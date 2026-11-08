Tripolis verstärkt Zusammenarbeit für Investitionen

Die Tripolis-Kammer und die Sonderwirtschaftszone haben ein Protokoll unterzeichnet, um ihre Aktionen mit Investoren zu koordinieren. Toufic Dabboussi und Hassan Dannaoui heben Lizenzen, Studien, Software und Verfahren im Zusammenhang mit der Herkunft von Waren hervor. Die Unterschrift wird jedoch nicht von einer Menge oder einem Zeitplan neuer Projekte begleitet. Aus dieser institutionellen Zusammenarbeit, die am 6. November im Nordlibanon vorgestellt wurde, können keine neuen Steuervorteile, Landzuweisungen oder industrielle Niederlassungen abgeleitet werden.

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Der Wirtschaftsraum Tripolis und die Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer Tripolis und Nordlibanon haben ein Kooperationsprotokoll unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt darauf ab, ihre Interventionen zu koordinieren, um Investitionen anzuziehen und produktive Projekte zu unterstützen. Es wurde am 6. November von Toufic Dabbousi, Präsident der Kammer, und Hassan Dannaoui, Präsident und Chief Executive Officer der Region eingeführt.

Tripolis-Wirtschaftszone Ziele Ansätze

Das Protokoll umfasst Lizenzierung und rechtliche Fragen. Es sieht auch den Austausch von Studien und Forschung mit Themen im Zusammenhang mit Software und künstlicher Intelligenz vor. Ziel ist es, die Missionen der Wirtschaftszone zu unterstützen und die Beziehungen zu privaten Akteuren zu stärken.

Die Herkunft der Waren ist einer der genannten Bereiche. Die Partner beziehen sich auf die Mechanismen und Verfahren, um sie zu bestimmen und erstellen dann die entsprechenden Zertifikate. In der Ankündigung werden keine neuen Vorschriften für Produkte oder Änderungen der rechtlichen Befugnisse der einzelnen Organe festgelegt.

Diese administrative Zusammenarbeit ist eine wichtige Etappe bei der Vorbereitung der Projekte. Ein Unternehmen muss in der Lage sein, die für seine Tätigkeit erforderlichen Genehmigungen und Dokumente zu identifizieren. Das Protokoll zielt darauf ab, die Koordination zu verbessern, ohne einen garantierten Zeitrahmen für die Bearbeitung von Anwendungen anzukündigen.

Ein gemeinsamer Rahmen zwischen Institutionen und Unternehmen

Toufic Dabboussi präsentierte den Norden als wirtschaftliches Ganzes, dessen Möglichkeiten über die Grenzen von Tripolis hinausgehen. Er fordert eine bessere Integration lokaler Kompetenzen und institutioneller Kapazitäten. Sie räumte auch die Schwierigkeiten der öffentlichen Verwaltung ein.

Hassan Dannaoui bezeichnete die Kammer als Partner in der Wirtschaftszone. Seine Intervention stellt das Abkommen in eine Kontinuität der Zusammenarbeit mit dem Willen, ihm einen neuen Spielraum zu geben. Sie möchte auch andere Institutionen und Berufe einbeziehen, die an der Entwicklung beteiligt sind.

Vom Protokoll bis zu den Dienstleistungen, die Unternehmen angeboten werden

Das Protokoll legte die Arbeitslinien fest, ohne den vollständigen Text des Protokolls zu veröffentlichen. Sie geben kein Budget oder Zeitplan für neue Projekte an. Die Unterschrift betrifft die institutionelle Zusammenarbeit; sie kündigt keine neuen Entwicklungen oder Änderungen im Steuersystem der Region an.

Das Follow-up wird sich nun auf die Dienstleistungen konzentrieren, die den Unternehmen tatsächlich angeboten werden: gemeinsame Studien, begleitete Anträge und Projekte, die ihre Genehmigungen erhalten können. Für diese neue Zusammenarbeit liegen noch keine Zahlen vor.

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