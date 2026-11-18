Amerikanische Universitäten haben weniger neue internationale Einschreibungen. Die jährliche Überprüfung und die ersten Ergebnisse des folgenden Jahres zeigen eine Abschwächung der Rekrutierung, insbesondere im Masterstudium. Sie decken jedoch nicht dasselbe Jahr oder genau dieselben Betriebe ab. Die Unterscheidung dieser Perimeter ermöglicht es uns, den Trend zu verstehen, ohne eine Wiedereinreiseumfrage in eine endgültige nationale Volkszählung zu verwandeln oder Prozentsätze hinzuzufügen, die verschiedene Populationen und Perioden beschreiben.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ausländische Studenten sind an amerikanischen Universitäten weniger zahlreich, mit einem besonders deutlichen Rückgang der Neuanmeldungen. Die am 16. November vom Institute of International Education (IIE) veröffentlichten Daten beschreiben zwei Phasen: die Überprüfung 2025-2026 und die ersten Trends des folgenden Jahres.

Ausländische Studenten: die am stärksten betroffenen Meister

Open Doors 2026 zählt 1.146.163 internationale Studierende für das Studienjahr 2025-2026, ein Rückgang von 3%. Neuzugänge gingen um 18% auf 228 123 zurück. Die Einschreibung des Masters ist um 22% gesunken, während die Doktoranden um 3% gestiegen sind. Der erste Zyklus bleibt mit -0,3 Prozent nahezu stabil.

Diese Bewegungen sind daher nicht auf einen gleichmäßigen Rückgang beschränkt. Die Schwierigkeit bei der Erneuerung von Beförderungen scheint ausgeprägter zu sein als der Rückgang aller Mitarbeiter.

Zurück 2026 bestätigt Druck

Die Herbstbefragung von 809 Institutionen zeigt einen Rückgang der internationalen Mitarbeiter um 9%, einschließlich der Teilnehmer an der Optional Practical Training (OPT), einer praktischen Schulungseinrichtung. Die Neuregistrierung sinkt um 15%.

Unter den Betrieben, die Rückgänge melden, nennen 88% Visaverfahren, 70% Reisebeschränkungen, 60% Auswahl anderer Länder und 45% Kosten. Dies sind die von den betroffenen Institutionen vorgebrachten Erklärungen, nicht der Anteil der Studenten, die daran gehindert werden, in die Vereinigten Staaten einzureisen.

Zwei Jahre, zwei Perimeter

Die Bilanz Open Doors umfasst 2025-2026; die Herbsterhebung betrifft bereits 2026-2027. Ihre 809 Befragten repräsentieren nur einen Bruchteil der rund 3.000 befragten Institutionen für Open Doors. Die beiden Rückgangsraten addieren sich nicht und die zweite ist noch keine vollständige nationale Zählung.

Der OPT verdeutlicht diese Lücke: Seine Belegschaft stieg in der Jahresbilanz um 14% auf 335.785 Teilnehmer, fiel jedoch in der Stichprobe des neuen Wiedereinstiegs um 6%. Das Timing und die Population beobachteten Veränderungen. Die vollständige Tabelle von 2026-2027 wird in Open Doors 2027 veröffentlicht.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews