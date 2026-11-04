Iran: Amirhossein Mousavi zum Tode verurteilt

Amirhossein Mousavi wurde nach Angaben seines Anwalts und mehrerer Menschenrechtsorganisationen im Iran zum Tode verurteilt. In Evin wird dieser aktive Aktivist auf X in einer Akte im Zusammenhang mit seinen Veröffentlichungen verfolgt. Die gleichen Quellen berichten von weiteren fünf Jahren Gefängnis. Seine Familie bestreitet das Urteil. Libnanews konsultierte die Gerichtsdokumente nicht und unterschied die gemeldeten Anklagen von den festgestellten Tatsachen. Die Ankündigung betrifft eine Verurteilung, keine Hinrichtung.

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Amirhossein Mousavi, der nach Angaben seines Anwalts wegen seiner Tätigkeit am X. zum Tode verurteilt wurde, befindet sich im Evin-Gefängnis in Teheran. Reza Shafakah gab diese Entscheidung am Mittwoch, dem 4. November, bekannt. Mehrere Menschenrechtsorganisationen berichten auch von einer fünfjährigen Gefängnisstrafe. Das Todesurteil ist für die Anklage der « Korruption an Land », nach diesen Quellen.

Mousavi vom Teheraner Gericht zum Tode verurteilt

Nach Informationen von HRANA wurde der Prozess am Mittwoch dem Häftling mitgeteilt. Eine Quelle in der Nähe seiner Familie stellt die Entscheidung vor die fünfzehnte Kammer des Teheraner Revolutionsgerichts. Dieses Gericht wird von Richter Abolghasem Salavati geleitet.

Der Bericht unterscheidet zwei Sätze. Die Todesstrafe entspricht dem Kopf der « Korruption auf Erden ». Die fünf Jahre Haft betreffen eine Anklage wegen « Beleidigung heiliger Dinge ». Die Hengaw-Organisation meldet die gleichen Qualifikationen und das Datum der Benachrichtigung.

Der Anwalt Reza Shafakhah verbindet die Todesstrafe mit den Veröffentlichungen seines Mandanten auf einem X-Konto. Mousavi verwendete das Pseudonym « James Bi-Dean », auf verschiedene Weise in den Transkripten transkribiert. Iran Human Rights wiederholt die Aussage des Anwalts und beschreibt einen Fall im Zusammenhang mit Online-Kritik.

Libnanews hat das Urteil oder andere Gerichtsdokumente nicht konsultiert. Informationen über Urteile basieren auf den Aussagen der Verteidigung und den Aufzeichnungen der genannten Organisationen. Sie ermöglichen es, die verkündung der verurteilung zu melden, ohne die vollständige rechtfertigung des gerichts direkt zu überprüfen.

Eine Datei, die um seine Online-Aktivität herum aufgebaut ist

Die Anhörungen beinhalteten mehrere Anklagepunkte, die über die beiden Anklagepunkte hinausgingen, die mit den am Mittwoch angekündigten Urteilen verbunden waren. HRANA bezieht sich auf neun Qualifikationen, die während des Verfahrens geprüft wurden. Dazu gehörten Anschuldigungen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit, Kontakte zu Personen, die als mit Israel verwandt identifiziert wurden, und die Finanzierung des Terrorismus.

Diese Qualifikationen beschreiben die Gebühren in der Datei. Sie sollten nicht mit einer unabhängigen Überprüfung der behaupteten Tatsachen verwechselt werden. Die konsultierten Quellen erlauben auch keine getrennte Verurteilung für jede dieser Zählungen.

Die Verteidigung bestreitet diese Lesart von Mousavis Tätigkeit. In einem Interview im Oktober 2025, das von Iran Human Rights übernommen wurde, verurteilte sein Anwalt die Zunahme der Anklagen. Er argumentierte, dass sie auf der gleichen Aktivität beruhten: der Veröffentlichung kritischer Nachrichten in sozialen Netzwerken.

Die Schwester der Gefangenen, Saeideh Mousavi, präsentiert ihren Bericht auch als Relais für politische Gefangene und ihre Verwandten. Nach seinen Aussagen, die am Mittwoch von iranischen Medien im Ausland berichtet wurden, hob er die Familien der während der Demonstrationen getöteten Menschen hervor. Sie bestreitet das Urteil und fordert seine Aufhebung.

Fernsehaussagen, die vom Häftling angefochten wurden

Die Akte enthält auch eine Kontroverse über Erklärungen, die im iranischen öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Iran Human Rights stellt ihre Sendung am 6. Oktober 2025 vor die erste Anhörung. Der Bericht präsentierte Musavi als an Spionage- und Propagandaaktivitäten für Israel beteiligt.

In einem Brief aus dem Evin-Gefängnis, der von der Organisation reproduziert wurde, lehnte Mousavi diesen Bericht ab. Er behauptet, Gewalt, längerer Isolation und Druck gegen seine Familie ausgesetzt gewesen zu sein. Er beschreibt Aussagen, die von seinen Vernehmern auferlegt und dann in einer irreführenden Montage zusammengetragen wurden.

Hengaw berichtet auch von diesem Protest gegen den Gefangenen und seinen Vorwürfen von Folter und Drohungen. Diese Aussagen sind die von Mousavi und den Organisationen, die sie weitergeben. Libnanews konnte sie nicht unabhängig überprüfen.

Der Anwalt verurteilte auch die Verbreitung der Bilder vor dem Prozess. Er stellte die Anforderungen für die Registrierung und öffentliche Nutzung dieser Aussagen in Frage.

Haft begann im Dezember 2024

Die Organisationen verhafteten Mousavi am 18. Dezember 2024. Laut HRANA und Hengaw fand es am Flughafen Teheran Mehrabad statt. Sein Anwalt hatte angegeben, dass die Sicherheitsdienste sein Konto mehrere Monate lang überwacht hatten, bevor er ihn identifizierte.

Hengaw verfolgt drei Anhörungen in diesem Verfahren. Die erste fand am 2. November 2025 statt, die zweite Anfang August 2026. Die dritte fand am 21. September 2026 statt. HRANA bestätigt diesen letzten Termin und die Anwesenheit des Anwalts bei der Prüfung der Anklage.

Die am Mittwoch veröffentlichten Informationen beziehen sich auf die Mitteilung von Urteilen, nicht auf die Vollstreckung. Die Familie versucht nun, sich um den Gefangenen zu mobilisieren. Saeideh Mousavi fordert, dass das Urteil aufgehoben und das Leben seines Bruders bewahrt wird.

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