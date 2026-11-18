In Latakia und Tartous führen Hafenpartnerschaften zu langfristigen Konzessionen, Erweiterungsprojekten und gelieferter Ausrüstung. Der Besuch des Surcouf war eine Frage der Marinekooperation zwischen Staaten. Diese Schritte skizzieren eine Wiedereröffnung der syrischen Küste, entsprechen aber keinem einzigen Abkommen. Die Unterscheidung zwischen angekündigten Investitionen, neuen Fähigkeiten und tatsächlich verarbeitetem Verkehr ermöglicht es, wirtschaftliche Veränderungen zu messen, ohne die kommerzielle Nutzung von Terminals und die militärischen Beziehungen im östlichen Mittelmeer zu verwechseln.

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Die syrischen Häfen konzentrieren sich auf zwei verschiedene Bewegungen: die Modernisierung der kommerziellen Terminals und die Wiederaufnahme der militärischen Kontakte im Mittelmeer. In Latakia bereitet sich CMA CGM auf die Erweiterung seiner Anlagen vor. In Tartous setzt DP World neue Geräte ein. Der Besuch der französischen Fregatte Surcouf fügt dieser Aktivität einen diplomatischen Aspekt hinzu, ohne mit den Hafenkonzessionen verwechselt zu werden.

Syrische Häfen rechtzeitig entlang der Konzessionen

CMA CGM hat am 1. Mai 2025 die Konzession des Containerterminals von Lattaquié für dreißig Jahre erneuert. Die Gruppe kündigt die Beschleunigung einer zweiten Expansionsphase mit einer geplanten Investition von 200 Millionen Euro an, nachdem eine erste Tranche von 30 Millionen Euro für die Modernisierung vorgesehen war.

Das angekündigte Ziel übersteigt eine Million äquivalente 20 Fuß pro Jahr, Maßeinheit von Containern. Das Projekt umfasst auch einen 16 Meter langen Tiefgang. Dies sind gezielte Fähigkeiten, nicht bereits realisierter Traffic. Die Gruppe beabsichtigt auch, die terrestrischen Verbindungen zu stärken und heimische Plattformen zu entwickeln: Die Effizienz eines Terminals hängt auch vom Warenverkehr nach der Landung ab.

In Tartous wurden bereits gelieferte Geräte

DP World unterzeichnete im Juli 2025 in Tartous eine 30-jährige Konzession mit einem Investitionsprogramm von 800 Millionen US-Dollar über seine Laufzeit. Der Betreiber von Dubai greift im Rahmen eines Bau-, Betriebs- und Transfermodells ein. Der kommerzielle Perimeter umfasst verschiedene Arten von Fracht, einschließlich Container und rollende Fracht.

Ein wesentlicher Meilenstein wurde am 17. August 2026 bekannt gegeben: die Lieferung von drei mobilen Hafenkranen. DP Welt schätzt, dass diese Ausrüstung die Handhabungskapazität um 40% erhöhen muss. Auch hier stellt die zusätzliche Kapazität keinen entsprechenden Anstieg der tatsächlich verarbeiteten Waren dar.

Der angekündigte Zeitplan geht über das Jahr 2026 hinaus, wobei Baggerarbeiten und die Sanierung der Docks sowie andere Ausrüstungen für 2027 und 2028 geplant sind. Diese Abfolge von Phasen unterscheidet den Gesamtbetrag einer Konzession von den bereits getätigten Investitionen.

Der Surcouf, ein Marinekontakt, der sich vom Handel unterscheidet

Am 12. November meldete das syrische Verteidigungsministerium ein Treffen zwischen dem Kommandanten der Marine- und Küstenverteidigungskräfte, Mohammad al-Saoud, und einer französischen Delegation unter der Leitung von Konteradmiral Mackara Ouk an Bord der Surcouf. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Stärkung der bilateralen Marinekooperation.

Dieser Kontakt ist eine Frage der militärischen Beziehungen zwischen Staaten. Die Verwaltung eines Terminals organisiert Investitionen, Ausrüstung und kommerzielle Nutzung. Beide Aktivitäten können sich ohne ein einziges Abkommen an derselben Küste entwickeln.

Der tatsächliche Verkehr wird der nächste Test sein

Für die syrische Wirtschaft besteht die operative Herausforderung darin, langfristige Verpflichtungen in nutzbare Fähigkeiten und dann in regelmäßige Ströme umzuwandeln. Die Lieferung von Kranen ist ein konkreter Schritt; Die Erweiterung der Docks und die terrestrischen Verbindungen sind andere. Ihr Ergebnis wird anhand des Volumens der verarbeiteten Waren, des Zeitrahmens und der Kontinuität der Dienstleistungen gemessen.

Die aktuelle Landschaft ist daher die mehrerer Partnerschaften in verschiedenen Phasen. Konzessionen strukturieren kommerzielle Aktivitäten über mehrere Jahrzehnte, während Marinebesuche die Kanäle der Zusammenarbeit öffnen. Sie unter einem einfachen Wettbewerb für die Häfen zusammenzubringen, würde ihre Unterschiede in Natur und Zeitpunkt beseitigen.

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