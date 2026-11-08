Qlayaat: ein tragfähiger Flughafen, aber zu welchem Preis?

Kann Qlayaat seine Operationen und Investitionen finanzieren? Unsere Analyse vergleicht Versprechen mit offiziellen Dokumenten, Verkehrsaussichten und öffentlichen Kosten. Lizenzgebühren, Befreiungen, Wettbewerb mit Beirut, Fracht- und Kostenszenarien zeigen die notwendigen Bedingungen, um einen kleinen Regionalflughafen in wirtschaftlich nützliche Ausrüstung im Libanon zu verwandeln.

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Der Flughafen Qlayaat kann einen Platz in der libanesischen Wirtschaft finden. Aber die heutigen öffentlichen Beweise zeigen nicht, dass sie ihren Betrieb nachhaltig finanzieren, das zugesagte Kapital zurückzahlen und ohne indirekte Unterstützung an den Staat zurückkehren können. Die Unterscheidung ist entscheidend: Die Öffnung des Weges zum kommerziellen Verkehr, die Schaffung eines profitablen Betreibers und die Schaffung von zusätzlichem Wohlstand für den Libanon sind drei verschiedene Ergebnisse. Der erste beweist weder den zweiten noch den dritten.

Ab dem 8. November 2026 befindet sich das Projekt noch zwischen Betriebsbereitschaft und Serviceankündigungen. Der 15. November wird als nächster Termin vorgestellt, insbesondere für einen Flug nach Kairo. Dieser Zeitplan gilt nicht für etablierte kommerzielle Netzwerke. Die wirtschaftliche Frage muss daher gestellt werden, bevor der erste Start in eine Erfolgsbescheinigung umgewandelt wird: Wer zahlt die vollen Kosten, wie viele Reisende kaufen tatsächlich Tickets und welcher Teil der Einnahmen bleibt im Libanon?

Das Lesen der Dokumente der libanesischen Zivilluftfahrtbehörde ist eine wichtige erste Korrektur. Das gewählte Angebot sieht einen Satz von 10% des betreffenden Betriebsertrags vor. Dies ist nicht nur ein Anteil an den Nettogewinnen. Die Spezifikation definiert genau Einkommen, Ausnahmen und ein jährliches Minimum. Diese Parameter verändern die Schwelle der Rentabilität. Sie zeigen vor allem, dass eine ernsthafte Analyse nicht auf den widersprüchlichen Zusammenfassungen aufgebaut werden kann, die rund um die Einweihung verbreitet werden.

Ein kleiner kommerzieller Flughafen, noch keine zweite nationale Plattform

Das aktuelle Projekt ist nicht das eines großen, voll gebauten Flughafens. Es basiert auf der Wiederverwendung eines bestehenden Standorts und auf einer vorläufigen Einrichtung, um zivile Aktivitäten zu ermöglichen. Dieser Unterschied macht es möglich, Service weniger teuer als eine neue Infrastruktur eingeben. Es verbietet andererseits, die Vorteile einer großen komplexen Zukunft zu den begrenzten Kosten des Startgeräts hinzuzufügen.

Der technische Anhang der Spezifikation sieht im Falle eines Neubaus ein modulares Terminal von rund 1.500 bis 2.000 Quadratmetern vor. Es autorisiert auch den Umbau des Gebäudes des Offiziers, nach struktureller Expertise und Autoritätsvereinbarung. Es gibt daher mehrere mögliche Konfigurationen, deren Kosten und finanzielle Gegenleistung nicht identisch sind. Die Präsentation eines einzigen Umschlags als Endpreis für das gesamte Projekt wäre irreführend.

Das Dokument erfordert konkrete Ausrüstung: Check-in-Stellen, Passkontrollen, Gepäckkontrollen, Notfallgruppen, Brandbekämpfungsgeräte, Videoüberwachung und Start- und Landebahnausrüstung. Sie sieht zwei Einstiegstüren vor. Die Bescheidenheit des Terminals hebt diese Verpflichtungen nicht auf. Die Sicherheit wird nicht im Verhältnis zur Anzahl der Passagiere verringert: Ein Flughafen mit wenig Verkehr muss auch geschulte Teams, kontrollierte Verfahren und gewartete Ausrüstung haben.

Dies zieht eine vernünftige Strategie, vorausgesetzt, dass es davon ausgeht: klein anfangen, die Nachfrage messen und nur dann expandieren, wenn beobachtbare Einnahmen dies rechtfertigen. Die Gefahr bestünde darin, gleichzeitig einen sparsamen Start und eine große regionale Plattform zu verkaufen und dann schrittweise die zweite zu finanzieren, ohne ihr wirtschaftliches Interesse zu überdenken. Die Landebahn und das verfügbare Gelände sind ein erster Vorteil; sie sind weder ein Kunde noch eine Gewinn- oder Verlustrechnung.

Was die Ausschreibungsunterlagen eigentlich aussagen

Das am 23. April 2026 wieder aufgenommene Verfahren unterscheidet sich von dem, das annulliert wurde. Die offizielle Bekanntmachung der vorläufigen Vergabe, die nach Prüfung der Angebote vom 19. Mai erstellt wurde, bezeichnet Sky Lounge Services. Er gibt an, dass drei Gebote eingereicht wurden, das Angebot von Spot Jet Services jedoch in der administrativen und technischen Phase abgelehnt wurde. Die anderen beiden wurden finanziell untersucht. Die Rede von drei qualifizierten Wettbewerbern würde daher das Dokument verzerren.

Die offizielle Tabelle erwähnt für Sky Lounge einen Betrag von 1.122.527,66 USD einschließlich Mehrwertsteuer und einen Satz von 10%. Der Betrag in einem Konzessionsangebot sollte nicht mit dem Baubudget verwechselt werden. Sie berichtet auch nicht, dass der Consolidated Revenue Fund diesen Betrag jedes Jahr erhalten wird. Die Mitteilung muss mit den Referenzbedingungen, dem unterzeichneten Vertrag und seinen Ausführungsbedingungen gelesen werden.

In Artikel 23 des Lastenhefts wird ein Teil der Einnahmen aus dem Vorhaben einbehalten: gewerbliche Tätigkeiten, Parkplätze, Werbung und verschiedene Dienstleistungen für Fahrgäste, Unternehmen oder Fracht. Das Minimum beträgt $ 200.000 pro Jahr für Zeiträume, die dieser Gebühr unterliegen. Außerdem sieht sie Ausnahmen von bis zu zwei Jahren vor, wenn der Betreiber das provisorische Terminal auf eigene Kosten baut, oder bis zu einem Jahr, wenn er das bestehende Gebäude nach Eingang bei der Behörde saniert.

Diese Architektur erlaubt es daher nicht, 200.000 $ mechanisch mit vier zu multiplizieren, um während der gesamten Dauer ein garantiertes Rezept anzukündigen. Es ist auch nicht möglich, die Abgabe auf Einkommen nach Löhnen, Brennstoff, Unterauftragsvergabe und Abschreibungen zu berechnen. Abgesehen von den geltenden Ausnahmen muss ein Unternehmen möglicherweise eine Gebühr für sein Geschäft zahlen, auch wenn sein Endergebnis in einem Defizit liegt.

Rein arithmetisch ausgedrückt sind 10 Prozent des Einkommens von 2 Millionen Dollar 200.000 Dollar. Dies ist der Kreuzungspunkt zwischen diesem Satz und dem Boden, vorbehaltlich der genauen vertraglichen Grundlage. Dies ist keine Rentabilitätsschwelle für den Flughafen. Zur Ermittlung der letzteren müssen zusätzliche Gebühren, Investitionen, Finanzierungen und öffentliche Schuldverschreibungen hinzugerechnet werden, die nicht in den Konten des Betreibers enthalten sind.

Vier Jahre zu investieren: eine große Einschränkung

Artikel 22 sieht eine vierjährige Laufzeit vor, die nach der 90-tägigen Vorbereitungsfrist nach Inkrafttreten des Vertrags beginnt. Letzteres ist mit der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für die Arbeit verbunden. Die Unterscheidung zwischen Unterschrift, Autorisierung, Empfang und Inbetriebnahme von Operationen zählt finanziell: Ausgaben können vor den ersten Einnahmen beginnen.

Kurzfristig muss die Kapitalrückgewinnung untersucht werden. Wenn ein Betreiber zehn Millionen Dollar verpflichtet und diesen Betrag in vier Jahren vollständig zurückerhalten muss, muss er im Durchschnitt 2,5 Millionen Dollar pro Jahr freigeben, bevor seine Investoren zahlen. Diese Berechnung ist keine Beschreibung der Sky Lounge-Konten. Es misst die Größenordnung der vollständigen Wiederherstellung, ohne Restwert oder nachfolgende Kompensation.

Eine andere Organisation ist möglich: wiederverkaufbare Ausrüstung, ein am Ende des Vertrages anerkannter Rückgewinnungswert, eine vertragliche Rückzahlung oder eine längere Betriebsaussicht. Jeder reduziert möglicherweise den jährlichen Aufwand, aber jeder muss dokumentiert werden. Eine erwartete Verlängerung kann nicht als wirtschaftliche Garantie dienen, bis sie rechtlich besteht. Eine künftige vom Staat zu zahlende Entschädigung ist eine aufgeschobene öffentliche Ausgabe.

Die kurze Konzession kann auch schlechte Anreize schaffen. Ein Betreiber, der seine Wette schnell zurückgewinnen möchte, wird sofortige Einnahmen, hohe Preise oder rentable Dienstleistungen bevorzugen, während regionales Interesse manchmal attraktive Preise und eine allmähliche Erhöhung der Gebühren erfordert. Dieser Konflikt hat keine Schuld. Er fordert einen kohärenten Vertrag, lesbare Tarifregeln und eine explizite Risikoallokation.

Die Zahl von zehn Millionen schließt den Haushalt nicht

Der 10-Millionen-Dollar-Umschlag wurde vom Betreiber als Abdeckung des Terminals und mehrerer Werke und Systeme präsentiert. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen, die in den im Oktober veröffentlichten Informationen auf etwa 6 Millionen US-Dollar geschätzt wurden, wurden ebenfalls erwähnt. Dieser zweite Betrag ist keine abschließend geprüfte Ausgabe. Es weist jedoch auf eine wesentliche Frage hin: Ist der angekündigte Preisumfang der Umfang, der für die Eröffnung und den Betrieb erforderlich ist?

Die Spezifikationen unterscheiden bereits zwischen Verantwortlichkeiten. Sie verpflichtet den Investor, temporäre Räume zu unterhalten, und sieht eine Arbeitsteilung, Ersatzteile, Sanierung und Änderungen für bestimmte permanente Infrastruktur vor. Es wird auch die in Beirut verfügbare Ausrüstung erwähnt, die die Bieter inspizieren müssen. Die Übertragung von vorhandenen Geräten kann den Bedarf an Bargeld reduzieren; es macht dieses Material nicht wirtschaftlich frei.

Eine vollständige Schätzung muss daher Erstarbeiten, übertragene Ausrüstung, militärische oder öffentliche Interventionen, Straßenzugang, Navigations- und Kommunikationssysteme, Wartung und Erneuerung umfassen. Sie muss angeben, wer jede Linie bezahlt. Ohne diese Konsolidierung kann ein Vorhaben privat erscheinen, da das Terminal vom Betreiber finanziert wird, während ein wesentlicher Teil seiner Kosten anderweitig getragen wird.

Der gute Vergleich besteht nicht darin, zehn Millionen einem immensen theoretischen Wert des Landes entgegenzustellen. Es geht um den Vergleich der zusätzlichen Ressourcen mobilisiert mit den zusätzlichen Vorteilen erhalten. Öffentliches Land hat Opportunitätskosten, Beamte haben Gehaltskosten und Ausrüstung hat ein Leben lang. Ihre Anwesenheit in einem anderen Haushalt lässt sie nicht aus der nationalen Analyse verschwinden.

Hunderttausend Passagiere repräsentieren nicht hunderttausend verschiedene Kunden

Ende Oktober sprach Elias Sfeir, ein Mitglied des Sky Lounge Teams, über 100.000 Passagiere im ersten Jahr, dann zwischen 600.000 und 1 Million in den nächsten vier Jahren. Dies sind Unternehmensambitionen, keine beobachteten Ergebnisse. Ihre Realisierung hängt von Unternehmen ab, die tatsächlich vorhandene, vermarktete Frequenzen, Tarife und anhaltende Nachfrage außerhalb der Spitzenzeiten haben.

Zunächst muss die Einheit spezifiziert werden. In den üblichen Flughafenstatistiken werden An- und Abflüge gezählt. Ein Rückführer kann somit zwei Durchgänge erzeugen. Einhunderttausend Pässe bedeuten nicht zusätzliche hunderttausend ausländische Besucher oder hunderttausend verschiedene Einwohner des Nordens, die den Flughafen nutzen. Jede Schätzung der touristischen Vorteile, die diesen Punkt vergisst, würde den Markt künstlich vergrößern.

Nehmen wir eine hypothetische 180-sitzige Maschine mit 85% gefüllt. Es befördert 153 Personen pro Bewegung. Eine Drehung mit Ankunft und Abfahrt erzeugt 306 Passagen, wenn die Füllung in beiden Richtungen identisch ist. Es dauert ungefähr 327 jährliche Rotationen, um 100.000 Kreuzungen zu erreichen, 980 für 300.000 und 1.961 für 600.000. Dies entspricht im Durchschnitt 0,9, 2,7 bzw. 5,4 Tagesumdrehungen.

Diese Berechnungen sagen keinen Dienst voraus. Sie zeigen, was die Ziele materiell erfordern. Eine Verbindung von drei wöchentlichen Rotationen, mit den gleichen Annahmen für 52 Wochen, bringt 47.736 jährliche Passagen. Zwei Linien dieser Art nähern sich 100.000 Passagen. Das Erreichen von 600.000 erfordert ein viel mehr versorgtes Netzwerk, höhere Frequenzen, größere Flugzeuge oder eine Kombination dieser Elemente.

Die Ankündigung mehrerer Zielorte reicht daher nicht aus. Ein Ziel, das einmal pro Woche serviert wird, ist kein tägliches Ziel wert. Ein saisonaler Link ist keinen jährlichen Link wert. Und ein vorgeschlagener Sitz ist kein verkaufter Sitz. Die Bestimmungstabelle muss die tatsächlichen Umdrehungen, die Kapazitäten, die beförderten Passagiere und das durchschnittliche Rezept darstellen, nicht nur die Namen der angekündigten Städte.

Das nördliche Becken existiert, seine Solvenz ist nicht verordnet

Qlayaat kann die Landreise von Reisenden reduzieren, deren endgültiges Ziel in Akkar oder im Norden liegt. Es kann auch für einen Teil der Diaspora von Interesse sein, der seine Reisen mit im Ausland verdienten Einnahmen finanziert. Diese Vorteile sind glaubwürdig. Aber die Anzahl der Menschen, die in der Nähe leben, reicht nicht aus, um den Flugmarkt zu quantifizieren: Es ist notwendig, ihre Reisehäufigkeit, ihre Ziele, ihre Einkommen und die Menschen zu kennen, die die Tickets bezahlen.

Armutsdaten erinnern an diese Einschränkung. Die Weltbank-Bewertung, die im Mai 2024 veröffentlicht wurde und auf einer Umfrage von 2022 in fünf Gouvernements basiert, die etwa 60 Prozent der Bevölkerung abdeckt, zeigte eine Einkommensarmut von 70 Prozent in Akkar, verglichen mit 12 Prozent in Beirut. Diese Zahlen sind kein Maß für die Situation im November 2026. Sie zeigen jedoch, warum ein großer Bevölkerungspool nicht ohne Untersuchung an eine solvente Kundschaft assimiliert werden kann.

Der Antrag muss in Segmente unterteilt werden: Bewohner, die zur Arbeit reisen, Familienbesuche in der Diaspora, Geschäftsreisen, Freizeittourismus und einmalige Reisen. Ein sehr preissensibler Bewohner und ein Expatriate, der zu Weihnachten einen Direktflug sucht, reagieren nicht auf die gleiche Weise auf eine Preissenkung. Das Hinzufügen in einer einzigen Projektion maskiert Variationen in Saison und Kaufkraft.

Eine nützliche Umfrage würde sich auf nördliche Reisende konzentrieren, die Beirut heute nutzen. Sie würde ihren Wohnort, ihren endgültigen Bestimmungsort, den gezahlten Preis, die Anzahl der Verbindungen und ihre Bereitschaft, vom Flughafen zu wechseln, verlangen. Es würde zwischen erklärten Absichten und Vorbehalten unterscheiden. Zu sagen, Qlayaat zu bevorzugen, wenn kein Tarif vorgelegt wird, bedeutet nicht, ein teureres Ticket anzunehmen oder drei Tage später abzureisen.

Die vollen Reisekosten beinhalten diese Einschränkungen. Eine Familie kann einen Straßentransfer sparen und gleichzeitig den Vorteil verlieren, wenn die Tickets teurer sind, wenn das Gepäck separat aufgeladen wird oder wenn die Fahrpläne eine Nacht in einem Hotel erfordern. Umgekehrt kann ein günstiger Direktflug den Norden sehr attraktiv machen. Wettbewerb wird auf diesem echten Korb von Ausgaben und Zeit gespielt, nicht auf Distanz allein.

Passagiere in Beirut nehmen schafft nicht automatisch

Der Flughafen Beirut erreichte 2025 laut verfügbarer Jahresbilanz rund sieben Millionen Passagiere, ein Plus von etwa 25 Prozent gegenüber 2024. Dieser Anstieg ist eine Benchmark für die Marktgröße, keine Prognose für Qlayaat. Eine Erholung nach einem gestörten Jahr darf nicht mechanisch über vier Jahre verlängert werden, um einen neuen Flughafen in einer Tabelle zu füllen.

Im Vergleich zu dieser Basis von sieben Millionen repräsentieren 100.000 Pässe etwa 1,4 Prozent, 600.000 etwa 8,6 Prozent und eine Million etwa 14,3 Prozent. Eine begrenzte Erfassung kann ausreichen, um eine kleine Aktivität zu initiieren. Aber die angekündigte Spitze der Bandbreite entspricht bereits einem erheblichen Anteil am Referenzmarkt. Es erfordert entweder eine signifikante Übertragung oder eine neue Anfrage oder beides.

Für den Betreiber von Qlayaat sind Reisende, die aus Beirut transferiert werden, Kunden. Für die libanesische Wirtschaft sind sie nicht alle eine zusätzliche Aktivität. Verdrängte Parkkosten von einem Flughafen zu einem anderen wechseln die Begünstigten, ohne notwendigerweise den nationalen Wohlstand zu erhöhen. Der wirkliche Gewinn kann aus Zeitersparnis, erhöhtem Wettbewerb, einer zuvor aufgegebenen Reise oder neuen Ausgaben im Norden kommen.

Die Bilanz muss daher Verluste anderswo reduzieren. Wenn Beirut Einnahmen verliert und dabei fast alle Fixkosten beibehält, kann das Flughafensystem trotz des Wachstums von Qlayaat teurer werden. Umgekehrt, wenn ein Teil seiner Staus entlastet wird und Expansionsinvestitionen verzögert werden können, erscheint ein kollektiver Vorteil. Diese Wirtschaft muss gemessen und nicht angenommen werden.

Ein gemeinsamer Betreiber auf beiden Plattformen könnte die Investitionen optimieren, aber auch ihren kommerziellen Wettbewerb einschränken. Zwei getrennte Betreiber könnten die Tarife verbessern und gleichzeitig die Kosten erhöhen. Keine Montage ist automatisch überlegen. Die Verordnung muss präzisieren, ob das Hauptziel der Wettbewerb, die Verringerung von Staus, die territoriale Entwicklung oder die Einnahmen ist, und dann die entsprechenden Ergebnisse messen.

Unternehmen haben eigene Rentabilitätsschwellen

Ein offener Flughafen begründet keine Verpflichtung für Fluggesellschaften, ihn zu bedienen. Ein Unternehmen vergleicht Qlayaat mit anderen möglichen Anwendungen seiner Flugzeuge. Sie muss Treibstoff, Besatzungen, Wartung, Versicherung, Zwischenstoppkosten und Kapitalkosten abdecken. Eine Senkung der Flughafenentgelte kann helfen; sie kompensiert sich nicht für eine Verbindung, die in der Nachfrage unzureichend ist.

Füllen, oft hervorgehoben, ist nicht genug. Ein fast vollständiges Flugzeug kann Geld verlieren, wenn Tickets zu niedrig verkauft werden. Eine weniger befahrene Straße kann mit einer lohnenderen professionellen Kundschaft kostengünstig sein. Die Prognosen sollten daher nicht nur den prozentualen Anteil der besetzten Sitze, sondern auch die Einnahmen pro Fluggast, Nebenabsätze und mögliche Verbindungen umfassen.

Das Ungleichgewicht zwischen den Sinnen ist besonders wichtig für Familienreisen. Ein stark nachgefragter Flug in den Libanon vor den Ferien kann weniger voll sein und dann am Ende des Aufenthalts auf das entgegengesetzte Problem stoßen. Berechnen Sie das ganze Jahr mit der besten Sommerfüllungsrate gibt ein falsches Bild der Wirtschaft der Linie. Die Verringerung der Winterfrequenz wirkt sich auch auf die Einkommen von Unternehmen und Bodenanbietern aus.

Die in den Spezifikationen enthaltenen Mindestanforderungen an die Verfügbarkeit der Ausrüstung sollten nicht mit festen geschäftlichen Verpflichtungen verwechselt werden. In dem wirtschaftlichen Dossier sollten die Luftfahrtunternehmen, die garantierten Frequenzen, die Rücknahmebedingungen und mögliche Beihilfen angegeben werden. Ein Letter of Interest ist kein Dienstleistungsvertrag; ein Dienstleistungsvertrag beseitigt nicht das Risiko einer Aussetzung.

Drei Ebenen des Verkehrs, drei Einnahmebeschränkungen

In Ermangelung detaillierter öffentlicher Betriebsrechnungen wäre es künstlich, einen genauen Schwellenwert für die Rentabilität von Qlayaat bekannt zu geben. Es kann jedoch ein transparenter Test konstruiert werden. Die folgenden Zahlen sind Berechnungsannahmen und keine Flughafenbuchhaltungsdaten. Sie werden verwendet, um zu sehen, welche Parameter demonstriert werden müssen und unter welchen Bedingungen eine kleine Plattform finanziell halten kann.

Nehmen wir an, dass drei Millionen Dollar an jährlichen Ausgaben abgedeckt werden, nachdem variable Kosten in einem Nettobeitrag pro Pass berücksichtigt wurden. Dieser Beitrag entspricht den tatsächlich einbehaltenen Einnahmen abzüglich zusätzlicher verkehrsbedingter Aufwendungen und entsprechender Abgaben. Bei 100.000 Pässen kostet es 30 US-Dollar pro Pass. Bei 300.000 brauchen wir zehn. Bei 600.000 sind fünf genug.

Wenn der Jahresbedarf 5 Millionen US-Dollar beträgt, werden die Beträge 50, 16, 67 und 8, 33 US-Dollar. Wenn es sieben Millionen erreicht, steigt es auf 70, 23,33 und 11,67 US-Dollar. Dies ist nicht der Preis eines Tickets oder eine Steuer, die dem Passagier auferlegt wird. Dies ist ein globaler Beitrag aus den verschiedenen Tätigkeiten des Betreibers, der mit dem Verkehr verknüpft ist, um die Szenarien vergleichbar zu machen.

Die umgekehrte Lesart ist ebenso aufschlussreich. Mit einem Nettobeitrag von fünfzehn Dollar und fünf Millionen festen Gebühren zu decken, ist die theoretische Schwelle etwa 333.333 Passagen. Bei zehn Dollar geht es bis zu 500.000. Zwanzig Dollar, er ist auf 250.000 gesunken. Ein paar Dollar Unterschied in den tatsächlich einbehaltenen Einnahmen verändern daher den erforderlichen Verkehr erheblich.

Es bleibt zu klären, ob diese Gebühren die Rückforderung der Investition beinhalten. In einem Beispiel, in dem drei Millionen Fixkosten zu einer jährlichen Kapitalrückgewinnung von 2,5 Millionen beitragen, beträgt der Bedarf 5,5 Millionen, ohne zusätzliche finanzielle Entschädigung. Mit $ 15 im Beitrag nimmt es ungefähr 366.667 Passagen. Ein Betriebssaldo von 200.000 Pässen würde dann nicht ausreichen, um die Investition vollständig zu finanzieren.

Diese Szenarien zeigen das eigentliche Problem des ersten Jahres bei 100.000 Passagen. Der Betreiber muss entweder über sehr niedrige Fixkosten, hohe Nebeneinnahmen, eine Barreserve oder eine Finanzierung verfügen, die anfängliche Verluste akzeptiert. Er kann auch von vertraglichen Ausnahmen profitieren. Keiner dieser Mechanismen ist illegitim; ihr Mangel an Veröffentlichung verhindert einfach die Schlussfolgerung, dass die Selbstfinanzierung beginnt.

Der Verkehrsschock muss vor dem Öffnen geplant werden

Eine zentrale Projektion reicht in einem Land, das Verkehrsunterbrechungen ausgesetzt ist, nicht aus. Nehmen wir das Beispiel von 300.000 Passagen, die 15 $ beitragen: Die verfügbare Ressource beträgt 4,5 Millionen $. Ein Rückgang des Verkehrs um 30% reduziert ihn auf 3,15 Millionen. Der Fehlbetrag beträgt 1,35 Millionen, wenn die Fixkosten nicht sinken. Dieser Test sagt keine Krise voraus. Es misst eine Verwundbarkeit.

Nicht alle Kosten passen sich der Geschwindigkeit der Reservierungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, Fähigkeiten zu behalten, Einrichtungen zu erhalten und regulatorische Verpflichtungen auch bei weniger Flügen einzuhalten. Das Schließen bestimmter Räume oder das Anpassen von Zeitplänen kann die Kosten senken, aber auch die Entlassung qualifizierter Teams und deren Rekonstruktion sind mit Kosten verbunden. Eine Liquiditätsreserve ist daher kein Management-Luxus.

Bei der Finanzierung muss festgelegt werden, wer dieses Defizit aufnimmt. Wenn die Aktionäre die Mittel bringen, ist das private Risiko real. Wenn ein Mindesteinkommen vom Staat garantiert wird, fällt ein Teil des Risikos auf den Steuerzahler. Wenn sich die Zahlungen an Lieferanten verzögern, wird das Problem auf lokale Unternehmen verlagert. Wenn der Betreiber eine kostenlose Verlängerung beantragt, zahlt der Staat anders und gibt einen zukünftigen Wettbewerb auf.

Die Versicherung gegen bestimmte Unterbrechungen deckt nicht notwendigerweise jeden kommerziellen Verlust oder alle Umstände eines Krieges ab. Seine Franchises, Ausschlüsse und Obergrenzen müssen in das Modell aufgenommen werden. Es wäre ebenso übertrieben, Qlayaat für unverwundbar zu erklären, weil er weit von Beirut entfernt ist, als ihn grundsätzlich verurteilt zu betrachten. Geografische Diversifizierung schützt vor lokalisierten Vorfällen, nicht vor nationalen Luftraumsperrungen.

Shops können keinen Traffic retten

Nicht-aeronautische Einnahmen sind wichtig: Parkplätze, Cafés, Werbung, Geschäfte, Lounges und Dienstleistungen. Sie erlauben nicht, dass das Gleichgewicht auf den Unternehmensgebühren beruht. Ihr Potenzial hängt jedoch von der Anzahl der Besucher, ihrer Kaufkraft, der Zeit vor Ort und den abgeschlossenen Verträgen ab. Eine attraktive Handelskonzession in Beirut führt nicht automatisch zu einem kleinen nördlichen Terminal.

Der Umsatz eines Geschäfts muss von dem des Flughafens unterschieden werden. Einhundert Dollar, die in einem Geschäft ausgegeben werden, werden nicht zu hundert Dollar Einnahmen für den Betreiber: Es erhält eine Miete, Provision oder Kombination aus beiden. Die gleiche buchhalterische Vorsicht gilt für Kraftstoff, Bordverpflegung und ausgelagerte Dienstleistungen. Die Addition der Gesamtverkäufe jedes Akteurs würde einen fiktiven Umsatz erzeugen.

Parken hat auch Grenzen. Einige der Reisenden werden von Verwandten abgesetzt oder benutzen ein Taxi. Zu hohe Preise können zu Außenparkplätzen führen. Messen müssen ausreichend bezahlte Kunden oder Vereinbarungen mit Unternehmen finden. Was die Werbung betrifft, so hängt ihr Wert vom tatsächlichen Publikum ab. Daher müssen die Nebeneinnahmen auf den beobachteten Verträgen und Ausgaben basieren.

Internationale Daten des International Airport Council erinnern an die Schwierigkeit kleiner Plattformen. Die Agentur berichtet, dass 97 % des Bewertungsdefizits des Flughafens weniger als eine Million Passagiere ausmachen. Dies bedeutet nicht, dass 97 % aller kleinen Flughäfen Geld verlieren. Diese Feststellung bestätigt jedoch die Bedeutung der Fixkosten und die Unmöglichkeit, die Rentabilität eines einfachen, kostengünstigen Terminals abzuleiten.

Fracht: eine Möglichkeit zum Vertrag, keine Zauberformel

Die Nähe der landwirtschaftlichen Gebiete im Norden gibt der Untersuchung der Frachttätigkeit Sinn. Aber das Flugzeug eignet sich besonders für Produkte, deren Wert, Dringlichkeit oder Fragilität einen teuren Transport rechtfertigen. Das Vorhandensein von Kulturen beweist nicht das Vorhandensein eines exportierbaren Volumens auf dem Luftweg. Sie müssen Käufer, Preise, Zertifizierungen, die Kühlkette und die Kosten für den Kunden überprüfen.

Für einen Exporteur können einige Kilometer gerettete Straße weniger als eine unzureichende Frequenz oder als eine Temperaturunterbrechung zählen. Ein verderbliches Produkt verliert an Wert, wenn es mehrere Tage auf einen Flug wartet. Eine kostengünstige Lieferkette erfordert Kühlräume, zuverlässige Stromversorgung, schnelle Kontrollen und Koordination mit den Betreibern. Diese Einrichtungen erhöhen das Passagierprojekt um Investitions- und Fixkosten.

Fracht im Frachtraum von Linienflügen kann das anfängliche Risiko verringern, aber die Kapazität hängt von Flugzeugen, Gepäck und Betriebsbeschränkungen ab. Ein All-Cargo-Flugzeug erfordert eine andere Nachfrage und ein Gleichgewicht der Ströme. Eine fast leere und beladene Drehung muss beide Segmente abdecken. Der Ausfuhrzollsatz kann dann den den Herstellern in Anspruch genommenen Näherungsvorteil aufheben.

Die Beziehung zum Hafen von Tripolis muss der gleichen Prüfung unterzogen werden. Große und kostengünstige Meeresströme werden nicht von Natur aus zu Luftströmen. Die Komplementarität zwischen See und Luft erfordert geeignete Waren, Zollverfahren und zahlungsbereite Kunden. Die Karte ist ein Ausgangspunkt; nur Volumen- und Preisverpflichtungen können in einen Finanzierungsplan eingehen.

Der syrische Markt ist auch eine Option, kein erworbenes Rezept. Sie hängt von Grenzübertritten, Formalitäten, der Sicherheit von Strecken, konkurrierenden Flughäfen und Entscheidungen der Luftfahrtunternehmen ab. Das Hinzufügen zum zentralen Szenario würde das Projekt einem Risiko aussetzen, das es nicht kontrolliert. Eine robuste Strategie muss in der Lage sein, mit einer nachgewiesenen Nachfrage zu beginnen, ohne gleichzeitig alle positiven Annahmen zu erfordern.

Der Steuerzahler muss Subventionen sehen, auch indirekte Subventionen

Ausnahmen können für die Einleitung einer Aktivität nützlich sein. Ihre Kosten müssen jedoch veröffentlicht werden. Uneingezogene Steuern, von einer Regierung bereitgestellte Ausrüstung oder ein aus dem Haushalt finanzierter Sicherheitsdienst sind verschiedene Formen der Unterstützung. Sie als kostenlose Leistungen darzustellen, verhindert den Vergleich von Qlayaat mit anderen öffentlichen Ausgaben, die Akkar begünstigen könnten.

Zu unterscheiden ist auch zwischen einer bereits vorgesehenen vertraglichen Befreiung und einem in einem Haushaltsentwurf vorgeschlagenen Steuervorteil. Die für 2027 diskutierten Bestimmungen betrachteten zusätzliche Vorteile, um Unternehmen anzuziehen. Bis zu ihrer Annahme und ihrem genauen Umfang sollten sie nicht als erworbenes Recht gelten. Ein tragfähiger Plan nur dank einer noch diskutierten Maßnahme bleibt von einer politischen Entscheidung abhängig.

Die relevante Frage sind die öffentlichen Kosten pro zusätzlicher Dienstleistung. Wenn eine Starthilfe Linienflüge ermöglicht, die dann autonom werden, kann sie eine kollektive Rückkehr haben. Wenn die Unternehmen ausscheiden, sobald sie abgeschafft sind, finanziert die Subvention eine vorübergehende Tätigkeit. Der Vertrag muss daher messbare Ziele, Laufzeit, Leistungsverpflichtungen und Rückzahlungsbedingungen im Falle der Nichteinhaltung vorsehen.

Vor allem muss der Staat vermeiden, Einnahmen zu garantieren und gleichzeitig die Kostenkontrolle aufzugeben. Diese Versammlung würde die Öffentlichkeit dazu bringen, die schlechten Überraschungen zu ertragen und dem Privaten das Wesentliche der Verbesserung zu überlassen. Eine Vergütung für unternehmerisches Risiko ist dort vertretbar, wo dieses Risiko tatsächlich besteht. Es ist viel weniger so, wenn Verluste systematisch in Form von Änderungsanträgen oder Entschädigungen in den Haushalt übertragen werden.

Die versprochenen Arbeitsplätze müssen sauber, lokal und nachhaltig sein

Ein Flughafen schafft direkte Arbeitsplätze und kann Lieferanten unterstützen. Aber die angekündigte Zahl muss zwischen Baustelle, Dauerbetrieb, Subunternehmern und einfach verdrängten Aktivitäten unterscheiden. Ein Umschlagposten aus Beirut stellt eine Chance für den Norden dar, ohne notwendigerweise eine Nettoschöpfung für das Land zu bilden. Beide Lesungen sind legitim; Verwechseln sie aufbläht die nationale Bilanz.

Die Kosten pro Job müssen ebenfalls geprüft werden. Ein hoch subventioniertes Projekt kann viel Rekrutierung zeigen und gleichzeitig mehr Ressourcen mobilisieren als ein Schulungsprogramm, Zugang zu Strom oder Unterstützung für Exportunternehmen. Der Vergleich bedeutet nicht, dass der Flughafen nutzlos ist. Es erfordert, dass gezeigt wird, dass es ein gutes Entwicklungsinstrument ist und nicht nur ein sichtbares Symbol.

Die Qualität der Posts zählt genauso wie ihre Anzahl. Stabile, deklarierte, luftfahrtausgebildete Arbeitsplätze können die lokalen Einkommen verbessern. Ein paar Wochen Aktivität, basierend auf prekären Arbeitskräften oder externer Rekrutierung, hat eine andere Wirkung. In den Verpflichtungszusagen sollte daher der Anteil der örtlichen Einstellung, der finanzierten Ausbildung und der Vertragslaufzeit angegeben werden.

Schließlich erfordern die Auswirkungen auf den Tourismus ergänzende Dienstleistungen. Ein Besucher, der in Qlayaat ankommt, kann Beirut direkt erreichen, bei seiner Familie bleiben oder im Norden verbringen. Die Auswirkungen unterscheiden sich je nach diesen Verhaltensweisen. Zuverlässiger Transport, Unterkunft, zugängliche Standorte und lokale Unternehmen bestimmen den Anteil der in der Region einbehaltenen Ausgaben. Flughafen erleichtert das Reisen; Es stellt nicht allein ein touristisches Ziel her.

Künftige öffentlich-private Partnerschaft garantiert keine Nachhaltigkeit

Das von der International Finance Corporation im Juli 2026 veröffentlichte Projektblatt bestätigt eine Mission, die Regierung zu einem langfristigen Zugeständnis in Bezug auf Beirut und möglicherweise Qlayaat zu beraten. Der vorläufige Zeitplan für diese Hilfe läuft bis Juni 2028. In diesem Dokument wird eine strukturierende Arbeit beschrieben, nicht eine endgültige Investitionsentscheidung oder eine Finanzierungsverpflichtung, die alle Kosten des zweiten Flughafens abdeckt.

Die Intervention eines internationalen Beraters kann Studien, Wettbewerb und Risikoallokation verbessern. Es ersetzt nicht die Einnahmen der Reisenden. Das Wort « Potenzial » ist wichtig: Die endgültigen Modalitäten müssen noch anhand von Studien und öffentlichen Entscheidungen bewertet werden. Den Verein in Beirut als Beweis dafür zu präsentieren, dass Qlayaat isoliert profitabel ist, wäre ein wirtschaftlicher Fehler.

Eine gebündelte Konzession könnte es einer profitablen Plattform ermöglichen, eine andere zu unterstützen. Dies mag eine öffentliche Dienstleistungsentscheidung sein, aber sie muss transparent sein. Andernfalls wird eine Quersubvention in den Tarifen, in der Laufzeit des Vertrags oder in geringeren Einnahmen an das Finanzministerium verborgen. Der Bürger muss wissen, was er finanziert und welche Verpflichtungen er im Gegenzug erhält.

Der Übergang zwischen der Interimsvereinbarung und der künftigen Partnerschaft muss ebenfalls geschrieben werden. Wem gehört die Ausrüstung? Wer bewertet sie? Wer übernimmt Arbeitnehmer und Handelsverträge? Welche Entschädigung besteht im Falle einer vorzeitigen Überstellung? Ohne Antworten kann die Infrastruktur gerade dann teuer werden, wenn der Staat zur nächsten Stufe übergehen will. Die Dringlichkeit der Öffnung darf keine dauerhafte vertragliche Abhängigkeit erzeugen.

Die richtige Entscheidung: Finanzierungsnachweis, kein Versprechen

Der wirtschaftliche Fall erfordert eine verhältnismäßige Auftragsvergabe, gefolgt von einer öffentlichen Bewertung, anstatt eine im Voraus durchgeführte größere Entwicklung. Das erste Ziel muss ein kleines, aber regelmäßiges Netzwerk mit identifizierten Unternehmen, ausreichendem Cashflow und konsolidierten Kosten sein. Die Verlängerung sollte erst nach der Beobachtung des nachhaltigen Verkehrs und der Einnahmen erfolgen, die die entsprechenden Verpflichtungen abdecken.

Ein monatliches Dashboard würde verwendet, um zu bewerten: planmäßige und realisierte Flüge, Ankunfts- und Abflugpassagiere, Befüllung, Annullierungen, Luft- und Gewerbeeinnahmen, öffentliche Kosten, Festanstellung und Cashflow. Jährliche Daten müssen dann geprüft werden. Diese Überwachung ist nützlicher als die Ankündigung einer kumulativen Gesamtzahl von Reisenden, die eine starke Saison mit einer Nebensaison, profitabler Aktivität und subventionierter Aktivität kombinieren würden.

Die Entscheidungsschwellen müssen vor den folgenden Ausgaben festgelegt werden. Ein Anstieg der Fluggäste bei gleichzeitig steigenden Verlusten ist kein finanzieller Erfolg. Eine bescheidene, aber stabile Aktivität, die ihre Kosten deckt und den Zugang zum Norden verbessert, kann das Projekt rechtfertigen. Die Größe des Terminals oder die Anzahl der Zielorte sollten diese Kriterien nicht ersetzen.

Die Antwort auf die erste Frage ist daher klar. Qlayaat ist als kleiner Regionalflughafen vertretbar, in Etappen entwickelt und unterliegt strenger Finanzdisziplin. Die vollständige Rentabilität wird durch die verfügbaren öffentlichen Informationen nicht belegt. Bei 100.000 Kreuzungen erfordert die Gründung eine stark eingedämmte Kostenstruktur oder eine explizite Finanzierung von Anfangsverlusten. Bei mehreren hunderttausend wird der Saldo in den Szenarien leichter zugänglich, aber nur, wenn Einnahmen durch Weitergabe, Ausgaben und Investitionen den gemachten Annahmen folgen.

Akkar braucht kein Projekt, das vom regionalen Patriotismus für profitabel erklärt und dann diskret vom Steuerzahler gerettet wird. Es braucht nützliche Geräte, deren Konten einer Prüfung standhalten. Die Veröffentlichung des abgeschlossenen Vertrags, etwaiger Änderungen, voller Kosten und Unternehmensverpflichtungen ist der nächste erwartete Beweis. Das erste Flugzeug wird zeigen, dass Qlayaat einen Flug aufnehmen kann. Die ersten Berichte werden zeigen, was dieser Flug tatsächlich in den Libanon bringt.

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