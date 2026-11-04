Donald Trump befragte seine Berater über die weitere Existenz von Pete Hegseth nach der US-Wahl, so CBS News. Der Präsident verteidigte dann öffentlich seinen Verteidigungsminister. Thomas Massie will bereits in der Woche des 9. November eine Anklage erneut erheben. Eine Überweisung könnte es Trump ermöglichen, die Führung zu übernehmen, aber diese Absicht bleibt hypothetisch. Die Absetzung würde dann eine Verurteilung im Senat erfordern, wo eine einfache Mehrheit nicht ausreicht. Militärkredite sind ein weiteres Thema der Konfrontation.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trump konsultierte seine Berater zur Zukunft von Pete Hegseth nach der Niederlage der Republikaner bei den Wahlen am 3. November. Er verteidigte dann öffentlich seinen Verteidigungsminister. Im Kongress könnte eine versuchte Anklage nächste Woche zurückkommen. Die Hypothese einer präventiven Entlassung ergibt sich, aber es wird keine Entscheidung angekündigt.

Private Konsultationen und öffentliche Unterstützung

Die Zukunft von Pete Hegseth konzentriert einen Teil der Spannungen, die durch die amerikanischen Wahlen entstanden sind. Laut exklusiven Informationen von CBS News befragte Donald Trump mehrere Berater direkt und telefonisch über seine weitere Existenz. Der Kanal zitiert mehrere Personen, die sich dieses Austauschs bewusst sind. Andere Quellen weisen jedoch darauf hin, dass keine alternative Entscheidung getroffen wurde.

Als er am Mittwochnachmittag befragt wurde, antwortete der Präsident, dass er nicht vorhabe, ihn zu ersetzen. Er fühlte, dass sein Minister « sehr gute Arbeit » tat. Sprecherin Anna Kelly bekräftigte auch das Vertrauen des Weißen Hauses.

Diese öffentliche Unterstützung kommt zu einer Zeit, in der die Demokraten die Kontrolle über beide Kongresskammern gewonnen haben. Die neue Mehrheit trat jedoch erst am 3. Januar 2027 ihr Amt an. In der Zwischenzeit behalten scheidende gewählte Beamte ihre Befugnisse und können Verfahren gegen den Führer des Pentagon einleiten.

Hegseth angesichts einer republikanischen Abstimmung

Die erste Frist könnte der Installation der Demokraten vorausgehen. Thomas Massie, der republikanische Vertreter von Kentucky, will bereits in der Woche des 9. November eine Abstimmung provozieren. Er hat es vor der Wahl angekündigt. Sein Ansatz ist es, die acht Anklagen, die im September vorgelegt wurden, an das Haus zu verweisen.

Massie beabsichtigt, vorbehaltlich ihrer parlamentarischen Zulässigkeit ein vorrangiges Verfahren anzuwenden. Dies kann das Management des Hauses zwingen, schnell eine Abstimmung zu organisieren. Die gewählten Vertreter könnten dann über den Text abstimmen oder ihn ablehnen. Die Ankündigung dieser Initiative garantiert daher nicht ihre Annahme oder sogar eine direkte Abstimmung über jede Anklage.

Der Vertreter setzt auf Überläufer im eigenen Lager. Seiner Ansicht nach könnten diejenigen, die gewählt wurden, die geschlagen wurden oder den Kongress verlassen haben, weniger empfindlich auf den Druck des Präsidenten reagieren. Diese Einschätzung bleibt eine politische Wette. Es handelt sich nicht um eine Stimmenzahl für eine Anklage.

Krieg im Iran im Zentrum der Anschuldigungen

Massies Text stellt die Kriegsführung im Iran an die Spitze der Beschwerden. Er wirft Hegseth vor, Operationen ohne die erforderliche Genehmigung des Kongresses durchgeführt und fortgesetzt zu haben. Er wirft ihm auch vor, die im War Powers Act 1973 festgelegten Fristen nicht eingehalten zu haben.

Andere Führer befassen sich mit dem Schutz der Zivilbevölkerung und dem Targeting von Personen, die des Drogenhandels verdächtigt werden. Das Dokument erwähnt auch die Operation gegen Nicolás Maduro in Venezuela, die Operationen im Jemen und die Maßnahmen gegen Senator Mark Kelly. Dies sind Anklagen, die von ihrem Täter erhoben werden, keine gerichtlichen Feststellungen, die die Schuld des Ministers begründen.

Es gibt auch eine eigene demokratische Initiative. Der Vertreter von Arizona, Yassamin Ansari, legte im Frühjahr sechs Anklagepunkte vor. Sein Text umfasst den Krieg im Iran, die Verarbeitung sensibler militärischer Informationen, die parlamentarische Kontrolle und die Politisierung der Streitkräfte. Beide Ansätze überschneiden sich, ohne einen bereits verabschiedeten gemeinsamen Text zu bilden.

Das Pentagon weist die Anschuldigungen zurück und verteidigt die Aufzeichnungen seiner Sekretärin. Seine Sprecher behaupten, er wolle seine Arbeit bis zum Ende der Amtszeit fortsetzen. Seine offizielle Wartung steht somit im Gegensatz zu den Diskussionen über seine Zukunft berichtet.

Führung vor parlamentarischer Sanktion

Eine politische Lesart dieser Konsultationen ist möglich: Trump könnte versuchen, die Kontrolle über einen möglichen Start zu behalten. Hegseth vor einer Abstimmung zurückzuschicken, würde ihm erlauben, diese Änderung als seine eigene Entscheidung darzustellen. Er würde dann die erste entscheidende Geste des Kongresses und seiner Gegner vermeiden.

In diesem Fall könnte sich der Präsident auch auf seinen Minister einen Teil der politischen Kosten des Krieges konzentrieren. Der Ersatz würde zu einer sichtbaren Antwort auf die Schwierigkeiten des Pentagons werden und nicht zu einer von den Parlamentariern auferlegten Reduzierung. Dieses Szenario hätte daher ein politisches Interesse, auch ohne die Gewissheit einer endgültigen Beseitigung.

Aber die Fakten machen es nicht möglich, diese Absicht Trump zuzuschreiben. Konsultationen über einen Minister können auch seine Wirksamkeit oder Fähigkeit beinhalten, mit dem Kongress zu verhandeln. Die öffentliche Unterstützung des Präsidenten muss berücksichtigt werden. An diesem Punkt bleibt das Sprechen über eine Strategie der Vorfreude eine Analysehypothese.

Vor allem wäre es verfrüht zu sagen, dass Trump versucht, eine sichere Armut zu vermeiden. Die Kammer hat die erhobenen Vorwürfe noch nicht angenommen. Und eine positive Abstimmung in diesem Saal würde nicht ausreichen, um Hegseth aus seinem Büro zu entfernen.

Militärfinanzierung erhöht Druck

Konfrontation geht über Anklage hinaus. Thom Tillis, ein republikanischer Senator aus North Carolina, stellte Hegseths Fähigkeit in Frage, die notwendigen Kredite zu erhalten. Er fragte, ob der Sekretär der beste Gesprächspartner bleibe, um die Bedürfnisse des Pentagon vor dem Kongress zu verteidigen.

Die Verhandlungen beinhalten einen Antrag von 70 Milliarden US-Dollar auf einen Militärkredit im Juni. Die jährliche Verteidigungsfinanzierung für das Geschäftsjahr 2027 gehört ebenfalls zu den ausstehenden Dateien. Demokraten haben gedroht, diese Texte im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran zu blockieren.

Dieser Haushaltskonflikt gibt den Kritikern konkrete Spielräume. Der Sekretär muss gewählte Beamte überzeugen, von denen einige sein Management bestreiten, während er die Mittel der amerikanischen Streitkräfte verteidigt. Eine Anfechtung ihrer Fortsetzung kann sich daher auf die Verhandlungen vor einem politischen Prozess auswirken.

Eine Wahlmehrheit reicht nicht aus

Das Verfassungsverfahren hat zwei verschiedene Phasen. Die Abgeordnetenkammer kann mit einfacher Mehrheit Anklage erheben. Der Senat ist dann befugt, die verantwortliche Person zu beurteilen. Eine Verurteilung erfordert zwei Drittel der anwesenden Senatoren und führt zu seiner Abreise.

Ein demokratischer Wahlsieg kann Untersuchungen und eine Abstimmung im Parlament erleichtern. Sie hebt diese Forderung im Senat nicht auf. Wenn die hundert Senatoren teilnehmen, braucht es 67 Stimmen, um sie zu verurteilen. Das erforderliche Leistungsverhältnis übersteigt somit das zur Lenkung der oberen Kammer erforderliche.

Die Demokraten bereiten auch eine breitere Kontrolle der militärischen Operationen vor. Sie wollen die Entscheidungen untersuchen, die zu Krieg, seinem Verhalten und seinen Kosten geführt haben. Gewählte Beamte gaben an, dass eine Abreise von Hegseth ihre Untersuchungen nicht beenden würde. Der Personenwechsel würde daher den politischen Streit nicht allein lösen.

Der nächste konkrete Schritt bleibt die Rückkehr der Vertreter nach Washington. Massie wird dann ihren Ansatz bestätigen müssen und die republikanische Führung wird entscheiden, wie sie reagieren soll. Diskussionen über Militärkredite werden parallel stattfinden, während Trump öffentlich seine Unterstützung für Hegseth aufrechterhält.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews