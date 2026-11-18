Dritte Episode unserer Serie über AI und Trades. Feldstudien und der Fall Klarna zeigen, wie die Automatisierung den Kundenservice verändert: Erstreaktion, Diagnose, Kontrolle und Wiederherstellung komplexer Dateien. Geschwindigkeitsgewinne kommen nicht auch allen Beratern zugute und reichen nicht aus, um die Beschäftigung vorherzusagen.

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Die dritte Episode unserer Serie « L » Im Kundenservice schreiben Assistenten Antworten, schlagen eine Diagnose vor oder führen direkt ein Gespräch. Erfahrungen mit Beratern zeigen Geschwindigkeitszuwächse, aber auch ungleiche Auswirkungen je nach Erfahrung und wie man die Arbeit organisiert. Die zentrale Frage wird die des Übergangs zwischen Maschine und Mitarbeiter: Wer versteht die Datei, wer entscheidet und wer nimmt das Gespräch wieder auf, wenn es kompliziert wird?

Nachit-entwicklerundschulkorrekturDer Kundenservice bietet ein Feld, in dem die Automatisierung durch direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit gemessen wird. Ein Kunde fragt normalerweise nicht nach einer gut geschriebenen Antwort für sich. Er möchte Zugang erhalten, eine Rechnung verstehen oder ein Problem lösen lassen. Die Fluidität des Gesprächs und die Auflösung der Datei müssen daher separat untersucht werden.

Ein Assistent hinter dem Berater

Die Studie von Erik Brynjolfsson, Danielle Li und Lindsey Raymond, die 2025 in derQuarterly Journal of Economics, umfasst 5.172 Support-Agenten eines professionellen Software-Unternehmens. Forscher folgen der schrittweisen Einführung eines Assistenten, der Antworten während des schriftlichen Austauschs vorschlägt. Der Mitarbeiter kann sie ändern oder ignorieren.

Die Anzahl der gelösten Probleme pro Stunde steigt um durchschnittlich 15%. Die am wenigsten erfahrenen oder anfangs am wenigsten tätigen Berater machen mehr Fortschritte. Die besten Agenten verzeichnen geringe Produktivitätsgewinne mit einer leichten Verschlechterung einiger Qualitätsindikatoren. Insbesondere scheint das Tool Praktiken zu verbreiten, die zuvor von den effektivsten Kollegen kontrolliert wurden.

Dieses Ergebnis beschreibt die Unterstützung bei der Arbeit und ersetzt nicht alle Agenten durch einen Chatbot. Es geht um ein Unternehmen und eine Generation von Werkzeugen. Es bietet keine garantierte Leistung für jedes Contact Center oder ein Maß für die Jobs, die eliminiert wurden. Der Durchschnitt maskiert hauptsächlich wichtige Unterschiede innerhalb desselben Berufs.

Bei Alibaba löst schnelleres Reagieren nicht alles

1forschung mit Alibaba, überarbeitet Juli 2026, studiert den After-Sales-Service des Online-Handels. Der Zugriff auf den Assistenten wird zufällig Agenten zugewiesen. Das System bietet eine Diagnose und Lösung erst zu Beginn des Austauschs. Dem Rat steht es weiterhin frei, diesen Vorschlag aufzunehmen oder abzulehnen.

Im Durchschnitt verbessert die Unterstützung die Geschwindigkeit und die Bewertungen, die von den Kunden hinterlassen werden. Es hatte jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die neuen Anforderungen des Kunden, die als objektives Qualitätsmaß verwendet wurden. Bei den anfangs leistungsstärksten Mitteln verschlechtern sich mehrere Ergebnisse. Die Autoren assoziieren diese Entwicklung mit Unterbrechungen in der Kontinuität der Behandlung.

Diese Forschungsarbeit, die auf arXiv veröffentlicht wurde, kommt nicht zu dem Schluss, dass ein Assistent für jeden einheitlich geeignet ist. Es unterscheidet auch zwei Ergebnisse, die oft in kommerziellen Präsentationen gesammelt werden: Ein Kunde kann den Austausch schätzen, ohne dass sein Problem dauerhaft gelöst wird. Der Zeitpunkt des Vorschlags ist Teil der zu bewertenden Organisation.

Klarna verbindet Automatisierung und menschlichen Zugang

Dieklarnas Jahresbericht 2025, vorgelegt 2026beschreibt eine andere Organisation. Das Unternehmen berichtete, dass sein Assistent 80% der schriftlichen Kundendienstgespräche im Jahr 2025 unterstützt hat. Es verteilt ungefähr $ 59 Millionen in Einsparungen über das Jahr.

Diese Daten stammen aus den internen Zeitschriften und Auswertungen der Gruppe. Sie stellen keinen unabhängigen Vergleich zwischen identischen zufällig verteilten Dateien dar. Der Anteil der bearbeiteten Gespräche stellt auch keinen gleichwertigen Anteil der austauschbaren Mitarbeiter dar: Anwendungen erfordern nicht alle die gleiche Zeit oder Fähigkeiten.

Klarna gibt an, dass es möglich ist, mit einem menschlichen Vertreter für alle seine Kunden zu sprechen. Das Modell kombiniert somit eine umfangreiche Automatisierung und einen menschlichen Rückgriff. Für den Berater ist die praktische Frage, was er zum Zeitpunkt der Übertragung erhält: eine intakte Anfrage, eine zuverlässige Zusammenfassung oder eine Datei, die bereits durch mehrere unbefriedigende Antworten erschwert wird.

Transfer wird zu einer eigenständigen Aufgabe

Nehmen wir einen hypothetischen Fall der Arbeit: Ein Kunde bestreitet eine Abrechnung, nachdem er bereits ein Rückerstattungsversprechen erhalten hat. Ein Assistent kann ein allgemeines Verfahren finden und eine Formulierung vorschlagen. Der Berater muss noch bestimmen, was tatsächlich versprochen wurde, ob die Operation durchgeführt wurde und welche Behörde die Akte korrigieren kann.

In dieser Situation reicht die erste schnelle Antwort nicht aus, um den erbrachten Dienst zu messen. Muss der Kunde bei jedem Transfer seine Story wiederholen, kann die beim ersten Kontakt eingesparte Zeit dann verloren gehen. Eine kohärente Organisation muss die nützlichen Elemente vermitteln, einen Vorschlag von einer durchgeführten Maßnahme unterscheiden und sichtbar machen, was noch zu entscheiden ist.

Die Kontrolle sollte daher nicht auf die Anzahl der geschlossenen Gespräche beschränkt sein. Es kann auch wieder geöffnete Dateien, korrigierte Fehler, die Frist bis zur tatsächlichen Abwicklung und die Qualität der Übertragung an einen Kollegen umfassen. Diese Indikatoren testen eine Produktivitätshypothese, anstatt eine generierte Antwort mit einem gelösten Problem zu verwechseln.

Unter Druck stehende Jobs, aber anhaltende Rekrutierung

In den Vereinigten Staatenbureau of Labor Statistics Projektionen aktualisiert am 29. Oktober 2026prognostiziert einen Rückgang der Beschäftigung von Kundendienstmitarbeitern um 5% zwischen 2025 und 2035. Die Verwaltung prognostiziert jedoch durchschnittlich 289.500 Stellenangebote pro Jahr, die mit Abgängen und Arbeitsplatzwechseln verbunden sind.

Die BLS verbindet den erwarteten Rückgang mit der zunehmenden Automatisierung von Aufgaben, einschließlich Open-Access-Diensten und Anwendungen. Er hob auch die Aufrechterhaltung menschlicher Zentren für komplexe Anforderungen hervor. Diese amerikanische Projektion umfasst mehrere Technologien und Sektoren. Es deutet nicht auf eine isolierte Wirkung der allgemeinen KI hin und beschreibt nicht den libanesischen Markt.

Die Koexistenz einer sinkenden Gesamtbelegschaft und einer großen Anzahl von Rekruten ist für die Kandidaten wichtig. Es bedeutet, dass ein Beruf zugänglich bleiben kann, während er seine Größe und Anforderungen ändert. Der Inhalt der vorgeschlagenen Stellen zählt so viel wie ihre Anzahl: routinemäßige Bearbeitung, Wiederaufnahme von Ansprüchen, technische Unterstützung oder Überwachung.

Im Libanon messen Sie die Verwendung vor dem Kopieren der Ergebnisse

In seinerzusammenfassung veröffentlicht im juni 2026Die Internationale Arbeitsorganisation beschreibt ungleichmäßige Produktivitätsgewinne und massive Arbeitsplatzverlagerungen, die in den verfügbaren Daten noch begrenzt sind. Insbesondere wird auf die Risiken für die Eintrittsmöglichkeiten und die Arbeitsqualität junger Menschen hingewiesen. Eine gemeldete Zeitersparnis führt nicht automatisch zu einer gemessenen Steigerung des Outputs oder Einkommens.

Für ein Unternehmen, das im Libanon tätig ist, können ausländische Studien verwendet werden, um eine Studie zu konstruieren, nicht um seine Ergebnisse im Voraus bekannt zu geben. Dazu gehören der Vergleich von Anwendungen in den tatsächlich verwendeten Sprachen, die Überprüfung der Reaktionen auf lokale Verfahren und die Führung einer ausreichend engen Vergleichsgruppe. Effektive Hilfe bei einer Standardfrage in Englisch kann zu einem anderen Ergebnis bei einem arabisch-französischen Anspruch führen.

Die Rolle des Beraters wird dann gespielt, um den Fall zu verstehen, Ausnahmen zu identifizieren und die Fähigkeit, einen Ansatz herbeizuführen. Eine Schulung nur zur Annahme von Vorschlägen wäre unzureichend. Es ist auch notwendig zu lernen, eine plausible, aber unangemessene Antwort zu identifizieren, eine Korrektur zu dokumentieren und den Dialog fortzusetzen, ohne den Kunden erneut zu starten. An diesem speziellen Ort wird die Qualität des automatisierten Dienstes entschieden: Wenn die Standardantwort nicht mehr ausreicht.

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