Taëz: IKRK liefert vier medizinische Hilfsfahrzeuge

Vier IKRK-Lastwagen lieferten am 4. November medizinische Geräte nach Taez, darunter chirurgisches Zubehör für die Verwundeten. Laut seinem regionalen Sprecher war dies seine erste Lieferung an die Krankenhäuser der Stadt seit dem 23. September. Diese Operation entlastet Einrichtungen, die von Engpässen betroffen sind, bedeutet jedoch nicht das Ende der Belagerung oder die dauerhafte Wiedereröffnung von Straßen. Die Organisation fordert die Parteien auf, die Kontinuität der Erleichterung und den Schutz von Patienten und Pflegekräften zu gewährleisten.

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Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes hat am Mittwoch, den 4. November 2026, vier medizinische Hilfsfahrzeuge nach Taez geliefert. Diese Operation ist die erste Lieferung an Krankenhäuser in der Stadt seit dem 23. September, so ihr regionaler Sprecher. Zu den Lieferungen gehören chirurgische Geräte für die Verwundeten in den Kämpfen. Ihre Ankunft unterstützt die Pflegekräfte, ohne eine allgemeine Wiedereröffnung der Straßen oder das Ende der Belagerung anzukündigen.

Das IKRK bestätigt die Lieferung in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Sein Sprecher für den Nahen Osten, Hashem Osseiran, gibt das Datum des vorherigen medizinischen Konvois in Erklärungen an eine Nachrichtenagentur an. Diese frühere Lieferung war der Intensivierung der Kämpfe um Taez vorausgegangen. Die Organisation betont jedoch, dass diese Lieferung nicht alle Bedürfnisse der Bevölkerung abdeckt.

Medizinische Hilfe in Taëz nach sechs Wochen Unterbrechung

Die Klarstellung des Sprechers bezieht sich auf die Lieferungen des IKRK an Krankenhäuser in Taez selbst. Es bedeutet nicht, dass jede Hilfe im Gouvernement aufgehört hätte. Die Organisation berichtet, dass sie in den letzten Wochen mehrere Einrichtungen in der Nähe der Front unterstützt hat. Sie zitierte die Krankenhäuser von Al-Rahidah, Hayfan und das Gesundheitszentrum von Demnat Khadir.

Der IKRK-Videobericht präsentiert die Phasen des Tagesbetriebs. Seine Beschreibung folgt der Abfahrt des Lagers in Sanaa, dann der Ankunft im Al-Thawra Hospital. Es bezieht sich auf das Entladen von Verpackungen und die Kontrolle der Lieferungen. Dieses Dokument betrifft einen medizinischen Konvoi. Sie liefert keine Informationen über eine nachhaltige Wiederaufnahme des gewerblichen Verkehrs oder des regulären Verkehrs.

Die Freisetzung gibt nicht die Tonnage der Ladung oder die Anzahl der Patienten, die sie behandeln wird. Sie enthält keinen Zeitplan für künftige Lieferungen. In diesem Stadium bezieht sich das bestätigte Ergebnis daher auf diese vier Lkw und ihre angekündigten medizinischen Inhalte.

Krankenhäuser bereits geschwächt durch Mangel

Der Konvoi kommt seit einem Monat in einer weitgehend isolierten Stadt an. Die Eskalation stellt die Kräfte der international anerkannten, von Saudi-Arabien unterstützten Regierung den Houthis, den Verbündeten des Iran, entgegen. Die Blockade wesentlicher Routen, insbesondere nach Aden, hat die Versorgung mit wichtigen Produkten reduziert und die Vertreibung von Zivilisten erschwert.

Die Einrichtungen müssen verletzte Personen unterbringen und die routinemäßige Versorgung aufrechterhalten. Human Rights Watch beschreibt in seiner am 29. Oktober veröffentlichten Umfrage einen Mangel an Anästhetika, Sauerstoff und Medikamenten. Die befragten Ärzte beziehen sich auch auf chronische Patienten, die ihren Behandlungsort nicht mehr erreichen können. Das Fehlen von Kraftstoff verhindert bestimmte Bewegungen, auch wenn die Reise keine geschlossene Straße kreuzt.

Die Menschenrechtsorganisation stützt ihre Ergebnisse auf fünfzehn Interviews. Sie führt die Verschärfung der Krise vor allem auf die von den Huthis auferlegten Beschränkungen zurück. Ein Sprecher der Bewegung antwortete am 21. Oktober, dass Regierungstruppen die Straßen blockierten. Human Rights Watch bestreitet diese Version im Lichte der Zeugenaussagen und der gesammelten Informationen der Vereinten Nationen.

Die Passage eines Konvois stellt die Versorgung nicht wieder her

Am Montag, den 2. November, forderte UN-Humanitärchef Tom Fletcher die Öffnung der Straßen. Die Wasserproduktion wurde halbiert und die Lebensmittelpreise stiegen um mindestens 50%. Krankenhäusern fehlte auch Kraftstoff und Medizin, nach seiner Warnung.

Diese Bedürfnisse übersteigen die am Mittwoch angekündigten medizinischen Inhalte. Es gibt keine vom IKRK veröffentlichten Beweise dafür, dass es sich um Resorption handelt. Die Organisation darf kein Waffenstillstandsabkommen verkünden, die Belagerung nicht aufheben oder einen Korridor dauerhaft öffnen.

Für Christine Cipolla, Leiterin ihrer Delegation im Jemen, ist bei schweren Verletzungen ein schneller Zugang zur Gesundheitsversorgung entscheidend. Sie fordert die Parteien auf, einen sicheren und nachhaltigen humanitären Zugang zu ermöglichen. Sein Appell betrifft diejenigen, die Hilfe brauchen, unabhängig davon, auf welcher Seite der Frontlinie sie sich befinden.

Der nächste Schritt bleibt die Möglichkeit, diese Routen zu erneuern. Das IKRK forderte auch den Schutz von Einrichtungen, Verletzten und Kranken sowie die Erlaubnis des medizinischen Personals, zu arbeiten.

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