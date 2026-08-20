Flughafen Qlayaat: Teileröffnung Ende Oktober

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Das Re-Service-Projekt am Flughafen René-Moawad in Qlayaat, Akkar, tritt in eine neue Phase ein. Sky Lounge Services, verantwortlich für Entwicklung und Betrieb, gibt Ende Oktober 2026 eine teilweise Inbetriebnahme bekannt. Das Terminal wurde von 2.000 auf 4.700 Quadratmeter erweitert und seine Hauptstruktur ist nun abgeschlossen. Die Innenarbeiten, die elektromechanische Ausrüstung und die Vorbereitung der Start- und Landebahn müssen vor der Aufnahme der ersten Passagiere fortgesetzt werden.

Die Reaktivierung des Flughafens Qlayaat beginnt im Nordlibanon konkrete Formen anzunehmen. In einem am 19. August veröffentlichten Fortschrittsbericht berichtet Sky Lounge Services über gleichzeitige Fortschritte beim Terminal, der technischen Ausrüstung und der Vorbereitung der Start- und Landebahnarbeiten.

Vor allem verfolgt das Unternehmen ein Ziel, das es ihm ermöglicht, den tatsächlichen Fortschritt des Projekts schnell zu messen:teilnutzung ende oktoberDie vollständige Öffnung würde später, nach Abschluss der verbleibenden Arbeits- und Betriebsanforderungen, erfolgen. Für diese zweite Phase ist noch kein konkretes Datum bekannt.

Der Kalender bleibt eng. In etwas mehr als zwei Monaten wird es notwendig sein, die Innenentwicklung des Terminals fortzusetzen, die notwendige Ausrüstung zu installieren, auf der Start- und Landebahn voranzukommen und die für die Aufnahme von Flügen erforderlichen operativen Vorbereitungen zu erhalten. Die angekündigte Teileröffnung ist daher nicht mit der endgültigen Inbetriebnahme aller geplanten Kapazitäten zu verwechseln.

Der Terminal Qlayaat wird von 2.000 auf 4.700 m2 erweitert

Die sichtbarste Veränderung betrifft das Passagierschiff. Sein Gebiet, ursprünglich geplant für2000 quadratmeterwurde erweitert auf4.700 quadratmeterentweder eine erweiterung des2.700 quadratmeter.

Sky Lounge Services zufolge entspricht diese Änderung insbesondere den Bedürfnissen der Sicherheitsdienste und der für den Betrieb des Flughafens zuständigen Behörden. Der zusätzliche Platz sollte mehr Ausrüstung und einen verbesserten Personenverkehr ermöglichen.

Das Projekt beinhaltet eine Erhöhung der Anzahl von Röntgenmonitoren. Die neue Dimensionierung muss auch die gleichzeitige Verarbeitung von mehr Fluggästen und die Verringerung der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Kontrollen und den verschiedenen Phasen vor dem Einsteigen ermöglichen.

Diese Erweiterung ist für ein Projekt von Bedeutung, das ursprünglich um eine relativ kleine Infrastruktur herum konzipiert wurde. Es zeigt sich, dass die betrieblichen Anforderungen im Zuge der Vorbereitung der Wiedereinführung neu bewertet wurden.

Sie allein bestimmt jedoch nicht die künftige Jahreskapazität des Flughafens. Sky Lounge Services kommuniziert in seiner Ankündigung keine jährlichen Verkehrsprognosen, die Anzahl der täglichen Bewegungen oder die Liste der Fluggesellschaften, die Qlayaat nutzen.

Diese Daten werden entscheidend sein, um die tatsächliche Bedeutung des zweiten geplanten Lufteintrittspunkts für das Land zu messen.

Die Hauptstruktur des Gebäudes ist fertiggestellt

Auf dem Gelände hat das Terminal nun seine endgültige strukturelle Form erreicht. Der seitliche Metallrahmen und der Dachrahmen wurden eingebaut.

Dieser Schritt bedeutet nicht, dass das Gebäude fertig ist. Die Arbeiten müssen nun den vollständigen Abschluss, die Böden und die verschiedenen Oberflächen abdecken, die erforderlich sind, bevor sie verwendet werden.

Auch elektromechanische Arbeiten wurden zugeschrieben. Sie umfassen Einrichtungen, die für den Betrieb eines Terminals von wesentlicher Bedeutung sind, auch wenn das Unternehmen in seiner Pressemitteilung weder die Einzelheiten der betreffenden Ausrüstung noch deren Installationsplan angegeben hat.

Die gleichzeitige Weiterentwicklung dieser verschiedenen Chargen sollte sich auf die im Oktober angekündigte Teileröffnung vorbereiten. Bis dahin müssen nur die für diese erste Phase erforderliche Infrastruktur und Funktionen in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten können gleichzeitig bis zur vollständigen Inbetriebnahme fortgesetzt werden.

Diese schrittweise Organisation wird die Rückkehr der Luftaktivitäten nach Qlayaat beschleunigen, ohne unbedingt auf den Abschluss des gesamten Projekts zu warten.

Es erfordert jedoch eine enge Abstimmung zwischen Bau und Betrieb, damit die verbleibenden Arbeiten den Betrieb, der bereits für Passagiere geöffnet ist, nicht stören.

Die Arbeit an der Landebahn ist der nächste Schritt

Das Terminal ist nur ein Teil der Infrastruktur, die für den Betrieb eines Flughafens erforderlich ist. Sky Lounge Services gibt nun den Beginn der Vorbereitungen für die Landebahnausrüstung bekannt.

Diese Komponente wird besonders wichtig sein, um die Art der Operationen zu bestimmen, die in Qlayaat gehostet werden können.

Eine für gewerbliche Flüge bestimmte Start- und Landebahn muss technische und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen, einschließlich ihres Zustands, ihrer Kennzeichnung, der für die Bewegung des Luftfahrzeugs erforderlichen Ausrüstung und der Verfahren für ihren Betrieb.

Die Pressemitteilung enthält noch keine Details zum Umfang der geplanten Interventionen oder zu ihrem genauen Zeitpunkt. Es wird lediglich festgestellt, dass Vorbereitungen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft des Flughafens im Gange sind.

Der Fortgang dieser Arbeiten sollte daher getrennt von dem des Terminals verfolgt werden. Ein Fahrgastschiff kann einsatzbereit sein, ohne dass die gesamte Luftfahrtinfrastruktur mit voller Kapazität betrieben werden darf.

Auch aus diesem Grund spricht das Unternehmen zunächst von einem Teilbetrieb.

Mehrere an der Rückkehr in den Dienst beteiligte Verwaltungen

Die Reaktivierung von Qlayaat erfordert auch die Koordination zwischen mehreren öffentlichen Institutionen. Sky Lounge Services berichtet über die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr, dem Ministerium für Inneres und Gemeinden, der Generaldirektion Zivilluftfahrt und den zuständigen Sicherheitsdiensten.

Diese Koordinierung ist unerlässlich, um die verschiedenen Funktionen eines internationalen Flughafens zu organisieren: Zivilluftfahrt, Sicherheit, Passagierkontrollen und Verkehrsflussmanagement.

Die physische Entwicklung der Infrastruktur ist daher nur ein Teil des Prozesses. Gleichzeitig müssen die Behörden das Personal, die Verfahren und die Ausrüstung vorbereiten, die für den Betrieb des Geländes erforderlich sind.

Die Zunahme der Terminalfläche als Reaktion auf die Bedürfnisse der Sicherheitsbehörden verdeutlicht bereits diese Wechselwirkung zwischen Bau und Betrieb.

Der eigentliche Test des für Oktober angekündigten Termins wird nicht nur die sichtbare Fertigstellung der Gebäude sein. Es wird die Fähigkeit aller betroffenen Verwaltungen sein, bei Ankunft der ersten Flüge gleichzeitig zu operieren.

Qlayaat schafft zweites Lufttor für Libanon

Der Re-Service des Flughafens René-Moawad hat eine Reichweite, die über Akkar hinausgeht. Der Libanon ist derzeit für den größten Teil seines kommerziellen Flugverkehrs vom internationalen Flughafen Rafic Hariri in Beirut abhängig.

Die Reaktivierung von Qlayaat muss eine zweite Infrastruktur einführen, die einen Teil dieser Aktivität aufnehmen kann.

Diese Diversifizierung hat ein wirtschaftliches Interesse. Ein Flughafen im Norden kann den Zugang zu Akkar, Tripolis und dem nördlichen Libanon verbessern. Sie kann auch neue Möglichkeiten für die Personenbeförderung und, je nach den zu einem späteren Zeitpunkt zu entwickelnden Fähigkeiten, für andere Luftverkehrstätigkeiten schaffen.

Sie hat auch eine strategische Dimension. Die Abhängigkeit von einem großen Flughafen macht den gesamten libanesischen Flugverkehr anfällig für Störungen in Beirut. Die verschiedenen Sicherheitskrisen im Land haben regelmäßig an diese Schwäche erinnert.

Qlayaat wird diese Rolle jedoch nur auf der Grundlage seiner tatsächlichen Fähigkeiten, der erhaltenen Zertifizierungen, der Unternehmen, die sich bereit erklären, sie zu bedienen, und der Häufigkeit der vorgeschlagenen Flüge spielen können.

Das Öffnen eines Terminals reicht nicht aus, um einen zweiten Antennenpol zu erzeugen. Sie muss über einen ausreichenden Linienverkehr verfügen, um wirtschaftlich und betrieblich nachhaltig zu werden.

Besonders erwartete Infrastruktur im Norden

Für Akkar und Tripolis hat die Wiedereröffnung eine andere Dimension. Der Norden fordert seit langem eine bessere Integration in die wichtigsten nationalen Infrastrukturen und eine Verringerung der Konzentration der Aktivitäten in Beirut.

Ein Betriebsflughafen kann direkte Aktivitäten rund um Transport, Wartung, Sicherheit und Passagierdienste generieren. Es kann auch Geschäftsaktivitäten rund um die Infrastruktur fördern.

Diese Effekte müssen jedoch noch gemessen werden. In der Ankündigung vom 19. August werden keine offiziellen Zahlen zur erwarteten Anzahl von Arbeitsplätzen, zu den privaten Investitionen, die die Eröffnung begleiten dürften, oder zu den erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen für Akkar angegeben.

Es wäre daher verfrüht, die regionalen Auswirkungen zu quantifizieren.

Die erste konkrete Konsequenz wird einfacher sein: Passagiere können direkt im Norden des Landes abreisen oder ankommen, ohne den Flughafen Beirut systematisch zu passieren.

Das Ausmaß dieses Vorteils wird dann vom vorgeschlagenen Zielnetz abhängen.

Unternehmen und Destinationen bleiben das größte Unbekannte

Airlines werden nächster Test

Der Re-Service von Qlayaat basiert nicht nur auf der Fertigstellung des Terminals und der Landebahn. Es hängt nun von der Kapazität des neuen Flughafens ab, Unternehmen anzuziehen, die in der Lage sind, regelmäßige Strecken zu installieren.

Ein erstes Unternehmen wurde bereits öffentlich positioniert.Mada Airwaysim Juni gab an, dass es unter den ersten Fluggesellschaften sein wollte, die den Betrieb von Qlayaat aus aufnehmen. Der geschäftsführende Direktor, Imad Raad, gab dieses Engagement zum Start der Projektleitungsphase bekannt.

Gleichzeitig bereitete die Regierung den regulatorischen Rahmen vor. Am 9. Juli genehmigte der Ministerrat einen Antrag des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Verkehr auf Lizenzen für Linienflugdienste am Flughafen René-Moawad.

Minister Fayez Rasamny gab auch an, dass seine Abteilung daran arbeitemehrere low-cost-unternehmen, mit dem Ziel, Qlayaat mit regionalen und internationalen Zielen zu verbinden. Es wurden jedoch noch keine endgültigen Fluggesellschaften oder Ziele offiziell bekannt gegeben.

Diese Nuance ist wesentlich. Das Interesse von Mada Airways und die Kontakte zu Billigunternehmen zeigen, dass die kommerzielle Vorbereitung von Qlayaat begonnen hat. Sie ermöglichen es noch nicht, davon auszugehen, dass ein vollständiges Luftnetz besteht.

Der nächste Indikator wird daher die Veröffentlichung der ersten regulären Linien sein: ausgewählte Unternehmen, Ziele, Frequenzen, Fahrpläne und effektives Datum des Ticketmarketings.

Fayez Rasamny gab im Juli bekannt, dass das erste Flugzeug im Oktober von Qlayaat starten würde. Sky Lounge Services strebt nun einen Teilbetrieb am Ende desselben Monats an. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, müssen die nächsten Wochen zwangsläufig klären, welche Carrier die neue Plattform tatsächlich eröffnen werden.

Ende Oktober wird der erste Test

In den nächsten Wochen wird gemessen, ob der angekündigte Zeitplan eingehalten werden kann. Mehrere Indikatoren werden besonders wichtig sein: vollständige Schließung des Terminals, Fortschritte bei Boden und Oberflächen, Installation elektromechanischer Ausrüstung, Installation von Sicherheitsvorrichtungen und Fortschritt der Arbeiten im Zusammenhang mit der Piste.

Es wird dann notwendig sein, die erhaltenen Betriebsgenehmigungen und insbesondere die ersten Unternehmen zu kennen, die bereit sind, den Flughafen zu bedienen.

Sky Lounge Services behauptet, die Arbeiten an all diesen Achsen fortzusetzen, mit dem Ziel, den Teilbetrieb Ende Oktober zu starten und gleichzeitig die notwendigen Maßnahmen für die vollständige Eröffnung fortzusetzen.

Die Reaktivierung von Qlayaat geht somit von einem lang diskutierten Projekt zu einem jetzt messbaren Termin über. Die Website hat ein vergrößertes Terminal und eine fertige Struktur; Es bleibt, diese Gebäude in einen Flughafen zu verwandeln, der tatsächlich in der Lage ist, Flugzeuge und Passagiere in etwas mehr als zwei Monaten aufzunehmen.