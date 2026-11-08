Ein Verwaltungsgebäude in Aramco in Riad wurde am Sonntag, den 8. November nach einem versuchten Angriff beschädigt. Das saudische Energieministerium berichtet von Trümmerfällen, begrenzten Schäden und keinen Opfern. Zeugen beschreiben zerbrochene Fenster im Finanzdistrikt der Hauptstadt. Die Koalition kündigte separat fünf Raketenabfangen in mehrere Regionen des Königreichs an. Es wird keine Einstellung der Ölförderung im Zusammenhang mit diesem Vorfall festgestellt, und die genauen Umstände müssen noch spezifiziert werden.

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Ein Verwaltungsgebäude in Aramco in Riad wurde am Sonntag, den 8. November 2026 nach einem versuchten Angriff beschädigt. Eine offizielle Quelle des saudischen Energieministeriums schrieb Schäden an Trümmern zu und meldete keine Verletzungen oder Todesfälle. Diese Ankündigung kommt nach mehreren Raketenabfangen, die von der von Saudi-Arabien geführten Koalition behauptet wurden.

Ein Aramco-Gebäude in Riad von Trümmern betroffen

Das Ministerium beschreibt begrenzte Schäden an einem Verwaltungsgebäude der Ölgesellschaft. Er wies darauf hin, dass die zuständigen Behörden eingegriffen und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet hätten. Seine Freigabe bietet keine Verschlüsselung des Schadens.

Zeugen, die von zwei internationalen Agenturen interviewt wurden, stellen das beschädigte Gebäude im Finanzdistrikt von King Abdullah, dem Finanzdistrikt der Hauptstadt, auf. Sie beschreiben zerbrochene Fenster auf mehreren Etagen des Aramco-Turms und sichtbare Schäden an Teilen seiner Fassade.

Diese Beobachtungen stellen die Existenz von Schäden fest, bestimmen jedoch nicht an sich die Flugbahn eines Projektils. Die offizielle Version erinnert an Trümmer nach einem versuchten Angriff. Es sollte nicht mit den ersten Berichten von Zeugen verwechselt werden, die von einem direkt anvisierten Gebäude sprechen.

Es handelt sich um ein Verwaltungsgebäude. Die verfügbaren Informationen weisen nicht auf eine betroffene Raffinerie oder eine Unterbrechung der Ölförderung im Zusammenhang mit diesem Vorfall hin. Sie geben auch nicht an, ob die Aktivitäten der Turminsassen ausgesetzt wurden.

Mehrere Interceptions am Sonntag angekündigt

General Turki al-Maliki, Sprecher der Koalition, die die international anerkannte jemenitische Regierung unterstützt, kündigte am Morgen mehrere Luftverteidigungsoperationen an. Er behauptet, dass zwei von den Huthis abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und in Richtung Riad zerstört wurden.

Eine separate Ankündigung betrifft eine ballistische Rakete, die auf die östliche Provinz gerichtet ist. Der Sprecher berichtete auch, dass zwei Marschflugkörper in den Regionen Riad und Süd abgefangen wurden. Diese Kommunikation umfasst insgesamt fünf Raketen, die sich auf mehrere Bereiche verteilen. Sie beschreiben keinen einzigen Abschnitt.

Detonationen wurden in der Hauptstadt nach einem Zivilschutz Alarm gehört. Sie kündigte dann das Ende der Gefahr an. Öffentliche Erklärungen ermöglichen es nicht, die Trümmer, die auf das Aramco-Gebäude fielen, mit einer der von der Koalition ausdrücklich erwähnten Raketen zu verbinden.

Eine separate Episode von Saturday Interception

Die am Sonntag angekündigte Salbe ist nicht mit der vom 7. November verwechselt. Am Samstag meldete die Koalition eine Marschflugkörper in das Gebiet von Riad. Am Tag zuvor hatte sie die Zerstörung einer Drohne in der gleichen Gegend angekündigt.

Diese Angriffe sind Teil der erneuten Feindseligkeiten zwischen Saudi-Arabien und den Huthis. Seit 2015 führt Riad eine Koalition, die die international anerkannten jemenitischen Behörden gegen die Bewegung unterstützt, die Sanaa 2014 ergriffen hat.

Für den Vorfall am Sonntag veröffentlichten die Behörden keine detaillierte Bewertung der Schäden am Turm oder einen Wiederherstellungsplan. Die offizielle Aufzeichnung in diesem Stadium bleibt die von Sachschäden ohne Opfer.

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