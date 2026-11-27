Thales eröffnete exklusive Verhandlungen zur Übernahme von 51,6% des französischen Spezialisten für Lumibird-Laser. Das Projekt schätzt seine photonische Aktivität auf rund 440 Millionen Euro. Der Verkauf der medizinischen Abteilung und behördliche Genehmigungen bedingen die Operation. Ein Angebot auf die restlichen Aktien käme erst in einer zweiten Phase.

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Thales kündigte am Freitag, den 27. November, exklusive Verhandlungen zum Erwerb von 51,6% des Kapitals von Lumibird an. Die Gruppe zielt auf den Block von Unternehmen ab, die vom CEO des französischen Laserherstellers Marc Le Flohic kontrolliert werden. Die Transaktion ist nicht unterzeichnet und hängt insbesondere vom Verkauf der medizinischen Division von Lumibird ab.

Was die 30,10 € pro Aktie abdeckt

Der notierte Referenzpreis beträgt EUR 30,10 pro Aktie, wovon EUR 11,34 einer nach dem Verkauf der Medizinbranche erwarteten außerordentlichen Ausschüttung entspricht. Die EUR 30,10 sind daher nicht der Preis, den Thales nach der Veröffentlichung dieser Verteilung vollständig an den Verkäufer des Blocks zahlen würde. Thales berechnet eine Prämie von 24,7% auf den durchschnittlichen Preis gewichtet mit den Volumina des Monats vor der Ankündigung, nicht auf den letzten Schlusskurs.

Das Kommuniqué sieht Zuschläge in Höhe von bis zu 2,56 EUR vor, die hauptsächlich mit dem Verkauf medizinischer Aktivitäten zusammenhängen. Sie hängen von Bedingungen ab, die noch nicht erfüllt sind. Die Summe von EUR 32,66 ist somit das vollständige Zahlungsszenario, kein Garantiebetrag. Die von Thales angegebenen rund 440 Mio. EUR sind der Unternehmenswert der einzigen photonischen Aktivität nach der geplanten Verteilung, nicht der 51,6 % Blockpreis.

Warum Thales auf Photonik zielt

Lumibird mit Hauptsitz in Lannion stammt aus der Annäherung von Keopsys und Quantel im Jahr 2017. Seine photonische Division liefert Komponenten und Lasersysteme an Kunden aus Industrie, Forschung, Umwelt, Raumfahrt und Verteidigung. Thales hebt die Möglichkeit hervor, die Herstellung dieser Komponenten näher an seine Integrationsaktivitäten heranzuführen, um seine Abhängigkeit von Drittanbietern zu verringern.

In der Pressemitteilung heißt es, dass Lumibird weiterhin anderen Integratoren dienen würde. Dies ist die von den Unternehmen angekündigte Position, keine Verpflichtung, die von einer Wettbewerbsbehörde auferlegt wird. Die photonische Division zeigte ein organisches Wachstum von 14,9% des Umsatzes in den ersten neun Monaten des Jahres 2026, so die berichteten Zahlen. Der konsolidierte Umsatz der Gruppe, zu der auch medizinisches Personal gehört, stieg im gleichen Zeitraum in veröffentlichten Daten um 8,8%.

Ein Angebot auf Saldo, wenn der Block erworben wird

Thales strebt eine Produktion bis zum Ende des zweiten Quartals 2027 an. Die Gruppen müssen zunächst die Personalvertreter konsultieren. Der Verkauf der medizinischen Abteilung, die Zahlung der Verteilung und die behördlichen Genehmigungen gehen ebenfalls dem Abschluss voraus. Der Verwaltungsrat von Lumibird begrüßte das Projekt; seine mit Gründen versehene Stellungnahme sollte dem Bericht des unabhängigen Experten Finexsi folgen.

Wenn der Kauf der Mehrheitsbeteiligung gelingt, plant Thales, bei der Autorité des Marchés Financiers ein vereinfachtes Angebot für die verbleibenden Aktien zu den gleichen Bedingungen einzureichen. Eine Streichung von der Liste würde nur erfolgen, wenn die gesetzlichen Bedingungen erfüllt wären. Ab dem 27. November betrifft die Ankündigung die Eröffnung von Exklusivverhandlungen: Das öffentliche Angebot wurde nicht eingereicht.

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