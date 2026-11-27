Marco Rubio und Fayçal ben Farhane sprachen am Telefon über den Libanon. Washington bestand auf der Entwaffnung der Hisbollah, während Riad regionale Stabilität betonte. US-Quellen beziehen sich auf die Vertreibung saudischer Abgesandter nach Washington und wirtschaftliche Unterstützung, ohne Ankündigung einer spezifischen Finanzierung.

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US-Außenminister Marco Rubio und der saudische Außenminister Fayçal bin Farhane diskutierten diese Woche über den Libanon. Washington verbindet den Austausch mit der Abrüstung der Hisbollah. Riad konzentriert sich auf regionale Stabilisierungsbemühungen. Keiner der beiden öffentlichen Berichte kündigt die Finanzierung des Libanon an.

Zwei Minuten, Prioritäten anders formuliert

In dem von der amerikanischen Botschaft in Beirut weitergeleiteten Bericht besteht Rubio auf der Entwaffnung der Hisbollah innerhalb des am 26. Juni angekündigten dreigliedrigen Rahmens zwischen den Vereinigten Staaten, dem Libanon und Israel. Die offizielle saudische Agentur erklärte in ihrer Botschaft vom 25. November, dass die Minister die Bemühungen zur Förderung von Frieden und Sicherheit im Libanon und im Sudan erwähnten. Es wird die Rüstungskomponente im Libanon nicht detailliert beschrieben.

Der Appell betraf nicht nur Beirut. Beide Minister verurteilten die Angriffe der Huthis auf die zivile und Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens. Sie verteidigten auch die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Ormuz und Bab al-Mandeb. In den Berichten wird weder ein neues Abkommen zwischen Riad und Washington zur libanesischen Frage noch ein Zeitplan für die libanesische Regierung angekündigt.

Eine Vertreibung des saudischen Abgesandten beschworen

Unbekannte US-Quellen gaben am Donnerstag, den 26. November, an, dass Prinz Yazid bin Farhane, ein Berater des für den libanesischen Fall zuständigen saudischen Ministers, im Rahmen des Dialogs Washington besuchen würde. Sie rufen auch die internationale Mobilisierung in den kommenden Wochen hervor, um den Libanon und seine Wirtschaft zu unterstützen. In keinem der konsultierten Kommuniqués wurden das Datum der Reise, die Gesprächspartner oder die Form der Initiative angegeben.

Dieser Ansatz würde, wenn er bestätigt würde, den direkten Austausch zwischen Riad und Beirut ergänzen. Im September traf sich Premierminister Nawaf Salam in New York mit Fayçal bin Farhane in Anwesenheit von Yazid bin Farhane. Laut Grand Serail hatten die beiden Parteien vereinbart, auf die Revitalisierung der Saudi-Libanesischen Gemeinsamen Kommission hinzuarbeiten, insbesondere für die wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit. Im Oktober überprüften Salam und der saudische Botschafter die Phasen dieser Wiederbelebung.

Dieser bilaterale Rahmen existiert bereits. Die am Donnerstag erwähnte Initiative wird nicht finanziell unterstützt. Bis zum Morgen des 27. November wurden keine Beträge, Vermieter, Zeitplan oder Zahlungsmechanismus für solche Börsen angekündigt.

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