Südlibanon: Kann die Berri-Formel den Rückzug freisetzen?

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Nabih Berri schlägt eine präzise Sequenz vor, um die Sackgasse im Süden zu durchbrechen: israelische Operationen zu stoppen, Israel an die internationale Grenze zurückzuziehen und sofort die libanesische Armee einzusetzen, die die einzige bewaffnete Kraft südlich der Litani werden wird. Diese Formel stellt Washington in den Mittelpunkt des Schemas, steht aber vor der wiederholten Weigerung mehrerer israelischer Beamter, einen Rückzug ohne vorherige Entwaffnung der Hisbollah in Betracht zu ziehen. Zwei Monate vor den israelischen Wahlen am 27. Oktober wurde Benjamin Netanjahus Spielraum durch eine Kampagne, die von rechtem Wettbewerb und Sicherheitsüberbietungen geprägt war, weiter reduziert.

DieNabih BerriAm Mittwoch, den 19. August, führte Ain al-Tiné ein genaueres Element in die Diskussionen über den Südlibanon ein. An eine Delegation derAmerikanische Task Force für Libanon, geführt vom ehemaligen us-botschafterEdward GabrielDer Präsident des Parlaments hat eine Sequenz in drei Schritten festgelegt: Israel stoppt seine Operationen, seine Streitkräfte ziehen sich an die internationale Grenze zurück und die libanesische Armee setzt sofort ein.

Berri fügte ein viertes wesentliches Element hinzu. Im Gebietsüdlich von Litanidie libanesische armee würde dann die einzige bewaffnete kraft werden.

Die Formulierung ist politisch wichtig. Es ist jedoch an sich keine Verpflichtung zur allgemeinen Entwaffnung der Hisbollah auf libanesischem Territorium. Er betrifft ausdrücklich das Gebiet südlich von Litani und verbindet seine ausschließliche militärische Kontrolle mit einem israelischen Rückzug.

Es ist diese Artikulation, die den Kern des Vorschlags bildet:israelischer rückzug gegen armeeeinsatzmit einem klar definierten ausführungsauftrag.

Berri schlägt israelischen Rückzug vor, gefolgt von Armee

Der Präsident des Parlaments fordert nicht mehr nur einen Waffenstillstand. Es beschreibt, was unmittelbar nach einem israelischen Rückzug passieren sollte.

In seinem Entwurf würde es kein militärisches Vakuum zwischen dem Abzug der israelischen Streitkräfte und der Rückkehr der libanesischen Autorität geben. Die Armee würde die Evakuierten betreten und die militärische Funktion allein ausüben.

Diese Klarstellung entspricht einem der Hauptargumente Israels, seine Positionen im Libanon beizubehalten. Die Regierung vonBenjamin Netanjahubehauptet, dass seine Armee ein sicheres Gebiet aufrechterhalten muss, solange die Hisbollah in der Lage ist, Nordisrael zu bedrohen.

Berri kehrt die Logik um. Er forderte zunächst ein Ende der Operationen und den israelischen Rückzug. Der Libanon würde dann die territoriale Garantie bieten: Die Armee würde das Waffenmonopol südlich der Litani einsetzen und haben.

Dieser Sequenzunterschied bleibt einer der Hauptsperrpunkte.

Die unter amerikanischer Vermittlung geführten Verhandlungen haben es bisher nicht geschafft, diese Positionen vollständig in Einklang zu bringen. Auf der siebten Diskussionsrunde Anfang August in Rom weigerte sich Israel, sich aus einem neuen Sektor zurückzuziehen. Zuvor verlangte sie eine Überprüfung, ob die libanesischen Streitkräfte tatsächlich zwei Pilotgebiete kontrollierten, die bereits von der Regelung betroffen waren.

Keineachte sitzungist zu diesem zeitpunkt bestätigt.

Berri bittet Trump, die israelische Bewegung zu bekommen

Nabih Berri richtet seinen Vorschlag hauptsächlich an Washington.

Vor Edward Gabriel und der amerikanischen Delegation spürte er:Vereinigte Staatensie waren das einzige Land, das Israel zwingen konnte, seine Operationen einzustellen und sich zurückzuziehen. Er hat direkt den Präsidenten ernanntDonald Trumpals führungskraft mit der nötigen hebelwirkung.

Dieses Beharren spiegelt die Rollenverteilung wider, die Berri zu etablieren sucht.

Beirut kann Verpflichtungen in Bezug auf sein eigenes Territorium eingehen. Sie kann über den Einsatz der Armee und den Grundsatz des Waffenmonopols entscheiden. Er kann jedoch nicht den Abzug der israelischen Armee anordnen.

Die amerikanische Forderung besteht daher darin, die Gegenseitigkeit zu erzeugen, die derzeit in diesem Prozess fehlt.

Edward Gabriel wies darauf hin, dass er die an Ain al-Tiné geäußerten Positionen an amerikanische Beamte weiterleiten werde. Seine Reise fand statt, als Washington die Kontakte zwischen Beirut und Israel verstärkte, um den Zusammenbruch des Verhandlungsrahmens zu vermeiden.

Die amerikanische Diplomatie hat ein besonderes Gewicht. Die Vereinigten Staaten spielten eine zentrale Rolle beim Abschluss des im Juni ausgehandelten Rahmens. Sie sind auch an militärischen Gesprächen beteiligt, um die Modalitäten für den Abzug, den Einsatz und die Verifizierung durch die Libanesen festzulegen.

Aber Berris Aussage wirft implizit eine schwierigere Frage auf:Kann Washington von Israel einen Rückzug erhalten, den mehrere wichtige Mitglieder der israelischen Regierung öffentlich ablehnen?

In Israel lehnen mehrere Minister das Prinzip des Rückzugs ab

Heute ist es eines der sichtbarsten Hindernisse für die libanesische Formel.

Der israelische Verteidigungsminister,Israel Katzwiederholt behauptet, dass die israelischen Streitkräfte im Südlibanon bleiben würden. Bereits im Juni erwähnte er eine dauerhafte Präsenz in den von Israel besetzten „sicheren Gebieten im Libanon, in Syrien und Gaza.

Am 9. Juli, nachdem Donald Trump sich auf einen israelischen Rückzug bezogen hatte, antwortete Katz, dass Israel niemanden um Erlaubnis gebeten habe, in den Libanon einzureisen, und keine Aufenthaltserlaubnis brauche.

Am 13. August, nach amerikanischer Kritik, nuancierte er diese Position, ohne das Prinzip des sofortigen Rückzugs zu akzeptieren. Er verband den Abzug der israelischen Armee mit derhisbollah-Abrüstung.

Diese Bedingung hält Meinungsverschiedenheiten über die Reihenfolge der Schritte aufrecht.

Berri schlägt vor: Rückzug, Einsatz der Armee, exklusive Kontrolle südlich von Litani.

Katz verteidigt eine andere Logik: verifizierte Entwaffnung der Hisbollah vor dem Rückzug.

Israelischer Finanzminister,Bezalel Smotrich, ging weiter. Er behauptete, dass es keinen israelischen Rückzug aus dem Südlibanon geben würde, solange die Hisbollah im Libanon existierte und eine militärische Kapazität hatte. Insbesondere schloss er die Region Beaufort in die Gebiete ein, die Israel behalten sollte.

Minister für nationale Sicherheit,Itamar Ben-Gvirverteidigte auch die weitere Existenz der israelischen Streitkräfte im Libanon und wies die Idee zurück, dass ein von Washington ausgehandeltes Abkommen Israel automatisch zwingen könnte, die besetzten Positionen zu evakuieren.

Nicht alle diese Aussagen stellen Israels endgültige diplomatische Position dar. Sie zeigen jedoch den politischen Druck auf Netanyahu, sobald ein Rückzug erwähnt wird.

Israelische Wahlen verschärfen die Gleichung weiter

Der israelische politische Kalender verstärkt diese Schwierigkeit.

Die Parlamentswahlen sind geplant am27. oktober 2026Die Kampagne ist somit in ihre entscheidende Phase eingetreten. Die Sicherheits-, Kriegs- und Kontrollfragen der besetzten Gebiete sind von zentraler Bedeutung für die politische Konfrontation.

GrundschulbildungLikud, organisiert am 17. August, bestätigte den internen Wettbewerb um Zahlen sehr richtig positioniert. Netanyahu behielt die starke Kontrolle über seine Partei, aber er muss gleichzeitig seine Wähler vor der Konkurrenz durch radikalere Formationen schützen.

Smotrich befindet sich selbst in einer schwierigen Wahlsituation. Seine Partei des religiösen Zionismus darf laut mehreren Umfragen die Wahlschwelle nicht überschreiten. Diese Fragilität führt zu einer besonders harten Linie in territorialen und Sicherheitsfragen.

In diesem Zusammenhang könnte die Annahme eines vollständigen Rückzugs aus dem Libanon Netanyahu dem Vorwurf aussetzen, unter US-Druck nachzugeben.

Israelische Beamte, die von der israelischen Presse zitiert werden, haben bereits einen vollständigen Rückzug aus dem Libanon als politisch äußerst schwierig für den Premierminister bezeichnet. Einige gingen sogar so weit, über möglichen « politischen Selbstmord » zu sprechen.

Diese Wahldimension lässt nicht zu, dass ein Kompromiss unmöglich ist. Es reduziert jedoch den verfügbaren Raum, um es vor der Wahl zu verhandeln.

Die libanesische Frage ist auch Teil einer breiteren israelischen Debatte. Netanyahu verteidigt auch eine fordernde Position zu Gaza, wo er sich weigert, dass der Rückzug einer effektiven Entwaffnung der Hamas vorausgeht.

Die verteidigte Sicherheitslogik ist daher an mehreren Fronten ähnlich:abrüstung muss dem rückzug vorausgehen und nicht gelingen.

Dies ist genau das Gegenteil der Sequenz, die Berri im Südlibanon zu erhalten sucht.

Was das Militärmonopol wirklich bedeuten würde

Der libanesische Vorschlag kann jedoch nicht allein auf der Grundlage politischer Erklärungen bewertet werden.

Damit die Armee die einzige bewaffnete Kraft südlich des Litani-Flusses wird, muss sie in der Lage sein, die ständige Kontrolle am Boden auszuüben.

Dies erfordert einen schnellen Zugang zu Gebieten, die von Israel evakuiert wurden. Das Militär muss dann Stellung nehmen, Straßen kontrollieren, bewaffnete Bewegungen überwachen, Dörfer sichern und die Rückkehr der Bewohner ermöglichen.

Die Kontrolle kann daher nicht auf die symbolische Präsenz einiger weniger Einheiten beschränkt werden.

Die Erfahrung der Pilotgebiete zeigt bereits die Schwierigkeit der Übung. Israel benötigte Verifikationsmechanismen, bevor es sich weiter zurückzog. Der Libanon seinerseits ist der Ansicht, dass die israelische Präsenz und die fortgesetzten Streiks den normalen Einsatz seiner Armee behindern.

Das Problem ist auch materiell.

Die libanesischen Streitkräfte müssen über ausreichend Personal, Fahrzeuge, Kommunikation, Überwachungsausrüstung und logistische Fähigkeiten verfügen, um die an sie übertragenen Gebiete zu erhalten.

Die internationale Unterstützung wird somit direkt mit dem Inhalt des Berri-Vorschlags verknüpft. Ein Einsatzversprechen hat nur dann operativen Wert, wenn die Armee die Mittel hat, es auszuführen.

Internationale Diskussionen über die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte konzentrieren sich speziell auf diese Bedürfnisse: Ausrüstung, Logistik, Ausbildung, Finanzierung und die Fähigkeit, staatliche Autorität nachhaltig auszuüben.

Die Debatte über den Rückzug Israels und die Debatte über die Stärkung der Armee sind somit untrennbar miteinander verbunden.

Hisbollah: Berri und Geagea schlagen nicht die gleiche Sequenz vor

Die Frage nach den Waffen desHisbollahbleibt der heikelste politische punkt.

Dabei sind die Formulierungen zu unterscheiden.

Berri spricht über das Waffenmonopol der Armeesüdlich von LitaniIsrael hat sich an die internationale Grenze zurückgezogen. Ihre Verpflichtung wird daher durch einen vorherigen Schritt territorial festgelegt und konditioniert.

Der Leiter desLibanesische Streitkräfte,Samir Geagea, formuliert das problem anders.

Geagea glaubt, dass die Forderung nach israelischem Rückzug mit der Entwaffnung der Hisbollah einhergehen muss. Sie weigert sich, den Rückzug als ein Thema zu behandeln, das unabhängig von dem der aus dem Staat entgangenen Waffen ist.

Beide Positionen können sich auf ein Ziel konvergieren: die Autorität des Staates wiederherzustellen und der Armee das Monopol der legitimen Gewalt zu geben.

Sie unterscheiden sich jedoch vom Verfahren und insbesondere vom Ablauf.

Berris Formel basiert auf einer anfänglichen israelischen Bewegung, gefolgt von einem exklusiven libanesischen Einsatz in dem evakuierten Gebiet.

Geageas Position betont eine parallele Progression zwischen israelischem Rückzug und Abrüstung.

Dieser Schatten ist wichtig. Es verbietet, Berris Erklärung als ausdrückliche Akzeptanz der sofortigen und allgemeinen Entwaffnung der Hisbollah darzustellen.

Es verbietet auch den Abschluss eines endgültigen Bruchs zwischen den verschiedenen libanesischen Positionen. Ein Teil der Verhandlungen ist, ob diese Ansätze in überprüfbare Schritte im selben Prozess umgewandelt werden können.

Warum die Berri-Formel immer noch scheitern kann

Das erste Hindernis bleibt die Fortsetzung der israelischen Operationen.

Hits erneut getötet11 Menschen im Libanon am 15. August, in einer der tödlichsten Eskalationen seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands im Juni. Israel behauptete, die Hisbollah ins Visier genommen zu haben. Die libanesischen Behörden haben Angriffe verurteilt, die die Verhandlungen und die Stabilisierung des Südens untergraben.

Dies macht es schwierig, einen Mechanismus auf der Grundlage einer dauerhaften Einstellung der Operationen einzurichten.

Das zweite Hindernis betrifft die besetzten und umstrittenen Sektoren. Die Parteien haben noch keinen gemeinsamen Zeitplan für den schrittweisen Übergang von den Pilotgebieten zum vollständigen Rückzug.

Der dritte betrifft die Überprüfung.

Die Gespräche konzentrierten sich auf mögliche Interventionen von Drittländern zur Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungen. Beirut bestritt jedoch am 13. August, dass bereits eine endgültige Einigung über eine Liste der mit dieser Mission betrauten Länder erzielt worden sei.

Ohne einen von beiden Parteien akzeptierten Mechanismus kann jeder Schritt angefochten werden.

Israel könnte die libanesische Kontrolle als unzureichend betrachten. Beirut könnte schätzen, dass Israel Verifizierungsanforderungen verwendet, um seinen Rückzug auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Das vierte Hindernis ist politisch. Die Hisbollah lehnt die aufgezwungene Abrüstung weiterhin ab, solange Israel libanesische Gebiete besetzt hält. Israel weigert sich nun, sich zurückzuziehen, bis die Hisbollah entwaffnet ist.

Die Gefahr besteht darin, dasskreisförmiger zustandjeder verlangt, dass der andere zuerst handelt.

Die Berri-Formel versucht genau, diesen Kreis zu durchbrechen, indem sie eine Ordnung festlegt. Aber vorläufig bleibt diese Anordnung von israelischen Beamten abgelehnt, die eine vorherige Abrüstung erfordern oder zumindest parallel zum Rückzug überprüft werden.

Vier Tests, um festzustellen, ob die Formel funktioniert

Der tatsächliche Umfang der Erklärung vom 19. August wird daher vor Ort und nicht in diplomatischen Formulierungen gemessen.

Der erste Test wird dernachprüfbarer israelischer rückzugeinen neuen Sektor. Nach den Schwierigkeiten bei der siebten Sitzung wäre eine neue Bewegung das erste greifbare Zeichen der Freigabe.

Die zweite wirdsofortiger einsatz der libanesischen armeeim evakuierten Bereich. Jede Verzögerung zwischen den beiden Operationen würde die israelischen Einwände anheizen und Berris Vorschlag schwächen.

Der dritte wirdwirksame ausschließliche kontrolleDie Präsenz der Armee muss einer echten militärischen Beherrschung des Gebiets entsprechen, nicht nur einem Wechsel der Flagge oder der Einrichtung einiger Posten.

Der vierte wirdnachhaltige rückkehr der bewohnerDie Stabilisierung des Südens kann nicht als erreicht angesehen werden, solange die Vertriebenen nicht in ihre Dörfer zurückkehren können, ohne Angst vor weiteren Streiks oder erneuten Kämpfen zu haben.

Berris Aussage liefert somit eine lesbarere Sequenz als die bisher geäußerten libanesischen Positionen: Stoppen Sie Operationen, Rückzug, Einsatz der Armee und Militärmonopol des Staates südlich der Litani. Aber es löst nicht die Frage der Überprüfung, die Frage des Timings oder die Meinungsverschiedenheit über die Waffen der Hisbollah außerhalb dieser Zone.

Vor allem kommt es zu einer Zeit, in der eine Reihe israelischer Minister den Libanon zu einem Argument für innere Sicherheit machen und die Kampagne vom 27. Oktober die rechten Kräfte dazu drängt, ihre Positionen zu verschärfen. Der nächste wichtige Hinweis wird daher nicht von einer neuen Erklärung in Beirut kommen, sondern von Washingtons Fähigkeit, einen überprüfbaren ersten Rückzug aus Israel zu erhalten, auf den ein libanesischer Einsatz sofort reagieren würde.