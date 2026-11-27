Der Senat stimmte dafür, die Obergrenze für die Sondersteuer auf die Ausrüstung lokaler öffentlicher Einrichtungen von 20 Euro auf 40 Euro pro Kopf zu erhöhen. Es ist weder eine automatische Erhöhung noch ein bestehendes Gesetz.

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Bei der Prüfung des Haushalts für 2027 hat der Senat am Mittwoch, den 25. November, beschlossen, die Obergrenze für die Berechnung der Steuermittel lokaler öffentlicher Immobilien und des korsischen Landamts von 20 auf 40 Euro pro Kopf zu erhöhen. Dieser Betrag setzt ein Limit für die Einrichtung, nicht einen Betrag, den jeder Bewohner zahlen sollte.

Die spezielle Ausrüstungssteuer (TSE) existiert bereits. Es ermöglicht diesen Organisationen, Land und Gebäude im Namen der Gemeinschaften zu erwerben. Der von Senator Franck Dhersin eingebrachte Änderungsantrag hebt die Ressourcengrenze an und erweitert ihre Verwendung: Die Steuer könnte zu allen Missionen dieser Einrichtungen beitragen, und nicht nur zu Land- und Immobilienkäufen.

Die 40 Euro sind keine individuelle Rechnung

Die Obergrenze wird auf der Grundlage der Gesamtbevölkerung des Betriebsumfangs berechnet. Für eine Fläche von 100.000 Einwohnern würde sich die Grenze von 2 Millionen Euro auf 4 Millionen Euro erhöhen. Sie bezieht sich auf die jährlichen Steuereinnahmen zuzüglich bestimmter staatlicher Ausgleichszahlungen, nicht nur auf den Betrag, der unter den Steuerzahlern aufgeteilt wird. Die Immobilieneinrichtung stoppt die Einnahmen aus der Steuer jedes Jahr.

Die Erlöse werden unter den Vermögenssteuerpflichtigen für bebaute und unbebaute Immobilien, die Wohnungssteuer für Zweitwohnsitze und die Grundsteuer für Unternehmen in Gemeinden, in denen die Niederlassung zuständig ist, aufgeteilt. Selbst wenn die Bestimmung im Haushaltsgesetz beibehalten wird, wird die Anhebung der Obergrenze daher keinen nationalen Satz oder eine identische Erhöhung für alle Steuerbescheide festlegen.

Küstenerosion im Mittelpunkt der Debatte

Die Verfasser des Änderungsantrags greifen einen Vorschlag des National Coastline Committee auf. Sie wollen die Siedlungen in den Gebieten stärken, die ihre Stadtplanung an den Rückgang der Küste anpassen müssen. Küstenerosion fällt als solche nicht in den Bereich der Risiken, die für die Finanzierung dieser Maßnahmen durch den Barnier-Fonds in Frage kommen, erinnern sie in ihrem Text.

Die Generalberichterstatterin des Senats, Christine Lavarde, stellte die Verwendung lokaler Steuern in Frage und stellte fest, dass der Entwurf über die Erosion hinausging. Die Regierung gab auch eine ungünstige Meinung ab. Der Senat hat in erster Lesung vier identische Änderungsanträge angenommen. Die Obergrenze von 20 EUR im CGI bleibt gültig, bis die Erhöhung in ein in Kraft getretenes Gesetz aufgenommen wurde.

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