Mittelfristig: Warum Wähler Trump sanktionieren

Donald Trumps Sanktion für Zwischenwahlen beschränkt sich nicht auf einen parteipolitischen Rückzug. Nationale Untersuchungen dokumentieren wirtschaftliche Enttäuschung, die dem Präsidenten zugeschriebene Verantwortung und eine Forderung nach Gegenmacht. Sie zeigen auch, warum demokratischer Erfolg noch kein dauerhaftes Engagement für seine politische Agenda darstellt.

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Nach den am 7. November veröffentlichten Wahlprognosen haben die Demokraten die Kontrolle über beide Kongresskammern gewonnen. Die Zwischenwahlen vom 3. November 2026 machten die Unzufriedenheit mit Donald Trump zu einer Sanktion für sein Lager. Die zentrale Erklärung liegt in der vergangenen Wirtschaftsbilanz, der dem Präsidenten zugeschriebenen Verantwortung und dem Wunsch, ihn zu bekämpfen. Die vor der Abstimmung durchgeführten Umfragen dokumentieren diese drei Gerichtsbarkeiten. Sie beschreiben auch eine entscheidende Grenze für die Demokraten: Die Republikaner abzulehnen bedeutet nicht, lange an ihrem Gegner festzuhalten.

Midterms: Das wirtschaftliche Versprechen gegen Trump

Die Lebenshaltungskosten sind der erste Bruchpunkt. In einer nationalen Umfrage, die am 15. Oktober von einem amerikanischen Universitätsforschungszentrum veröffentlicht wurde, bewerteten 85% der befragten Wähler die Wirtschaft als ein großes Problem. Die Lebenshaltungskosten lagen bei 84 Prozent. Mehrere Antworten waren möglich. Diese Proportionen stellen daher keine ausschließlichen Anteile der Wähler dar.

Das politische Ergebnis erklärt sich aus dem Treffen zwischen dieser Priorität und einem negativen Urteil über die Aktion des Präsidenten. In der gleichen Umfrage missbilligten 74% Trumps Wirtschaftsmanagement und 79% Trumps Lebenshaltungskostenmanagement. Ein Kandidat kann seine Anhänger behalten und gleichzeitig das Vertrauen verlieren, das erforderlich ist, um Wähler zu gewinnen, die weniger an seine Partei gebunden sind. Dies ist besonders gefährlich, wenn das Thema Misstrauen fast jedes Haus betrifft.

Wirtschaftsdaten geben diesem Urteil Konsistenz. Das Bureau of Labor Statistics misst einen Rückgang des durchschnittlichen realen Stundenlohns zwischen September 2025 und September 2026 um 0,7%. Längere Arbeitszeiten amortisieren den wöchentlichen Verlust. Es löscht es nicht vollständig. Mit anderen Worten, eine Stunde Arbeit verdiente im Durchschnitt weniger Kaufkraft als ein Jahr zuvor.

Dieser Durchschnitt beschreibt nicht jeden Haushalt. Es macht es jedoch möglich, eine bequeme Erklärung auszuschließen: Unwohlsein ist nicht nur eine Frage der schlechten Wahrnehmung. Eine nominale Lohnerhöhung kann mit einem realen Verlust koexistieren. Für den Wähler ist der zusätzliche Betrag auf der Gehaltsliste weniger wichtig, wenn die notwendigen Ausgaben absorbiert werden.

Wähler übertragen Verantwortung an den Präsidenten

Wirtschaftliche Schwierigkeiten allein reichen nicht aus, um eine Wahlsanktion zu erklären. Die Macht muss auch verantwortlich oder unfähig erscheinen, die Situation zu korrigieren. Eine nationale Umfrage unter 2.140 Erwachsenen vom 24. bis 28. September beleuchtet dieses Stadium. Rund 65% schrieben Trumps Politik hohe Preise zu. Darüber hinaus waren 69% der Meinung, dass ihre Lebenshaltungskosten unter ihren Erwartungen lagen.

Diese Enttäuschung war 52% der befragten Republikaner. Diese Zahl bedeutet nicht, dass die Hälfte der Republikaner demokratisch gewählt hat. Es zeigt einen Riss in der Zufriedenheit des Präsidentschaftslagers. Ein enttäuschter Partisan kann seine Stimme behalten, sich enthalten, weniger an der Kampagne teilnehmen oder einen anderen Kandidaten in einem lokalen Rennen wählen. Diese Verhaltensweisen haben nicht die gleichen Auswirkungen, aber alle können eine Mehrheit schwächen.

Zölle haben die Verteidigung des Präsidenten erschwert. In dieser Umfrage waren 64% der Meinung, dass die neuen Abgaben zu weit gingen. Das Versprechen, ausländische Partner zu belasten, widerspricht der Funktionsweise von Importen. Die amerikanische Firma zahlt das Recht auf die Grenze. Es muss dann seine Kosten zwischen seiner Marge, Lieferanten und Kunden aufteilen. Der Verbraucher muss dieses Steuersystem nicht kennen, um einen höheren Preis zu sehen.

Die politische Verantwortung wird jedoch nicht mit einer erschöpfenden Inflationsrechnung verwechselt. Der Präsident legt nicht jede Miete oder jeden Ölpreis fest. Aber er behauptet eine wirtschaftliche Strategie. Die Wähler können daher ihre Ergebnisse und Instrumente sanktionieren, ohne den Ursprung jeder Erhöhung materiell zuzuordnen.

Ein Votum gegen Trump, nicht nur für die Demokraten

Eine Umfrage des Marist Institute, die am 19. und 20. Oktober unter 1.289 registrierten Wählern durchgeführt wurde, misst diese Dimension direkt. Von denen, die als wahrscheinlich angesehen werden, sagten 44%, dass sie hauptsächlich gegen Trump stimmen wollten. Nur 21 Prozent wollten für ihn stimmen. Für 35% wog der Präsident wenig in seiner Wahl.

Das Ungleichgewicht ist politisch. Trump erschien nicht auf den Stimmzetteln des Kongresses, aber seine Aktion strukturierte einen Teil der Abstimmung. Eine Parlamentswahl wird dann ein Mittel zur Begrenzung eines Sprechers, den die Wähler nicht sofort ersetzen können. Republikanische Kandidaten stehen vor zwei Urteilen: eines über ihre eigene Arbeit und eines über die nationale Führung ihrer Partei.

In der gleichen Umfrage nannten 34% die Lebenshaltungskosten als erstes Problem, verglichen mit 33% für die Erhaltung der Demokratie. Diese Antworten rechtfertigen keinen mechanischen Widerstand gegen das Portfolio und die Institute. Ein Wähler möchte vielleicht weniger zahlen und die Konzentration der Macht ablehnen. Beide Motivationen können zum selben Newsletter zusammenlaufen.

Die Abstimmung beschränkt sich daher nicht auf eine technische Forderung nach niedrigeren Preisen. Außerdem wird ein Antrag auf Überprüfung gestellt. Wenn die Partei des Präsidenten einen starken Einfluss auf die föderale Aktion hat, kann die Abstimmung für ihren Gegner verwendet werden, um eine Kapazität für Untersuchung, Debatte und steuerliche Verhandlungen wiederherzustellen. Dies bedeutet keine vollständige Umstellung auf das Demokratische Programm.

Außenpolitik nicht mehr losgelöst vom Alltag

Der Krieg mit dem Iran hat dieser Sanktion eine Dimension hinzugefügt. In der Umfrage vom September stimmten 71% nicht mit Trumps Umgang mit diesem Fall überein. 69 Prozent waren der Meinung, dass sich dieser Krieg nicht lohnte. Dies sind Meinungen vor den Wahlen, kein Maß für die Anzahl der aufgrund des Konflikts verlorenen Sitze.

Der politische Mechanismus bleibt klar. Eine Intervention kann einen Präsidenten auf verschiedene Weise schwächen: Meinungsverschiedenheiten über seinen Zweck, Sorge um Soldaten, finanzielle Kosten oder wirtschaftliche Auswirkungen. Es wird besonders schwierig, sich zu verteidigen, wenn Haushalte gleichzeitig einen Anstieg ihrer Ausgaben erleben. Die internationale Priorität der Macht tritt dann mit einer Forderung nach innerstaatlichem Schutz in Konkurrenz.

Diese Lesart muss von einer übertriebenen Aussage unterschieden werden. Die verfügbaren Daten erlauben es nicht, die Niederlage zwischen einem mit dem Iran verbundenen Prozentsatz, einem anderen bei Zöllen und einem dritten bei Institutionen zu verteilen. Diese Ursachen überlappen sich. Sie hinzuzufügen würde bedeuten, die gleichen Wähler mehrmals zu zählen.

Der Wunsch nach Veränderung geht über parteipolitische Grenzen hinaus

Die nationale Studie von NORC, die nach der Wahl veröffentlicht und in der vergangenen Woche durchgeführt wurde, bekräftigt diese Feststellung. Es umfasst mehr als 110.000 registrierte Personen in den fünfzig Staaten, einschließlich derjenigen, die nicht gewählt haben. Von denen, die teilnahmeberechtigt sind, forderten 80% wesentliche Veränderungen oder tiefgreifende Veränderungen. Etwa 72% stimmten dem Kongress nicht zu.

Die Ablehnung übertrifft daher Trump allein. Es zielt auch auf das Funktionieren der Macht ab. Diese Unterscheidung ist für die Demokraten wichtig: Sie können von einem wechselnden Bedarf profitieren, ohne sofort populär zu werden. In der nationalen Umfrage vom Oktober hatten nur 40% eine positive Meinung der Demokratischen Partei, verglichen mit 36% der Republikanischen Partei. Wahlsieg und politischer Beitritt bleiben zwei unterschiedliche Realitäten.

Die Demokraten haben also eine Chance, kein unbegrenztes Vertrauenspatent. Um die Strafe in eine dauerhafte Mehrheit zu verwandeln, müssen sie ihre konkreten Befugnisse mit den Anliegen der Wähler verbinden. Anhörungen können Zuständigkeiten festlegen. Sie reduzieren nicht automatisch den Preis von Rennen. Eine wirksame Opposition muss zeigen, was sie blockiert, was sie verhandelt und was sie vorschlägt.

Eine Mehrheit zum Wiederaufbau der Ergebnisse

Die Antwort auf die politische Frage ist dennoch solide. Trump und die Republikaner standen vor einer Sanktionsabstimmung, die durch das teure Leben, die Enttäuschung über ihre Reaktion und den Wunsch, die Macht des Präsidenten zu begrenzen, gefüttert wurde. Die detaillierten Ergebnisse und Teilnahmestudien werden es dann ermöglichen, zwischen Lagerwechseln und neuen Enthaltungen und Mobilisierungen nach Bundesstaaten zu unterscheiden.

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