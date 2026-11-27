Die libanesische Behörde berichtete am Freitagmorgen über mehrere israelische Luftangriffe rund um Kfar Tebnit, Zoutar al-Sharkiyé und Qantara. Es wurden keine menschlichen Ergebnisse bestätigt.

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Die libanesische Behörde berichtete am Freitagmorgen über mehrere israelische Luftangriffe rund um Kfar Tebnit, Zoutar al-Sharkiyé und Qantara. Es wurden keine menschlichen Ergebnisse bestätigt.

Gemeldete Streiks in Qantara und bei Kfar Tebnit

Am Freitag, den 27. November, meldete die libanesische nationale Informationsagentur Streiks zwischen Zoutar al-Sharkiyé und Mayfadoun sowie in der Nähe von Kfar Tebnit im Gebiet Nabatiyah. Die Agentur berichtete dies auch zwischen Qantara und Ghandourieh, im Marjayoun-Gebiet, dann in der Gegend von Qantara selbst.

In den Ausschreibungen wird nicht die Gesamtzahl der Streiks oder das Ausmaß des Schadens angegeben. Keine menschlichen Ergebnisse wurden für diese Serie von Bombenanschlägen bestätigt. Die Agentur hat die Art der betroffenen Standorte nicht angegeben.

Zwei Tage Bombardierung in getrennten Gebieten

Die Streiks vom Freitag im Südlibanon folgen denen, die am Donnerstag in Westbekaa gemeldet wurden, insbesondere in der Nähe von Ain al-Tinh und Tumat Niha. Die israelische Armee forderte einen Angriff auf Ain al-Tinh und behauptete, dort einen Hisbollah-Standort angegriffen zu haben. Diese Behauptung betraf die Operation am Donnerstag in Bekaa, nicht die Streiks, die am Freitag um Nabatiyah und Marjayoun gemeldet wurden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag berichtete die libanesische Behörde auch über Artilleriebeschuss im Gebiet Zebqin. Die direkt von Libnanews über den Südlibanon diese schüsse unterscheiden sich von luftangriffen, die am freitagmorgen gemeldet wurden.

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