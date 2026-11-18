Der Rückgang der Ölfracht zwischen dem Golf von Oman und China bezieht sich auf die Kosten für das Chartern von Schiffen, nicht auf den Ölpreis selbst. Der Baltic Exchange-Datensatz ermöglicht es Ihnen, diese Bewegung auf einer bestimmten Straße zu lokalisieren. Um seinen Umfang zu verstehen, müssen Worldscale-Punkte von einem Preis in Dollar pro Tonne unterschieden werden und vermeiden, verschiedene Routen direkt zu vergleichen. Maritime Entspannung kann die Logistik entlasten, ohne eine gleichwertige Reduzierung der endgültigen Energierechnung zu garantieren.

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Die Ölfracht nimmt an der Verbindung zwischen dem Golf von Oman und China ab. In seiner Erklärung vom 13. November 2026 platzierte die Baltic Exchange TD34 auf 310,71 Worldscale-Punkte. Diese Bewegung betrifft das Chartern der sehr großen Tanker, der VLCC. Es misst nicht den Preis von entweder Barrel oder Kraftstoff an der Pumpe.

Ölfracht, die für jede Straße spezifisch bleibt

Das gleiche Bulletin schätzt die TD3C-Verbindung vom Nahen Osten nach China für eine Ladung von 270.000 Tonnen bei 1.014,38 Worldscale-Punkten. Beide Referenzen beziehen sich auf getrennte Routen. Ihre Differenz kann daher nicht so gelesen werden, als ob sie der gleichen Reise entsprechen, die von zwei Fluggesellschaften verkauft wird.

Die Baltic Exchange meldete auch einen Rückgang auf mehreren Routen im Suezmax-Segment, das kleinere Schiffe verwendet. Somit beschränkt sich der Rückgang nicht nur auf die Oman-China-Achse, sondern sein Umfang und sein Ausgangspunkt variieren je nach Markt.

Worldscale: ein Prozentsatz, kein Preis in Dollar

Das Worldscale-System basiert auf einem für eine bestimmte Reise festgelegten Referenztarif, der unter anderem das Schiff, seine Geschwindigkeit, seinen Verbrauch und die Bedingungen der Reise berücksichtigt. Der ausgehandelte Kurs wird dann als Prozentsatz dieser Basis ausgedrückt. WS 100 ist 100% des Referenztarifs; WS 120 bei 120%.

Ein WS 310,71-Level bedeutet das 3.107-fache der entsprechenden Basis. Es bedeutet nicht $ 310,71 pro Tonne. Als rein pädagogische Maßnahme mit einer fiktiven Basis von 10 US-Dollar pro Tonne würde diese Rate 31,071 US-Dollar pro Tonne ergeben. Um eine tatsächliche Rechnung zu erstellen, ist es notwendig, die Grundlage für die Reise und die Vertragsbedingungen zu kennen.

Ein Rückgang des Verkehrs ist kein Rückgang des Öls

Für einen Käufer von Rohöl sind die Schiffskosten eine Komponente des gelieferten Preises, die sich vom Frachtpreis unterscheidet. Eine Wirtschaft auf Charter kann somit die Logistik erleichtern, ohne dass billigeres Öl gekauft wird. Umgekehrt kann eine Erhöhung des Laufs diesen Gewinn absorbieren.

Der richtige Indikator bleibt gleich, mit einer konstanten Definition und vergleichbaren Daten. Einen Frachtindex, das tägliche Einkommen eines Schiffes und ein Zitat des Rohöls zu mischen, würde ein irreführendes Bild der Entspannung vermitteln. Der Rückgang zwischen Oman und China zeigt in erster Linie den Versandpreis an, nicht die Gesamtenergierechnung.

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