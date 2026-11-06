Dahr al-Baidar: Die Rolle von verfahrenstechnischen Ausnahmen

Im Fall Dahr al-Baydar gehen Verteidigungseinwände den am 17. November angekündigten Verhören voraus. Die Staatsanwaltschaft gibt ihre Stellungnahme ab, und der Richter entscheidet. Artikel 73, der im Jahr 2023 überarbeitet wurde, legt Fristen fest, für deren Berechnung keine Mitteilungen öffentlicher Informationen in dieser Gerichtsakte erforderlich sind.

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Im Fall Dahr al-Baydar Explosivstoffe gehen die von der Verteidigung eingereichten verfahrensrechtlichen Ausnahmen künftigen Verhören voraus. Eine Anhörung wurde für den 17. November 2026 angekündigt. Dieser Schritt erfordert eine Stellungnahme der Militärstaatsanwaltschaft und dann eine Entscheidung von Richter Ghada Bou Alwan. Diese Sequenz betrifft die Regelmäßigkeit der Strafverfolgung und Ermittlungen. Sie allein erlaubt nicht den Schluss, dass die Angeklagten schuldig oder unschuldig sind.

Das Protokoll der Anhörung vom 5. November unterscheidet zwei Situationen. Zwei bereits inhaftierte Männer wurden befragt. Für andere Beklagte reichte die Verteidigung eine kurze Vorfrage ein. Ihre Anhörungen wurden verschoben. Die Weiterführung des Falls hängt somit auch von Verfahrensentscheidungen ab, die sich von der Prüfung des behaupteten Sachverhalts unterscheiden.

Verfahrensausnahmen regeln die Strafverfolgung

Artikel 73 der libanesischen Strafprozessordnung organisiert diese Einwände. Es erlaubt der beschuldigten Person, seinem Anwalt ohne die Anwesenheit seines Mandanten und dem Staatsanwalt, sie aufzuheben. Der Text sieht vor, dass sie nur einmal vor der Prüfung, in den Phasen der Untersuchung und des von ihr gewünschten Urteils vorgelegt werden.

Mögliche Gründe betreffen mehrere spezifische Fragen. Ist das angerufene Gericht zuständig? Wurde die öffentliche Klage aus einem gesetzlich vorgeschriebenen Grund gelöscht? Gibt es ein Hindernis für die Entgegennahme oder Verfolgung der Strafverfolgung, bevor sie ihre Vorzüge berücksichtigt? Der Text umfasst auch frühere Strafverfolgungen und Urteile, die Autorität von res judicata und die Nichtigkeit einer oder mehrerer Ermittlungshandlungen.

Diese Kategorien haben nicht alle die gleichen Folgen. Die Rechtsprechung in Frage zu stellen, bedeutet zu fragen, ob der richtige Richter den Fall in Betracht zieht. Die Berufung auf die Nichtigkeit einer Handlung läuft darauf hinaus, die Bedingungen zu diskutieren, unter denen diese Handlung durchgeführt wurde. Eine weitere Frage ist die Autorität einer früheren Entscheidung. Der Begriff « Verfahren » umfasst somit Garantien, die den Verfahrensablauf beeinflussen können.

Im Fall Dahr al-Baydar ist der vollständige Wortlaut des Memorandums in den eingesehenen Dokumenten nicht öffentlich. Es wäre daher verfrüht, jedes dieser Argumente der Verteidigung zuzuordnen. Ihre allgemeine Präsentation erklärt den rechtlichen Mechanismus, ohne Schlussfolgerungen zu rekonstruieren, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat.

Der Staatsanwalt gibt eine Stellungnahme ab, der Richter trifft die Entscheidung

Die Verteidigung legt ihre Einwände dar. Die Staatsanwaltschaft, die öffentliche Verfahren durchführt, kann diese erörtern und ihre Rechtslage darlegen. Der Ermittlungsrichter entscheidet dann. Die Konsultation mit dem Staatsanwalt verwandelt seine Meinung nicht in eine Entscheidung und überträgt ihm nicht die Macht des Richters.

Der militärische Rahmen hat seine eigenen Regeln. Die Artikel 33 und 54 des Militärjustizgesetzes beziehen sich auf die Strafprozessordnung, wenn ihre besonderen Bestimmungen nicht davon abweichen. Die beiden Texte sollten daher zusammen gelesen werden, anstatt jede Phase des ordentlichen Strafverfahrens automatisch in diesen Fall umzusetzen.

Die Unterscheidung zwischen Stellungnahme und Entscheidung erscheint auch in einer Entscheidung des Ständigen Militärgerichts vom 15. Mai 2026. In den veröffentlichten Auszügen dieser Entscheidung heißt es in einem anderen Fall, dass der Zweck der Konsultation der Staatsanwaltschaft darin besteht, ihm die Möglichkeit zu geben, seine Ansichten darzulegen. Eine solche Konsultation läuft nicht darauf hinaus, seine Zustimmung einzuholen, und bindet das Gericht nicht an seine Position.

Dieser Präzedenzfall greift dem Schicksal von Einwänden im Sprengstofffall nicht vor. Es beleuchtet nur die Rollenverteilung. Jede Entscheidung hängt von den tatsächlich erhobenen Beweisen, den vorgelegten Dokumenten und den geltenden Regeln ab.

Fristen geändert seit Dezember 2023

Um den Zeitplan zu verstehen, muss die aktuelle Version von Artikel 73 verwendet werden. Gesetz Nr. 321 vom 22. Dezember 2023 geändert. Das Amtsblatt veröffentlichte diese Reform am 28. Dezember 2023. Der alte Text, der eine Entscheidung innerhalb einer Woche nach Einreichung vorsah, reicht nicht mehr aus, um das Verfahren zu beschreiben.

Der neue Artikel sieht zwei Wochen vor, in denen die Staatsanwaltschaft nach der Mitteilung der Ausnahmen Stellung nehmen kann. Sie sieht dann eine Entscheidung des Untersuchungsrichters innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Falls durch die Staatsanwaltschaft vor. Der Richter muss vor Beginn der Prüfung entscheiden, ohne die Ausnahme an die Prüfung der Verdienste anzuhängen.

Diese Fristen haben getrennte Ausgangspunkte. Das Datum einer Anhörung gibt nicht das genaue Datum der Zustellung des Schriftsatzes oder der Rücksendung der Akte an. Ohne diese Elemente kann man keine bestimmte Frist für den Fall Dahr al-Baydar berechnen. Der 17. November ist ein angekündigtes Anhörungsdatum, kein Beweis dafür, dass alle vorläufigen Probleme an diesem Tag endgültig gelöst werden.

Die Reform regelt auch Berufungen und sieht eine finanzielle Sanktion für die Person vor, deren Ausnahmen unbegründet erscheinen. Dieser Mechanismus zielt darauf ab, die Verteidigungsrechte mit dem ordnungsgemäßen Verhalten der Justiz in Einklang zu bringen. Seine Existenz macht es unmöglich, den in diesem Fall eingereichten Auftrag im Voraus als Verzögerungsmanöver zu qualifizieren.

Was Sie im nächsten Schritt überprüfen sollten

Die ersten erwarteten Informationen beziehen sich auf die Entscheidung über Einsprüche. Ihre Ablehnung kann weitere Untersuchungen gemäß den geltenden Vorschriften ermöglichen. Ihre Rezeption kann diesen Weg in einem Maße verändern, das vom gewählten Grund abhängt. Eine Nichtigkeit einer bestimmten Handlung verwechselt sich nicht automatisch mit der Nichtigerklärung des gesamten Falls.

Es wird dann notwendig sein, den Ablauf der angekündigten Verhöre und etwaiger Einsprüche zu überprüfen. Die verfügbaren öffentlichen Informationen geben nicht den vollständigen Inhalt der Bemerkungen der Staatsanwaltschaft oder eine begründete Entscheidung über die Ausnahmen. Sie ermöglichen es daher nicht, eine Verweisung an ein Gericht oder ein endgültiges Ergebnis anzukündigen.

Die Angeklagten werden weiterhin als unschuldig angesehen. Für die sofortige Weiterverfolgung bleibt die angekündigte Ernennung am 17. November vorbehaltlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen und notwendiger Mitteilungen.

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