Ormuz gestaltet bereits die politische Ökonomie des Golfs neu

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Die Krise in der Straße von Ormuz beschränkt sich nicht mehr auf die Anzahl der Öltanker, die die Kreuzung oder das Brent-Faß überqueren. Nach mehreren Monaten der Störung beginnen die Golfstaaten, ihre Handelskanäle, Exportstrategien und Sicherheitsentscheidungen zu ändern. Der Irak beschleunigt die Suche nach Märkten für das Mittelmeer, die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren wirtschaftlichen Handel mit dem Iran eingestellt und die Reeder verlangen nun direkt das militärische Risiko. Wenn die Krise anhält, könnte sie die regionale Abhängigkeit von einer Seeroute, die nach wie vor eine der wichtigsten Energieinfrastrukturen der Welt ist, dauerhaft verringern.

Die Straße von Ormuz bleibt für reduzierten Verkehr offen, aber ihr Betrieb ist nicht mehr normal. Politische Aussagen widersprechen sich, die Anzahl der Schiffe bleibt unter dem Vorkriegsniveau und einige Käufer zögern immer noch, Tanker zu den Golf-Terminals zu schicken. Diese Unsicherheit beginnt Auswirkungen weit über den Ölmarkt hinaus zu haben.

Sie beeinflusst nun die Art und Weise, wie die Erzeugerstaaten über ihre Beziehungen zu ihren Nachbarn, Militärbündnisse und Infrastrukturinvestitionen denken. Der Irak versucht, seine Abhängigkeit von seinen südlichen Terminals zu verringern. Saudi-Arabien profitiert von seiner Kapazität zum Roten Meer. Abu Dhabi passt seine Flotte und Exportkreisläufe an. Katar bleibt aufgrund des Gewichts der Meerenge in seinen Lieferungen von Flüssigerdgas exponiert.

Die Krise ist somit ein lebensgroßer Test für ein seit langem bestehendes Problem: Viele der reichsten Kohlenwasserstoff-Wirtschaften der Welt sind weiterhin auf eine enge Seepassage in der unmittelbaren Nähe des Iran angewiesen.

Ormuz bleibt globale Wirtschaftsinfrastruktur

Vor den gegenwärtigen Störungen ging etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Erdölverbrauchs durch die Straße von Ormuz. Im ersten Halbjahr 2025 erreichten die Ströme etwa20,9 millionen barrel pro tagdavon 14,7 millionen barrel rohöl und kondensate sowie 6,1 millionen erdölprodukte.

Die Abhängigkeit betrifft auch Gas. Mehr als 20% des weltweiten Flüssiggashandels durchquerten Ormuz im ersten Halbjahr 2025, hauptsächlich aus Katar. Letzteres hat keine echte alternative Seeroute, um die Straße zu umgehen und den größten Teil seines LNG zu exportieren.

Die im Jahr 2026 ausgelösten Störungen haben bereits das Ausmaß dieser Verwundbarkeit gezeigt. Im ersten Quartal waren die Ölflüsse durch die Straße auf etwa14,6 millionen barrel pro tagIm Vergleich zu über 20 Millionen im Vorquartal. Auch die LNG-Mengen gingen stark zurück.

Indikator Dokumentierte Größenordnung Öl und Erdölprodukte über Ormuz im ersten Halbjahr 2025 20,9 mio. b/d Rohöl und Kondensate 14,7 mio. b/d Erdölerzeugnisse 6,1 mio. b/d Anteil von Ormuz am weltweiten LNG-Handel Mehr als 20 % Öl fließt über Ormuz im 1. Quartal 2026 14,6 mio. b/d Brent 20. August 2026 Über $93

Der Vergleich erklärt, warum eine Ormuz-Störung sofort Effekte weit über den Golf hinaus erzeugt. Sie betrifft asiatische Raffinerien, den europäischen Gasmarkt, Londoner Versicherer, internationale Reeder und Energieimporteure.

Aber es verändert auch die Berechnungen der Produzenten selbst. Je länger die teilweise Schließung oder die Gefahr einer weiteren Unterbrechung anhält, desto mehr gewinnt eine terrestrische Infrastruktur, die Ormuz umgehen kann, strategischen Wert weit über ihre unmittelbare Rentabilität hinaus.

Irak versucht, aus seiner Golfabhängigkeit auszubrechen

Der Irak ist das sichtbarste Beispiel für diese Entwicklung. Der größte Teil des Öls wird normalerweise aus den südlichen Terminals um Bassora exportiert. Diese Organisation funktioniert so lange, wie Öltanker den Golf betreten und verlassen können. Die Ormuz-Krise hat Bagdad brutal daran erinnert, dass eine große Produktionskapazität nur dann einen begrenzten Wert hat, wenn der Zugang zum Weltmarkt flussabwärts unterbrochen werden kann.

Die irakischen Behörden suchten besondere Vorkehrungen für die Durchfahrt ihrer Ladungen. Gleichzeitig versuchten die Händler, die Käufer davon zu überzeugen, das Risiko der Reise zu akzeptieren. Anfang August schlug die für die Vermarktung des Rohöls zuständige irakische öffentliche Gruppe erhebliche Rabatte auf bestimmte Ladungen von Basrah Heavy und Basrah Medium vor, während mehrere Reeder ihre Schiffe nur ungern in den Golf schickten.

Diese Situation erzeugt ein wirtschaftliches Paradoxon. Physisch verfügbares Öl muss möglicherweise billiger verkauft werden, gerade weil der Käufer zusätzliche Logistik- und Sicherheitskosten tragen muss, um es zu bekommen.

Eine andere Antwort ist, den Lieferpunkt zu verschieben. Mitte August bot die Handelsniederlassung von TotalEnergies irakisches Rohöl an, das außerhalb der Straße geliefert wurde, mit einer erheblichen Prämie. Das Produkt bleibt gleich; was sich ändert, ist der wirtschaftliche Wert des Ortes, an dem Öl zugänglich wird.

Bagdad beschleunigt seine alternativen Straßen. Ein Abkommen mit der Türkei sieht eine verstärkte Nutzung der Pipeline zwischen Kirkuk und dem Mittelmeerhafen Ceyhan mit einer angekündigten Mindestkapazität von750.000 barrel pro tagDieser Korridor bietet dem Irak einen Ausgang zum Mittelmeer, ohne Ormuz zu passieren.

Von der Türkei bis Syrien wird das Mittelmeer wieder strategisch

Die türkische Option ist nur Teil einer umfassenderen Strategie. Der Irak untersucht auch eine neue Verbindung durch Syrien zum Mittelmeerhafen Banias. Das vorgeschlagene Projekt würde durch Haditha gehen und die Felder im Norden und Süden des Landes mit der syrischen Küste verbinden.

Das Projekt ist jedoch noch weit von der Inbetriebnahme entfernt. Alte Infrastruktur ist zu degradiert, um eine einfache Rehabilitation zu ermöglichen, und verfügbare Schätzungen beziehen sich auf mehrere Jahre Arbeit und eine Investition von mehreren Milliarden Dollar. Technische und finanzielle Studien stellen daher noch keine neue Exportkapazität dar.

Die Änderung ist woanders: Ein Projekt, das in erster Linie als industrielle Investition hätte behandelt werden können, wird jetzt als Element der nationalen Sicherheit betrachtet.

Die gleiche Argumentation kommt in den Diskussionen über eine Verbindung nach Akaba, Jordanien und in den Transitprojekten durch Syrien und Libanon vor. In Beirut berief die Regierung Nawaf Salam am 10. August die zuständigen Ministerien ein, um die Bedingungen für die Rückgabe von irakischen Produkten oder Rohöl in den Libanon zu erörtern. Ein erster Schritt könnte der Landtransport und die Lagerung vor der Wiederausfuhr sein.

Diese Routen bieten keine schnelle Lösung für die aktuelle Krise. Sie erfordern Investitionen, Vereinbarungen zwischen mehreren Regierungen und die Sicherung von Landwegen in Syrien. Ihre Rückkehr zu den Diskussionen zeigt jedoch, dass der geopolitische Wert der mediterranen Fassade zunimmt, da der von Ormuz unsicherer wird.

Emirates bricht wichtige wirtschaftliche Verbindung zum Iran ab

Die zweite Transformation erscheint in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Abu Dhabi kündigte in dieser Woche die Aussetzung seiner wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zum Iran an, nachdem er Teheran beschuldigt hatte, der Ursprung des Raketenbeschusses in Richtung der emiratischen Seezone zu sein. Der Iran wies diesen Vorwurf zurück.

Die Entscheidung ist von besonderer Bedeutung, weil die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern politische Krisen lange überstanden haben.

Dubai ist seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Handelsschnittstellen des Iran mit der Außenwelt. Iranische und handelsbezogene Unternehmen nutzten die Hafeninfrastruktur, Reexportkanäle, Logistikdienstleistungen und Finanznetzwerke des Emirats. Diese Funktion wurde mit der Verschärfung der US-Sanktionen gegen Teheran noch wichtiger.

Die von den Emiraten angekündigte Aussetzung kann daher einen weit wichtigeren Weg als einen bloßen bilateralen Warenfluss schließen. Wenn es nachhaltig und streng angewandt wird, würde es den iranischen Zugang zu Devisen, kommerzieller Finanzierung, bestimmten importierten Waren und Reexportkanälen erschweren.

Es verpflichtet Dubai auch, zwischen mehreren Interessen zu vermitteln. Lemirat möchte seinen Status als offene Handelsplattform und internationaler Finanzplatz beibehalten. Gleichzeitig müssen die Bundesbehörden das Land jedoch vor militärischen Risiken schützen und auf amerikanischen Druck gegen iranische Finanzkanäle reagieren.

Die Dauer und vor allem die tatsächliche Anwendung der Aussetzung werden daher wichtige Indikatoren sein. Eine dauerhafte Unterbrechung würde bedeuten, dass es der Sicherheitskrise gelungen wäre, eine Handelsbeziehung zu verändern, die jahrzehntelanger Rivalität zwischen dem Iran und den arabischen Monarchien am Golf widerstanden hatte.

Amerikanische Basen werden auch zu einem wirtschaftlichen Risiko

Gleichzeitig verändert die Krise den Wert von Sicherheitsallianzen. Seit Jahrzehnten ist die amerikanische Militärpräsenz eine wesentliche Zusicherung für mehrere Golfmonarchien. Sie muss die Seewege schützen, einen Angriff verhindern und den westlichen Zugang zur Region garantieren.

Aber die gleiche Präsenz kann nun die Exposition der Aufnahmeländer erhöhen.

Anfang August warnte Teheran mehrere Staaten in der Region, dass weitere US-Angriffe gegen den Iran zu Repressalien gegen Energie und strategische Infrastruktur am Golf führen könnten. Die Botschaft beinhaltete Washingtoner Partner, die US-Streitkräfte oder Einrichtungen beherbergten.

Diese Bedrohung stellt für die betroffenen Regierungen ein Dilemma dar. Sie brauchen US-Militärschutz, insbesondere wenn Schifffahrtsrouten und Ölanlagen bedroht sind. Gleichzeitig versuchen sie jedoch zu verhindern, dass ihre Territorien als Ausgangspunkt für Operationen dienen, die eine iranische Reaktion provozieren könnten.

Katar, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Saudi-Arabien haben nicht alle die gleiche Beziehung zu Washington oder die gleiche Exposition. Ihr gemeinsames Problem ist jedoch die geografische Nähe. Eine Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kann ihre Häfen, Flughäfen, Ölanlagen und Entsalzungsinfrastruktur beeinträchtigen, selbst wenn sie außerhalb des Konflikts bleiben wollen.

Sicherheit und Wirtschaft können nicht mehr als zwei getrennte Dateien behandelt werden. Für einen Golfstaat bedeutet die Bestimmung des Grades der militärischen Zusammenarbeit mit Washington auch die Berechnung seiner wirtschaftlichen Exposition gegenüber einer möglichen iranischen Reaktion.

Versicherung und Transport: der unsichtbare Preis der Krise

Der Preis des Barrels bleibt der sichtbarste Indikator. Am 20. August operierte der Brent herum$93auf höchstem Niveau seit mehreren Wochen. Aber dieser Kurs stellt nur einen Teil der von Ormuz erstellten Rechnung dar.

Um Öl zu transportieren, muss man ein Schiff, eine Besatzung, eine Versicherung und einen Reeder finden, der bereit ist, das Risiko zu übernehmen.

Zusätzliche Prämien für das Kriegsrisiko für Schiffe, die Ormuz überqueren, sind stark gestiegen. Ende Juli erreichten sie etwa7,5 bis 10 prozent des shell-wertesim vergleich zu 1% bis 3% einige wochen zuvor.

Eine solche Entwicklung verändert die Wirtschaft einer Fracht. Einige Besitzer bevorzugen es, das Gebiet nicht zu betreten. Diejenigen, die akzeptieren, verlangen viel höhere Löhne. Die Charterpreise für einige große Tanker haben ein außergewöhnlich hohes Niveau erreicht, mit Preisen von bis zu Hunderttausenden von Dollar pro Tag für die riskantesten Reisen.

Dieser Mechanismus erklärt, warum eine theoretische Wiedereröffnung der Straße nicht unbedingt ausreicht, um den Handel sofort zu normalisieren. Ein Kanal kann navigierbar sein, während er wirtschaftlich schwierig zu bedienen ist.

Versicherer müssen das Risiko als akzeptabel betrachten. Die Reeder müssen sich bereit erklären, ihre Schiffe freizulegen. Die Häfen müssen funktionieren. Besatzungen müssen rekrutiert werden können und Käufer müssen bereit sein, die zusätzlichen Kosten zu zahlen.

Auch deshalb sind Verkehrsstatistiken ebenso wichtig geworden wie politische Erklärungen. Anfang August hatten nur 33 Schiffe die Meerenge zwischen Montag und Donnerstag derselben Woche überquert, verglichen mit 50 Schiffen im vergleichbaren Zeitraum der Vorwoche. Vor der Krise war das Verkehrsaufkommen deutlich höher.

Alternative Straßen werden zu strategischen Vermögenswerten

Nicht alle Golfproduzenten sind diesem Risiko gleichgestellt. Saudi-Arabien hat einen großen Vorteil mit seiner Ost-West-Pipeline, die Rohöl aus dem Osten des Königreichs nach Yanbu am Roten Meer transportiert. Saudi Aramco erklärt, dass diese Infrastruktur eine Kapazität von rund7 millionen barrel pro tag, auch wenn ein teil für raffinerien verwendet wird und die hafenkapazität selbst eine grenze darstellt.

Die Emirate haben auch die Mittel, einen Teil ihrer Produktion zu versenden, ohne vollständig von Ormuz abhängig zu sein. Gleichzeitig hat ADNOC seine Tankerflotte gestärkt und Shuttle-Systeme organisiert, um seine Exporte trotz der Risiken aufrechtzuerhalten.

Der Irak befindet sich in einer viel anfälligeren Position und versucht genau, diese Verzögerung aufzuholen. Katar seinerseits bleibt für seine LNG-Exporte stark von der Straße abhängig.

Die Krise schafft somit eine neue wirtschaftliche Hierarchie zwischen den Produzenten. Die Fähigkeit, Öl oder Gas zu fördern, bleibt von grundlegender Bedeutung, aber die Fähigkeit, über mehrere Straßen zu exportieren, erhält einen vergleichbaren Wert.

Dies kann Investitionsentscheidungen in den kommenden Jahren ändern. Transarabische Pipelines, Mittelmeer-Terminals, Häfen am Roten Meer und Lagerkapazitäten außerhalb des Golfs sind nicht mehr nur logistische Infrastrukturen. Sie werden zu geopolitischen Zusicherungen.

Eine Krise, die die Beziehungen zwischen Nachbarn verändern kann

Ormuz verändert auch die regionale Interdependenz. Eine neue irakische Pipeline durch Syrien würde den wirtschaftlichen Wert der Beziehungen zwischen Bagdad und Damaskus erhöhen. Eine Verbindung mit libanesischen Einrichtungen würde ein zusätzliches Interesse an der Stabilität der Straßen schaffen, die Syrien durchqueren. Der Einsatz von Ceyhan stärkt die Beziehung zwischen Bagdad und Ankara.

Energiediversifikation kann daher neue Abhängigkeiten erzeugen und gleichzeitig eine andere reduzieren.

Ormuz zu vermeiden bedeutet manchmal, abhängiger von der Türkei, Syrien, Jordanien oder der Infrastruktur des Roten Meeres zu werden. Jeder Korridor hat seine eigenen politischen, sicherheitspolitischen und kommerziellen Risiken. Keines ist eine völlig neutrale Lösung.

Die wirtschaftliche Lehre aus der Krise ist genau die: Diversifizierung beseitigt nicht das geopolitische Risiko. Es wird vermieden, dass ein einziges Risiko das Wesentliche einer Exportkapazität immobilisieren kann.

Für die Golfregierungen stellt sich daher weniger die Frage, wie Ormuz ersetzt werden kann, als wie sichergestellt werden kann, dass Ormuz nicht mehr unersetzlich ist.

Nachhaltige Transformation oder temporäre Anpassung?

Die Krise hat noch nicht lange genug gedauert, um eine endgültige Überarbeitung der politischen Wirtschaft am Golf abzuschließen. Einige Veränderungen können schnell verschwinden, wenn der Verkehr auf sein früheres Niveau zurückkehrt und sich die Beziehungen zwischen dem Iran und seinen Nachbarn stabilisieren.

Andere Entscheidungen sind schwerer rückgängig zu machen. Einmal gebaut, behält eine Ölpipeline zum Mittelmeer auch nach einer vollständigen Wiedereröffnung von Ormuz ihren Wert. Eine Flotte von Tankern, die gekauft wurden, um auf die Krise zu reagieren, bleibt verfügbar. Terminals, die am Roten Meer entwickelt wurden, werden zu neuen kommerziellen Vermögenswerten. Unternehmen, die ihre Finanzkreisläufe nachhaltig aus einem Land verlagern, können sie nach diplomatischer Entspannung möglicherweise nicht sofort wiederherstellen.

Fünf Indikatoren werden daher verwendet, um festzustellen, ob die Krise von 2026 eine Unterbrechung oder nur eine Klammer ist: die Dauer der Beschränkungen in der Straße, das tatsächliche Niveau des Seeverkehrs, die Wiederaufnahme oder Nichtaufnahme des Handels zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran, die Entscheidungen, in alternative Korridore zu investieren, und die Fähigkeit der regionalen Vermittler, die von den verschiedenen Akteuren akzeptierten Schifffahrtsregeln wiederherzustellen.

Im Moment ist das vielleicht wichtigste Signal nicht vom Ölpreis. Es kommt aus Bagdad, Abu Dhabi und Projekten, die zwischen Mesopotamien, Syrien, der Türkei, Jordanien und dem Mittelmeer wieder auftauchen. Staaten, die ihren Energiehandel um Ormuz herum aufgebaut haben, beginnen, die Kosten einer Zukunft zu berechnen, in der sie passieren können sollten.