Kann Israel ohne US-Finanzhilfe leben?

Israel hat die wirtschaftlichen Ressourcen, um zu erwägen, US-Militärspenden zu ersetzen. Aber dieser Übergang würde Steuerzahler, Zivilausgaben und Schulden kosten. Selbstfinanzierung würde auch nicht die Abhängigkeit von amerikanischen Flugzeugen, Teilen und Genehmigungen ansprechen. Zwischen der Unterdrückung von Subventionen, Lieferbeschränkungen und dem strategischen Rückzug müssen drei Szenarien unterschieden werden, um die tatsächlichen Folgen einer Veränderung der Beziehungen zwischen Washington und Tel Aviv heute zu messen.

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Israel könnte das Verschwinden von US-Militärspenden absorbieren, aber die Finanzierung seiner Verteidigung würde mehr auf seine eigenen Ressourcen setzen. Diese Kapazität bedeutet nicht, dass die Operation schmerzlos wäre oder dass das Land schnell amerikanische Ausrüstung, Teile und Dienstleistungen ersetzen könnte. Die entscheidende Frage ist die Art der vorgeschlagenen Rücknahme: aufhören zu zahlen, aufhören zu verkaufen oder eine strategische Beziehung in Frage zu stellen.

Die Ankündigung von Donald Trump am 3. November hat diese Debatte wiederbelebt. Der US-Präsident sagte, er wolle die jährliche Hilfe ab 2027 beenden und gleichzeitig Waffenverkäufe verfolgen. Die haushaltspolitischen und vertraglichen Regelungen für diesen Übergang müssen noch festgelegt werden. Eine politische Erklärung reicht nicht aus, um die Annullierung bestehender Mittel, Zahlungen oder Verpflichtungen zu erklären.

Die Frage, ob Israel ohne diese Hilfe « überleben » kann, vermischt daher mehrere Probleme. Ein Staat kann mehr Ausgaben allein finanzieren, während er von einem Lieferanten abhängig bleibt. Es kann auch sein Arsenal auf Kosten von Opfern in anderen Bereichen erhalten. Um die möglichen Auswirkungen der US-Entscheidung zu messen, müssen die Zahlungsfähigkeit, die materielle Verfügbarkeit und die politische Unterstützung separat untersucht werden.

Eine Anstrengung unter einem Punkt des BIP

Der reguläre Referenzrahmen beläuft sich auf 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr: 3,3 Milliarden Militärfinanzierung und 500 Millionen Dollar für Raketenprogramme. Es stellt keine allgemeine Subvention für alle israelischen öffentlichen Dienstleistungen dar. Traditionelle bilaterale Wirtschaftshilfe wurde auslaufen, während sich die zeitgenössische Unterstützung auf die Verteidigung konzentrierte.

Nach Angaben der Weltbank lag das israelische BIP 2025 bei 610,78 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu dieser Basis macht die normale Hilfe etwa 0,62% des Bruttoinlandsprodukts aus. Dieser Anteil macht es möglich, das Image einer Wirtschaft auszuschließen, deren Ressourcen hauptsächlich von der US-Zahlung abhängen würden. Es allein erlaubt uns nicht zu bestimmen, welche Steuererhöhung oder welche Ausgaben reduziert werden sollen.

Das BIP misst die Jahresproduktion, nicht die wiederverwendbaren Einnahmen in staatlichen Mitteln. Der Ersatz einer Subvention für militärische Beschaffungen erfordert die Mobilisierung eines zusätzlichen Teils nationaler Ressourcen. Der Betrag kann wirtschaftlich erträglich sein, während er politisch schwierig zuzuteilen ist. Eine nachhaltige Ausgabe für das Land als Ganzes ist nicht unbedingt für jeden Haushalt gleich.

Eine bereits breit finanzierte Verteidigung durch Israel

SIPRI schätzt die israelischen Militärausgaben auf 48,3 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Die 3,8 Milliarden ordentliche Hilfe entspricht etwa 7,9 % dieses Betrags. Diese Annäherung gibt eine Vorstellung von den zusätzlichen Anstrengungen, bedeutet aber nicht, dass die Vereinigten Staaten genau 7,9 Prozent des israelischen Militärbudgets finanzieren.

Die für internationale Vergleiche verwendete statistische Methode berücksichtigt die Militärhilfe grundsätzlich in den Ausgaben des Gebers, nicht in den Ausgaben des Empfängers. Budgetpläne, Lieferungen und außerordentliche Finanzierung erschweren die Abstimmung weiter. Die Angabe eines Quotienten zwischen zwei Beträgen als genaue Aufgliederung würde daher zu einer falschen Genauigkeit führen.

Die Größenordnung bleibt aufschlussreich: Israel stellt bereits weit mehr militärische Ressourcen bereit als gewöhnliche jährliche Unterstützung. Sein Verschwinden würde die Finanzierung der gesamten Armee nicht unterdrücken. Es könnte jedoch erhebliche Auswirkungen auf einige Dollar-konzentrierte Käufe haben, obwohl sein Gewicht begrenzt zu sein scheint, wenn es sich auf alle Ausgaben, einschließlich Gehälter und Operationen, bezieht.

Steuerzahler wird erster Schiedsrichter

Die erste mögliche Antwort wäre fiskalisch. Nach Angaben der Bank of Israel waren im Jahr 2025 fiskalische Maßnahmen in Höhe von etwa 1,5 Prozent des BIP in Kraft getreten. Dieser Präzedenzfall zeigt, dass eine erhebliche Mobilisierung der Haushaltsmittel möglich ist. Er erinnerte auch daran, dass die Bevölkerung bereits beteiligt war: Diese früheren Bemühungen stellten keine neue Reserve dar, aus der man ein zweites Mal schöpfen könnte.

Ein Ersatz von Spenden würde eine Klärung erfordern, wer zahlt. Eine Erhöhung der Verbrauchsteuern, eine Änderung der Einkommensteuer oder eine Verringerung der Steuervorteile verteilen die Last nicht auf die gleiche Weise. Die Wahl würde auch die Akzeptanz des Übergangs beeinflussen. Die Debatte über finanzielle Unabhängigkeit könnte schnell zu einer Debatte über den Lebensstandard werden.

Die Reduzierung der zivilen Ausgaben ist eine weitere Option, aber es gibt aufgeschobene Kosten. Die Verschiebung einer Investition kann die Konten eines Jahres verbessern, ohne die langfristige Situation zu verbessern. Die entscheidende Frage wäre dann, welche Programme geopfert wurden, wie nützlich sie waren und wie lange die Verschiebung war. Die Darstellung einer Buchhaltungsökonomie reicht nicht aus, um wirtschaftlichen Gewinn zu demonstrieren.

Kreditnehmer gibt Zeit, ohne die Rechnung zu löschen

Israel behält den Zugang zu internationalen Märkten. Eine 6-Milliarden-Dollar-Staatsanleihe, verteilt auf mehrere Laufzeiten, wurde im Januar 2026 abgeschlossen. Diese Art von Operation zeigt, dass eine Finanzierung von mehreren Milliarden erhalten werden kann. Es garantiert nicht die gleichen Bedingungen für zukünftige Emissionen oder unbegrenzte Schuldenkapazität.

Schulden würden einen Übergang glätten, insbesondere wenn sich der Zahlungsbedarf auf einige Jahre konzentrieren würde. Aber die Finanzierung wiederkehrender Ausgaben für neue Kredite auf nachhaltiger Basis trägt seine Kosten vor. Die Zinsen werden zu den zurückzuzahlenden Beträgen hinzugerechnet und verringern die für andere Zwecke verfügbaren Mittel. Ein glaubwürdiger Ersatzplan wäre daher ebenso wichtig wie der Betrag der ersten Emission.

Devisenreserven sind ein weiteres Element der Stärke: Sie erreichten laut der Bank of Israel Ende Oktober 2026 237,773 Milliarden Dollar. Dieser Bestand trägt zur externen finanziellen Widerstandsfähigkeit bei. Es ist jedoch kein Fall des Verteidigungsministeriums. Die Umwandlung eines monetären Sicherheitsindikators in jahrelange finanzielle Militärkäufe würde eine irreführende Darstellung seiner Rolle darstellen.

Wachstum, das nicht alle Caisses füllt

Die Prognose der Bank of Israel vom Oktober 2026 beschreibt angespannte öffentliche Konten. Das erwartete Haushaltsdefizit erreichte 4,4% des BIP im Jahr 2026 und 4,6% im Jahr 2027. Die Schulden des offiziellen BIP würden von 68 Prozent auf 66,5 Prozent steigen. Diese Zahlen sind Projektionen, die in einem Kontext erstellt wurden, in dem der Verteidigungshaushalt von 2027 unsicher bleibt.

Eine zweite Maßnahme gibt eine weniger günstige Lesart: Durch den Ausschluss der im Ausland hergestellten und im israelischen BIP erfassten Produktion würde die Schuldenquote bis 2026 70 Prozent und bis 2027 70,5 Prozent erreichen. Ein Teil des BIP-Anstiegs entspricht daher nicht einem entsprechenden Anstieg der inländischen Aktivität oder der Haushaltsmittel. Das Wachstum außerhalb der externen Produktion wird mit 3,4% und dann mit 5,1% prognostiziert.

Die Haushaltsfrage geht daher über den einzigen Ersatz der US-Finanzierung hinaus. Gleichzeitig will das Land seine Sicherheit finanzieren, in Produktionskapazitäten investieren und einen günstigeren Schuldenpfad zurückgewinnen. Die Übernahme zusätzlicher Kosten würde dieses Schiedsverfahren erschweren. Dies zeigt nicht die Unmöglichkeit der Zahlung, sondern reduziert den Platz, der anderen Prioritäten überlassen wird.

Eine mächtige Industrie produziert nicht alles

Die israelische Verteidigungsindustrie verfügt über erhebliche Fähigkeiten. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums erreichten die im Jahr 2025 unterzeichneten neuen Exportverträge 19,2 Milliarden US-Dollar, ein Rekord. Raketen, Raketen und Luftverteidigungssysteme machen 29% des Vertragsvolumens aus; Beobachtungs- und Optronikgeräte machen 22% aus. Diese Ergebnisse beschreiben eine starke industrielle Spezialisierung.

Ihre Interpretation erfordert jedoch zwei Vorsichtsmaßnahmen. Unterzeichnete Verträge sind nicht alle im Jahr erhaltenen Quittungen. Geschäftsfluktuation ist auch keine vollständig verfügbaren Haushaltseinnahmen. Hersteller müssen produzieren, ihre Mitarbeiter bezahlen, ihre Komponenten kaufen und ihre Kunden beliefern. Daher können Rüstungsexporte nicht von den Verteidigungskosten abgezogen werden, um die Netto-Finanzierung zu berechnen.

Die weitere Entwicklung der lokalen Produktion könnte bestimmte Abhängigkeiten reduzieren. Diese Strategie würde jedoch Investitionen erfordern, bevor ihre Auswirkungen realisiert werden können. Es sollte auf die Geräte abzielen, deren Herstellung realistisch ist, die erforderlichen Mengen und die Vorlaufzeiten für die Kapazität. Industrielle Autonomie wird Programm für Programm aufgebaut; Sie ergibt sich nicht automatisch aus dem kommerziellen Erfolg anderer Gerätekategorien.

Das erste Szenario ist der finanzielle Ersatz

Im Falle der nächsten US-Ankündigung würden die Subventionen eingestellt, während der Verkauf und die Zusammenarbeit fortgesetzt würden. Israel könnte weiterhin seine Ausrüstung nutzen und neue Aufträge mit mehr inländischen Ressourcen aufgeben. Die wichtigste Änderung würde dann die Verteilung der Rechnung betreffen.

Ein schrittweiser Übergang würde mehr Zeit für die Anpassung des Haushalts geben. Eine schnelle Unterbrechung würde gezieltere Entscheidungen erfordern: Aufrechterhaltung prioritärer Käufe, Verschiebung anderer oder Annahme einer vorübergehenden Erhöhung der Fremdfinanzierung. Die Folgen würden auch von den bereits abgedeckten Zahlungen abhängen. Ohne einen konsolidierten Zeitplan gibt es keine aussagekräftige Schätzung, um den Referenzjahresbetrag für jedes folgende Jahr in eine genaue Rechnung umzurechnen.

Dieses Szenario rechtfertigt keine Prognose des Verschwindens des Staates. Vielmehr wirft er eine Frage der öffentlichen Ordnung auf: Welches Niveau der Militärausgaben sollte beibehalten werden, mit welchen Abgaben und welchen Verzichten? Die Antwort könnte zwischen einer vorübergehenden Übergangsanstrengung und einer dauerhaften Erhöhung der nationalen Belastung variieren.

Das zweite Szenario betrifft die Lieferungen

Die Situation würde sich dramatisch ändern, wenn Washington auch Lieferungen, Teile oder Dienstleistungen einschränken würde. Laut SIPRI sind alle israelischen Kampfflugzeuge, die derzeit in Betrieb sind, amerikanischen Ursprungs. Auf die Vereinigten Staaten entfielen zwischen 2021 und 2025 auch 68 Prozent der wichtigsten Waffenimporte Israels, verglichen mit 31 Prozent für Deutschland. Diese Proportionen messen Transfers von großer Ausrüstung, nicht alle militärischen Einkäufe.

In diesem Fall würde das Finden von Geld nicht mehr alle Schwierigkeiten lösen. Ein verfügbares Gerät hat einen anderen Betriebswert als ein zukünftiges Gerät, das bei einem anderen Lieferanten bestellt wurde. Der Ersatz einer Flotte erfordert Anpassungen, Schulungen und eine neue Organisation der Unterstützung. Zeitlimits könnten so viel wie der Kaufpreis wiegen.

Auch die Eigenfinanzierung würde den US-Exportrahmen nicht aufheben. Bestimmte Verpflichtungen und Beschränkungen würden weiterhin für bezahlte Verkäufe aus israelischen Fonds gelten, obwohl ihr Umfang je nach Vereinbarung variiert. Das Ende einer Subvention ist daher keine allgemeine Genehmigung zum Erwerb oder zur Verwendung von Material. Washingtons Entscheidungen würden nach einem Wechsel des Zahlers wichtig bleiben.

Das dritte Szenario betrifft die strategische Beziehung

Ein breiterer Rückzug würde militärische Zusammenarbeit und diplomatische Unterstützung umfassen. Diese Funktionen können nicht bewertet werden, indem einfach ein Betrag in den Haushalt aufgenommen wird. Im Sicherheitsrat verhinderte das amerikanische Veto vom 18. September 2025 die Annahme eines Textes über den Waffenstillstand in Gaza, Geiseln und humanitären Zugang, trotz der Unterstützung der anderen vierzehn Mitglieder. Diese Unterstützung ist eine politische Entscheidung, ohne ein direkt käufliches industrielles Äquivalent.

Es wäre jedoch unangebracht, das Ende dieser Unterstützung von der einzigen Spendenankündigung abzuziehen. Eine Änderung der Finanzierung kann die Aufrechterhaltung enger Beziehungen begleiten. Umgekehrt könnte eine allgemeine politische Verschlechterung Auswirkungen haben, die über die Militärausgaben hinausgehen. Die Analyse muss daher diese Veränderungen als separate Annahmen betrachten, nicht als unvermeidliche Schritte im selben Prozess.

Für den Libanon und andere Länder der Region zählt diese Unterscheidung. Der Rückgang der Subventionen beweist keine sofortige Verringerung der israelischen Fähigkeiten, geschweige denn eine automatische Änderung der militärischen Entscheidungen. Verkaufsgenehmigungen, Versorgungskontinuität und diplomatische Positionen würden konkretere Leitlinien für die Entwicklung der Beziehung bieten.

Israel verfügt somit über die wirtschaftlichen Mittel, um die normale finanzielle Hilfe zu ersetzen. Die Kosten würden anderswo in seinen Konten und in seiner Firma getragen werden. Auf der anderen Seite gibt es keine Haushaltsoperation, die sofort alle amerikanischen Fähigkeiten wieder aufbauen kann, mit denen sein Militärapparat verbunden ist. Zahlungsautonomie scheint zugänglich; Strategische Autonomie erfordert eine viel längere Transformation, deren Preis nicht nur 3,8 Milliarden pro Jahr beträgt.

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