Binaa und Al Sharq berichten vom 27. November über die Überprüfung des Betriebshaushalts des Energieministeriums durch den Finanzausschuss. Sein Präsident, Ibrahim Kanaan, fordert geprüfte Konten auf Electricity of Lebanon. Ad Diyar gewährte ihm 421 Millionen Dollar für die angesammelten Rechnungen und Ausnahmen, die in der Diskussion erwähnt wurden. Dieser genaue Umfang ist wichtig: Diese Zahl stellt nicht alle Schulden von EDL oder die jährlichen Stromkosten dar. Dieser Bestand muss auch von dem diskutierten zusätzlichen Kredit unterschieden werden, um einen Teil der Forderungen an öffentliche Einrichtungen zu begleichen.

Al Akhbar vom 27. November legt in einer separaten Datei die Zahl von 100 Millionen Dollar pro Monat für Banken als Teil der Auszahlungen auf alte Einlagen vor. Die Zeitschrift beschreibt eine Behandlung von Einlagen zu unterschiedlichen Wechselkursen und kritisiert die daraus resultierenden Verluste für Sparer. Der Betrag in seinen Spalten sollte mit den Rundschreiben der Bank of Lebanon und den tatsächlichen Zahlungen verglichen werden. Es reicht nicht aus, den Rückzahlungssatz eines Kontos zu berechnen, der insbesondere von den geltenden Regelungen und der Währung abhängt, in der die Auszahlung erfolgt.

Am 27. November veröffentlichte Ad Diyar zwei Einblicke in die Lebensmittelpreise. Der Generaldirektor des Wirtschaftsministeriums, Mohammad Abu Haidar, berichtete über 21.114 Schecks, 1.119 Aufzeichnungen und 983 Übermittlungen an die Gerichte. Diese Zahlen unterscheiden zwischen Inspektion, Feststellung eines Verstoßes und Verweis auf die Akte. Die Abteilung gibt an, dass die Übertragungen auch Protokolle früherer Perioden enthalten: Daher kann der Anteil der bereits übermittelten neuen Erkenntnisse nicht abgeleitet werden. Ein Agrarbeamter, Ibrahim Tarshishi, bezieht sich auf Verluste aufgrund des Einfrierens. Seine Schätzung kann nicht auf die gesamte libanesische Landwirtschaft ohne Kenntnis der ausgewählten Kulturen und Gebiete ausgedehnt werden. Dieselbe Zeitung gab Bechara Asmar das Wort über das Scheitern der letzten Lohngespräche. Al Sharq befasst sich gesondert mit den Ankündigungen von Minister Fayez Rassamny zu den Häfen und dem Luftverkehr Beirut-Erbil. Eine von einem Unternehmen angekündigte Häufigkeit muss noch in seinen Verkaufsplänen kontrolliert werden, bevor sie als praktische Information dient.

Nidaa Al Watan blickt am 27. November auf das Treffen zwischen Wirtschaftsorganisationen, der Weltbank und der International Finance Corporation zur Finanzierung des Privatsektors zurück. Al Sharq Al Awsat befasst sich am selben Tag mit US-Zollvorschlägen im Zusammenhang mit Überkapazitätsvorwürfen und den möglichen Auswirkungen von Flohbeschränkungen auf asiatische Rechenzentren. In beiden Fällen sind der Konsultationsplan und die Anwendungsbedingungen wichtiger als die angekündigten Beträge.

Justiz: Beschlagnahmen im Fall Salame und Verfahren vor dem Militärgericht

Al Liwaa vom 27. November berichtet, dass die französischen Gerichte die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Ausland in einer Untersuchung bestätigt haben, darunter der ehemalige Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Riad Salamé. Die Entscheidung betrifft die Aufrechterhaltung vorläufiger Maßnahmen. Es stellt keine Schuld, dauerhafte Beschlagnahme oder Restitution an den libanesischen Staat dar. Die Einzelheiten der Vermögenswerte sollten dem genauen Umfang der Entscheidung gemeldet und nicht den Beträgen anderer Verfahren hinzugefügt werden.

Ein Nahar und Al Sharq Al Awsat vom 27. November kehren zur Untersuchung von fünf im Nordlibanon verhafteten Personen zurück. Ein Nahar berichtet, dass gerichtliche Quellen die Version einer Scouting-Aktivität in Frage stellen und die Vorwürfe einer amerikanischen Intervention leugnen. Diese Vorbringen bleiben zugeschrieben. Al Sharq und Al Liwaa behandeln ein anderes Verfahren, das Ahmad Al-Assir und die Ereignisse in Abra betrifft: Die Anhörung wurde verschoben, nachdem der Angeklagte abwesend war. Al Akhbar bezieht sich auf einen Antrag der Verteidigung auf Freilassung. Diese Anfrage und Entfernung bedeutet nicht, dass eine Freigabe bestellt wurde.

Gesellschaft: Krieg stoppt weiterhin Pflege und Schule

Eine Nahar und eine Nahar International vom 27. November widmen vier Seiten weitgehend gemeinsame Kriegsbildung. Ihre Akten folgen den Unterbrechungen des Unterrichts und der Studentenbewegungen im Libanon, Syrien, Gaza und Irak. Die Artikel über den Libanon unterscheiden zwischen der Funktionsweise von Schulen für Binnenvertriebene, der Situation palästinensischer und syrischer Studenten und der Notwendigkeit psychosozialer Unterstützung. Die Neuregistrierung eines Studenten, die Gewährleistung einer Reise und die Aufrechterhaltung der Teilnahme über einen Zeitraum sind drei verschiedene Ergebnisse. Die gemeinsamen Seiten beider Ausgaben stellen keine unabhängigen Bestätigungen dar.

Al Akhbar vom 27. November geht auf die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen im Süden zurück. Der am 24. November veröffentlichte Bericht der Organisation dokumentierte Angriffe auf Zivilisten und Gesundheitsdienste sowie Verzögerungen beim Zugang zu medizinischer Versorgung. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurden bei einem Streik in der Nähe des Jabal-Amel-Krankenhauses in Reifen am 1. Juni 127 Menschen verletzt, darunter 39 Angehörige der Gesundheitsberufe. Al Quds Al Arabi vom 27. November widmet ebenfalls einen Artikel über Meningitis bei Kindern in Gaza. Die Daten dieser beiden Dateien decken unterschiedliche Zeiträume, Regionen und Phänomene ab.

International: Vom Angriff auf Kuwait zu europäischen Verhandlungen

Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat und Al Liwaa berichteten vom 27. November über den Tod zweier italienischer Staatsangehöriger nach einem Anschlag in Kuwait. Kuwait überträgt die Verantwortung dem Iran, der sie leugnet. In der Straße von Ormuz entspricht Al Sharq Al Awsat den iranischen Behauptungen über Öltanker. Forderungen müssen Schiff für Schiff mit Seenotizen in Einklang gebracht werden. Die Warnung der UKMTO vor einem Öltanker, der Khasab am 25. November getroffen hat, bestimmt nicht den Ursprung oder die genaue Art des gemeldeten Projektils.

Al Quds Al Arabi und Al Sharq Al Awsat diskutieren auch die Eskalation zwischen der saudischen Macht und den Huthis um Jazan, die Situation in Gaza und die Spannungen zwischen Bagdad und Erbil. Die irakischen Behörden suchen nach einer Lösung für den Streit um den Ölschmuggel und die Kontrolle der Passagen. In den Artikeln von Al Binaa vom 27. November wird die Rolle der gerichtlichen Mediation erörtert. Verkehrsgebühren übernehmen keine Verantwortung für eine ethnische Gruppe oder für jede lokale Regierung.

Auf ihren europäischen Seiten verfolgen Al Sharq Al Awsat und Al Quds Al Arabi vom 27. November die Diskussionen über den EU-Haushalt für 2028-34 und die Finanzierung der Ukraine. Der zusätzliche Beihilfevorschlag für 2027 ist von dem bereits für 2026 und 2027 bestehenden Darlehen getrennt. Die beiden Tageszeitungen gehen auch auf den Rückgang der britischen Migrationsbilanz zurück. Dieser Saldo entspricht der Differenz zwischen Inputs und Outputs; Sie allein misst weder neue Asylanträge noch das Ausmaß der irregulären Einwanderung.

Kultur und Persönlichkeiten: Ziad Rahbani, vertriebene Kinder und Fairouz

Al Akhbar vom 27. November folgte der Arbeit des Plastikisten Abdel Kadiri mit vertriebenen Kindern. Die Zeitschrift beschreibt Zeichnungssitzungen und den Übergang von dieser Erfahrung zu einem künstlerischen Projekt. Er widmete auch eine Seite einer Hommage an Ziad Rahbani in Sanayeh. Al Quds Al Arabi berichtete am selben Tag über die Initiative im Zusammenhang mit einer Statue des Musikers im Garten der Nationalbibliothek und überprüfte die Bewegung des unabhängigen Kinos von Beirut nach Tripolis, Saida und Rayak im Rahmen des Metropolis-Projekts.

Najwa Karam, Elissa und Nancy Ajram gehören zu den Künstlern, die Fairouz’ Geburtstag am 27. November auf den Kunstseiten von Al Sharq feierten. An Nahar und seine internationale Ausgabe veröffentlichen ein Interview mit Denis Ménochet und Reda Kateb über Kino und die Darstellung der nuklearen Bedrohung. Nidaa Al Watan widmet seine kulturellen Seiten der Literatur und Ad Diyar kehrt zu einer französischen Übersetzung des Großen Kommentars von Averroès zurück. Diese Artikel öffnen separate Tracks: Porträts, Lesen oder Ausgänge, ohne die bereits geleisteten Tribute mit den bevorstehenden Terminen zu verwechseln.

Sport: Libanon bereitet seine asiatischen Judo-Wettbewerbe vor

Nidaa Al Watan präsentiert am 27. November drei Judo-Wettbewerbe, die für den 2. und 6. Dezember am Champville College in Dik el-Mehdi geplant sind. Der internationale Kalender zeichnet den Cadet Cup, den Junior Cup und die Asian U23 Championship aus. Al Liwaa kehrt zum Qualifikationsspiel zwischen Libanon und Japan im Basketball und dem Rest des Kalenders zurück. Auf ihren internationalen Seiten berichten Al Jumhouriya, Al Quds Al Arabi und Al Sharq Al Awsat über europäische Fußballwettbewerbe, Tennis und die Vorbereitung auf Wochenendtreffen. Zukünftige Wettbewerbe im Libanon verdienen eine separate praktische Behandlung der Ergebnisse.

Technologie: Künstliche Intelligenz in Universität, Verwaltung und Krankenhaus

Al Sharq und An Nahar vom 27. November beschreiben Initiativen für die libanesisch-emiratische Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz und öffentlicher Innovation. Al Sharq bezieht sich auf ein Trainingsprogramm und einen Wettbewerb für Studenten. Es bleibt zu unterscheiden zwischen der Anzahl der ausgeschriebenen Personen, der Dauer der Schulungen und den Kriterien für den Wettbewerb. Al Joumhouriya widmet seine Gesundheitsseite Alarmsystemen, die eine Verschlechterung der Patientenparameter melden. Seine Debatte über assistiertes Fahren in den Technologieseiten wirft die gleiche Frage der Validierung auf: Was misst das System und unter welchen Bedingungen ist das Ergebnis zuverlässig? Die beiden Ausgaben von An Nahar erinnern auch an den Platz der KI in der mathematischen Forschung. Ein von einem Tool vorgeschlagener Track und eine verifizierte Demonstration sind zwei verschiedene Schritte.

Korpus vom 27. November 2026: Ad Diyar, Al Akhbar, Al Binaa, Al Joumhouriya, Al Liwaa, Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat, Al Sharq, An Nahar International, An Nahar und Nidaa Al Watan. Die elf Dateien umfassen insgesamt 141 PDF-Seiten, einschließlich Doppelseiten. Die gemeinsamen Inhalte der beiden Ausgaben von An Nahar wurden vor der Synthese in Einklang gebracht.

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