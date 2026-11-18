Mike Waltz begrüßt den von Joseph Aoun initiierten trilateralen Dialog mit den Vereinigten Staaten und Israel. Seine Botschaft vom 17. November bekräftigte den Grundsatz eines einheitlichen Staates und einer einheitlichen Armee. Er forderte eine Änderung der Rolle der UNIFIL, ohne ein neues Mandat oder ein Abrüstungsabkommen zwischen den Parteien anzukündigen.

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Mike Waltz begrüßte am Dienstag, den 17. November, Joseph Aouns Entscheidung, am trilateralen Dialog mit den Vereinigten Staaten und Israel teilzunehmen. In einer nach seinem Besuch in Beirut veröffentlichten Botschaft präsentierte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen diesen Ansatz als Friedensbemühungen und bekräftigte seine Präferenz für einen einzigen Staat und eine Armee im Libanon.

Der Text seinernachricht auf Xreproduziert vonAnnahar, beschreibt die Gespräche mit dem libanesischen Präsidenten als produktiv. Er fügte hinzu, dass sich die Rolle der Vereinten Nationen und der UNIFIL weiterentwickeln müsse. Diese Erklärung drückt die amerikanische Position aus; es lohnt sich nicht, ein neues internationales Mandat anzunehmen.

Eine Botschaft, die sich von den Erklärungen vom 16. November unterscheidet

Die Veröffentlichung folgt auf Waltz’ Interviews mit Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam. Nach seinem Treffen mit dem Parlamentspräsidenten forderte er die Hisbollah auf, ihre Waffen freiwillig an den Staat zu übergeben, eine Position, die bereits vorhanden istberichtet von Libnanews am 16. November.

Die neue Botschaft legt größeren Wert auf den trilateralen Dialog und die Entscheidung des libanesischen Präsidenten. Sie enthält keinen ausgehandelten Abrüstungszeitplan und berichtet nicht über neue Verpflichtungen der Hisbollah. Es macht es auch unmöglich, ein Friedensabkommen abzuschließen.

Orientierung, kein Ersatz

Dieg7-Kommuniqué vom 11. Novemberstellt den jüngsten diplomatischen Rahmen dar. Sie fordert die Einhaltung des Waffenstillstands und unterstützt die Umsetzung des trilateralen Rahmens und der Resolution 1701. Sie verbindet Fortschritte in Pilotgebieten mit der überprüfbaren Entwaffnung der Hisbollah, der israelischen Umverteilung und dem Einsatz der libanesischen Armee.

Die G7 betont auch die Notwendigkeit eines nachhaltigen Sicherheitsrahmens zur Unterstützung der Armee, da das Mandat der UNIFIL Ende des Jahres endet. Die Aussagen von Waltz geben jedoch nicht die Zusammensetzung, die Anzahl oder den Befehl einer Nachfolgeregelung an. Die Bekundung der Unterstützung für den Dialog muss sich vom Abschluss einer Vereinbarung zu diesen Fragen unterscheiden.

Illustration: offizielles Porträt von Mike Waltz, September 2025, United States Mission bei den Vereinten Nationen, Public Domain. Archivfotografie und redaktionelle Kleidung Libnanews.

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