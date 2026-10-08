Eine Regierungsüberholung, die von Washington und Riad blockiert wird? Hinter den Kulissen einer Schlacht um Nawaf Salam

Würde eine Regierungsumbildung im Libanon von Washington und Riad zurückgehalten werden? Während Nawaf Salam mit internen Spannungen konfrontiert ist, ruft eine diplomatische Hypothese einen Regierungswechsel im Zusammenhang mit den saudi-iranischen Verhandlungen hervor. Zwischen der Hisbollah, dem amerikanischen Druck und der regionalen Annäherung bleiben die politischen Gleichgewichte ungewiss, ohne ein offizielles externes Veto.

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Ein Regierungswechselentwurf erscheint in regionalen Verhandlungen

Ein Regierungswechsel im Libanon ist eines der Szenarien, die im diplomatischen Austausch um den Krieg im Jemen erwähnt werden. Die Hypothese stammt nicht aus einer offiziellen libanesischen Ankündigung. Es wird einem anonymen diplomatischen Gesprächspartner zugeschrieben, der eine Verbindung zwischen den saudi-iranischen Verhandlungen und der Zukunft der von Nawaf Salam geleiteten Exekutive herstellt. Nach dieser Lesart könnte eine Annäherung zwischen Riad und Teheran zu einer neuen libanesischen Regierungsformel führen, die in ihren Beziehungen zur Hisbollah weniger widersprüchlich ist.

Diese Information ändert die Bedingungen der Debatte über eine mögliche Umbildung. Die vorgeschlagene Änderung soll nicht nur umstrittene Minister für ihre Ergebnisse ersetzen. Sie könnte einen tieferen Wandel in den politischen Beziehungen zwischen libanesischen Akteuren und ihren regionalen Partnern begleiten.

Das Szenario bleibt jedoch an Bedingungen geknüpft. Am 8. Oktober 2026 wurde keine Einigung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran über die Zusammensetzung der libanesischen Regierung erzielt. Kein Name des alternativen Premierministers wird vorangetrieben. Kein Zeitplan für einen Regierungswechsel wird bestätigt.

Die Frage eines möglichen Vetos der USA oder Saudis sollte in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Die vorliegenden Informationen zeigen, dass die beiden Mächte der Stabilität des libanesischen Staates besondere Bedeutung beimessen. Sie zeigen nicht, dass sie Nawaf Salam offiziell verboten haben, sein Team zu wechseln.

Auf der anderen Seite kann die von Washington und Riad befürwortete Politik die Berechnungen der libanesischen Beamten beeinflussen. Eine Veränderung des Gleichgewichts um die Hisbollah könnte als Änderung der politischen Linie interpretiert werden, nicht als bloße administrative Reorganisation.

Das Szenario eines saudi-iranischen Abkommens durch den Libanon

Die genaueste Hypothese erscheint in den Informationen über die militärische Offensive im Jemen. Ein diplomatischer Gesprächspartner bezieht sich auf eine einwöchige Frist, die Saudi-Arabien den jemenitischen Streitkräften gewährt hat und die es unterstützt, um bedeutende militärische Ergebnisse zu erzielen.

Nach dieser Version würde Riad versuchen, seine Position zu verbessern, bevor es in Verhandlungen eintritt. Wenn die Operationen nicht den erwarteten Fortschritt brachten, könnte das Königreich direkte Gespräche mit den Huthis unter iranischer und pakistanischer Vermittlung bevorzugen.

Der vorgesehene Inhalt würde dann über die Jemenitenfrage allein hinausgehen. Er verwies auf eine regionale Regelung, die auch Libanon und Irak betreffen könnte.

Die Argumentation basiert auf einer spezifischen Idee: Ein dauerhaftes Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran würde einen Abbau der Spannungen in mehreren Ländern erfordern, in denen sich ihre Interessen treffen oder widersprechen.

In dieser Perspektive würde der Libanon nicht als Einzelfall behandelt werden. Seine politische Zukunft könnte eine der Komponenten einer breiteren regionalen Vereinbarung werden.

Der Gesprächspartner geht sogar so weit, sich einen Regierungswechsel vorzustellen, der die Spannungen mit der Hisbollah verringern würde. Seiner Ansicht nach könnte eine solche Formel den internen Dialog fördern und den politischen und sicherheitspolitischen Druck verringern.

Diese Hypothese ist weitreichend. Sie geht davon aus, dass die Zusammensetzung der libanesischen Regierung in eine regionale Verhandlung mit einem Ausgangspunkt im Jemen integriert werden könnte.

Aber es basiert auf einer einzigen anonymen diplomatischen Bewertung. Die verfügbaren Informationen bestätigen nicht, dass Riad oder Teheran tatsächlich einen Wechsel der libanesischen Regierung auf ihre Tagesordnung gesetzt haben.

Warum Saudi-Arabiens Position Ist eine Determinante

Saudi-Arabien nimmt einen wichtigen Platz in den politischen und wirtschaftlichen Gleichgewichten des Libanon ein. Ihre Unterstützung für die Regierung von Nawaf Salam ist Teil einer umfassenderen Politik der Stärkung staatlicher Institutionen.

Die Rückkehr des saudischen Emissärs Yazid ben Farhane nach Beirut kommt in einem besonders angespannten regionalen Kontext. Zu den Gesprächen gehören libanesische Stabilität, bilaterale Beziehungen und Perspektiven für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die diplomatischen Botschaften, die Riad zugeschrieben werden, betonen die Unterstützung für die Regierung und die souveränen Entscheidungen des Staates. Sie betonen auch die Notwendigkeit, die Autorität der Institutionen im ganzen Land zu stärken.

Diese Richtung ist ein wichtiges Element, um die Grenzen eines möglichen Regierungswechsels zu verstehen.

Eine Neuformulierung zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz würde die Beziehungen zwischen Beirut und Riad nicht unbedingt verändern. Andererseits könnte eine neue Regierungsformel, die die Verpflichtungen des Staates in der Waffenfrage in Frage stellt, politische Schwierigkeiten verursachen.

Die verfügbaren Informationen beziehen sich auch auf den Wunsch Saudi-Arabiens, den wirtschaftlichen Austausch mit dem Libanon auszubauen. Libanesische Exporte in das Königreich gehören zu den Themen, die voraussichtlich vorangetrieben werden.

Bilaterale Abkommen werden ebenfalls erwähnt, ohne dass ihr endgültiger Inhalt vollständig spezifiziert wird.

Diese wirtschaftliche Dimension unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zu Riad. Die libanesische Regierung sucht Unterstützung von außen, um ihre Aussichten auf eine Erholung zu verbessern. Eine Verschlechterung der Beziehungen zu Saudi-Arabien könnte diesen Prozess erschweren.

Diese diplomatische Abhängigkeit sollte jedoch nicht mit der Existenz eines Vetos verwechselt werden. Die untersuchten Informationen enthalten keine offizielle saudische Erklärung, die eine Umbildung verbietet.

Washington verteidigt die Staatstransformation, nicht nur die Stabilität auf Ministerebene

Die amerikanische Position scheint direkter mit Fragen der Souveränität und Sicherheit verbunden zu sein.

Die im Nachrichtenbericht vom 8. Oktober erwähnten US-Beamten beschreiben ihre libanesische Politik als einen Prozess, der darauf abzielt, die staatliche Autorität schrittweise zu stärken.

Der erste Schritt betrifft die Umsetzung der ausgehandelten Vereinbarungen zwischen Libanon und Israel. Die zweite zielt darauf ab, die Verantwortung der libanesischen Institutionen für das Territorium, die Waffen und die Sicherheitsentscheidungen zu festigen.

Dieser Ansatz geht über die einzige Frage hinaus, Nawaf Salam an der Macht zu halten. Washington strebt Veränderungen in der Funktionsweise des libanesischen Staates an.

Die Akte der Hisbollah ist von zentraler Bedeutung für diese Strategie. Die Vereinigten Staaten fordern konkrete Maßnahmen bezüglich der Waffen und der militärischen Infrastruktur der Partei.

Die verfügbaren Informationen zeigen auch, dass Washington Druck auf die libanesischen Behörden ausübt, um schnellere Fortschritte zu erzielen.

Unter diesen Umständen ist die Zusammensetzung der Regierung von politischer Bedeutung. Ein Team, das die Umsetzung der vom Staat eingegangenen Verpflichtungen unterstützt, steht eher im Einklang mit den US-Zielen als eine Formel, die diese Leitlinien in Frage stellt.

Aber diese Präferenz ist kein Beweis für ein Veto gegen einen Ministerwechsel.

Eine Neugestaltung der gleichen Ziele könnte mit der US-Politik vereinbar sein. Umgekehrt könnte eine Änderung zur Verlangsamung oder Änderung der Hisbollah-Verpflichtungen Einwände erheben.

Bei der Unterscheidung geht es also weniger um Menschen als um politische und sicherheitspolitische Orientierungen.

Nawaf Salam verteidigt eine institutionelle Linie, die Kompromisse erschwert

Nawaf Salams Erklärungen anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung geben Aufschluss über die Herausforderungen eines möglichen Regierungswechsels.

Der Premierminister bekräftigt, dass staatliche Souveränität nicht vollständig sein kann, wenn Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden.

Er forderte auch die vollständige Umsetzung des Abkommens von Taif.

Diese Position umfasst mehrere Dimensionen. Es geht um die Verteilung der Befugnisse, institutionelle Reformen und die Frage der Streitkräfte.

Nawaf Salam weigert sich daher, das Taif-Abkommen auf die Bestimmungen zu reduzieren, die die Befugnisse der Institutionen nach dem Bürgerkrieg verändert haben.

Er erinnerte daran, dass der Text auch Reformen vorsieht, die noch nicht abgeschlossen sind.

Diese Orientierung bringt seine Regierung in eine schwierige Beziehung zur Hisbollah. Die Partei bestreitet die Schritte, Abrüstung unter Druck von außen durchzusetzen. Sie befürwortet einen Ansatz im Zusammenhang mit dem israelischen Rückzug und Sicherheitsgarantien.

Eine Regierungsformel zum Abbau der Spannungen mit der Hisbollah sollte daher bestimmen, ob sie die derzeitigen Verpflichtungen beibehält oder ob sie eine andere Methode zur Umsetzung vorschlägt.

Dies ist das wichtigste politische Hindernis für einen Regierungswechsel, der in einem regionalen Rahmen ausgehandelt wird.

Spannungen mit den libanesischen Streitkräften befeuern Debatte über Umbildung

Die Krise um Energieminister Joe Saddi stellt ein weiteres Element der Debatte über die Zusammensetzung der Regierung dar.

Der Minister weigert sich, an den Sitzungen des Ministerrats teilzunehmen, während er sein Ressort beibehält. Die libanesischen Streitkräfte unterstützen diese Position und kritisieren das wirtschaftliche Management der Exekutive.

Der Konflikt umfasst Stromforderungen, Tarife und erwartete finanzielle Entscheidungen.

Diese Situation wirft Fragen über die Effektivität des Regierungsteams auf. Einige politische Kreise weisen auf die Möglichkeit hin, Minister zu ersetzen, deren Ergebnisse umstritten sind.

Es wird jedoch keine formelle Entscheidung zur Umbildung angekündigt.

Der Fall von Joe Saddi zeigt vor allem, dass ein ministerieller Wechsel keine bloße Verwaltungsoperation wäre. Es könnte die Beziehung zwischen Nawaf Salam und den libanesischen Streitkräften verändern.

Samir Geageas Partei unterstützt mehrere Richtlinien des Premierministers zur Stärkung des Staates. Andererseits kritisiert er sein wirtschaftliches Handeln.

Ein Regierungsbruch könnte daher eine bedeutende politische Konvergenz in Souveränitätsfragen untergraben.

Umgekehrt kann die Aufrechterhaltung des Konflikts die Autorität des Premierministers schwächen.

Diese Schwierigkeit erklärt, warum eine Reorganisation der Exekutive in Betracht gezogen werden könnte, auch wenn es keine regionalen Verhandlungen über die Zusammensetzung der Regierung gibt.

Diese beiden Szenarien müssen jedoch unterschieden werden. Die erste wäre eine Neugestaltung zur Verbesserung der Abteilungsoperationen. Die zweite wäre eine Veränderung des politischen Gleichgewichts in einer regionalen Vereinbarung.

Aus den verfügbaren Informationen lässt sich nicht schließen, dass beide Ansätze miteinander verknüpft sind.

Könnte die Hisbollah von einer neuen Regierungsformel profitieren?

Das im regionalen diplomatischen Austausch erwähnte Szenario basiert auf der Idee, dass ein Regierungswechsel die Spannungen mit der Hisbollah verringern könnte.

Eine solche Entwicklung könnte verschiedene Formen annehmen. Es könnte die Zusammensetzung der Exekutive, die Modalitäten des politischen Dialogs oder den Umgang mit der Rüstungsfrage betreffen.

Die verfügbaren Informationen geben jedoch nicht an, welche dieser Optionen in Betracht gezogen würden.

Sie erwähnen keine Vereinbarung über einen neuen Premierminister. Sie legen auch keine Liste von Ministern vor, die in die Regierung eintreten könnten.

Die Hypothese bleibt daher eher politisch als operativ.

Es wirft jedoch eine wichtige Frage auf: Wäre eine weniger konfrontative Regierungsformel mit der Hisbollah mit den internationalen Verpflichtungen des Libanon vereinbar?

Die USA fordern konkrete Abrüstungsergebnisse. Die libanesischen Behörden fordern auch einen israelischen Rückzug und Sicherheitsgarantien.

Die Hisbollah ihrerseits verknüpft die Frage ihrer Waffen mit der israelischen militärischen Situation und Bedrohungen.

Ein Regierungswechsel würde diese Unterschiede nicht beseitigen. Es könnte die Verhandlungsmethoden ändern, würde aber nicht automatisch Meinungsverschiedenheiten über Ziele und ihren Zeitpunkt lösen.

Die Idee einer Regierung, die dem Dialog mit der Hisbollah förderlicher ist, reicht daher nicht aus, um eine umfassende politische Lösung festzulegen.

Tampa-Verhandlungen erschweren den Zeitplan für einen Regierungswechsel

Die nächste Stufe der Gespräche zwischen Libanon und Israel wird um den 20. Oktober 2026 in Florida angekündigt. Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen weisen jedoch darauf hin, dass der endgültige Termin und die Höhe der Beteiligung noch nicht vollständig bestätigt sind.

Die libanesischen Behörden wollen die Gespräche auf den israelischen Rückzug, die Freilassung von Gefangenen und den Einsatz der Armee ausdehnen.

Sie suchen auch eine Lösung für die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon.

Diese Fälle erfordern eine Koordinierung zwischen dem Präsidenten der Republik, der Regierung und den Militärs.

Ein Regierungswechsel in der Nähe dieser Frist könnte die Vorbereitung der libanesischen Positionen erschweren.

Der israelische Kalender ist eine weitere Einschränkung. Die allgemeinen Wahlen wurden für den 27. Oktober 2026 angekündigt. Mehrere Analysen weisen auf die möglichen Folgen dieser Frist für Benjamin Netanyahus Entscheidungen hin.

Libanesische Beamte müssen daher ihre Verhandlungen in einem Kontext großer Unsicherheit vorbereiten.

Dies kann dazu beitragen, das derzeitige Regierungsteam aufrechtzuerhalten, unabhängig von einer Intervention der USA oder Saudis.

Die Kontinuität der Exekutive würde dazu beitragen, die Gesprächspartner und die bereits begangenen Fälle zu erhalten.

Sie garantiert jedoch nicht den Erfolg der Verhandlungen.

Ein nicht etabliertes externes Veto, aber echte diplomatische Zwänge

Ab dem 8. Oktober 2026 identifizieren die verfügbaren Informationen drei verschiedene Elemente.

Der erste ist das Vorhandensein von Kritik an der Wirksamkeit einiger Minister und politische Diskussionen über eine mögliche Umbildung.

Die zweite betrifft die Unterstützung der libanesischen Institutionen durch die USA und Saudi-Arabien, begleitet von spezifischen Erwartungen an die Stärkung des Staates.

Die dritte ist die Hypothese, die einem anonymen diplomatischen Gesprächspartner zugeschrieben wird, eines Regierungswechsels im Rahmen einer Annäherung zwischen Riad und Teheran.

Diese drei Elemente zeigen nicht die Existenz eines gemeinsamen Vetos zwischen Washington und Riad.

Es wird keine offizielle US-amerikanische oder saudische Entscheidung über das Verbot einer Umbildung gemeldet. Es wird kein Dokument vorgelegt, das eine direkte Intervention mit Nawaf Salam begründet, um einen Ministerwechsel zu verhindern.

Andererseits waren die diplomatischen Orientierungen der beiden Mächte wichtige Parameter für libanesische Beamte.

Eine Reformulierung, die sich auf die Verwaltung beschränkt, könnte in Betracht gezogen werden, ohne die allgemeinen Richtungen der Regierung zu ändern.

Eine politische Transformation zur Überprüfung der Beziehungen zur Hisbollah hätte weitaus größere Folgen.

Es könnte die Verhandlungen mit Israel, die Beziehungen zu Washington und die Aussichten auf eine Zusammenarbeit mit Riad beeinflussen.

Das Szenario eines Regierungswechsels im Zusammenhang mit einem regionalen Abkommen ist weiterhin von noch unsicheren Ereignissen abhängig. Die Ergebnisse der Offensive im Jemen, die möglichen saudisch-iranischen Verhandlungen und ihre Ausweitung auf das libanesische Dossier sind nicht bekannt.

Nawaf Salam bleibt daher an der Spitze einer Regierung, die interne Spannungen erlebt, aber in mehrere wichtige Verhandlungen verwickelt ist.

Die Frage einer Reorganisation bleibt offen. Seine letztendliche Realisierung wird von den libanesischen Machtverhältnissen, institutionellen Entscheidungen und regionalen diplomatischen Entwicklungen abhängen. Am 8. Oktober gibt es keine Beweise dafür, dass ein amerikanisches und saudisches Veto diese Möglichkeit endgültig geschlossen hat.

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