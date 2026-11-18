Joseph Aoun empfing Nawaf Salam am 18. November in Baabda, um über die Ergebnisse seines Besuchs in Katar und den Fortschritt der elektrischen Akte zu informieren. Der Premierminister betonte auch die Notwendigkeit, den Libanon vor regionalen und internationalen Rivalitäten zu bewahren. Der Bericht dieses Treffens enthält keine detaillierten unterzeichneten Energieabkommen, zusätzliche verfügbare Stromversorgung oder Zeitplan für die Inbetriebnahme. Es beschreibt eine politische Bühne und keine sofortige Stromversorgung.

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Joseph Aoun empfing Nawaf Salam am Mittwochmorgen, den 18. November, im Baabda-Palast. Der Premierminister stellte dem Staatsoberhaupt die Ergebnisse seines Besuchs in Katar und den Fortschritt der elektrischen Akte vor. Er forderte auch die Erhaltung des Libanon vor regionalen und internationalen Rivalitäten.

Diese Elemente spiegeln sich in dem Bericht wider, der von INN und stehen im Einklang mit den am selben Morgen von MTV und Elnashra veröffentlichten Informationen. Sie beschreiben einen politischen Meilenstein, nicht die Ankündigung eines unterzeichneten Energieabkommens.

Der elektrische Rekord nach dem Besuch in Katar

Salam berichtete über die Fortschritte in den Diskussionen, ohne in diesem Bericht zusätzliche verfügbare Macht, Verkaufspreise oder das Datum der Inbetriebnahme zu präsentieren. Eine sofortige Verbesserung der Stromversorgung kann daher durch die Wartung nicht angekündigt werden.

Die Unterscheidung ist wichtig: Der diplomatische Austausch kann ein Projekt vorantreiben, ohne alle technischen und finanziellen Bedingungen zu stoppen. Keine dieser Bedingungen wird in der nach dem Baabda-Treffen veröffentlichten Erklärung detailliert dargelegt.

Weitere Zusammenstöße vermeiden

Der zweite Teil der Instandhaltung betrifft das regionale Umfeld. Salam glaubt, dass es notwendig ist, das Land vor internationalen und regionalen Polarisierungen zu schützen und es nicht in neue Abenteuer zu verwickeln, indem man an die Kosten erinnert, die der Libanon bereits getragen hat.

Diese Erklärung drückt eine politische Position des Premierministers aus. Sie geht im konsultierten Text nicht mit der Ankündigung eines Sicherheitsmechanismus oder einer neuen diplomatischen Vereinbarung einher. Die Sitzung verbindet somit die Überwachung des Energiedossiers mit der Suche nach Stabilität, ohne eine vertragliche Verbindung zwischen beiden herzustellen.

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