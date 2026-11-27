INSEE senkte seine BIP-Schätzung im dritten Quartal 2026, während detaillierte Daten einen leichten Rückgang im zweiten Quartal zeigen. Die jährlichen Wachstumsgewinne sinken auf 0,1%.

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Das französische BIP sank im dritten Quartal um 0,2%, wie die detaillierten Berichte des INSEE vom Freitag, den 27. November, zeigen. Auch das zweite Quartal, das sich in gerundeten Zahlen als stabil zeigte, war leicht negativ. Frankreich erfüllt somit das übliche Kriterium einer technischen Rezession, zwei aufeinanderfolgende Quartale der Schrumpfung, ohne dass dies bedeutet, dass das BIP im gesamten Jahr 2026 sinken wird.

Ende Oktober schätzte INSEE den Rückgang des dritten Quartals auf 0,1%. Die neuen Tabellen zeigen ein reales BIP von 662,622 Mrd. € gegenüber 664,222 Mrd. € im zweiten Quartal und 664,368 Mrd. € im ersten Quartal. Die Berechnung dieser Werte ergibt einen Rückgang von etwa 0,02% im Frühjahr und dann 0,24% im Sommer. Das erste Quartal war bereits um rund 0,20% gegenüber Ende 2025 gesunken.

Exporte und Investitionen belasten die Aktivität

Die Exporte fielen im dritten Quartal um 1,6 Prozent, im zweiten um 2,9 Prozent. Die Einfuhren stiegen um 0,1 %. Der Außenhandel reduzierte damit 0,6 Prozentpunkte auf das BIP. Aktienveränderungen trugen 0,3 Punkte bei, was einen Teil des Rückgangs ausgleichte.

Die Investitionen fielen um 0,9%, nach 0,5% im Vorquartal. Der Rückgang beträgt 1,8% für Fertigwaren und 0,9% für den Bau. INSEE erläutert die Überarbeitung seit Oktober, insbesondere mit neuen, weniger günstigen Daten zu Investitionen in Bau und Information und Kommunikation.

Die Konsumausgaben der Haushalte stiegen um 0,3%, nach 0,2%. Ihre Kaufkraft pro Konsumeinheit, die die Größe und Zusammensetzung der Haushalte berücksichtigt, erholte sich nach einem Rückgang von 0,5% um 0,2%. Die Ersparnisse blieben bei 17,4% des verfügbaren Einkommens. Die Inlandsnachfrage ohne Lagerbestände trug nicht zum Wachstum bei, wobei der steigende Verbrauch durch sinkende Investitionen ausgeglichen wurde.

Ein Zuwachs von 0,1 %, weit entfernt von der Haushaltsprognose von 0,5 %

Wenn das BIP im vierten Quartal auf dem Sommerniveau bliebe, würde das durchschnittliche Wachstum 2026 bei etwa 0,1% liegen. Dies ist die Bedeutung des von INSEE veröffentlichten Wachstums-Acquis, nicht einer Prognose für das ganze Jahr. Das von der Regierung in ihren Haushaltsdokumenten verwendete Szenario basierte auf einem jährlichen Anstieg von 0,5% und wurde vor der ersten Schätzung im dritten Quartal abgeschlossen.

Um im Jahresdurchschnitt genau 0,5 % zu erreichen, würden unveränderte Daten für die ersten drei Quartale einen Anstieg des BIP um etwa 1,5 % im letzten Quartal erfordern, so eine Libnanews-Berechnung auf der Grundlage der von INSEE veröffentlichten Werte. Die erste Schätzung für das vierte Quartal wird am 29. Januar 2027 erwartet.

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