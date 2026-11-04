Chuck Schumer fordert das Ende des Krieges im Iran und spricht von der Haushaltsmacht des Kongresses, um Donald Trump zu beeinflussen. Nach ihrem Sieg bei den Wahlen vom 3. November werden die Demokraten ab Januar 2027 beide Kammern kontrollieren. Ihr Spielraum wird jedoch von den Mitteln, den Regeln des Senats und dem Veto des Präsidenten abhängen. In den am Mittwoch veröffentlichten Erklärungen wurde kein Betrag oder Zeitplan für die Abstimmung festgelegt. Zukünftige Texte werden dazu beitragen, den Umfang dieser Strategie zu messen.

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Chuck Schumer will den Krieg im Iran beenden. Der Führer der Demokraten im US-Senat sagte am Mittwoch, den 4. November 2026, in Washington. Er bezeichnete die Kontrolle der Bundeskredite als ein Mittel, um Druck auf Donald Trump auszuüben, nachdem seine Partei die Zwischenwahlen gewonnen hatte.

« Dieser Krieg muss enden. » Es muss enden, sagte der ehrenwerte Senator vor Journalisten. Er berief sich dann auf die « Macht der Börse », die sich auf die Haushaltsvorrechte des Kongresses bezieht. Diese Macht, sagte er, sei ein Mittel, einen Präsidenten davon abzuhalten, einen Krieg ohne die Zustimmung des amerikanischen Volkes zu führen.

Die von einer Nachrichtenagentur berichteten Erklärungen geben einen Hinweis auf die von den Demokraten geplante Strategie. Schumer präsentierte Bundesmittel als mögliches Instrument, um die Fortsetzung des Konflikts zu beeinflussen. Dies ist keine Ankündigung einer bereits beschlossenen Finanzierungsbeschränkung.

Der Krieg im Iran im Herzen von Trumps Machtverhältnissen

Die Demokraten gewannen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat während der Wahlen am 3. November. Sie werden beide Kammern haben, um Anträge auf Finanzierung durch die Verwaltung zu prüfen. Donald Trump wird jedoch die Präsidentschaft behalten, was Verhandlungen zwischen der Exekutive und der neuen Mehrheit erfordert.

Die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand sprach auch am Mittwoch über die Zusammenarbeit mit den Republikanern, um den Krieg zu stoppen. Sie verteidigte diese Perspektive in einem Fernsehinterview. Die gewählte Unterstützung der anderen Seite könnte auf die Überwindung parlamentarischer Hindernisse und einer möglichen Präsidentschaftsopposition zählen.

Diese neue Mehrheit wird nicht sofort ihr Amt antreten. Die Wahlen beginnen am 3. Januar 2027. Die derzeitige Legislative geht bis dahin weiter. Daher ändert das Wahlergebnis allein nicht die verfügbaren Militärmittel oder die Regeln für ihre Verwendung.

Schumer will die Finanzierung beeinflussen

Der Haushaltshebel basiert auf einer zentralen Kompetenz des Kongresses: Entscheidung über Bundesausgaben und Regulierung ihrer Verwendung. Kreditgesetze können Beträge festlegen, Verwendungen bestimmen und der Verwaltung Beschränkungen auferlegen.

Für die Demokraten eröffnet diese Kompetenz mehrere Möglichkeiten. Sie können neue Kredite ablehnen oder versuchen, die Verwendung von Mitteln für bestimmte Transaktionen zu verbieten. Der Anwendungsbereich einer solchen Maßnahme würde von ihrer Ausarbeitung, den betreffenden Ausgaben und ihrem Inkrafttreten abhängen.

Die Finanzierung einer Operation und die Ermächtigung zum Einsatz von Gewalt beantworten getrennte Fragen. Der Kongress hat die Macht, Krieg zu erklären. Sie interveniert auch in der Militärpolitik durch Genehmigungen, Mittelzuweisungen und parlamentarische Kontrolle. Schumer konzentriert sich hier auf die Fähigkeit der gewählten Beamten, auf das für Operationen benötigte Geld zu reagieren.

Präsidenten-Veto und Senatsregeln

Die Kontrolle beider Kammern garantiert nicht die Annahme der gewünschten Maßnahmen. Donald Trump kann sein Veto gegen ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz einlegen. Um dies zu überwinden, muss jede Kammer eine Zweidrittelmehrheit haben. Eine einfache parlamentarische Mehrheit reicht daher nicht aus, um dem Präsidenten ein neues Gesetz gegen seine Weigerung aufzuerlegen.

Im Senat kann auch ein Text, der dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterzogen wird, blockiert werden. Der Abschluss der Debatte erfordert normalerweise drei Fünftel der Senatoren, 60 Stimmen, wenn die 100 Sitze besetzt sind. Die erforderlichen Abstimmungen werden also vom gewählten Text und Verfahren abhängen.

Diese Regeln erklären die Bedeutung der von Gillibrand erwähnten republikanischen Unterstützer. Sie geben auch den Verhandlungen über Kredite einen zentralen Platz: Der Kongress kann zusätzliche Mittel verweigern, aber die Annahme neuer Beschränkungen folgt dem Gesetzgebungsverfahren.

Schumers Erklärungen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, geben keinen Betrag, keine Budgetbestimmung oder keinen Zeitplan für die Abstimmung an. Die nächsten Finanzierungsdokumente werden dazu beitragen, festzustellen, welche Finanzierung die zukünftige Mehrheit beabsichtigt, um das Ende des Krieges zu erreichen.

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