Frankreich würde laut Presseberichten eine Patrouillen- und Trainingstruppe im Libanon studieren. Paris bekräftigt seine Absicht, die libanesische Armee zu unterstützen und ein Vakuum nach der UNIFIL zu vermeiden. Kein konkreter Einsatz wird offiziell angekündigt. Das UN-Mandat läuft bis zum 31. Dezember 2026, bevor das Personal schrittweise abgezogen wird.

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Frankreich würde die Entsendung von Militärpersonal in den Libanon studieren, um Patrouillen mit der libanesischen Armee durchzuführen und ihre Ausbildung zu verstärken. Dieses Projekt der französischen Streitkräfte im Libanon, über das die israelische Presse am 16. und 17. November berichtete, basiert auf ungenannten Quellen. Es ist keine von Paris angekündigte Einsatzentscheidung.

Ein Projekt der französischen Kraft im Libanon, keine Reihenfolge der Abreise

Das Szenario ruft mehrere hundert oder mehr Soldaten und die Suche nach Partnerländern hervor. Auch Schulungseinrichtungen und Ausbilder würden in die Diskussionen einbezogen. Diese Standorte würden sich außerhalb des südlichen Libanon befinden. Medienquellen beschreiben eine separate Initiative einer Mission unter UN-Mandat.

Sie berichten auch von Konsultationen mit Washington und Israel sowie von der israelischen Abneigung, südlich des Litani-Flusses präsent zu sein. Weder die endgültige Stärke noch der Zeitplan noch die Einsatzregeln einer solchen Truppe werden in diesen Informationen öffentlich festgelegt.

Was Paris offiziell sagt

Die französische öffentliche Position ist allgemeiner. Am 13. November erklärte das Außenministerium, dass es an einer Sicherheitsarchitektur arbeite, die ein Vakuum nach UNIFIL vermeide. Sie bekräftigte das Ziel, die libanesischen Streitkräfte zu stärken und ihren Einsatz im gesamten Hoheitsgebiet zu unterstützen.

Paris verbindet dieses Ziel mit dem Abzug der israelischen Truppen, der Entwaffnung der Hisbollah und der Umsetzung der Resolution 1701. Die Abteilung verweist auf mehrere Initiativen mit Partnern und einen geordneten Übergang. Es bestätigt nicht das genaue Format, das von der Presse in dieser Erklärung beschrieben wird.

Es ist daher notwendig, zwischen der offiziell behaupteten französischen Unterstützung für die libanesische Armee und den gemeldeten Sondervereinbarungen aus anonymen Quellen zu unterscheiden. Die Nähe zu ihren Zielen reicht nicht aus, um festzustellen, ob dieses Produkt alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat.

UNIFIL: ein Mandat bis zum 31. Dezember 2026

Der UN-Kalender sieht keinen Ablauf des Mandats in dieser Woche vor. Die am 28. August 2025 verabschiedete Resolution 2790 verlängerte die UNIFIL zuletzt bis zum 31. Dezember 2026. Es organisiert dann eine geordnete und sichere Reduktion und Auszahlung innerhalb eines Jahres.

Das Ende der Operationen und das Ausscheiden des gesamten Personals sind daher nicht gleichzeitig. Der Text sieht besondere Funktionen während des Rückzugs vor, insbesondere für die Sicherheit des Personals und der Anlagen der Vereinten Nationen. Dieser Zeitplan erzeugt nicht automatisch eine Ersatzkraft.

Ein separater Vorschlag zur europäischen Unterstützung

Eine europäische Mission ist bereits in den offiziellen Dokumenten enthalten. In der am 12. November veröffentlichten Erklärung der G7 wird die Einrichtung der EUSM Libanon begrüßt. Sie stellt diese Unterstützungsmission in den Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union.

Diese offizielle Erwähnung bestätigt nicht das französische Patrouillenprojekt, das einige Tage später gemeldet wurde. Beide Einrichtungen dürfen nicht als eine einzige genehmigte Kraft dargestellt werden. Für die von der Presse beschriebene Initiative müssen das Abkommen mit den libanesischen Behörden, die Interventionszone und die Befehlskette noch veröffentlicht werden.

Coverage: UNIFIL Französisch Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. Fotografie von Archiven, ohne visuelle Verbindung zu den November 2026 Diskussionen. © Libnanews.com, alle Rechte vorbehalten. Redaktionelle Kleidung im Rahmen der Resolution 1701 und internationale Nachfolge.

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