Abflugaufträge wurden am Donnerstag, den 26. November in Courtenay und im Cedar-Gebiet in der Nähe von Nanaimo ausgestellt. British Columbia hat seine Alarmstufe für die zentrale Insel erhöht.

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Abflugaufträge wurden am Donnerstag, den 26. November in Courtenay und im Cedar-Gebiet in der Nähe von Nanaimo ausgestellt. British Columbia hat seine Alarmstufe für die zentrale Insel erhöht.

Auf Vancouver Island im Westen Kanadas ordneten die Behörden am Donnerstag, den 26. November, die Evakuierung von Ufergebieten in zwei separaten Bezirken an. In Courtenay trat der Auftrag um 8:00 Uhr Ortszeit für den Maple Pool Campground und neun Adressen der Headquarters Road in Kraft. In der Nähe von Nanaimo unterzeichnete der Regionalbezirk einen weiteren Auftrag, der ab 5 Uhr morgens auf einem Teil von Cedar in der Nähe von Wilkinson Road und Raines Road gültig war. Die Perimeter werden durch offizielle Karten definiert, nicht durch Stadtgrenzen.

In Courtenay, Flussspiegel und Gezeiten überwacht

Das Regional Emergency Operations Center erklärt, dass die Flüsse Puntledge, Tsolum und Courtenay eine Gefahr für die Bewohner darstellten. In seinem 14.00 Uhr-Punkt am Donnerstag berichtete er von einer Verbesserung der Bedingungen, behielt jedoch die Reihenfolge der Abfahrt bei. Die Teams überwachten noch den Wasserstand vor der abendlichen Flut. Im Lewis Park installierten sie eine temporäre Barriere gegen steigende Gewässer. Das Lewis Centre und das LINC Youth Centre wurden vorsorglich geschlossen.

Stephens Road und das Lewis Park-Gebiet, einschließlich des Puntledge-Geschäftsgebiets, waren Gegenstand einer ersten Vorbereitungsmitteilung. Dies ist kein Befehl zur Evakuierung. In Cedar veröffentlicht der Regionalbezirk auch getrennte Meinungen nach den Eigenschaften. Die Bewohner müssen ihre Adresse auf der Provinzkarte überprüfen und die örtlichen Anweisungen befolgen, bevor sie zurückkehren.

Die Alarmstufe im Zentrum der Insel

Das B.C. Flood Prediction Center hat am Donnerstagmorgen seine Hochwasserwarnung für das Zentrum von Vancouver Island abgeholt. Östlich der Insel bleibt in Bereitschaft und andere Sektoren unterliegen einer High-Flow-Benachrichtigung. Diese Ebenen beschreiben das regionale Risiko; Ausreisebefehle liegen in der Verantwortung der lokalen Behörden.

In Courtenay befindet sich ein Empfangszentrum in der Lower Native Sons Hall, 360 Cliffe Avenue. Der Bezirk kündigt eine Hotline an 250-334-6000, geöffnet Freitag von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr Ortszeit. Das Regionalzentrum hat keine konsolidierte Bewertung der Zahl der in beide Bezirke evakuierten Personen veröffentlicht.

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